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Выпуск среды разработки Tizen Studio 4.5

31.10.2021 13:13

Доступен выпуск среды разработки Tizen Studio 4.5, пришедшей на смену Tizen SDK и предоставляющей набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность.

В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на C/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка платформы Tizen 6.5.
  • Реализована поддержка языка TIDL, позволяющего определять интерфейсы для обмена данными между приложениями и предоставляющего методы для создания RPC (Remote Procedure Call) и RMI (Remote Method Invocation).
  • Предложен новый интерфейс командной строки, оформленный в виде утилиты "tz" и позволяющий создавать, собирать и запускать поддерживаемые проекты.
  • Добавлена поддержка пакетов для дополнительных ресурсов, используемых в приложении (Resource Type Package).
  • Реализовано отдельное полномочие, разрешающее установку приложений.
  • В дополнениях для VSCode и Visual Studio появились средства для разработки нативных и web-приложений для Tizen.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/bi...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 12
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Tizen 6.0 M2
  4. OpenNews: Выпуск среды разработки Tizen Studio 4.1
  5. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 9.0
  6. OpenNews: Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 5.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56074-tizen
Ключевые слова: tizen
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Nikki Next (?), 13:31, 31/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Судя по последним событиям Tizen RIP
     
     
  • 2.9, Растоманя (ok), 14:45, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судя по последним событиям Tizen RIP

    Если перепишут на современном и безопастном языке системного программирования Rust, то поживет еще и никакие "последние события" будут не страшны.

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:40, 31/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Телик без ведроида - деньги на ветер. На ведроид ставим RetroArch, пару джойстиков от сеги с алика и норм.
    Ну или использовать его вместо проектора на презах.
    А сами по себе телики не нужны давно, тем более с такими перекосами в балансе цены/размера/качества
     
     
  • 2.5, YetAnotherOnanym (ok), 14:15, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сами по себе телики не нужны давно

    Кинематограф не убил театр, телевидение не убило кинотеатры, интернет не убил почту, точно так же смартфоны не убьют телевизор.

     
     
  • 3.6, Аноним (4), 14:21, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И когда ты последний раз был в театре?)) Туда ходит такой процент, что им можно пренебречь, как погрешностью.
    Почта сама по себе настолько нежизнеспособна, что в отрыве от других услуг давно бы загнулась.
    Давай ещё вспомним про радио, газеты и стационарные телефоны... они ещё "живы"))
    Телевизор - он как жёлтые жигули или видеомагнитофон. Почему-то многие всё ещё считают, что этот анахронизм и вестник бредней должен быть в каждом приличном доме. А на самом деле он не нужен в приличном доме
     
     
  • 4.8, A.Stahl (ok), 14:30, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почта сама по себе настолько нежизнеспособна

    О как. Есть ещё люди, катающиеся "в город" за всем, что выходит за рамки регулярной бытовухи. Мдя... Доставка товаров уже "нежизнеспособна". Это хипстеры нежизнеспособны. Тьфу.

     
  • 3.7, Аноним (7), 14:22, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По каждому пункту: не убил, но разве это жизнь?..
     

  • 1.10, Растоманя (ok), 14:46, 31/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    С/C++ звучит, мягко говоря, не актуально.
     

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