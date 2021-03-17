В Chrome 90 появится поддержка присвоения окнам отдельных имён

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|1.1, КО (?), 16:01, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"при открытии одинаковых сайтов в разных окнах с привязкой к отдельным учётным записям"
А также облегчит работу фишерам
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|1.2, Аноним (2), 16:03, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё можно использовать несколько профилей и в каждом из них настравать темы оформления.
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|1.10, Аноним (10), 16:48, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нельзя навязывать свои имена окнам.
Нужно оставить право окон самостоятельно определять свое название!
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|2.16, Аноним (15), 17:31, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть сперва проживут хотябы 3 года открытыми. А потом и самоопределяются
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|1.12, hefenud (ok), 16:58, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это они таки сделали закос под контейнеры у Firefox? Если речь про то что в разных можно будет быть залогиненным на одном сайте под разными учетками.
Сколько там прошло? Лет 5? Ну хорошо, что догоняют. Контейнеры были одной из причин по которой я на Firefox вернулся несколько лет назад
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|2.18, Владимир Владимирович из Кремля (?), 17:46, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Контейнеры были одной из причин по которой я на Firefox вернулся несколько лет назад
>быть залогиненным на одном сайте под разными учетками.
Вот оно что! Владимиры!
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|1.13, mumu (ok), 17:06, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Годно! Если правильно реализуют, можно будет прикреплять окна с разным функциональным назначениям к разным виртуальным экранам. Сейчас при начале сессии это приходится делать каждый раз руками. Каменный век прям.
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|1.17, Аноним (17), 17:45, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У всех хром где-то с неделю-две назад при неактивности какое-то время даже активная вкладка начинает виснуть? Ну то есть заблочил комп, приходишь через полчаса, логинишься, у тебя открыта страница, но она не реагирует на нажатия мыши и скролл. Иногда содержимое страницы исчезает и просто белый экран. Через 5-10 секунд пролагивает и начинает работать.
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|2.27, Аноним (27), 18:51, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю как 2 недели назад, а свежий может не запускаться в иксах, падает, не грузит сайты. Может с glic все и нормально, а в версии musl полный капец творится.
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|2.29, Дегенератор (ok), 19:46, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подожди 90го, они там завезут сверхтехнологии выравнивания памяти и по странично, и по книжно, и по горизонтали, и по вертикали и относительно Шигорина, в итоге все будет быстрее, занимать будет меньше - одни преимущества. Но памяти еще 2 планки докупи навсякий...
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|1.19, Аноним (17), 17:47, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как сделать чтобы вот работаю я в двух окнах. В одном рабочие вкладки, в другом ютубы с опеннетами. Потом закрываю оба окна. На утро запускаю хром, а у меня только последнее закрытое окно восстановилось.
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|2.21, Аноним (21), 17:57, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это у тебя косяк с настройкой профиля.
У меня несколько окон с разными вкладками. Функция "открыть предыдущий сеанс" восстанавливает все окна, закрытые при выходе из хрома.
Рекомендую начать с изучения опции "--profile-directory".
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|2.22, Аноним (21), 17:59, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если на новом пустом профиле откроются все окна, а не только одно из окон, то косяк именно в профиле.
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|2.23, Леголас (ok), 18:08, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по цветовой гамме — да. К слову, не первый раз встречаю в новостях здесь захваты экрана именно с неё.
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|1.24, rvs2016 (ok), 18:22, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тег <TITLE>пора выбрасывать на свалку истории что ли теперь поди?</TITLE> 🤔
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