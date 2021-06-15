Выпуск текстового редактора GNU nano 5.8

2.2 , anonymous ( ?? ), 22:23, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +15 + / – Зачем велосипед если есть танк?

3.6 , Аноним ( 6 ), 22:54, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Зачем текстовой редактор когда есть GNU Emacs.

4.15 , Yy ( ? ), 00:24, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Sed лучше всех, я гарантирую это

2.4 , шалтайнеболтай ( ? ), 22:47, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Э-э-э... Дайте подумать... Может быть это как-то связано с тем, что nano в 100500 раз удобнее?

3.12 , Аноним ( 12 ), 23:35, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну удобней/неудобней это вопрос субъективный, а вот то что nano имеет интуитивно понятный интерфейс - это факт. В общем лучи добра автору.

4.17 , Аноним ( 17 ), 00:31, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну удобней/неудобней это вопрос субъективный, а вот то что nano имеет интуитивно

> понятный интерфейс - это факт. В общем лучи добра автору. Подтверждаю, как линуксодомохозяин nano с самого начала как начал использовать для правки конфигов, так до сих пор и использую, хотя я использую только функции набора символов, стирание и сохранение, но тем не менее...

Не знаю как для современных смузимозгов, но я, таки да, быстро интуитивно разобрался как оно работает.

