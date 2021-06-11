The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление KDE Gear 21.04.2, набора приложений от проекта KDE

11.06.2021 09:40

Представлено KDE Gear 21.04.2, сводное обновление приложений, развиваемых проектом KDE (ранее набор поставлялся как KDE Apps и KDE Applications). Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Всего в рамках июньского обновления опубликованы выпуски 120 программ, библиотек и плагинов.

Изменения в основном носят корректирующий характер и связаны с исправлением накопившихся ошибок. Из улучшений отмечается включение в состав набора библиотеки kopeninghours, которая ранее развивалась с использованием собственного цикла публикации релизов.



  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.22
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 21.04, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: KDE neon объявил о прекращении формирования LTS-сборок
  5. OpenNews: KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15
  6. OpenNews: Набор приложений KDE переименован из KDE Applications в KDE Gear
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55314-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, хацкер (??), 09:44, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    лучший набор для лучшего свободного окружения рабочего стола
     
     
  • 2.6, InuYasha (??), 09:55, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучший комментарий для сбора плюсов? :D
     
     
  • 3.10, хацкер (??), 10:00, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/124473.html#1
    именно
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:03, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучший != хороший, но в целом да, кде-приложухи бесят гораздо меньше, чем аналоги для gnome, несмотря на то, сильно глючные и тяжелые.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:16, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было ещё про аниме написать, чтобы больше полюсов срубить.
    Детвора...
     
  • 2.16, Xenia Joness (ok), 11:22, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лучший набор для лучшего свободного окружения рабочего стола

    Он очень похож на Windows, скорее всего потому популярен и так удобен в использовании.

     
     
  • 3.17, заминированный тапок (ok), 11:45, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    windows, начиная с 10, стала похожа на KDE *очевидный фикс*
     

  • 1.2, Любитель арахисовой пасты (?), 09:47, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > сводное обновление приложений

    шта?

     
  • 1.3, Аноним (3), 09:49, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кде жыр нормальная тема, знаете ли вы способ прикрутить к ней ввод китайских слов? Желательно не только по радикалам, но и рисованием (в произвольном порядке -- я в душе не помню когда половину закорючек ставить). Лучше ещё и распознавание японских азбук и всего остального, что-то не могу найти ничего вменяемого а OCR не работает.
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 09:52, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, они не хотят сделать, чтобы kate не тёк? Протекает в своп на гигабайты, это немного мешает.
     
     
  • 3.5, Лудакрис (?), 09:53, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это фича такая
     
     
  • 4.7, Аноним (3), 09:57, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня из-за этого диск со свопом начинает шуршать каждые несколько секунд (при нулевой активности), это нервирует.
     
     
  • 5.9, InuYasha (??), 09:58, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда своп на SSD - он, хоть и не шуршит, нервирует ещё больше.
     
  • 2.13, lockywolf (ok), 10:07, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рисованием по-моему, никак, но ibus  нормально работает для пинь-инь и цан-цзе
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 10:15, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я нашёл только kanjipad который практически бесполезен и сайт который лучше чем ничего, но далёк от идеала. Вот бы что-нибудь похожее для локального ввода.
     

  • 1.8, InuYasha (??), 09:57, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот, смотришь такие новости со своего стейбла, и грустишь.
    Но потом читаешь в комментариях про все новые баги - и грусть уходит. :)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру