Третий кандидат в релизы инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

Опубликован третий кандидат в релизы инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bullseye". В настоящее время насчитывается 48 критических ошибок, блокирующих релиз (месяц назад было 155, два месяца назад - 185, три месяца назад - 240, четыре месяца назад - 472, в момент заморозки в Debian 10 - 316, Debian 9 - 275, Debian 8 - 350, Debian 7 - 650). Релиз намечен на 14 августа. Ключевые изменения в инсталляторе по сравнению со вторым кандидатом в релизы: Документированы действия, которые могут помочь в случае сбоев во время загрузки (например, чёрный экран), а также добавлена информация о применении isenkram для выявления отсутствующих прошивок и решения проблем, возникающих из-за этого.

Установочные образы non-free, включающие пакеты с прошивками, улучшены для определения потребности устанавливаемых систем в дополнительных прошивках (например, прошивках для графических карт AMD и Intel или звуковых карт Intel). В hw-detect добавлена поддержка установки дополнительных пакетов с прошивками, если элементы в базе udev включают шаблоны modalias с метаданными DEP-11.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.10.0-8.

В udeb fb-modules добавлен модуль pwm-rockchip, в nic-modules модуль mdio-aspeed, а в usb-modules модули fusb302, tcpm и typec.

Решены проблемы с определением подключения к сети на платах i.MX6.



