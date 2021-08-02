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Третий кандидат в релизы инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

02.08.2021 18:22

Опубликован третий кандидат в релизы инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bullseye". В настоящее время насчитывается 48 критических ошибок, блокирующих релиз (месяц назад было 155, два месяца назад - 185, три месяца назад - 240, четыре месяца назад - 472, в момент заморозки в Debian 10 - 316, Debian 9 - 275, Debian 8 - 350, Debian 7 - 650). Релиз намечен на 14 августа.

Ключевые изменения в инсталляторе по сравнению со вторым кандидатом в релизы:

  • Документированы действия, которые могут помочь в случае сбоев во время загрузки (например, чёрный экран), а также добавлена информация о применении isenkram для выявления отсутствующих прошивок и решения проблем, возникающих из-за этого.
  • Установочные образы non-free, включающие пакеты с прошивками, улучшены для определения потребности устанавливаемых систем в дополнительных прошивках (например, прошивках для графических карт AMD и Intel или звуковых карт Intel). В hw-detect добавлена поддержка установки дополнительных пакетов с прошивками, если элементы в базе udev включают шаблоны modalias с метаданными DEP-11.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.10.0-8.
  • В udeb fb-modules добавлен модуль pwm-rockchip, в nic-modules модуль mdio-aspeed, а в usb-modules модули fusb302, tcpm и typec.
  • Решены проблемы с определением подключения к сети на платах i.MX6.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
  3. OpenNews: Debian 11 "Bullseye" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом
  4. OpenNews: Представлен DUR, аналог пользовательского репозитория AUR для Debian
  5. OpenNews: Обновление Debian 10.10
  6. OpenNews: Мэйнтейнер Cinnamon в Debian перешёл на использование KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55579-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 18:25, 02/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Круто. обновил проксмокс, думал что уже релизнулся он =)
    Все нормально, но в самбе smb1 дропнули, и не включается.
     
     
  • 2, Аноним (2), 18:27, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот гады, не дают наступить на грабли!
     
     
  • 3, Самый Лучший Гусь (?), 18:39, 02/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взрослые люди имеют право наступать на грабли сколько угодно раз.
     
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