Альфа-выпуск LibreOffice 7.2

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|1.4, acroobat (ok), 15:35, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> GTK4
жирр
> Удалён OpenGL в пользу использования Vulkan
жирр
> компиляции в WebAssembly
Мозилла-жирр
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|2.30, Аноним (30), 16:33, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OFFTOP: acroobat, судя по аватарке, вам нравится ЯП D. Пожалуйста, прокомментируйте его нынешнее состояние, и пишите здесь, на OpenNet, новости
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|1.6, антифрактал (?), 15:41, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кому интересно, читайте РелизНотес по ссылке в статье, тут очень уж обрезано дали "самое важное"
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|1.7, InuYasha (??), 15:41, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Думал, он такой тормозной из-за Java, а тут три заветные буквы - GTK. Go To KDE.
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|3.13, Аноним (9), 15:48, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Печально коли так. Ведь немало вполне годных для офиса железок не поддерживает вулкан.
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|4.14, Аноним (11), 16:00, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для работы Vulkan минимально необходимо GPU 2012 года или новее. То есть 9 лет давности будет минимально достаточно, поэтому давно пора было полностью удалять OpenGL.
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|5.26, Аноним (26), 16:30, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки вы отите сказать, что GPU, например, AMD Radeon HD6xxx уже вообще ни на что не годятся?
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|5.28, Аноним (26), 16:31, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки вы отите сказать, что GPU, например, AMD Radeon HD6xxx уже вообще ни на что не годятся?
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|4.22, Аноним (11), 16:18, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, без него было бы только "слайд-шоу" в плохом смысле этого слова
...
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|5.24, Annoynymous (ok), 16:23, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это если эффекты в Impress использовать. Если просто редачить, то никакой OpenGL не нужен.
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|3.25, llolik (ok), 16:24, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не очевидно. В данном случае удалили полностью собственный код отрисовки, в котором использовали OpenGL, и переложили отрисовку на плечи Skia, у которой в том числе есть Vulkan-бэкенд, но есть и полностью программная отрисовка.
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|3.27, антифрактал (?), 16:31, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больной что ли? Все там работает и без вулкана. Скиа умеет в только ЦПУ рендер и это все равно быстрее, чем натив для винды GDI
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