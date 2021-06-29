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Firefox изменит логику сохранения файлов, открываемых после загрузки

29.06.2021 12:41

В Firefox 91 будет обеспечено автоматическое сохранение файлов, открытых после загрузки во внешних приложениях, в штатном каталоге "Downloads", вместо временного каталога. Напомним, что в Firefox предлагается два режима загрузки - загрузка с сохранением и загрузка с открытием в приложении. Во втором случае загруженный файл сохранялся во временном каталоге, который удалялся после завершения сеанса.

Подобное поведение вызывало недовольство пользователей, которым, при необходимости прямого доступа к файлу, приходилось дополнительно искать временный каталог, в который сохранился файл, или повторно загружать данные, если файл уже был автоматически удалён. Теперь решено сохранять открываемые в приложениях файлы по аналогии с обычными загрузками, что существенно упростит такие операции как отправка документа другому пользователю после его изначального открытия в офисном пакете или копирование мультимедийного файла в архив после открытия в медиапроигрывателе. В Chrome подобное поведение реализовано изначально.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2021/06...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 89 с переработанным интерфейсом
  3. OpenNews: Mozilla обобщила планы по поддержке в Firefox третьей версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: Mozilla подготовила для Firefox дополнение с системой машинного перевода
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила режим строгой изоляции сайтов для Firefox
  6. OpenNews: Включение поддержки HTTP/3 в Firefox намечено на конец мая
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55402-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, OnTheEdge (ok), 12:46, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    вообще, было как раз удобно, что файл потом удалялся, т.к. и нужен был временно
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:50, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там гендерноальтернативные у власти, так что будут ломать.
     
     
  • 3.9, Бака (?), 12:58, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у Вас всегда гендерные холивары == изменение функционала софта в сторону, лично *Вас* не устраивающую? Всегда забавляло, как *фобы агресивно кидаются всем тем, что можно кидать в пространство вокруг себя.
    Хотя соглашусь, сделали бы переключатель - было бы лучшим решением.
     
     
  • 4.10, nebularia (ok), 13:03, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    У автора бага (https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1710933) вот такой прекрасный ник:

    > Micah [:mtigley] (she/her)

    Нормальные такое ставят редко. Так что комментатор выше не далёк от истины...

     
     
  • 5.20, Бака (?), 13:16, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Все ненормальные. Я - нормальный."
     
  • 2.18, имя_ (?), 13:13, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    хз, иногда на автомате нажимаешь энтер, а т.к. часто оно предлагает открыть сразу, то файл теряется и приходится его перекачивать.

    Лучше бы просто настройку добавили, делающую опцию "сохранить файл" активной по-умолчанию

     
  • 2.22, Жироватт (ok), 13:19, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем? Если можно действительно временные файлы скидывать в рамдиск?
    Оффтоп не имеет квазиконсистентного с обычными дисками рамдиска?
     
  • 2.60, Аноним (60), 14:57, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Курилка! Неужели ещё жива?
     
  • 2.61, Mishvanda (?), 15:08, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобнее, в идеале, что бы была настройка для поведения. Складывать во временную и удалять при закрытии сеанса, либо складывать в каталог загрузок, либо складывать в отдельный каталог, что бы отделять такие файлы.
    Ах да, у нас же тут дизайн надо переверстать в очередной раз...
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:52, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже, они окончательно решили заставить пользователей отказаться от использования их браузера. Если он начнёт засирать мне Downloads и это нельзя будет отключить - придётся прекращать использовать.
     
     
  • 2.6, terryfilch (ok), 12:56, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорей всего они откатяться, как и юзеры Chrome после ввода скрытия все урлы в шапке начали кричать по интернетам, что это говно - потому не стоит раньше времени закапывать.
    К тому же - есть vivaldi/brave
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:05, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вивальди это хром с интерфейсом на js и HTML, а brave это какое то мутное поделие периодически промышляющие мутными мошеническими схемами. Тогда уж librewolf, palemoon
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:17, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вивальди движок вообще не ковыряют. И не собираются. Под капотом непуганый хром. Только фейс надстроен.
    Всё, что хром сделал (сломал, испоганил, вырезал...), то и жрут. Ничего не меняют.
     
  • 4.31, Аноним (21), 13:30, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Движки пилят только китайцы. Остальные позорно собирают +100500 одинаковые ничего не умеющих однояйцевые хромоноги.
    С голимыми настройками и функционалом. Как у родителя.
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 13:54, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в вивальди настроек больше чем в файрфоксе и хроме вместе взятых, как минимум из доступных в интерфейсе.
     
     
  • 6.46, vz_2 (?), 14:33, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако перетащить иконку справа налево от адресной строки нельзя, на этом кастомизация адресной панели заканчивается.
     
  • 6.56, Аноним (60), 14:51, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше половины этих "настроек" не нужна. Их мощно колбасит по всяким фонам, картинкам, бэкграундам, рюшкам и прочей лабуде. Априори толстый комбайн.
     
  • 3.34, Аноним (21), 13:40, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем более Браве не принимает сторонние расширения (не из магазина). Жрите только то, что дает гугла.
    (про мутную бодягу с токенами, рекламой и бэкдорами вообще промолчим) Сразу в топку!
     
     
  • 4.57, Аноним (60), 14:54, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Айк такой Айк. Хороший вменяемый браузер сделать и просто и сложно.
    Свой карман чаще всего перевешивает.
     
  • 3.59, Lex (??), 14:55, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз как на десктопном, но на мобильном яблоко как минимум , огнелис стал полным... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.40, BorichL (ok), 14:02, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах как их беспокоит мнение боевого хомячка!
     
     
  • 3.68, Аноним (60), 15:52, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BadWolf - https://hacktivis.me/projects/badwolf
     

  • 1.4, terryfilch (ok), 12:53, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как вариант можно б просто добавить параметр в меню "открыть с помощью" , который при его выборе позволит сохранять файл в Downloads
     
     
  • 2.8, OnTheEdge (ok), 12:57, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так и есть вроде (: спрашивает мол что, анон, ты хочешь сделать с этим вот товарищем «Файл», сохранить али открыть в чём-то
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:55, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В Chrome подобное поведение реализовано изначально.

    Ну что ж. Теперь давайте перейдём на движок blink. Повторять, так повторять

     
  • 1.7, Аноним (7), 12:56, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лишь бы не убрали окно сохранения файла где пишется объём
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:04, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При выборе save as браузер затирает буфер выделения именем файла. Что касается сабжа, логика скачать и открыть как скачатся кажется мне более здравой чем скачать куда-то и открыть, но удалить после. А вот игнорировать мнение сервера и открывать скачиваемый файл в новой вкладке было бы неплохо.
     
     
  • 2.14, nebularia (ok), 13:08, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > буфер выделения

    Иксоспецифичный архаизм, сами с ним разбирайтесь.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:10, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Иксовая киллер-фича.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:06, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "загрузка с открытием в приложении"
    это вообще лишня функция, запустить можно и самому!
    это для особо ленивых или спешащих запустить трояна?
     
     
  • 2.15, nebularia (ok), 13:08, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открытие в приложении, а не исполнение файла. Причём тут троян-то?
     
     
  • 3.26, Аноним (16), 13:25, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /bin/bash и ld-linux.so - это тоже приложения, если что.
     
     
  • 4.29, nebularia (ok), 13:28, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox предлагает таким образом их открыть?
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:25, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как сказать, если .sh файлы в bash "открыть".
     
  • 2.35, нах.. (?), 13:45, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, для особо ленивых - все еще пользуются компьютером, хотя могли бы на счетах быстро щелк-щелк-щелк.

    Если у тебя понаставлены трояны вместо приложений - по-моему, проблема не на строне браузера.

     

  • 1.17, Аноним (17), 13:11, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Меня не устраивают изменения. Как можно будет воротить обратно?
     
     
  • 2.24, Паразитолог (?), 13:22, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Хочешь выиграть у казино - купи себе казино"(с) к/ф "Казино" ))
     
  • 2.32, Аноним (5), 13:36, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как можно будет воротить обратно?

    Установить форк, seamonkey или palemoon

     
     
  • 3.66, Аноним (60), 15:46, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, о симанке. SeaMonkey 2.53.8 уже.
     

  • 1.25, Аноним (27), 13:24, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но удаляться то из Downloads будет автоматически?
     
     
  • 2.36, нах.. (?), 13:46, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, причем все подряд, включая то что вообще там не из браузера было взято.
     

  • 1.28, acroobat (??), 13:28, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А BitTorrent на расте когда впилят для в браузер?
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:11, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда.
     

  • 1.30, Аноним (30), 13:28, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Непонятная тема. Ну если открываем и тыкаем "сохранить" - конечно, удобно, когда файл сохранится в Downloads, ну или где-то еще, никак не во временной папке. Как это сделать чтобы было понятно пользователям? поставить уме "только чтение" (убрать права на запись?)
    А если просто открываем на просмотр во внешнем приложении - зачем он в Downloads? мы ж уже явно выбрали из двух пунктов "сохранить и открыть" - пункт "открыть", т.е. сохранять не хотим.
     
     
  • 2.49, vz_2 (?), 14:35, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умом вашу разумную логику они не поймут, там что-то странное.
     

  • 1.38, Аноним (38), 13:55, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сделать это третьей опцией, пусть даже и включённой дефолтно, мурзиле религия не позволила?
    В таком случае и удовлетворили бы и тех кому это надо и не мешали бы тем, кто старым методом пользовался.
    Но я так понял вся это хипстосмузитота как намеренно делает всё через зад (это для них привычно, видимо), по причине того что у них какой-то скрытый фетиш садистский.
    Чтобы народ не страдал, токого просто быть не может, нужно всенепременно постоянно гадить?!
     
  • 1.39, Sluggard (ok), 14:00, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Firefox 91 будет обеспечено автоматическое сохранение файлов, открытых после загрузки во внешних приложениях, в штатном каталоге "Downloads", вместо временного каталога.

    Firefox вводит фичу, за которую многие, в том числе и я, ненавидят Chromium. Молодцы, что ещё сказать.

    В такой ситуации можно ещё раз сказать спасибо qBittorrent за опцию автоматического удаления торрент-файла после добавления торрента.

     
     
  • 2.43, nebularia (ok), 14:29, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно просто магнет юзать, или хэш. Главные трекеры (рутрекер, кинозал, рутор) их в том или ином виде дают
     
     
  • 3.50, vz_2 (?), 14:37, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Далеко не все из них magnet размещают, очень немногие.
     
  • 3.51, Sluggard (ok), 14:40, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно просто магнет юзать, или хэш. Главные трекеры (рутрекер, кинозал, рутор) их
    > в том или ином виде дают

    На Кинозале магниток точно нету. Вроде на зеркале каком-то неофициальном их делали, но фиг знает, что это за зеркало, и где оно.

    Ну а в целом, это же не только торрентов касается. Я порой PDF-файлы в Okular открываю, которые мне нужны на пару минут, и совершенно не нужны на винте.
    Дурацкое решение. Сделали бы между «Открыть» и «Сохранить» пункт «Сохранить и открыть», или при сохранении файла всплывающую нижнюю панель, как в Хромоге, с возможностью открыть файл или содержащий его каталог.
    Пункт «Открыть» во многом был удобен как раз тем, что не засирал винт.

     

  • 1.44, Николай (??), 14:29, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Firefox вообще галимый загрузчик, когда перезаходишь в браузер, нет истории загрузок, там оно к сессии привязано
     
     
  • 2.63, 123 (??), 15:35, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DownThemAll ?
     
     
  • 3.64, Николай (??), 15:41, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что вы имеете ввиду?
     

  • 1.45, Аноним (45), 14:31, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Удобная функция. Всё равно в папке загрузок всегда файлы лежат временно. Очень напрягало, если (случайно?) открыть какой-нибудь сгенерированный сайтом файл, то потом его невозможно найти. Как и повторно скачать не всегда возможно.

    А для тех кого не устраивает очень вероятно будет настройка для изменения поведения загрузки. Т.к. это явно вещь, которую имеет смысл оставить на усмотрение пользователя. В отличии от перехода на новые технологии/изменение интерфейса. Но даже в таком случае мозила даёт возможность откатить это в about:config. (Хоть и временно, потому что из-за неадаптивных пользователей никто не будет годами поддерживать легаси код)

    Какая-то специальная олимпиада проходит всегда в комментариях на обновление лисы.

     
     
  • 2.52, vz_2 (?), 14:42, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А для тех кого не устраивает очень вероятно будет настройка для изменения поведения загрузки

    Если и будет, то явно в about:config, но не в человеческих настройках. И то большие сомнения.

    > Всё равно в папке загрузок всегда файлы лежат временно

    Да, временно, но только не у тех кто настроил выбор каталога загрузки.
    И ещё, если открыл файл, скажем PDF в браузере, теперь у меня будет хлам в загрузках.
    Или на mp3-рингтон нажал послушать по прямой ссылке и услышать в браузере, опять мусор.

    То что открывается, тому место во временном каталоге, что явно выбрано загрузить тому в загрузках.  

     

  • 1.47, vz_2 (?), 14:34, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Киллер-фича, это фича которая убивает браузер.
     
  • 1.48, пох. (?), 14:34, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каждая новость от Firefox будто сдвиг тектонической плиты, новшества и прорывы в каждом выпуске. Ахах Мозилла, прекрати)
     
     
  • 2.54, Аноним (60), 14:47, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да... Что не новость, то перл. На этом фоне новость, что мазила поменяла движок пройдет незамеченной.
     

  • 1.55, danonimous (?), 14:50, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше всего бесит, что при скачивании картинок из альбомов vk, Firefox каждый раз предлагает рандомную директорию, вместо того, чтобы запомнить последнюю.
     
  • 1.58, Аноним (-), 14:54, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недовольных пользователей надо слать лесом. Так теперь каталог Downloads будет засоряться.
     
  • 1.62, тоже Аноним (ok), 15:19, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Особая благодарность Мозилле от пользователей, у которых /tmp примонтирована в память.
    Например, загружаешь архив, скармливаешь его сразу архиватору... ан нет, теперь изволь перегнать его в сектора на диске, а потом оттуда читать. Кому-то показалось неудобно, понимаешь.
     
  • 1.65, Аноним (60), 15:45, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На какой браузер переходить? Вот в чем вопрос. А не то, что и как переделывать за смузихлёбами и терпеть это непотребство.
    Испоганили уже всё что можно.
     
     
  • 2.67, тоже Аноним (ok), 15:49, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбор-то нынче не очень... Tor можно попробовать.
    У него пользователей, которые не способны найти файл, ткнув в иконку с папочкой в списке загрузок, значительно меньше.
     

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