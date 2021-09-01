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Выпуск дистрибутива Armbian 21.08

01.09.2021 20:40

Представлен выпуск Linux-дистрибутива Armbian 21.08, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian 11 и Ubuntu 21.04, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64.

Особенности выпуска:

  • Добавлены сборки с рабочими столами Cinnamon и Budgie. В итоге предоставлено четыре варианта сборок: минимальная, серверная и сборки с рабочими столами Xfce, Cinnamon и Budgie.
  • Обеспечено включение 3D-ускорения при наличии соответствующей поддержки.
  • Предоставлена экспериментальная возможность сборки с рабочим столом KDE.
  • Добавлены сборки для QEMU.
  • Реализован автоматизированный выбор языка при первом запуске.
  • Предоставлена возможность использования оболочки ZSH или BASH.
  • Реализовано обновление ядра Linux до выпуска 5.13.
  • Для плат Odroid HC4 реализована поддержка загрузки с использованием SPI.
  • Добавлены CSC-образы для Tinkerboard 2 и Rockpi N10.
  • Реализация файловой системы ZFS обновлена до OpenZFS 2.1.
  • Добавлена поддержка плат Khadas VIM1-3 & Edge и Avnet Microzed
  • Для плат Rockchip включена поддержка VPU.
  • Добавлена поддержка старых ядер для плат OrangepiZero2 и Nvidia Jetson.
  • Стабилизирована возможность сборки с использованием пакетов Ubuntu 21.04 и Debian 11. В качестве бета-версии добавлена поддержка Ubuntu 21.10 и Debian Sid.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.armbian.com/topi...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 21.05
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 20.08
  4. OpenNews: Проект FreeBSD перевёл порт ARM64 в число первичных и исправил три уязвимости
  5. OpenNews: В дистрибутиве AlmaLinux реализована поддержка архитектуры ARM64
  6. OpenNews: Релиз Debian 11 "Bullseye"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55719-armbian
Ключевые слова: armbian
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, кек (?), 20:50, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности

    А что, так можно было?

     
     
  • 2.5, Константавр (ok), 21:01, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для этого надо узнать что и как оптимизировать. Особенно с учётом разношёрсности плат. Протестировали кучу плат, да и решили что да как. Особенно удивляет, что разрабы за свои деньги платы покупают. И всё равно, они дураки, а аноним с опеннета крут, задорен и остроумен. Потому что, как всегда, самый первый комент под новостью - хохма, или визг про "нинужнаааа!!!11"
     
     
  • 3.7, ыы (?), 21:19, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас будет меньше удивлять если вы узнаете что конечная цель этих разрабов - подороже продаться когда достаточное количество совсем олухов наприсылает достаточно багрепортов чтобы они смогли довести  продукт до вменяемого состояния. за свои деньги они бы этого никогда в жизни не протестировали...
    И кстати аноним с опеннета как ни странно чаще всего оказывается прав...
    Потому что черта реально нужного от такого дистрибутива- давно уже перейдена. И все превращается в толстый гуище...
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:50, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему замалчивают про системду?!
     
  • 1.3, дудос (?), 20:52, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Верните видеовывод на RCA!!!
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:58, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой смысл в логе, если он не сохраняется на диск?
     
     
  • 2.6, ыы (?), 21:13, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы хотите чтото спросить, или просто демонстрируете что можете?
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 21:29, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, какой смысл в логе, если он не сохраняется на диск? Это как раз те устройства, которые испытывают хард ресет на регулярной основе.
     
     
  • 4.10, ыы (?), 21:34, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Штатная работа службы логирования - это работа через сеть. То что в тривиальном случае вы видите логи в каталоге /var/log- это просто ленность и ненужность в частном случае "делать по уму". в нормальных условиях логи сразу отправляются на удаленный сервер хранения. если они вам действительно нужны конечно.
     
     
  • 5.11, Аноним (4), 21:43, 01/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь их ещё и к сети подключать надо? Мне каждую малину теперь в домен вводить? Я имею в виду устройства которые работают сами по себе. Но даже взять те же роутеры с насами, какие ещё удалённые логи на них?
     

  • 1.8, ыы (?), 21:28, 01/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением

    (1)
    >оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты.

    (2)
    >Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы.

    (3)
    >Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs

    Уважаемый автор новости... не могли бы вы немного развернуть мысль, каким образом по Вашему (1) вытекает из (2) и (3)... Может я чегото не понимаю... но на мой взгляд- декларированные в (1) положения никак не связаны с теми примерами ( (2) и (3) )которые вы приводите как демонстрацию реализации (1).

     
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