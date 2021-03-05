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Выпуск программы для работы с картами и спутниковыми снимками SAS.Планета 201212

05.03.2021 21:51

Опубликован стабильный выпуск SAS.Планета - программы для работы картами и спутниковыми снимками, поддерживающей просмотр, загрузку, склейку и экспорт в различные форматы. Поддерживается работа с материалами, представляемыми такими сервисами, как Google Earth, Google Maps, Bing Maps, DigitalGlobe, "Космоснимки", Яндекс.карты, Yahoo! Maps, VirtualEarth, Gurtam, OpenStreetMap, eAtlas, iPhone maps, карты Генштаба и др. Все загруженные карты остаются в локальной системе, и их можно просматривать даже без подключения к интернету. Помимо спутниковых карт возможна работа с политической, ландшафтной, совмещённой картами, а также картой Луны и Марса. Программа написана на языке Pascal и распространяется под лицензией GPLv3. Сборка поддерживается только для Windows, но полноценно работает под управлением Wine.

В новом выпуске:

  • Добавлена прокладка маршрута средствами OSRM.
  • Реализован автоматический перенос строк в поиске.
  • Добавлена функция "Продолжить маршрут".
  • Добавлена функция "Отменить прокладку маршрута".
  • При выводе географических координат обеспечено использование точки в качестве разделителя.
  • Реализовано закрытие окна "Управление метками" по нажатию клавиши Esc.
  • Перед началом экспорта в Locus и RMaps реализована проверка, что все параметры заданы верно.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.sasgis.org/2021/02/...)
  2. OpenNews: Доступна программа для работы с картами и спутниковыми снимками SAS.Планета 200606
  3. OpenNews: Выпуск свободной геоинформационной системы GRASS GIS 7.2
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив OSGeo-Live 11.0 с подборкой геоинформационных систем
  5. OpenNews: Выпуск свободной геоинформационной системы QGIS 3.16
  6. OpenNews: Выпуск ZombieTrackerGPS 0.96, приложения для отслеживания маршрутов на карте
Автор новости: eyaepeeshooj
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54708-sasgis
Ключевые слова: sasgis, gis, map
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:18, 05/03/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Тот редкий случай, когда программе уже 15 лет, а она работает и ее не надо переписывать под очередное изменение в языке.
     
     
  • 2.4, пох. (?), 23:32, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто ж его изменит, он - памятник!

    Удивительно, что программу-то изменили - я уже начал было опасаться, что ее постигнет типичная участь всех подобных проектов - автор запил/помер/уехал на пмж и некогда стало страдать фигней, сайт поломали, и скачать уже неоткуда и нечего.

     

  • 1.3, пох. (?), 23:29, 05/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Надо ж, я думал - она благополучно померла десять лет назад.

    Или проект перехватили другие-васяны, как обычно?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:43, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не перехватили. Но те кто выложил новость о программе в прошлый раз, подложили редкостную свинью всем. Потому что карты из публичного доступа пришлось убрать.
     
     
  • 3.8, пох. (?), 00:56, 06/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты правда думаешь что это единственный сайт где обсуждается такой софт? Или хотя бы популярный.

    Проблема не в новости, а в том что за эти карты снова, как при дремучем совке, можно выхватить срок. Тут лояльного власти и патриотичного до мозга костей журналиста судят за измену родине, а ты про карты с кривообрезанным грифом...

    То что полный их комплект лежит себе всеми забытый где-то в библиотеке Беркли, прямо вместе с неотрезанными синими штампами поверх слова "секретно" - товарищмайора совершенно не колебет.

    Интересно, что случилось с loadmap? Впрочем, hetzher плохое место для подобных вещей, у товарищмайора длинные руки.

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:43, 05/03/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    > карты Генштаба

    я было подумал, что это шутейка-пасхалка от автора новости, но оказалось это текст официального сайта

     
  • 1.7, msgod (ok), 00:42, 06/03/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Звучит как кликбейт
     
  • 1.9, пох. (?), 01:10, 06/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    ААААА! У них на сайте флэш! Работающий!

    (кстати, кто в курсе - что это за софт и как им пользоваться? Мне офигенно понравилось, сайт авторов, понятно, давно мертвый.)

     
  • 1.10, возмущённый аноним (?), 02:04, 06/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Программа написана на языке Pascal и распространяется под лицензией GPLv3. Сборка поддерживается только для Windows, но полноценно работает под управлением Wine

    Почему нет нативной сборки под Линукс? Слишком сложно?

     

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