Выпуск программы для работы с картами и спутниковыми снимками SAS.Планета 201212

Проблема не в новости, а в том что за эти карты снова, как при дремучем совке, можно выхватить срок. Тут лояльного власти и патриотичного до мозга костей журналиста судят за измену родине, а ты про карты с кривообрезанным грифом...

То что полный их комплект лежит себе всеми забытый где-то в библиотеке Беркли, прямо вместе с неотрезанными синими штампами поверх слова "секретно" - товарищмайора совершенно не колебет.

Интересно, что случилось с loadmap? Впрочем, hetzher плохое место для подобных вещей, у товарищмайора длинные руки.