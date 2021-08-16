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Выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 6.1

16.08.2021 07:17

Организация Apache Software Foundation представила выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 6.1, позволяющего организовать проведение аудио- и видеконференций через Web, а также совместную работу и обмен сообщениями между участниками. Поддерживаются как проведение вебинаров с одним выступающим докладчиком, так и конференций с произвольным числом участников, одновременно взаимодействующих между собой. Код проекта написан на Java и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Среди дополнительных возможностей: средства для интеграции с календарём-планировщиком, отправки индивидуальных или широковещательных уведомлений и приглашений, совместного доступа к файлам и документам, поддержания адресной книги участников, ведения протокола мероприятия, совместного планирования выполнения задач, трансляции вывода запускаемых приложений (демонстрация скринкастов), проведения голосований и опросов.

Один сервер может обслуживать произвольное число конференций, проводимых в отдельных виртуальных конференц-залах и включающих свой набор участников. Сервер поддерживает гибкие инструменты управления полномочиями и мощную систему модерирования конференций. Управление и взаимодействие участников производится через web-интерфейс. Код OpenMeetings написан на языке Java. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL.

В новом выпуске:

  • Внесены незначительные улучшения в web-интерфейс и улучшена совместимость с web-браузерами.
  • В секции "Admin -> Config" предоставлена возможность изменения тем оформления.
  • В комнаты добавлено дополнительное настраиваемое пользователем меню.
  • Улучшена локализация формы изменения даты и времени.
  • Повышена стабильность работы комнат для проведения конференций.
  • Решены проблемы с предоставлением совместного доступа к экрану.
  • Налажен процесс записи при проведении интервью.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/openm...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 6.0
  3. OpenNews: Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton
  4. OpenNews: Фонд СПО запустил сервис видеоконференций на основе Jitsi Meet
  5. OpenNews: Доступна Calla, платформа для проведения аудио/видеоконференций в форме RPG-игры
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55640-openmeetings
Ключевые слова: openmeetings
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:31, 16/08/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    А на Rust есть аналогичные проекты уже?
     
     
  • 2.2, хацкер (??), 07:36, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    на rust есть анальные проекты уже
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:10, 16/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    чем оно лучше jitsi meet?
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 09:25, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какую лицензию имеет Джитси Мит?
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:26, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря какой сценарий необходим.
     
  • 2.6, Аноним (5), 09:30, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут бы сравнить с коммерческими отечественными (их около 5 штук самых известных, причем весьма хороших и надежных), однако взгляд на ценники последних убавляет оптимизм.
     
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