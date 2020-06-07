Доступна программа для работы с картами и спутниковыми снимками SAS.Планета 200606

> программа полноценно работает под управлением Wine Не нужно. Я помню в середине 2000 в компьютерном журнале прочитал описание программы NASA World Wind, что там можно посмотреть 3D любого места на планете с высоким разрешением. Все мечтал ее скачать (весила 98 мб), а тогда был диалап и даже в интернет-кафе мне сказали "твоей сотни не хватит" (я тогда учился в колледже). Но в конце концов я ее скачал. Да, крутая была прога, карты, конечно, долго грузились и 3D высокой четкости был не во всех местах. Но все достопримечательности, каньоны всякие можно было облазить. Потом ее забросили, а жаль. Были сайты с виртуальными городами, реализованными с помощью плагина Real (тоже прочитал в учебнике информатики и тоже проверил). А потом я нашел прогу "виртуальный Новосибирск", побродил по местам, где жил.

