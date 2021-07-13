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Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.5

13.07.2021 23:31

Увидел свет релиз авторитетного (authoritative) DNS-сервера PowerDNS Authoritative Server 4.5, предназначенного для организации отдачи DNS-зон. По данным разработчиков проекта, PowerDNS Authoritative Server обслуживает примерно 30% из общего числа доменов в Европе (если рассматривать только домены с подписями DNSSEC, то 90%). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

PowerDNS Authoritative Server предоставляет возможность хранения информации о доменах в различных базах данных, включая MySQL, PostgreSQL, SQLite3, Oracle, и Microsoft SQL Server, а также в LDAP и обычных текстовых файлах в формате BIND. Отдача ответа может быть дополнительно отфильтрована (например, для отсеивания спама) или перенаправлена при помощи подключения собственных обработчиков на языках Lua, Java, Perl, Python, Ruby, C и C++. Из особенностей также выделяются средства для удалённого сбора статистики, в том числе по SNMP или через Web API (для статистики и управления встроен http-сервер), мгновенный перезапуск, встроенный движок для подключения обработчиков на языке Lua, возможность балансировки нагрузки с учётом географического местоположения клиента.

Основные новшества:

  • Включён по умолчанию кэш DNS-зон, позволяющий держать список DNS-зон в оперативной памяти. Кэш позволяет избежать обращения к БД при обработке запросов неизвестных доменов и защитить сервер от атак, нацеленных на исчерпание вычислительных ресурсов.
  • Изменён порядок обработки очереди AXFR-запросов на вторичных DNS-серверах для повышения приоритета доставки реальных изменений на системах с очень большим числом зон (более 100 тысяч).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.powerdns.com/2021...)
  2. OpenNews: Sony Music добилась в суде блокировки пиратских сайтов на уровне DNS-резолвера Quad9
  3. OpenNews: Ошибка в BIND 9.16.17, приводящая к неверной обработке символа W в DNS-запросах
  4. OpenNews: В DNS-сервер BIND добавлена экспериментальная поддержка DNS-over-HTTPS
  5. OpenNews: Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.4
  6. OpenNews: Изменение модели формирования релизов DNS-сервера BIND. BIND 9.18 отложен на следующий год
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55482-powerdns
Ключевые слова: powerdns, dns
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:33, 13/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Очень много системных дистрибутивов в последнее время. Десктоп умирает?
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:39, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что мертво, умереть не может
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:41, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дадада, продолжай это повторять.
     
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