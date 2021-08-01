Открыт код симулятора космических полётов Orbiter

Когда бабло не текёт как хотелось бы в начале проекта, то да, это часто free software для привлечения спонсоров/источников финансирования при этом сохраняя полный контроль над проектом за счёт закрытых исходников, чтобы в случае когда, как надеются, бабло потекёт ручьём, чтобы оно не дай Бог не утекло мимо автора проекта )) Но тот, кто рискнул, плюнул на деньги, открыл исходники и выложил во всеобщее достояние, выигрывает по настоящему и получает свои миллионы. Тон Розендаль тому пример. Будем надется, что и автор этого симулятора получит свои миллионы. Главное чтобы когда решаешься открыть исходники, чтобы это было не поздно, когда это уже никому не нужно или требует 100% рефакторинга из-за старости проекта. А судя по сборке проекта на софте 2016 года скорее всего так оно и есть, последний вздох и надежда автора.

