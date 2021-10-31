Доступен выпуск среды разработки Tizen Studio 4.5, пришедшей на смену Tizen SDK и предоставляющей набор инструментов для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений при помощи Web API и Native API Tizen. Среда построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет устанавливать только необходимую функциональность. В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на C/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров. В новой версии: Добавлена поддержка платформы Tizen 6.5.

Реализована поддержка языка TIDL, позволяющего определять интерфейсы для обмена данными между приложениями и предоставляющего методы для создания RPC (Remote Procedure Call) и RMI (Remote Method Invocation).

Предложен новый интерфейс командной строки, оформленный в виде утилиты "tz" и позволяющий создавать, собирать и запускать поддерживаемые проекты.

Добавлена поддержка пакетов для дополнительных ресурсов, используемых в приложении (Resource Type Package).

Реализовано отдельное полномочие, разрешающее установку приложений.

В дополнениях для VSCode и Visual Studio появились средства для разработки нативных и web-приложений для Tizen.



