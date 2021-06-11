Обновление KDE Gear 21.04.2, набора приложений от проекта KDE

Представлено KDE Gear 21.04.2, сводное обновление приложений, развиваемых проектом KDE (ранее набор поставлялся как KDE Apps и KDE Applications). Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Всего в рамках июньского обновления опубликованы выпуски 120 программ, библиотек и плагинов.

Изменения в основном носят корректирующий характер и связаны с исправлением накопившихся ошибок. Из улучшений отмечается включение в состав набора библиотеки kopeninghours, которая ранее развивалась с использованием собственного цикла публикации релизов.