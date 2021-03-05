Выпуск программы для работы с картами и спутниковыми снимками SAS.Планета 201212

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Опубликован стабильный выпуск SAS.Планета - программы для работы картами и спутниковыми снимками, поддерживающей просмотр, загрузку, склейку и экспорт в различные форматы. Поддерживается работа с материалами, представляемыми такими сервисами, как Google Earth, Google Maps, Bing Maps, DigitalGlobe, "Космоснимки", Яндекс.карты, Yahoo! Maps, VirtualEarth, Gurtam, OpenStreetMap, eAtlas, iPhone maps, карты Генштаба и др. Все загруженные карты остаются в локальной системе, и их можно просматривать даже без подключения к интернету. Помимо спутниковых карт возможна работа с политической, ландшафтной, совмещённой картами, а также картой Луны и Марса. Программа написана на языке Pascal и распространяется под лицензией GPLv3. Сборка поддерживается только для Windows, но полноценно работает под управлением Wine.
В новом выпуске:
- Добавлена прокладка маршрута средствами OSRM.
- Реализован автоматический перенос строк в поиске.
- Добавлена функция "Продолжить маршрут".
- Добавлена функция "Отменить прокладку маршрута".
- При выводе географических координат обеспечено использование точки в качестве разделителя.
- Реализовано закрытие окна "Управление метками" по нажатию клавиши Esc.
- Перед началом экспорта в Locus и RMaps реализована проверка, что все параметры заданы верно.