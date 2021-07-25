The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.3

25.07.2021 05:18

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 3.3. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Основные новшества:

  • Предоставлена возможность создания своей домашней страницы для каждого экземпляра PeerTube. На домашней странице можно привести информацию об узле, доступном содержимом, назначении и подписках. Добавление домашней странице осуществляется через меню Administration/ Configuration/ Homepage в формате Markdown или HTML. Возможна интеграция на страницу кнопок, видеоплеера, списков воспроизведения, миниатюр видео и каналов. Встроенные списки с видео обновляются автоматически.
  • Добавлена поддержка поиска списков воспроизведения, которые теперь отражаются в результатах поиска при навигации в PeerTube и при использовании движка Sepia Search.
  • Добавлена поддержка публикации сокращённых ссылок на видео и списки воспроизведения. Штатные 36-символные идентификаторы видео теперь могут публиковаться в 22-символьном формате, а вместо путей "/videos/watch/" и "/videos/watch/playlist/" можно указывать "/w/" и "/w/p/".
  • Проведена оптимизация производительности. Извлечение информации о видео теперь осуществляется в два раза быстрее. Ускорено выполнение федеративных запросов. Ведётся работа по выявлению проблем в системах с очень большим числом пользователей, видео и связей с другими узлами.

Напомним, что PeerTube базируется на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент.

Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS).

Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером.

В настоящее время для размещения контента функционирует более 900 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).

  1. Главная ссылка к новости (https://joinpeertube.org/news#...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.2
  3. OpenNews: Выпуск PeerTube 3.0 с поддержкой децентрализованного потокового вещания
  4. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 6.0
  5. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
  6. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55542-peertube
Ключевые слова: peertube
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 05:29, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А пусть будет. Не всё же гугеля кормить.
     
  • 1.2, Аноним (2), 05:46, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эта штука слишком крутая чтобы стать массовой
     
     
  • 2.4, X86 (ok), 06:10, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если там наладить рекламу и  монетизацию видео, то будет, так как создатели контента перетекут туда.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 07:05, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 21 году авторы получают деньги не от просмотров а через сайты вроде патреон, на которых зрители оформляют ежемесечный платеж.
     
  • 2.5, Тор (?), 06:16, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Гугл тратит миллиарды на поддержку платформы, это целая экосистема с блогерами, подписчиками, рекламодателями, инфраструктурой. Школоло, кто будет поддерживать эту платформы, таких как ты 3 калеки за мамкины кровные? Голодранцы не могут создавать, они могуть только брать.
    Школоло, лучше к 1 сетября готовьтесь, пользы больше будет.
     
     
  • 3.7, Ivan_83 (ok), 06:46, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это типичное мнение навязанное корпоратами.

    Давайте вспомним классический скайп, который пока был у оригинальных создателей работал п2п, и только авторизация и ещё какие то мелочи там были централизованны.
    Оно же работало ещё в те времена когда многие на диалапе были, и каналы дорого стоили.
    Авторам поддержка этого всего стоила не сильно дорого, при этом траффика было много.
    А потом пришло МС и по просьбе друзей сделало чтобы трафик шёл через свои какие нужно сервера для понятно зачем.

    Или вон торренты - раздать хоть на ярд человек может любой желающий, хоть с мобилки, никаких проблем нет.
    В общем то и пиртуба - тот же торрент.

    То что делает гугл - это раскладывание костылей вокруг свои собственных проблем вызванных централизацией.
    Гугл запилил 100500 кодеков и оптимизировал конвертирование - но торрентам оно не надо, торренты не теряют миллиарды денег на трафике и электричестве - это всё тонким слоем размазывается по заинтересованным лицам.
    И всё прочее что там делает гугл, те же крутые алгоритмы перезгузки BBR, ненужно HTTP/2, quick - это всё проблемы ихней централизации.
    А уж про алгоритмы ранжирования для залипания, впаривания рекламы, трекинга и прочего - и говорить не хочу.

     
     
  • 4.8, КО (?), 07:03, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вкратце: за P2P будущее, но государство и корпорасты на такое не пойдут.
     
  • 3.10, Аноним (9), 07:08, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тролль, а твоя логика не работает. Инстанты пиртуба уже есть и некоторые из них блочат в РФ. Завести свой инстант может любая корпорация, некоммерческая организация, василий на компьютере под столом, благо безлимитный интернет сейчас это норма.
     

  • 1.3, Аноним (3), 06:04, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без поддержки I2P у проекта весьма печальное предрешённое будущее.
     
  • 1.6, Аноним (-), 06:31, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как у неё с шифрованием служебной информации и видоептока?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 07:35, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По идее соединение накрыто TLS
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру