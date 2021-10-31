Доступен Apache OpenMeetings 6.2, сервер для проведения web-конференций

Организация Apache Software Foundation представила выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 6.2, позволяющего организовать проведение аудио- и видеоконференций через Web, а также совместную работу и обмен сообщениями между участниками. Поддерживаются как проведение вебинаров с одним выступающим докладчиком, так и конференций с произвольным числом участников, одновременно взаимодействующих между собой. Код проекта написан на Java и распространяется под лицензией Apache 2.0. Среди дополнительных возможностей: средства для интеграции с календарём-планировщиком, отправки индивидуальных или широковещательных уведомлений и приглашений, совместного доступа к файлам и документам, поддержания адресной книги участников, ведения протокола мероприятия, совместного планирования выполнения задач, трансляции вывода запускаемых приложений (демонстрация скринкастов), проведения голосований и опросов. Один сервер может обслуживать произвольное число конференций, проводимых в отдельных виртуальных конференц-залах и включающих свой набор участников. Сервер поддерживает гибкие инструменты управления полномочиями и мощную систему модерирования конференций. Управление и взаимодействие участников производится через web-интерфейс. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL. В новом выпуске: Усовершенствован интерфейс для мобильных устройств. Добавлена возможность размещения OpenMeetings на домашнем экране для запуска web-интерфейса по аналогии с обычными мобильными приложениями. Улучшена поддержка платформ iOS и Android. Для работы HTML5/webRTC-приложения с камерой и микрофоном в iOS требуется как минимум версия Safari 15.x, а в Android - Chrome 81.

Реализована поддержка OpenAPI 3 - Rest API для интеграции на сайты функциональности для проведения конференций. Модули для использования данного API предложены для PHP и Node.js, а готовые плагины доступны для Moodle, SugarCRM, Drupal и Joomla.

Осуществлён переход на JavaScript-библиотеку Bootstrap5.



