Выпуск дистрибутива Armbian 21.08

>окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением

(1)

>оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты.

(2)

>Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы.

(3)

>Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs

Уважаемый автор новости... не могли бы вы немного развернуть мысль, каким образом по Вашему (1) вытекает из (2) и (3)... Может я чегото не понимаю... но на мой взгляд- декларированные в (1) положения никак не связаны с теми примерами ( (2) и (3) )которые вы приводите как демонстрацию реализации (1).

