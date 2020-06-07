Доступна программа для работы с картами и спутниковыми снимками SAS.Планета 200606

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|1.3, Аноним (3), 22:08, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> программа полноценно работает под управлением Wine
Не нужно.
Я помню в середине 2000 в компьютерном журнале прочитал описание программы NASA World Wind, что там можно посмотреть 3D любого места на планете с высоким разрешением. Все мечтал ее скачать (весила 98 мб), а тогда был диалап и даже в интернет-кафе мне сказали "твоей сотни не хватит" (я тогда учился в колледже). Но в конце концов я ее скачал. Да, крутая была прога, карты, конечно, долго грузились и 3D высокой четкости был не во всех местах. Но все достопримечательности, каньоны всякие можно было облазить. Потом ее забросили, а жаль.
Были сайты с виртуальными городами, реализованными с помощью плагина Real (тоже прочитал в учебнике информатики и тоже проверил). А потом я нашел прогу "виртуальный Новосибирск", побродил по местам, где жил.
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|2.8, Аноним (8), 22:17, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> виртуальный Новосибирск
Мне бы её поизучать город. Панорамы в Google не дают того эффекта, как личное присутствие
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|1.4, Kusb (?), 22:11, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сас сэс
ыыыыЫЫЫЫ! (Бегать по потолку)
Ну и название.
Сложно будет собрать с помощью программы названной именем Лазаря?
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|2.26, InuYasha (??), 23:32, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сначала тоже с календарём сравнивал )
Обрадовался - думал, мне последние 14 лет приснились и сейчас 2006ой...
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|1.6, mos87 (ok), 22:13, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Исправлено нескольки ошибок.
нескольки исправлено, а главная - нет.
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|1.9, Анотолей (?), 22:21, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Автор, дай бох тебе здоровья и пряников тульских лучших самых! Спасибо за такой софт, прям в тему попало. А на крaсноглазых не обращай внимания, все время страдают в комментах
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|1.11, user90 (?), 22:22, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> программа полноценно работает под управлением Wine
Простити, это ЧТА было?
А то я было начал ломать голову, что за тулкит на скриншоте))
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|1.16, Павел (??), 22:35, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну дык кто-то тут из перфект погромистов компильнет сей опен-сорс под нативный пингвинукс??
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|2.20, Аноним (20), 22:47, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну дык кто-то тут из перфект погромистов компильнет сей опен-сорс под нативный
> пингвинукс??
Скорее всего там завязано на виндовый фреймфорк, gpl сама по себе не обязывает в кросс-платформенную совместимость.
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|3.22, Crazy Alex (ok), 23:14, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая паскаль - есть неплохие шансы, что дальше дельфячих компонентов не зашло. Но лезть проверять лень
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|1.21, имя_ (?), 23:12, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>карты Генштаба
это, случайно, не те, за которые уже посадили как минимум несколько человек?
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|2.28, Аноним (28), 23:54, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я эту поделку еще лет 11 назад использовал в конторе, где киллер фичей была загрузка кэша Яндекс карт и использование этого кэша оффлайн через Самбу с нескольких рабочих мест, потому что с инетом была тогда напряженка. Странно что о ней тут впервые слышат.
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