Релиз оконного менеджера IceWM 2.8

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 2.8. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новом выпуске увеличена производительность и масштабируемость меню со списком окон. Добавлена поддержка группировки вместе окон одинаковых приложений. В утилите icesh улучшена фильтрация по свойству WM_CLASS и добавлены опции "+group" и "+Class". Повышена эффективность работы с обоями рабочего стола, обеспечено удаление исходного изображения для снижения потребления памяти.