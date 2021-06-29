Firefox изменит логику сохранения файлов, открываемых после загрузки

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|1.1, OnTheEdge (ok), 12:46, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вообще, было как раз удобно, что файл потом удалялся, т.к. и нужен был временно
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|3.9, Бака (?), 12:58, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А у Вас всегда гендерные холивары == изменение функционала софта в сторону, лично *Вас* не устраивающую? Всегда забавляло, как *фобы агресивно кидаются всем тем, что можно кидать в пространство вокруг себя.
Хотя соглашусь, сделали бы переключатель - было бы лучшим решением.
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|2.18, имя_ (?), 13:13, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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хз, иногда на автомате нажимаешь энтер, а т.к. часто оно предлагает открыть сразу, то файл теряется и приходится его перекачивать.
Лучше бы просто настройку добавили, делающую опцию "сохранить файл" активной по-умолчанию
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|2.22, Жироватт (ok), 13:19, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем? Если можно действительно временные файлы скидывать в рамдиск?
Оффтоп не имеет квазиконсистентного с обычными дисками рамдиска?
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|2.61, Mishvanda (?), 15:08, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удобнее, в идеале, что бы была настройка для поведения. Складывать во временную и удалять при закрытии сеанса, либо складывать в каталог загрузок, либо складывать в отдельный каталог, что бы отделять такие файлы.
Ах да, у нас же тут дизайн надо переверстать в очередной раз...
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|1.3, Аноним (3), 12:52, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Похоже, они окончательно решили заставить пользователей отказаться от использования их браузера. Если он начнёт засирать мне Downloads и это нельзя будет отключить - придётся прекращать использовать.
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|2.6, terryfilch (ok), 12:56, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорей всего они откатяться, как и юзеры Chrome после ввода скрытия все урлы в шапке начали кричать по интернетам, что это говно - потому не стоит раньше времени закапывать.
К тому же - есть vivaldi/brave
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|3.12, Аноним (12), 13:05, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вивальди это хром с интерфейсом на js и HTML, а brave это какое то мутное поделие периодически промышляющие мутными мошеническими схемами. Тогда уж librewolf, palemoon
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|4.21, Аноним (21), 13:17, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вивальди движок вообще не ковыряют. И не собираются. Под капотом непуганый хром. Только фейс надстроен.
Всё, что хром сделал (сломал, испоганил, вырезал...), то и жрут. Ничего не меняют.
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|4.31, Аноним (21), 13:30, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Движки пилят только китайцы. Остальные позорно собирают +100500 одинаковые ничего не умеющих однояйцевые хромоноги.
С голимыми настройками и функционалом. Как у родителя.
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|5.37, Аноним (37), 13:54, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну в вивальди настроек больше чем в файрфоксе и хроме вместе взятых, как минимум из доступных в интерфейсе.
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|6.46, vz_2 (?), 14:33, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Однако перетащить иконку справа налево от адресной строки нельзя, на этом кастомизация адресной панели заканчивается.
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|6.56, Аноним (60), 14:51, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше половины этих "настроек" не нужна. Их мощно колбасит по всяким фонам, картинкам, бэкграундам, рюшкам и прочей лабуде. Априори толстый комбайн.
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|3.34, Аноним (21), 13:40, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем более Браве не принимает сторонние расширения (не из магазина). Жрите только то, что дает гугла.
(про мутную бодягу с токенами, рекламой и бэкдорами вообще промолчим) Сразу в топку!
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|4.57, Аноним (60), 14:54, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Айк такой Айк. Хороший вменяемый браузер сделать и просто и сложно.
Свой карман чаще всего перевешивает.
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|3.59, Lex (??), 14:55, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хз как на десктопном, но на мобильном яблоко как минимум , огнелис стал полным... большой текст свёрнут, показать
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|1.4, terryfilch (ok), 12:53, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как вариант можно б просто добавить параметр в меню "открыть с помощью" , который при его выборе позволит сохранять файл в Downloads
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|2.8, OnTheEdge (ok), 12:57, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так и есть вроде (: спрашивает мол что, анон, ты хочешь сделать с этим вот товарищем «Файл», сохранить али открыть в чём-то
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|1.5, Аноним (5), 12:55, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В Chrome подобное поведение реализовано изначально.
Ну что ж. Теперь давайте перейдём на движок blink. Повторять, так повторять
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|1.11, Аноним (11), 13:04, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При выборе save as браузер затирает буфер выделения именем файла. Что касается сабжа, логика скачать и открыть как скачатся кажется мне более здравой чем скачать куда-то и открыть, но удалить после. А вот игнорировать мнение сервера и открывать скачиваемый файл в новой вкладке было бы неплохо.
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|1.13, Аноним (13), 13:06, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"загрузка с открытием в приложении"
это вообще лишня функция, запустить можно и самому!
это для особо ленивых или спешащих запустить трояна?
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|2.35, нах.. (?), 13:45, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, для особо ленивых - все еще пользуются компьютером, хотя могли бы на счетах быстро щелк-щелк-щелк.
Если у тебя понаставлены трояны вместо приложений - по-моему, проблема не на строне браузера.
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|2.32, Аноним (5), 13:36, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как можно будет воротить обратно?
Установить форк, seamonkey или palemoon
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|2.36, нах.. (?), 13:46, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага, причем все подряд, включая то что вообще там не из браузера было взято.
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|1.30, Аноним (30), 13:28, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Непонятная тема. Ну если открываем и тыкаем "сохранить" - конечно, удобно, когда файл сохранится в Downloads, ну или где-то еще, никак не во временной папке. Как это сделать чтобы было понятно пользователям? поставить уме "только чтение" (убрать права на запись?)
А если просто открываем на просмотр во внешнем приложении - зачем он в Downloads? мы ж уже явно выбрали из двух пунктов "сохранить и открыть" - пункт "открыть", т.е. сохранять не хотим.
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|2.49, vz_2 (?), 14:35, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умом вашу разумную логику они не поймут, там что-то странное.
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|1.38, Аноним (38), 13:55, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А сделать это третьей опцией, пусть даже и включённой дефолтно, мурзиле религия не позволила?
В таком случае и удовлетворили бы и тех кому это надо и не мешали бы тем, кто старым методом пользовался.
Но я так понял вся это хипстосмузитота как намеренно делает всё через зад (это для них привычно, видимо), по причине того что у них какой-то скрытый фетиш садистский.
Чтобы народ не страдал, токого просто быть не может, нужно всенепременно постоянно гадить?!
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|1.39, Sluggard (ok), 14:00, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В Firefox 91 будет обеспечено автоматическое сохранение файлов, открытых после загрузки во внешних приложениях, в штатном каталоге "Downloads", вместо временного каталога.
Firefox вводит фичу, за которую многие, в том числе и я, ненавидят Chromium. Молодцы, что ещё сказать.
В такой ситуации можно ещё раз сказать спасибо qBittorrent за опцию автоматического удаления торрент-файла после добавления торрента.
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|2.43, nebularia (ok), 14:29, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно просто магнет юзать, или хэш. Главные трекеры (рутрекер, кинозал, рутор) их в том или ином виде дают
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|3.51, Sluggard (ok), 14:40, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно просто магнет юзать, или хэш. Главные трекеры (рутрекер, кинозал, рутор) их
> в том или ином виде дают
На Кинозале магниток точно нету. Вроде на зеркале каком-то неофициальном их делали, но фиг знает, что это за зеркало, и где оно.
Ну а в целом, это же не только торрентов касается. Я порой PDF-файлы в Okular открываю, которые мне нужны на пару минут, и совершенно не нужны на винте.
Дурацкое решение. Сделали бы между «Открыть» и «Сохранить» пункт «Сохранить и открыть», или при сохранении файла всплывающую нижнюю панель, как в Хромоге, с возможностью открыть файл или содержащий его каталог.
Пункт «Открыть» во многом был удобен как раз тем, что не засирал винт.
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|1.44, Николай (??), 14:29, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У Firefox вообще галимый загрузчик, когда перезаходишь в браузер, нет истории загрузок, там оно к сессии привязано
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|1.45, Аноним (45), 14:31, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Удобная функция. Всё равно в папке загрузок всегда файлы лежат временно. Очень напрягало, если (случайно?) открыть какой-нибудь сгенерированный сайтом файл, то потом его невозможно найти. Как и повторно скачать не всегда возможно.
А для тех кого не устраивает очень вероятно будет настройка для изменения поведения загрузки. Т.к. это явно вещь, которую имеет смысл оставить на усмотрение пользователя. В отличии от перехода на новые технологии/изменение интерфейса. Но даже в таком случае мозила даёт возможность откатить это в about:config. (Хоть и временно, потому что из-за неадаптивных пользователей никто не будет годами поддерживать легаси код)
Какая-то специальная олимпиада проходит всегда в комментариях на обновление лисы.
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|2.52, vz_2 (?), 14:42, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А для тех кого не устраивает очень вероятно будет настройка для изменения поведения загрузки
Если и будет, то явно в about:config, но не в человеческих настройках. И то большие сомнения.
> Всё равно в папке загрузок всегда файлы лежат временно
Да, временно, но только не у тех кто настроил выбор каталога загрузки.
И ещё, если открыл файл, скажем PDF в браузере, теперь у меня будет хлам в загрузках.
Или на mp3-рингтон нажал послушать по прямой ссылке и услышать в браузере, опять мусор.
То что открывается, тому место во временном каталоге, что явно выбрано загрузить тому в загрузках.
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|1.48, пох. (?), 14:34, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Каждая новость от Firefox будто сдвиг тектонической плиты, новшества и прорывы в каждом выпуске. Ахах Мозилла, прекрати)
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|2.54, Аноним (60), 14:47, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да... Что не новость, то перл. На этом фоне новость, что мазила поменяла движок пройдет незамеченной.
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|1.55, danonimous (?), 14:50, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Больше всего бесит, что при скачивании картинок из альбомов vk, Firefox каждый раз предлагает рандомную директорию, вместо того, чтобы запомнить последнюю.
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|1.58, Аноним (-), 14:54, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недовольных пользователей надо слать лесом. Так теперь каталог Downloads будет засоряться.
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|1.62, тоже Аноним (ok), 15:19, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Особая благодарность Мозилле от пользователей, у которых /tmp примонтирована в память.
Например, загружаешь архив, скармливаешь его сразу архиватору... ан нет, теперь изволь перегнать его в сектора на диске, а потом оттуда читать. Кому-то показалось неудобно, понимаешь.
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|1.65, Аноним (60), 15:45, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На какой браузер переходить? Вот в чем вопрос. А не то, что и как переделывать за смузихлёбами и терпеть это непотребство.
Испоганили уже всё что можно.
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|2.67, тоже Аноним (ok), 15:49, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выбор-то нынче не очень... Tor можно попробовать.
У него пользователей, которые не способны найти файл, ткнув в иконку с папочкой в списке загрузок, значительно меньше.
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