Альфа-выпуск LibreOffice 7.2

2.12 , Аноним ( 11 ), 15:46, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Очевидно, что нет, так как OpenGL полностью удалён.

3.13 , Аноним ( 9 ), 15:48, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Печально коли так. Ведь немало вполне годных для офиса железок не поддерживает вулкан.

4.14 , Аноним ( 11 ), 16:00, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для работы Vulkan минимально необходимо GPU 2012 года или новее. То есть 9 лет давности будет минимально достаточно, поэтому давно пора было полностью удалять OpenGL.

5.26 , Аноним ( 26 ), 16:30, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таки вы отите сказать, что GPU, например, AMD Radeon HD6xxx уже вообще ни на что не годятся?

6.34 , Аноним ( 11 ), 16:43, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Им уже 10 лет, пора их отправлять на свалку истории.

5.28 , Аноним ( 26 ), 16:31, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таки вы отите сказать, что GPU, например, AMD Radeon HD6xxx уже вообще ни на что не годятся?

6.33 , Аноним ( 11 ), 16:41, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не годятся по-моему.

3.20 , Аноним ( 20 ), 16:14, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так и без OpenGL работало же, нет?

4.22 , Аноним ( 11 ), 16:18, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, без него было бы только "слайд-шоу" в плохом смысле этого слова

...

5.24 , Annoynymous ( ok ), 16:23, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это если эффекты в Impress использовать. Если просто редачить, то никакой OpenGL не нужен.

3.25 , llolik ( ok ), 16:24, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не очевидно. В данном случае удалили полностью собственный код отрисовки, в котором использовали OpenGL, и переложили отрисовку на плечи Skia, у которой в том числе есть Vulkan-бэкенд, но есть и полностью программная отрисовка.

3.27 , антифрактал ( ? ), 16:31, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Больной что ли? Все там работает и без вулкана. Скиа умеет в только ЦПУ рендер и это все равно быстрее, чем натив для винды GDI

2.29 , антифрактал ( ? ), 16:31, 25/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сможет

