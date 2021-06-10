Обновление Chrome 91.0.4472.101 с устранением 0-day уязвимости

Компания Google сформировала обновление Chrome 91.0.4472.101, в котором исправлены 14 уязвимостей, в том числе проблема CVE-2021-30551, уже применяемая злоумышленниками в эксплоитах (0-day). Детали пока не раскрываются, известно лишь, что уязвимость вызвана неправильной обработкой типов (Type Confusion) в JavaScript-движке V8.

В новой версии также устранена ещё одна опасная уязвимость CVE-2021-30544, вызванная обращением к памяти после её освобождения (use-after-free) в кэше перехода (BFCache, Back-forward cache), применяемом для мгновенного перехода при использовании кнопок "Назад" и "Вперёд" или при навигации по ранее просмотренным страницам текущего сайта. Проблеме присвоен критический уровень опасности, т.е. обозначено, что уязвимость позволяет обойти все уровни защиты браузера и её достаточно чтобы выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения.



