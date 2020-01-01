Выпуск свободного авиасимулятора FlightGear 2020.1

2.9 , Аноним ( 9 ), 00:36, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не надо так про open source, такое могут себе позволить школьники классе во втором. Ведь если вдумчиво почитать, разобраться - довольно много не open source основано на open source.

3.13 , Аноним ( 13 ), 00:50, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Нет, нужно называть вещи своими именами.

Этот симулятор кал на палке и то, что он опенсурсный не делает ему скидку.

Я всегда знал, что линуксоидам нравится есть кал.

3.14 , Аноним ( 13 ), 00:53, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – И что же все основано на open source? Ваш линукс, собранный из кала и палок и в котором ваши хозяева вас постоянно обманывают? Вот недавно мыльные шрифты вам подсунули и вы съели этот кал и добавки попросили.

4.15 , Аноним ( 9 ), 01:03, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Молодой человек, будьте внимательны - вы прифантазировали сюда "всё", которого не было. Не всё.

Каждый сам выбирает чем ему пользоваться, не нужно всем навязывать мнение неопытного пользователя измеряющего всё по шкале "кал/не кал", мир более разнообразен и богат чем вы считаете.

5.17 , Аноним ( 17 ), 02:13, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Когда из полтыщи якобы имеющегося под него бортов использовать можно сильно меньше половины - это кал или не кал по сравнению с FSX, в котором даже бесплатные модели вполне работоспособны? Ибо решил кто-нибудь лет 10 назад под это поделие склепать свисток, конкорд или что-нибудь ещё, нарисовал сильно схематически фюзеляж, да и бросил это дело, оставив кабину девственно пустой - ни педалей, ни штурвала, ни приборов.

4.19 , svsd_val ( ok ), 06:02, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Судя по уровню знаний вам лучше идти учиться и учиться. Сколько бы не описывали что и как таким как Вы "вечно недовольными и считающими что все и всё и всегда Вам обязаны" доказывать что то бесполезно. Разум до уровня плинтуса не поднялся, но уже можете считать себя правыми критиковать всех и вся. А теперь, подумайте получше, всё то "gov.no" благодаря которому Вы выходите в сеть и благодаря чему Вы можете общаться отдыхать оно на GNU/Linux и той же фряхе работает и основано на нём. 1. Подавляющее большинство роутеров основано на GNU/Linux включая хвалёную Router OS от микротиков, остальная часть на фряхе. 2. Подавляющее большинство смартфонов, тот же GNU/Linux только с боку бантик. 3. Подавляющее большинство телевизоров, тот же GNU/Linux только с боку бантик. 4. Плойки и ей подобные в подавляющем большинстве это тот же Open Source и та же фряха и с боку бантик ...

Но продолжать список особого желания нет, так как что бы Вам это понять для начала нужно научиться думать, а после уже научиться обрабатывать информацию и уже после строить на полученных данных какие-то выводы.

По поводу шрифтов, пара шрифтов сломалась, да такое случается в Open Source, но это не беда, исправляются такие вещи. А таким как Вы нужен лишь повод что бы поднять ЧВС и само утвердиться... как в анекдоте: мозгов то нет, одни языки...



2.10 , Аноним ( 10 ), 00:44, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Надо бы доложить в полицию, что где-то человека силком заставляют играть в опенсорсные игры и писать отзывы на них.

Держись, бедолага, скоро тебя спасут.

3.16 , Аноним ( 8 ), 01:19, 19/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Я бы в такое даже 20 лет назад играть побрезговал. Ну а с вещами не старше 15 лет это поделие и вовсе не сравнимо ни по математике, ни по графике, ни по любому другому критерию кроме "зато бeшплaтнo".

