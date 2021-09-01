Выпуск дистрибутива Armbian 21.08

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|1.1, кек (?), 20:50, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности
А что, так можно было?
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|2.5, Константавр (ok), 21:01, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для этого надо узнать что и как оптимизировать. Особенно с учётом разношёрсности плат. Протестировали кучу плат, да и решили что да как. Особенно удивляет, что разрабы за свои деньги платы покупают. И всё равно, они дураки, а аноним с опеннета крут, задорен и остроумен. Потому что, как всегда, самый первый комент под новостью - хохма, или визг про "нинужнаааа!!!11"
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|3.7, ыы (?), 21:19, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вас будет меньше удивлять если вы узнаете что конечная цель этих разрабов - подороже продаться когда достаточное количество совсем олухов наприсылает достаточно багрепортов чтобы они смогли довести продукт до вменяемого состояния. за свои деньги они бы этого никогда в жизни не протестировали...
И кстати аноним с опеннета как ни странно чаще всего оказывается прав...
Потому что черта реально нужного от такого дистрибутива- давно уже перейдена. И все превращается в толстый гуище...
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|2.6, ыы (?), 21:13, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы хотите чтото спросить, или просто демонстрируете что можете?
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|3.9, Аноним (4), 21:29, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, какой смысл в логе, если он не сохраняется на диск? Это как раз те устройства, которые испытывают хард ресет на регулярной основе.
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|4.10, ыы (?), 21:34, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Штатная работа службы логирования - это работа через сеть. То что в тривиальном случае вы видите логи в каталоге /var/log- это просто ленность и ненужность в частном случае "делать по уму". в нормальных условиях логи сразу отправляются на удаленный сервер хранения. если они вам действительно нужны конечно.
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|5.11, Аноним (4), 21:43, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь их ещё и к сети подключать надо? Мне каждую малину теперь в домен вводить? Я имею в виду устройства которые работают сами по себе. Но даже взять те же роутеры с насами, какие ещё удалённые логи на них?
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|1.8, ыы (?), 21:28, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением
(1)
>оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты.
(2)
>Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы.
(3)
>Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs
Уважаемый автор новости... не могли бы вы немного развернуть мысль, каким образом по Вашему (1) вытекает из (2) и (3)... Может я чегото не понимаю... но на мой взгляд- декларированные в (1) положения никак не связаны с теми примерами ( (2) и (3) )которые вы приводите как демонстрацию реализации (1).
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