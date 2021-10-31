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Доступен Apache OpenMeetings 6.2, сервер для проведения web-конференций

31.10.2021 17:36

Организация Apache Software Foundation представила выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 6.2, позволяющего организовать проведение аудио- и видеоконференций через Web, а также совместную работу и обмен сообщениями между участниками. Поддерживаются как проведение вебинаров с одним выступающим докладчиком, так и конференций с произвольным числом участников, одновременно взаимодействующих между собой. Код проекта написан на Java и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Среди дополнительных возможностей: средства для интеграции с календарём-планировщиком, отправки индивидуальных или широковещательных уведомлений и приглашений, совместного доступа к файлам и документам, поддержания адресной книги участников, ведения протокола мероприятия, совместного планирования выполнения задач, трансляции вывода запускаемых приложений (демонстрация скринкастов), проведения голосований и опросов.

Один сервер может обслуживать произвольное число конференций, проводимых в отдельных виртуальных конференц-залах и включающих свой набор участников. Сервер поддерживает гибкие инструменты управления полномочиями и мощную систему модерирования конференций. Управление и взаимодействие участников производится через web-интерфейс. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL.

В новом выпуске:

  • Усовершенствован интерфейс для мобильных устройств. Добавлена возможность размещения OpenMeetings на домашнем экране для запуска web-интерфейса по аналогии с обычными мобильными приложениями.

    Улучшена поддержка платформ iOS и Android. Для работы HTML5/webRTC-приложения с камерой и микрофоном в iOS требуется как минимум версия Safari 15.x, а в Android - Chrome 81.

  • Реализована поддержка OpenAPI 3 - Rest API для интеграции на сайты функциональности для проведения конференций. Модули для использования данного API предложены для PHP и Node.js, а готовые плагины доступны для Moodle, SugarCRM, Drupal и Joomla.
  • Осуществлён переход на JavaScript-библиотеку Bootstrap5.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/openm...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 6.1
  3. OpenNews: Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton
  4. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  5. OpenNews: Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Jami
  6. OpenNews: Технология WebRTC получила статус стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56078-openmeetings
Ключевые слова: openmeetings, apache
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, A.Stahl (ok), 18:48, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Какой-то странный интерфейс. Выглядит как будто что-то сломалось и элементы интерфейса сместились со своих мест.
     
     
  • 2.3, keydon (ok), 19:05, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Это же java - там всегда так
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 20:46, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего вдруг? Нормально все у джавы с интерфейсами, это разрабы опенмитинга наговнякали гуй лишь бы было.
     
     
  • 4.8, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:52, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы описали все гтк-приложения.
     
     
  • 5.9, Аноним (7), 21:05, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по скринам, с бардаком в гуе опенмитинга редкое гтк-приложение сравнится.
     
  • 2.6, Ю.Т. (?), 20:42, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сверхбольшие значки. Кстати, не так глупо.
     
  • 2.12, Admino (ok), 21:33, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У openmeetings всегда такой был. Он написан программистами для программистов.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:37, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Главное - как это все работает. Внешний вид, это уже второй вопрос
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:05, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     
  • 2.11, Admino (ok), 21:32, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:51, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     

  • 1.14, Аноним (10), 22:14, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс это какой-то прикол, из серии программисты шутят?
     
     
  • 2.15, ыы (?), 22:16, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто пользовался Apache OpenMeetings в цирке не смеется...
     

  • 1.16, Аноним (16), 22:23, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отличная штуковина!
     

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