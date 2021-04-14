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Обновление Chrome 89.0.4389.128 с устранением 0-day уязвимости. Chrome 90 задерживается

14.04.2021 23:15

Компания Google сформировала обновление Chrome 89.0.4389.128, в котором исправлены две уязвимости (CVE-2021-21206, CVE-2021-21220), для которых доступны рабочие эксплоиты (0-day). Уязвимость CVE-2021-21220 была использована для взлома Chrome на соревновании Pwn2Own 2021.

Эксплуатация указанной уязвимости осуществляется через выполнение определённым образом оформленного кода WebAssembly (уязвимость вызвана ошибкой в виртуальной машине WebAssembly, позволяющей записать или прочитать данные по произвольному адресу в памяти). При этом отмечается, что показанный эксплоит не позволяет обойти sandbox-изоляцию и для полноценной атаки требуется обнаружение ещё одной уязвимости для выхода из sandbox (на соревновании Pwn2Own 2021 такая уязвимость была продемонстрирована для Windows).

Пример эксплоита для данной проблемы был опубликован на GitHub после внесения исправления в движок V8, но не дожидаясь формирования обновления браузеров на его основе (даже если бы эксплоит не был опубликован, злоумышленники получили возможность воссоздать его на основе анализа изменений в репозитории V8, что уже случалось ранее из-за возникновения ситуации, когда исправление в V8 уже опубликовано, но продукты на его основе ещё не обновлены).

Дополнительно можно отметить сдвиг графика публикации выпуска Chrome 90 для Linux, Windows и macOS. Данный выпуск был намечен на 13 апреля, но вчера не был опубликован, а вышла лишь версия для Android. Сегодня был сформирован дополнительный бета-выпуск Chrome 90. О новой дате релиза не сообщается.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2021 совершены взломы Ubuntu, Chrome, Safari, Parallels и продуктов Microsoft
  3. OpenNews: Google продемонстрировал эксплуатацию уязвимостей Spectre через выполнение JavaScript в браузере
  4. OpenNews: Обновление Chrome 89.0.4389.90 с устранением 0-day уязвимости
  5. OpenNews: Лог изменений в V8 помог создать эксплоит для неисправленной уязвимости в Chrome
  6. OpenNews: 0-day уязвимость в Chrome, выявленная через анализ изменений в движке V8
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54967-chrome
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 23:28, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Меня несколько расстраивает, что бинарных сборок в принципе нет, и если ты хочешь не версию годичной давности засунуть в тот же пупетир, её придётся скомпилировать из исходников (которые придётся ещё как-то выцепить, и искать актуальный коммит веток можно только через левые сайты). И не совсем понятно, зачем они хранят петабайты снапшотов, когда это самые первые ревизии веток как я понял -- какой с них толк, если они на год отстают? В общем, это не опенсорс, это позор какой-то.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 23:30, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это, WebAssembly надо отключать конечно, пусть вон в электроне остаётся, а в браузерах этому activex нечего делать.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:33, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > WebAssembly надо отключать конечно

    Так же про жабаскрипт раньше говорили... А теперь практически никто без него не работает. Сейчас некоторые-кое-кто из банков даже дотнет-апплеты юзает, которые, естественно, только в вин7-10 работают, и только в новых вендобраузерах.

     
     
  • 4.17, Fractal cucumber (ok), 05:52, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было послушать... теперь страдаем...
     
  • 2.4, Аноним (6), 23:31, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В общем, это не опенсорс

    ...это гугл.

     
  • 2.5, Аноним (1), 23:33, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бтв в дистрибутивах тоже что-то совершенно протухшие версии. https://repology.org/project/chromium/versions и с хромом ситуация не лучше. Дрянной браузер.
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 23:35, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык, а чего ты хотел, от корпов, зарабатывающих на продаже всей контестной информации о тебе и твоего графа общественных связей всем: от рекламщиков до спецслужб?
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 23:45, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там вообще интересную сеть собирают: какие акки с конкретного девайса заходили, и с каких девайсов заходил акк.
     
  • 3.10, bergentroll (ok), 23:55, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зарабатывающих на продаже всей контестной информации о тебе и твоего графа общественных связей всем: от рекламщиков до спецслужб?

    Неправда! Спецслужбам бесплатно отсыпают. Иначе что это за демократия.

     
     
  • 4.11, Аноним (6), 00:17, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За работу со спецслужбами отсыпают гранты из бюджета. Это как одному деятелю отсыпали почти лярд грантов после того, как заключил контракты с ВВС и армией на тему связи.
     

  • 1.2, Аноним (6), 23:29, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > выполнение определённым образом оформленного кода WebAssembly ... позволяющей записать или прочитать данные по произвольному адресу в памяти

    Они там что, специально так кодили, авось не заметят?!

     
  • 1.8, муу (?), 23:42, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    по многочисленным просьбам товарища майора
     
  • 1.12, ua9oas (ok), 00:17, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вышел теперь и "90" минут 5 назад (уже обновился- буду сейчас распробовать)- https://www.ubuntuupdates.org/package/google_chrome/stable/main/base/google-ch

    И если я постоянно пользуюсь каким-либо другим из браузеров, то тогда для чего мне может пригодиться этот? (И наоборот?)) Для коллекции я их несколько имею. Ну и на случай, если на каком-либо из них нет совместимости (или если была и потом вдруг пропала) с какими-либо сайтами, аддонами их конечно более одного лучше иметь. Но после выхода этого релиза что в этом плане могло в этот раз измениться? (И "Оперу" под этот когда пересоберут? (Я заметил, что это зачастую не быстро происходит- а что там такого сложного?))

     
  • 1.13, user90 (?), 00:25, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сабж кто-то юзает в здравом уме?? В смысле не законченные хомяки)
     
     
  • 2.14, триолан (?), 01:04, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну не Лису ж обоссанную юзать, как это делают долбойобы как ты.
     
     
  • 3.15, kissmyass (?), 02:46, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лиса намного лучше хрома, но то что они сделали в 89-ой найтли.

    Плять обнять и плакать. Какие же там убогие табы... (((

    Лиса становится говнохромом.

    Остается только на IceCat спрыгнуть полностью(десктопная версия все еще сапортится).

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 05:05, 15/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лиса намного лучше хрома

    Определенно нет. Даже в драной *опере телеметрии и зондов меньше.
    > Остается только на IceCat спрыгнуть полностью

    Тот же огнеглист, но с запозданием. Прыгай лучше на пельмень.

     

  • 1.18, Почти_тот_самый_Анонимус (?), 06:27, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю как у других - обновил свой хром до 90:
    Google Chrome is up to date
    Version 90.0.4430.72 (Official Build) (64-bit)
     
  • 1.19, Аноним (19), 06:30, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дополнительно можно отметить сдвиг графика публикации выпуска Chrome 90 для Linux, Windows и macOS. Данный выпуск был намечен на 13 апреля, но вчера не был опубликован, а вышла лишь версия для Android. Сегодня был сформирован дополнительный бета-выпуск Chrome 90. О новой дате релиза не сообщается.<

    Сегодня вышла 90-я версия..

     
  • 1.20, Аноним (20), 06:40, 15/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>89.0.4389.128
    >89...4389.128
    >4389.128

    Больше версий богу версий!

    >>Уязвимость вызвана ошибкой в виртуальной машине WebAssembly, позволяющей записать или прочитать данные по произвольному адресу в памяти
    >WebAssembly

    Почему я не удивлён.

     
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