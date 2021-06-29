Firefox изменит логику сохранения файлов, открываемых после загрузки

2.6 , terryfilch ( ok ), 12:56, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорей всего они откатяться, как и юзеры Chrome после ввода скрытия все урлы в шапке начали кричать по интернетам, что это говно - потому не стоит раньше времени закапывать.

К тому же - есть vivaldi/brave

3.12 , Аноним ( 12 ), 13:05, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вивальди это хром с интерфейсом на js и HTML, а brave это какое то мутное поделие периодически промышляющие мутными мошеническими схемами. Тогда уж librewolf, palemoon

4.21 , Аноним ( 21 ), 13:17, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вивальди движок вообще не ковыряют. И не собираются. Под капотом непуганый хром. Только фейс надстроен.

Всё, что хром сделал (сломал, испоганил, вырезал...), то и жрут. Ничего не меняют.

4.31 , Аноним ( 21 ), 13:30, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Движки пилят только китайцы. Остальные позорно собирают +100500 одинаковые ничего не умеющих однояйцевые хромоноги.

С голимыми настройками и функционалом. Как у родителя.

5.37 , Аноним ( 37 ), 13:54, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну в вивальди настроек больше чем в файрфоксе и хроме вместе взятых, как минимум из доступных в интерфейсе.

6.46 , vz_2 ( ? ), 14:33, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Однако перетащить иконку справа налево от адресной строки нельзя, на этом кастомизация адресной панели заканчивается.

6.56 , Аноним ( 60 ), 14:51, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Больше половины этих "настроек" не нужна. Их мощно колбасит по всяким фонам, картинкам, бэкграундам, рюшкам и прочей лабуде. Априори толстый комбайн.

3.34 , Аноним ( 21 ), 13:40, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тем более Браве не принимает сторонние расширения (не из магазина). Жрите только то, что дает гугла.

(про мутную бодягу с токенами, рекламой и бэкдорами вообще промолчим) Сразу в топку!

4.57 , Аноним ( 60 ), 14:54, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Айк такой Айк. Хороший вменяемый браузер сделать и просто и сложно.

Свой карман чаще всего перевешивает.

3.59 , Lex ( ?? ), 14:55, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Хз как на десктопном, но на мобильном яблоко как минимум , огнелис стал полным... 2.40 , BorichL ( ok ), 14:02, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ах как их беспокоит мнение боевого хомячка!

3.68 , Аноним ( 60 ), 15:52, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – BadWolf - https://hacktivis.me/projects/badwolf

