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В Chrome 90 появится поддержка присвоения окнам отдельных имён

17.03.2021 15:57

В выпуске Chrome 90, намеченном на 13 апреля, будет добавлена возможность присвоения окнам разных меток для их наглядного разделения в панели рабочего стола. Поддержка изменения имени окна упростит организацию работы при использовании отдельных окон браузера для разных задач, например, при открытии отдельных окон для рабочих задач, персональных интересов, развлечений, отложенных материалов и т.п.

Имя меняется через пункт "Добавить название окна" в контекстом меню, появляющемся при клике правой кнопкой мыши на пустую область в строке вкладок. После смены имени в панели приложений вместо названия сайта из активной вкладки отображается выбранное имя, что может быть полезным при открытии одинаковых сайтов в разных окнах с привязкой к отдельным учётным записям. Привязка сохраняется между сеансами и после перезапуска окна будут восстановлены с выбранными именами.



  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2021/03/c...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 89, приуроченный к 10-летию проекта Сhromebook
  3. OpenNews: Chrome сокращает цикл подготовки релизов и вводит в обиход редакцию Extended Stable
  4. OpenNews: Релиз Chrome 89
  5. OpenNews: В адресной строке Chrome по умолчанию начнёт применяться HTTPS
  6. OpenNews: В Chrome планируют добавить собственное хранилище корневых сертификатов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54776-chrome
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, КО (?), 16:01, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "при открытии одинаковых сайтов в разных окнах с привязкой к отдельным учётным записям"
    А также облегчит работу фишерам
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:32, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спамерам, троллям и прочим ботам.
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:03, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё можно использовать несколько профилей и в каждом из них настравать темы оформления.
     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 16:28, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причём для каждой вкладки
     

  • 1.3, Леголас (ok), 16:22, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вот так фича
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 20:09, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это ваще полный приехали
     

  • 1.6, Аноним (5), 16:34, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Я надеюсь, emacs давно так умеет?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:28, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Файрфокс давно умеет в отдельные профиля для сайтов
     

  • 1.7, б.б. (?), 16:37, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    а усыновлять окна в какой версии можно будет?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:54, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, даже альтернативным гендерам.
     

  • 1.9, Аноним (9), 16:43, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хром рулит!
     
     
  • 2.14, Леголас (ok), 17:14, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:48, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нельзя навязывать свои имена окнам.
    Нужно оставить право окон самостоятельно определять свое название!
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 17:31, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пусть сперва проживут хотябы 3 года открытыми. А потом и самоопределяются
     

  • 1.12, hefenud (ok), 16:58, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это они таки сделали закос под контейнеры у Firefox? Если речь про то что в разных можно будет быть залогиненным на одном сайте под разными учетками.

    Сколько там прошло? Лет 5? Ну хорошо, что догоняют. Контейнеры были одной из причин по которой я на Firefox вернулся несколько лет назад

     
     
  • 2.18, Владимир Владимирович из Кремля (?), 17:46, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Контейнеры были одной из причин по которой я на Firefox вернулся несколько лет назад
    >быть залогиненным на одном сайте под разными учетками.

    Вот оно что! Владимиры!

     

  • 1.13, mumu (ok), 17:06, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно! Если правильно реализуют, можно будет прикреплять окна с разным функциональным назначениям к разным виртуальным экранам. Сейчас при начале сессии это приходится делать каждый раз руками. Каменный век прям.
     
  • 1.17, Аноним (17), 17:45, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У всех хром где-то с неделю-две назад при неактивности какое-то время даже активная вкладка начинает виснуть? Ну то есть заблочил комп, приходишь через полчаса, логинишься, у тебя открыта страница, но она не реагирует на нажатия мыши и скролл. Иногда содержимое страницы исчезает и просто белый экран. Через 5-10 секунд пролагивает и начинает работать.
     
     
  • 2.25, B (?), 18:23, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows?
     
     
  • 3.28, Аноним (17), 19:09, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, Win 10
     
  • 2.27, Аноним (27), 18:51, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как 2 недели назад, а свежий может не запускаться в иксах, падает, не грузит сайты. Может с glic все и нормально, а в версии musl полный капец творится.
     
  • 2.29, Дегенератор (ok), 19:46, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подожди 90го, они там завезут сверхтехнологии выравнивания памяти и по странично, и по книжно, и по горизонтали, и по вертикали и относительно Шигорина, в итоге все будет быстрее, занимать будет меньше - одни преимущества. Но памяти еще 2 планки докупи навсякий...
     

  • 1.19, Аноним (17), 17:47, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как сделать чтобы вот работаю я в двух окнах. В одном рабочие вкладки, в другом ютубы с опеннетами. Потом закрываю оба окна. На утро запускаю хром, а у меня только последнее закрытое окно восстановилось.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 17:57, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у тебя косяк с настройкой профиля.

    У меня несколько окон с разными вкладками. Функция "открыть предыдущий сеанс" восстанавливает все окна, закрытые при выходе из хрома.

    Рекомендую начать с изучения опции "--profile-directory".

     
  • 2.22, Аноним (21), 17:59, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если на новом пустом профиле откроются все окна, а не только одно из окон, то косяк именно в профиле.
     

  • 1.20, Аноним (20), 17:50, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ubuntu mate?
     
     
  • 2.23, Леголас (ok), 18:08, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по цветовой гамме — да. К слову, не первый раз встречаю в новостях здесь захваты экрана именно с неё.
     

  • 1.24, rvs2016 (ok), 18:22, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тег <TITLE>пора выбрасывать на свалку истории что ли теперь поди?</TITLE> 🤔
     
     
  • 2.26, Леголас (ok), 18:29, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это же для названий сайтов, то бишь вкладок
     

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