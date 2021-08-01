Открыт код симулятора космических полётов Orbiter

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|4.28, Аноним (12), 10:42, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное что работает, и это все равно лучше чем DX7 используемый сейчас
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|2.8, Аноним (8), 08:37, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Подтверждаю! Нет Украинской Космической Программы! Где воздушный шар? Где багет??? Где Борщ???!!!
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|1.3, microcoder (ok), 08:27, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сначала закрывают исходники от жадности, в надежде, что заработают миллиарды, а когда не получается и больше никому не интересны, открывают для того, чтобы оправдать свои годы потраченные на бесплодные труды.
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|3.11, microcoder (ok), 08:55, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда бабло не текёт как хотелось бы в начале проекта, то да, это часто free software для привлечения спонсоров/источников финансирования при этом сохраняя полный контроль над проектом за счёт закрытых исходников, чтобы в случае когда, как надеются, бабло потекёт ручьём, чтобы оно не дай Бог не утекло мимо автора проекта ))
Но тот, кто рискнул, плюнул на деньги, открыл исходники и выложил во всеобщее достояние, выигрывает по настоящему и получает свои миллионы. Тон Розендаль тому пример.
Будем надется, что и автор этого симулятора получит свои миллионы. Главное чтобы когда решаешься открыть исходники, чтобы это было не поздно, когда это уже никому не нужно или требует 100% рефакторинга из-за старости проекта. А судя по сборке проекта на софте 2016 года скорее всего так оно и есть, последний вздох и надежда автора.
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|5.22, VINRARUS (ok), 09:49, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ньютоновская физика чото не так быстро устаревает как файлы на компах хомяков.
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|1.10, Аноним (12), 08:42, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Глаза на лоб, охренеть, слов нет! АААА!!
Теперь надо крепить сообщество, и создавать этот, как его, фонд.
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|1.24, Шарп (ok), 09:57, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Годно. Летал как-то на луну. Потом забил. KSP веселее, хоть и аркаднее.
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|2.26, Аноним (26), 10:14, 01/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Симуляторы космических полетов
Искренне интересно, где та грань весёлости, отличающая один от другого?
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|1.27, Аноним (27), 10:29, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В текущем виде поддерживается только платформа Windows, а для компиляции требуется Microsoft Visual Studio.
И таки что мне с этого? Вы бы ещё релизы iterm так описывали. Опеннет скатился ещё глубже.
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|1.34, Аноним (34), 12:09, 01/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная новость. Автор проекта полтора года не появлялся вообще нигде, я уже считал что проект умер. Opensource, как минимум, дает шанс Orbiter-у на дальнейшее развитие.
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