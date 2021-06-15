Выпуск текстового редактора GNU nano 5.8

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|2.4, шалтайнеболтай (?), 22:47, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Э-э-э... Дайте подумать... Может быть это как-то связано с тем, что nano в 100500 раз удобнее?
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|3.12, Аноним (12), 23:35, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну удобней/неудобней это вопрос субъективный, а вот то что nano имеет интуитивно понятный интерфейс - это факт. В общем лучи добра автору.
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|4.17, Аноним (17), 00:31, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну удобней/неудобней это вопрос субъективный, а вот то что nano имеет интуитивно
> понятный интерфейс - это факт. В общем лучи добра автору.
Подтверждаю, как линуксодомохозяин nano с самого начала как начал использовать для правки конфигов, так до сих пор и использую, хотя я использую только функции набора символов, стирание и сохранение, но тем не менее...
Не знаю как для современных смузимозгов, но я, таки да, быстро интуитивно разобрался как оно работает.
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|1.3, Annoynymous (ok), 22:31, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Название цвета "grey" или "gray" можно использовать вместо "lightblack".
Это же про это, да? Худые негры обиделись?
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|2.9, Аноним (9), 23:17, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это про то, что нормальные люди серый называют серым, а не светло-чёрным.
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|1.5, user90 (?), 22:54, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения
Угу, асел, они просто юзают Emacs! А эта штука сойдет в скриптах нопример.
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|1.10, Аноним (12), 23:30, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Знак "+" и пробел перед именем файла в командной строке помещает курсор в конец соответствующего буфера.
Ну а чё, удобненько придумали.
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