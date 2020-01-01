Выпуск свободного авиасимулятора FlightGear 2020.1

|
|1.1, NULL (??), 00:05, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Каким образом у них получается такая говенная земля? Ошметки разных совершенно нестыкующихся фототекстур, поверх нарисованы сгенерированные дороги, которые вообще никак не похожи на сеть дорог, которую видно на фототекстурах. Вроде же есть куча свободных данных и достаточно качественный OSM, почему так?
|
|
|
|
|
|3.18, FreeStyler (ok), 05:15, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Важно, потому что графон придаёт реалистичности, реалистичность - самое важное в симуляторе -__-
|
|
|
|3.5, sfdsf (?), 00:18, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В Ил-2 Штурмовик было не лучше и так-же было плевать. Расположение лесов, поселков и городов соблюдены и нормально.
|
|2.7, Аноним (7), 00:21, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да уж, тесселяцию не завезли. Но действительно, могли бы зять нвидиевский gameworks с травой и… Хотя подождите, он не опенсорс. Землю немного подтянули в ms flight simulator (там сколько-то петабайт земли), но он тоже не опенсорс. На опенсорсе не заработать достаточно, чтобы окупить землю, а энтузиастам графоний, видимо, не интересен. Но, я слышал от тех, кто сабж всё-таки осилил, что, как симулятор, он вполне неплох. Да к тому же свободный.
|
|2.12, Аноним (12), 00:47, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Со свободными снимками земли проблема как с лицензией, так и с объёмом. Поэтому "город" просто заливается текстурой города, плюс поверх что-то из OSM типа дорог и зданий. Понятно что ничего не будет совпадать, но с высоты смотрится приемлемо. Если бы снимки и были, они бы с OSM тоже не совпадали, потому что OSM нормально привязан по GPS.
И я не представляю что тут можно сделать для получения картинки похожей на реальную. Можно пойти от OSM, выкинуть снимки и генерить с нуля детальную 3D модель, но в OSM несмотря на его неимоверную крутизну, для этого мало данных. Текстуры фасадов зданий там нет и не факт что будет, например, и леса в сибири не всем интересно рисовать. Можно пойти от снимков, но тут понадобятся 3D сканы всей планеты, под свободной лицензией. Этого не будет ещё лет 50. Ну и можно руками моделлить города специально под игру как всегда и делали, но это адовый объём работы.
На самом деле всё-таки самым жизнеспособным видится в городах геренить всю геометрию из OSM, а вне городов возможно добавить свободные lowres снимки.
|
|
|
|2.11, Alen (??), 00:46, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но, все то на симулях летают, чтоб садиться научиться...ну вдруг все сознание потеряют, а ты тут такой эрудированный весь :)
|
|1.8, Аноним (8), 00:25, 19/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
|
Не нужен как и всё впoпeнcocное. Есть FSX и X-Plane (X-Plane кроме винды работает нативно в макоси и даже в каких-то кocтылинупcaх) - и то и другое в разы превосходят это поделие.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 00:36, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не надо так про open source, такое могут себе позволить школьники классе во втором.
Ведь если вдумчиво почитать, разобраться - довольно много не open source основано на open source.
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 00:50, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Нет, нужно называть вещи своими именами.
Этот симулятор кал на палке и то, что он опенсурсный не делает ему скидку.
Я всегда знал, что линуксоидам нравится есть кал.
|
|3.14, Аноним (13), 00:53, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
И что же все основано на open source?
Ваш линукс, собранный из кала и палок и в котором ваши хозяева вас постоянно обманывают?
Вот недавно мыльные шрифты вам подсунули и вы съели этот кал и добавки попросили.
|
|
|
|4.15, Аноним (9), 01:03, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Молодой человек, будьте внимательны - вы прифантазировали сюда "всё", которого не было. Не всё.
Каждый сам выбирает чем ему пользоваться, не нужно всем навязывать мнение неопытного пользователя измеряющего всё по шкале "кал/не кал", мир более разнообразен и богат чем вы считаете.
|
|
|
|5.17, Аноним (17), 02:13, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Когда из полтыщи якобы имеющегося под него бортов использовать можно сильно меньше половины - это кал или не кал по сравнению с FSX, в котором даже бесплатные модели вполне работоспособны? Ибо решил кто-нибудь лет 10 назад под это поделие склепать свисток, конкорд или что-нибудь ещё, нарисовал сильно схематически фюзеляж, да и бросил это дело, оставив кабину девственно пустой - ни педалей, ни штурвала, ни приборов.
|
|4.19, svsd_val (ok), 06:02, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Судя по уровню знаний вам лучше идти учиться и учиться. Сколько бы не описывали что и как таким как Вы "вечно недовольными и считающими что все и всё и всегда Вам обязаны" доказывать что то бесполезно. Разум до уровня плинтуса не поднялся, но уже можете считать себя правыми критиковать всех и вся.
А теперь, подумайте получше, всё то "gov.no" благодаря которому Вы выходите в сеть и благодаря чему Вы можете общаться отдыхать оно на GNU/Linux и той же фряхе работает и основано на нём.
1. Подавляющее большинство роутеров основано на GNU/Linux включая хвалёную Router OS от микротиков, остальная часть на фряхе.
2. Подавляющее большинство смартфонов, тот же GNU/Linux только с боку бантик.
3. Подавляющее большинство телевизоров, тот же GNU/Linux только с боку бантик.
4. Плойки и ей подобные в подавляющем большинстве это тот же Open Source и та же фряха и с боку бантик ...
Но продолжать список особого желания нет, так как что бы Вам это понять для начала нужно научиться думать, а после уже научиться обрабатывать информацию и уже после строить на полученных данных какие-то выводы.
По поводу шрифтов, пара шрифтов сломалась, да такое случается в Open Source, но это не беда, исправляются такие вещи. А таким как Вы нужен лишь повод что бы поднять ЧВС и само утвердиться... как в анекдоте: мозгов то нет, одни языки...
|
|2.10, Аноним (10), 00:44, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Надо бы доложить в полицию, что где-то человека силком заставляют играть в опенсорсные игры и писать отзывы на них.
Держись, бедолага, скоро тебя спасут.
|
|
|
|3.16, Аноним (8), 01:19, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Я бы в такое даже 20 лет назад играть побрезговал. Ну а с вещами не старше 15 лет это поделие и вовсе не сравнимо ни по математике, ни по графике, ни по любому другому критерию кроме "зато бeшплaтнo".
|