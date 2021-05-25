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Альфа-выпуск LibreOffice 7.2

25.05.2021 13:11

Началось альфа-тестирование офисного пакета LibreOffice 7.2. Для Linux, Windows и macOS подготовлены готовые сборки, которые можно использовать для установки параллельно со стабильными выпусками LibreOffice. Релиз ожидается 18 или 19 августа.

Наиболее заметные изменения:

  • Добавлена начальная поддержка GTK4;
  • Удалён код отрисовки на основе OpenGL в пользу использования Skia/Vulkan;
  • Добавлен всплывающий интерфейс для поиска настроек и команд в стиле MS Office, показываемый поверх текущего изображения (heads-up display, HUD);
  • В боковую панель добавлена секция для управления эффектами шрифтов Fontwork;
  • В основной панели Notebookbar реализована возможность прокрутки элементов в блоке выбора стилей;
  • Проведена оптимизация производительности Calc;
  • В Writer добавлена поддержка гиперссылок в оглавлениях и индексах, улучшена работа с библиографией, реализован новый тип полей "gutter" для добавления дополнительных отступов, предоставлена возможность размещения фонового изображения как в видимых границах документа, так и в границах текста;
  • Обновлена коллекция шаблонов в Impress;
  • Улучшено кеширование шрифтов для более быстрой отрисовки текста;
  • Улучшены фильтры импорта и экспорта, решено множество недоработок при импорте и экспорте форматов WMF/EMF, SVG, DOCX, PPTX и XLSX;
  • Добавлена начальная поддержка компиляции в WebAssembly.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Обновление LibreOffice 7.1.3. Начало интеграции поддержки WebAssembly в LibreOffice
  3. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.10 с устранением уязвимости, затрагивающей и LibreOffice
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.1 с разделением на семейства Community и Enterprise
  5. OpenNews: LibreOffice празднует десятилетие проекта
  6. OpenNews: Доступен CODE 6.4, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
Автор новости: Павел Павлов
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55204-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.2, Аноним (2), 15:34, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Началось альфа-тестирование

    началось и началось

     
  • 1.4, acroobat (ok), 15:35, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > GTK4

    жирр

    > Удалён OpenGL в пользу использования Vulkan

    жирр

    > компиляции в WebAssembly

    Мозилла-жирр

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 16:33, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OFFTOP: acroobat, судя по аватарке, вам нравится ЯП D. Пожалуйста, прокомментируйте его нынешнее состояние, и пишите здесь, на OpenNet, новости
     
     
  • 3.32, acroobat (ok), 16:41, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OFFTOP: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID4/618.html

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:38, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Шагай, Vulkan, по планете!
     
     
  • 2.8, антифрактал (?), 15:42, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путайте Skia и Vulcan
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:45, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не путайте Vulkan и Vulcan.
     
     
  • 4.18, Аноним (2), 16:05, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вулчан лол
     

  • 1.6, антифрактал (?), 15:41, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому интересно, читайте РелизНотес по ссылке в статье, тут очень уж обрезано дали "самое важное"
     
  • 1.7, InuYasha (??), 15:41, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Думал, он такой тормозной из-за Java, а тут три заветные буквы - GTK. Go To KDE.
     
     
  • 2.10, антифрактал (?), 15:45, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он такой тормозной, потому что некому профилированием заниматься. Не желаешь?
     
  • 2.31, Аноним (31), 16:39, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оформление реализовано при помощи VCL (Visual Components Library) плагинов и может задействовать как GTK, так и Qt: https://docs.libreoffice.org/vcl.html
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:43, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно сможет запускаться на железе без поддержки вулкана ?
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 15:46, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно, что нет, так как OpenGL полностью удалён.
     
     
  • 3.13, Аноним (9), 15:48, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печально коли так. Ведь немало вполне годных для офиса железок не поддерживает вулкан.
     
     
  • 4.14, Аноним (11), 16:00, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для работы Vulkan минимально необходимо GPU 2012 года или новее. То есть 9 лет давности будет минимально достаточно, поэтому давно пора было полностью удалять OpenGL.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 16:30, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки вы отите сказать, что GPU, например, AMD Radeon HD6xxx уже вообще ни на что не годятся?
     
     
  • 6.34, Аноним (11), 16:43, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им уже 10 лет, пора их отправлять на свалку истории.
     
  • 5.28, Аноним (26), 16:31, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки вы отите сказать, что GPU, например, AMD Radeon HD6xxx уже вообще ни на что не годятся?
     
     
  • 6.33, Аноним (11), 16:41, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не годятся по-моему.
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:14, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и без OpenGL работало же, нет?
     
     
  • 4.22, Аноним (11), 16:18, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, без него было бы только "слайд-шоу" в плохом смысле этого слова
    ...
     
     
  • 5.24, Annoynymous (ok), 16:23, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если эффекты в Impress использовать. Если просто редачить, то никакой OpenGL не нужен.
     
  • 3.25, llolik (ok), 16:24, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очевидно. В данном случае удалили полностью собственный код отрисовки, в котором использовали OpenGL, и переложили отрисовку на плечи Skia, у которой в том числе есть Vulkan-бэкенд, но есть и полностью программная отрисовка.
     
  • 3.27, антифрактал (?), 16:31, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больной что ли? Все там работает и без вулкана. Скиа умеет в только ЦПУ рендер и это все равно быстрее, чем натив для винды GDI
     
  • 2.29, антифрактал (?), 16:31, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сможет
     

  • 1.23, Ананоним (?), 16:21, 25/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда этот офис вообще допилят и разбегутся?
     

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