В Chrome 90 появится поддержка присвоения окнам отдельных имён

В выпуске Chrome 90, намеченном на 13 апреля, будет добавлена возможность присвоения окнам разных меток для их наглядного разделения в панели рабочего стола. Поддержка изменения имени окна упростит организацию работы при использовании отдельных окон браузера для разных задач, например, при открытии отдельных окон для рабочих задач, персональных интересов, развлечений, отложенных материалов и т.п.

Имя меняется через пункт "Добавить название окна" в контекстом меню, появляющемся при клике правой кнопкой мыши на пустую область в строке вкладок. После смены имени в панели приложений вместо названия сайта из активной вкладки отображается выбранное имя, что может быть полезным при открытии одинаковых сайтов в разных окнах с привязкой к отдельным учётным записям. Привязка сохраняется между сеансами и после перезапуска окна будут восстановлены с выбранными именами.