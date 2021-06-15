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Выпуск текстового редактора GNU nano 5.8

15.06.2021 22:16

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 5.8, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске

  • После поиска подсветка отключается через 1,5 секунды (0,8 секунды при указании --quick), чтобы не создавалось впечатление о том, что текст выделен.
  • Знак "+" и пробел перед именем файла в командной строке помещает курсор в конец соответствующего буфера.
  • Сообщения linter больше не содержат номеров файлов и строк/столбцов.
  • Название цвета "grey" или "gray" можно использовать вместо "lightblack".
  • Цвет мини-панели можно выбрать с помощью команды "set minicolor".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nano-editor.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 5.7
  3. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.2
  4. OpenNews: Релиз текстового редактора GNU Emacs 27.2
  5. OpenNews: Демонстрация атаки на редакторы кода, приводящей к утечке файлов при открытии исходных текстов
Автор новости: Павел Павлов
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55332-nano
Ключевые слова: nano
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  • 1.1, Анонист (?), 22:21, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    Зачем, если есть vim?
     
     
  • 2.2, anonymous (??), 22:23, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Зачем велосипед если есть танк?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:54, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Зачем текстовой редактор когда есть GNU Emacs.
     
     
  • 4.15, Yy (?), 00:24, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sed лучше всех, я гарантирую это
     
  • 2.4, шалтайнеболтай (?), 22:47, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Э-э-э... Дайте подумать... Может быть это как-то связано с тем, что nano в 100500 раз удобнее?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:35, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну удобней/неудобней это вопрос субъективный, а вот то что nano имеет интуитивно понятный интерфейс - это факт. В общем лучи добра автору.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 00:31, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну удобней/неудобней это вопрос субъективный, а вот то что nano имеет интуитивно
    > понятный интерфейс - это факт. В общем лучи добра автору.

    Подтверждаю, как линуксодомохозяин nano с самого начала как начал использовать для правки конфигов, так до сих пор и использую, хотя я использую только функции набора символов, стирание и сохранение, но тем не менее...
    Не знаю как для современных смузимозгов, но я, таки да, быстро интуитивно разобрался как оно работает.

     

  • 1.3, Annoynymous (ok), 22:31, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Название цвета "grey" или "gray" можно использовать вместо "lightblack".

    Это же про это, да? Худые негры обиделись?

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 22:56, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, это в честь меньшего количества букв.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:17, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это про то, что нормальные люди серый называют серым, а не светло-чёрным.
     
  • 2.11, Qwerty (??), 23:30, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видишь сжв? А оно есть!
     

  • 1.5, user90 (?), 22:54, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения

    Угу, асел, они просто юзают Emacs! А эта штука сойдет в скриптах нопример.

     
  • 1.8, Аноним (8), 23:08, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Электрога нет? раста нет? гошлака нет?

    Уже достиженип.

     
  • 1.10, Аноним (12), 23:30, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Знак "+" и пробел перед именем файла в командной строке помещает курсор в конец соответствующего буфера.

    Ну а чё, удобненько придумали.

     
  • 1.13, th3m3 (ok), 23:45, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая штука.
     
  • 1.16, Yy (?), 00:25, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Негроугодный редактор
     
  • 1.18, 4eburashk (?), 00:49, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как из этой дряни выйти?!
     
     
  • 2.19, OpenEcho (?), 01:04, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не смог выйти из nano, то даже не вздумай запускать vi / vim !
     

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