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Обновление Chrome 91.0.4472.101 с устранением 0-day уязвимости

10.06.2021 10:51

Компания Google сформировала обновление Chrome 91.0.4472.101, в котором исправлены 14 уязвимостей, в том числе проблема CVE-2021-30551, уже применяемая злоумышленниками в эксплоитах (0-day). Детали пока не раскрываются, известно лишь, что уязвимость вызвана неправильной обработкой типов (Type Confusion) в JavaScript-движке V8.

В новой версии также устранена ещё одна опасная уязвимость CVE-2021-30544, вызванная обращением к памяти после её освобождения (use-after-free) в кэше перехода (BFCache, Back-forward cache), применяемом для мгновенного перехода при использовании кнопок "Назад" и "Вперёд" или при навигации по ранее просмотренным страницам текущего сайта. Проблеме присвоен критический уровень опасности, т.е. обозначено, что уязвимость позволяет обойти все уровни защиты браузера и её достаточно чтобы выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Обновление Chrome 89.0.4389.90 с устранением 0-day уязвимости
  3. OpenNews: Релиз Chrome 91
  4. OpenNews: В Chrome экспериментируют с поддержкой RSS, чисткой User-Agent и автосменой паролей
  5. OpenNews: Обновление Chrome 89.0.4389.128 с устранением 0-day уязвимости. Chrome 90 задерживается
  6. OpenNews: Chrome сокращает цикл подготовки релизов и вводит в обиход редакцию Extended Stable
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55309-chrome
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Жироватт (ok), 11:00, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > уязвимость вызвана неправильной обработкой типов (Type Confusion) в JavaScript-движке V8.

    А... А где же сиплясплясные указалки, которые там в памяти и причина 146% уязвимостей?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:53, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А... А где же сиплясплясные указалки, которые...

    Чуть ниже по тексту:

    "В новой версии также устранена ещё одна опасная уязвимость CVE-2021-30544, вызванная обращением к памяти после её освобождения (use-after-free) в кэше перехода..."

     
     
  • 3.11, Жироватт (ok), 12:28, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да видел я. Я тут местным растаманам подражаю, у которых если не уязвимость, то сишная ди-и-ирочка, которую закрывает новый невероятностный Сишный(с) ActiveДырозакрывательПро.Net(тм)(R) Плюс Интерпрайз Зверь Эдишн ... ой, простите, описка, новый невероятностный ржавьс
     

  • 1.2, InuYasha (??), 11:20, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да все уже пишут что пора с хромого уходить ) https://www.wired.co.uk/article/google-chrome-browser-data
     
     
  • 2.9, mr.Clin (?), 12:00, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    некрософт только-только на хромого перешел, лол )))
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:31, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну, твою ж, а?... Эта тварь и так собирается 12+ часов на моём AMD FX'е, и вот, опять пересобирать. В общем, ждём ебилдов.
     
     
  • 2.5, JJ (??), 11:46, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox собирается намного быстрее, а Seamonkey ещё быстрее.
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 11:58, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я знаю, Firefox тоже собираю. И это удручает. Хромой совсем необъятный стал.
     
  • 2.10, mr.Clin (?), 12:03, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разновидности линксов тебе в помощь )))
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:49, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пупитир и вовсе прошлогодняя версия.
     

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