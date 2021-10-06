Релиз оконного менеджера IceWM 2.8

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|2.6, Qwerty (??), 09:10, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это который очередной клон бубунты с нескучными обоями и самопальными раскладками рабочего стола? Один вопрос: НАФИГА? Поставьте лучше дебиан/федору/(любой другой метадистр) вместе с сабжем.
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|1.3, Аноним (3), 08:49, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сколько тем не перепробовал для него - постоянно какой-то вырвиглаз. Но сам WM годный.
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|1.5, Аноним (5), 09:00, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Повышена эффективность работы с обоями рабочего стола
Вот это поворот!
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|1.9, Аноним (2), 09:28, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что лучше из этих WM: Mutter, KWin, Metacity, Marco, Muffin, BWM, Gala, Compiz, Ukwm, Xfwm, Openbox, IceWM, I3, Fluxbox, JWM, Awesome, Enlightenment, BSPWM, FLWM?
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|2.12, Zenitur (ok), 09:47, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Mutter: песня группы Rammstein, 2001 год
KWin: оконный менеджер из KDE
Metacity: оконный менеджер из GNOME
Marco: оконный менеджер из MATE, форк Metacity из GNOME2 (как и всё MATE - форк GNOME2)
Muffin: пироженка такая
BWM: неправильное написание слова BMW
Gala: тип концерта
Compiz: нашлёпка на любое из этих WM: KWin, Metacity и так далее.
Ukwm: упоротый KVM
Xfwm: оконный менеджер Xfce
Openbox: открытый ящик
IceWM: легковесный WM
i3: тайлинговый WM
Fluxbox: другой открытый ящик
JWM: другой легковесный WM
Awesome: великолепно
Enlightenment: легковесный и при этом красивый WM
BSPWM: так, в Морровинде какой тип файлов? BSA? А BSP тогда где? А, в квейке. Значит, это WM на базе движка квейка. А в качестве терминала там yaQuake
FLWM: фрути лупс WM
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|3.15, dullish (ok), 10:07, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Адекватный вопросу ответ на опеннете? Быть такого не может! Что дальше? Дистрибутив линукса от мелкомягких?... А... Ну да...
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|2.14, Попандопала (?), 10:04, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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I3, но xmonad вообще рулез. D.
Если любите крестиком окна закрывать и все как принято в основных ДЕ,то Openbox,Fluxbox.
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