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Релиз оконного менеджера IceWM 2.8

06.10.2021 08:28

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 2.8. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новом выпуске увеличена производительность и масштабируемость меню со списком окон. Добавлена поддержка группировки вместе окон одинаковых приложений. В утилите icesh улучшена фильтрация по свойству WM_CLASS и добавлены опции "+group" и "+Class". Повышена эффективность работы с обоями рабочего стола, обеспечено удаление исходного изображения для снижения потребления памяти.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 2.0
  3. OpenNews: Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива GeckoLinux 152
  5. OpenNews: Выпуск минималистичного дистрибутива Tiny Core Linux 12
  6. OpenNews: Выпуск antiX 19.4, дистрибутива для устаревшего оборудования
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55926-icewm
Ключевые слова: icewm
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Qwerty (??), 08:32, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Релиз оконного менеджера NiceWM 2.8

    горячоисправлено

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:45, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А есть сборка ZorinOS с ним?
     
     
  • 2.4, flexagoon (ok), 08:59, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 2.6, Qwerty (??), 09:10, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это который очередной клон бубунты с нескучными обоями и самопальными раскладками рабочего стола? Один вопрос: НАФИГА? Поставьте лучше дебиан/федору/(любой другой метадистр) вместе с сабжем.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:18, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется у то ZorinOS и Q4OS одинаковые утилиты.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:49, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько тем не перепробовал для него - постоянно какой-то вырвиглаз. Но сам WM годный.
     
     
  • 2.10, Ivan (??), 09:30, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, пара-тройка есть приятных. я находил
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:00, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Повышена эффективность работы с обоями рабочего стола

    Вот это поворот!

     
     
  • 2.13, QwertyReg (ok), 09:59, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну они хотя бы нескучные?
     

  • 1.7, Аноним (8), 09:16, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сабж удобнее многих современных сред.
     
  • 1.9, Аноним (2), 09:28, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что лучше из этих WM: Mutter, KWin, Metacity, Marco, Muffin, BWM, Gala, Compiz, Ukwm, Xfwm, Openbox, IceWM, I3, Fluxbox, JWM, Awesome, Enlightenment, BSPWM, FLWM?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:46, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KWin по фичам вне конкуренции.

    // b.

     
  • 2.12, Zenitur (ok), 09:47, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Mutter: песня группы Rammstein, 2001 год
    KWin: оконный менеджер из KDE
    Metacity: оконный менеджер из GNOME
    Marco: оконный менеджер из MATE, форк Metacity из GNOME2 (как и всё MATE - форк GNOME2)
    Muffin: пироженка такая
    BWM: неправильное написание слова BMW
    Gala: тип концерта
    Compiz: нашлёпка на любое из этих WM: KWin, Metacity и так далее.
    Ukwm: упоротый KVM
    Xfwm: оконный менеджер Xfce
    Openbox: открытый ящик
    IceWM: легковесный WM
    i3: тайлинговый WM
    Fluxbox: другой открытый ящик
    JWM: другой легковесный WM
    Awesome: великолепно
    Enlightenment: легковесный и при этом красивый WM
    BSPWM: так, в Морровинде какой тип файлов? BSA? А BSP тогда где? А, в квейке. Значит, это WM на базе движка квейка. А в качестве терминала там yaQuake
    FLWM: фрути лупс WM
     
     
  • 3.15, dullish (ok), 10:07, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адекватный вопросу ответ на опеннете? Быть такого не может! Что дальше? Дистрибутив линукса от мелкомягких?... А... Ну да...
     
  • 2.14, Попандопала (?), 10:04, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    I3, но xmonad вообще рулез. D.
    Если любите крестиком окна закрывать и все как принято в основных ДЕ,то  Openbox,Fluxbox.
     
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