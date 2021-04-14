Обновление Chrome 89.0.4389.128 с устранением 0-day уязвимости. Chrome 90 задерживается

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|1.1, Аноним (1), 23:28, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Меня несколько расстраивает, что бинарных сборок в принципе нет, и если ты хочешь не версию годичной давности засунуть в тот же пупетир, её придётся скомпилировать из исходников (которые придётся ещё как-то выцепить, и искать актуальный коммит веток можно только через левые сайты). И не совсем понятно, зачем они хранят петабайты снапшотов, когда это самые первые ревизии веток как я понял -- какой с них толк, если они на год отстают? В общем, это не опенсорс, это позор какой-то.
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|2.3, Аноним (1), 23:30, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И это, WebAssembly надо отключать конечно, пусть вон в электроне остаётся, а в браузерах этому activex нечего делать.
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|3.6, Аноним (6), 23:33, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> WebAssembly надо отключать конечно
Так же про жабаскрипт раньше говорили... А теперь практически никто без него не работает. Сейчас некоторые-кое-кто из банков даже дотнет-апплеты юзает, которые, естественно, только в вин7-10 работают, и только в новых вендобраузерах.
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|2.7, Dzen Python (ok), 23:35, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну дык, а чего ты хотел, от корпов, зарабатывающих на продаже всей контестной информации о тебе и твоего графа общественных связей всем: от рекламщиков до спецслужб?
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|3.9, Аноним (6), 23:45, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там вообще интересную сеть собирают: какие акки с конкретного девайса заходили, и с каких девайсов заходил акк.
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|3.10, bergentroll (ok), 23:55, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зарабатывающих на продаже всей контестной информации о тебе и твоего графа общественных связей всем: от рекламщиков до спецслужб?
Неправда! Спецслужбам бесплатно отсыпают. Иначе что это за демократия.
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|4.11, Аноним (6), 00:17, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За работу со спецслужбами отсыпают гранты из бюджета. Это как одному деятелю отсыпали почти лярд грантов после того, как заключил контракты с ВВС и армией на тему связи.
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|1.2, Аноним (6), 23:29, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> выполнение определённым образом оформленного кода WebAssembly ... позволяющей записать или прочитать данные по произвольному адресу в памяти
Они там что, специально так кодили, авось не заметят?!
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|1.12, ua9oas (ok), 00:17, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вышел теперь и "90" минут 5 назад (уже обновился- буду сейчас распробовать)- https://www.ubuntuupdates.org/package/google_chrome/stable/main/base/google-ch
И если я постоянно пользуюсь каким-либо другим из браузеров, то тогда для чего мне может пригодиться этот? (И наоборот?)) Для коллекции я их несколько имею. Ну и на случай, если на каком-либо из них нет совместимости (или если была и потом вдруг пропала) с какими-либо сайтами, аддонами их конечно более одного лучше иметь. Но после выхода этого релиза что в этом плане могло в этот раз измениться? (И "Оперу" под этот когда пересоберут? (Я заметил, что это зачастую не быстро происходит- а что там такого сложного?))
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|3.15, kissmyass (?), 02:46, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лиса намного лучше хрома, но то что они сделали в 89-ой найтли.
Плять обнять и плакать. Какие же там убогие табы... (((
Лиса становится говнохромом.
Остается только на IceCat спрыгнуть полностью(десктопная версия все еще сапортится).
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|4.16, Аноним (16), 05:05, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лиса намного лучше хрома
Определенно нет. Даже в драной *опере телеметрии и зондов меньше.
> Остается только на IceCat спрыгнуть полностью
Тот же огнеглист, но с запозданием. Прыгай лучше на пельмень.
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|1.19, Аноним (19), 06:30, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Дополнительно можно отметить сдвиг графика публикации выпуска Chrome 90 для Linux, Windows и macOS. Данный выпуск был намечен на 13 апреля, но вчера не был опубликован, а вышла лишь версия для Android. Сегодня был сформирован дополнительный бета-выпуск Chrome 90. О новой дате релиза не сообщается.<
Сегодня вышла 90-я версия..
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|1.20, Аноним (20), 06:40, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>89.0.4389.128
>89...4389.128
>4389.128
Больше версий богу версий!
>>Уязвимость вызвана ошибкой в виртуальной машине WebAssembly, позволяющей записать или прочитать данные по произвольному адресу в памяти
>WebAssembly
Почему я не удивлён.
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