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Открыт код симулятора космических полётов Orbiter

01.08.2021 07:47

Объявлено об открытии исходных текстов проекта Orbiter Space Flight Simulator, предлагающего реалистичный симулятор космических полётов, соответствующий законам ньютоновской механики. В качестве мотива открытия кода называется желание предоставить сообществу возможность продолжить развитие проекта после того как автор уже несколько лет по личным причинам не может вести разработку. Код проекта написан на языке С++ со скриптами на Lua и опубликован под лицензией MIT. В текущем виде поддерживается только платформа Windows, а для компиляции требуется Microsoft Visual Studio. Опубликованные исходные тексты соответствуют выпуску "2016 Edition" с дополнительными исправлениями.

В программе предлагаются модели как исторических и современных космических аппаратов, так и гипотетически возможных и фантастических космических кораблей. Ключевым отличием Orbiter от компьютерных игр является то, что проект не предлагает прохождение каких-то миссий, а предоставляет возможность симулировать реальный полёт, охватывающий выполнение таких задач как расчёт выхода на орбиту, стыковка с другими аппаратами и планирование траектории полёта к другим планетам. При симуляции используется достаточно подробная модель солнечной системы.







  1. Главная ссылка к новости (https://www.orbiter-forum.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов
  3. OpenNews: Выпуск свободного авиасимулятора FlightGear 2020.1
  4. OpenNews: Новый выпуск OpenTTD 1.10, свободного симулятора транспортной компании
  5. OpenNews: Австралийские вооруженные силы создали симулятор полётов, основанный на Linux
  6. OpenNews: Космическое агентство NASA открыло код платформы для создания полётного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55570-orbiter
Ключевые слова: orbiter, simulator
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:55, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выкинуть DX и на SDL + opengl / vulkan перетащить
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 08:56, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть внешний рендер на opengl
     
  • 2.13, Аноним (12), 08:56, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.orbiterwiki.org/wiki/OGLAClient
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 09:30, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обновлявшийся 11 лет? Ну да…
     
     
  • 4.28, Аноним (12), 10:42, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное что работает, и это все равно лучше чем DX7 используемый сейчас
     

  • 1.2, Аноним (2), 07:55, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Симулятор? При открытии переходного люка двигатели включаются?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:27, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    При посадке шаттл сгорает вместе с экипажем.
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:37, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Подтверждаю! Нет Украинской Космической Программы! Где воздушный шар? Где багет??? Где Борщ???!!!
     
     
  • 3.15, Аноним (4), 09:23, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как правильно писать: борсчт или бiрсчт?
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 09:29, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боржч
     
  • 4.32, Анон1110м (?), 12:04, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Піво!
     

  • 1.3, microcoder (ok), 08:27, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сначала закрывают исходники от жадности, в надежде, что заработают миллиарды, а когда не получается и больше никому не интересны, открывают для того, чтобы оправдать свои годы потраченные на бесплодные труды.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:37, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она бесплатная, кек
     
     
  • 3.11, microcoder (ok), 08:55, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда бабло не текёт как хотелось бы в начале проекта, то да, это часто free software для привлечения спонсоров/источников финансирования при этом сохраняя полный контроль над проектом за счёт закрытых исходников, чтобы в случае когда, как надеются, бабло потекёт ручьём, чтобы оно не дай Бог не утекло мимо автора проекта ))

    Но тот, кто рискнул, плюнул на деньги, открыл исходники и выложил во всеобщее достояние, выигрывает по настоящему и получает свои миллионы. Тон Розендаль тому пример.

    Будем надется, что и автор этого симулятора получит свои миллионы. Главное чтобы когда решаешься открыть исходники, чтобы это было не поздно, когда это уже никому не нужно или требует 100% рефакторинга из-за старости проекта. А судя по сборке проекта на софте 2016 года скорее всего так оно и есть, последний вздох и надежда автора.

     
     
  • 4.14, Аноним (9), 09:15, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно ещё как живо! Люди и на более старых версиях играют
     
     
  • 5.22, VINRARUS (ok), 09:49, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ньютоновская физика чото не так быстро устаревает как файлы на компах хомяков.
     

  • 1.6, Аноним (18), 08:33, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Давайте интегрируем это в oolite (или наоборот уже).
     
     
  • 2.7, Аноним (18), 08:35, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, наоборот вроде нельзя, а вот mit в gpl самое то.
     

  • 1.10, Аноним (12), 08:42, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Глаза на лоб, охренеть, слов нет! АААА!!
    Теперь надо крепить сообщество, и создавать этот, как его, фонд.
     
     
  • 2.16, Аноним (4), 09:25, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И при этом не жрёт по 16 ГБ оперативы, как KSP!
     
     
  • 3.23, VINRARUS (ok), 09:50, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так космос же визуально безграничен...
     

  • 1.24, Шарп (ok), 09:57, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно. Летал как-то на луну. Потом забил. KSP веселее, хоть и аркаднее.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:14, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Симуляторы космических полетов
    Искренне интересно, где та грань весёлости, отличающая один от другого?
     

  • 1.27, Аноним (27), 10:29, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В текущем виде поддерживается только платформа Windows, а для компиляции требуется Microsoft Visual Studio.

    И таки что мне с этого? Вы бы ещё релизы iterm так описывали. Опеннет скатился ещё глубже.

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:50, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    посмотрите на этого линукс-шовиниста
     

  • 1.29, Какаянахренразница (ok), 11:03, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > To run Orbiter, you need a Windows PC

    У пясду яво с такими требованиями.

     
     
  • 2.33, Анон1110м (?), 12:06, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нехай самі літають.
     

  • 1.30, Аноним (30), 11:27, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А там есть такой модуль как "Наука"?
     
  • 1.34, Аноним (34), 12:09, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость. Автор проекта полтора года не появлялся вообще нигде, я уже считал что проект умер. Opensource, как минимум, дает шанс Orbiter-у на дальнейшее развитие.
     

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