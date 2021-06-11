Обновление KDE Gear 21.04.2, набора приложений от проекта KDE

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|2.12, Аноним (12), 10:03, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучший != хороший, но в целом да, кде-приложухи бесят гораздо меньше, чем аналоги для gnome, несмотря на то, сильно глючные и тяжелые.
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|2.15, Аноним (15), 11:16, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо было ещё про аниме написать, чтобы больше полюсов срубить.
Детвора...
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|2.16, Xenia Joness (ok), 11:22, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>лучший набор для лучшего свободного окружения рабочего стола
Он очень похож на Windows, скорее всего потому популярен и так удобен в использовании.
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|1.3, Аноним (3), 09:49, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кде жыр нормальная тема, знаете ли вы способ прикрутить к ней ввод китайских слов? Желательно не только по радикалам, но и рисованием (в произвольном порядке -- я в душе не помню когда половину закорючек ставить). Лучше ещё и распознавание японских азбук и всего остального, что-то не могу найти ничего вменяемого а OCR не работает.
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|2.4, Аноним (3), 09:52, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, они не хотят сделать, чтобы kate не тёк? Протекает в своп на гигабайты, это немного мешает.
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|4.7, Аноним (3), 09:57, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня из-за этого диск со свопом начинает шуршать каждые несколько секунд (при нулевой активности), это нервирует.
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|2.13, lockywolf (ok), 10:07, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рисованием по-моему, никак, но ibus нормально работает для пинь-инь и цан-цзе
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|3.14, Аноним (3), 10:15, 11/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я нашёл только kanjipad который практически бесполезен и сайт который лучше чем ничего, но далёк от идеала. Вот бы что-нибудь похожее для локального ввода.
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|1.8, InuYasha (??), 09:57, 11/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот, смотришь такие новости со своего стейбла, и грустишь.
Но потом читаешь в комментариях про все новые баги - и грусть уходит. :)
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