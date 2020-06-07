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Доступна программа для работы с картами и спутниковыми снимками SAS.Планета 200606

07.06.2020 21:56

Опубликован новый выпуск SAS.Планета, свободной программы для просмотра и загрузки спутниковых снимков высокого разрешения и обычных карт, представляемых такими сервисами, как Google Earth, Google Maps, Bing Maps, DigitalGlobe, "Космоснимки", Яндекс.карты, Yahoo! Maps, VirtualEarth, Gurtam, OpenStreetMap, eAtlas, iPhone maps, карты Генштаба и др. В отличие от упомянутых сервисов, все загруженные карты остаются в локальной системе, и их можно просматривать даже без подключения к интернету. Помимо спутниковых карт возможна работа с политической, ландшафтной, совмещённой картами, а также картой Луны и Марса. Программа написана на языке Pascal и распространяется под лицензией GPLv3. Сборка поддерживается только для Windows, но в Linux и FreeBSD программа полноценно работает под управлением Wine.

Изменения в новой версии включают:

  • Добавлено отображение высот по данным ALOS AW3D30 версии 3.1;
  • В функцию создания url из шаблона добавлена подстановка {sas_path};
  • По умолчанию включена сортировка карт по названию;
  • В функцию получения URL из шаблона добавлена замена " " на "%20";
  • Появилась возможность ручного ограничения длины текста всплывающего окна метки;
  • C WinInet на cURL изменён применяемый по умолчанию сетевой движок;
  • Исправлено нескольки ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.sasgis.org/2020/06/...)
  2. OpenNews: Выпуск ZombieTrackerGPS 0.96, приложения для отслеживания маршрутов на карте
  3. OpenNews: Компания Mail.ru открыла исходные тексты картографических приложений MAPS.ME
  4. OpenNews: Фонд Wikimedia тестирует собственный картографический сервис
  5. OpenNews: Выпуск программы для туристов QMapShack 1.13.2
  6. OpenNews: Google открыл код системы автономной ориентации Cartographer
Автор новости: aicaisee
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53111-sasgis
Ключевые слова: sasgis, map
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.3, Аноним (3), 22:08, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > программа полноценно работает под управлением Wine

    Не нужно.

    Я помню в середине 2000 в компьютерном журнале прочитал описание программы NASA World Wind, что там можно посмотреть 3D любого места на планете с высоким разрешением. Все мечтал ее скачать (весила 98 мб), а тогда был диалап и даже в интернет-кафе мне сказали "твоей сотни не хватит" (я тогда учился в колледже). Но в конце концов я ее скачал. Да, крутая была прога, карты, конечно, долго грузились и 3D высокой четкости был не во всех местах. Но все достопримечательности, каньоны всякие можно было облазить. Потом ее забросили, а жаль.

    Были сайты с виртуальными городами, реализованными с помощью плагина Real (тоже прочитал в учебнике информатики и тоже проверил). А потом я нашел прогу "виртуальный Новосибирск", побродил по местам, где жил.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:17, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > виртуальный Новосибирск

    Мне бы её поизучать город. Панорамы в Google не дают того эффекта, как личное присутствие

     
  • 2.17, Аноним (17), 22:39, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не нужно — не пользуйтесь.
     

  • 1.4, Kusb (?), 22:11, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сас сэс
    ыыыыЫЫЫЫ! (Бегать по потолку)
    Ну и название.
    Сложно будет собрать с помощью программы названной именем Лазаря?
     
  • 1.5, mos87 (ok), 22:11, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >200606

    номер планеты в тентуре?

     
     
  • 2.14, Сейд (ok), 22:29, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Инопланетяне уже совсем не стесняются.
     
     
  • 3.23, mos87 (ok), 23:16, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=1AVcqaVxd4o
     
  • 2.26, InuYasha (??), 23:32, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сначала тоже с календарём сравнивал )
    Обрадовался - думал, мне последние 14 лет приснились и сейчас 2006ой...
     

  • 1.6, mos87 (ok), 22:13, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Исправлено нескольки ошибок.

    нескольки исправлено, а главная - нет.

     
     
  • 2.19, Сейд (ok), 22:40, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этой ошибки нет в Marble.
     

  • 1.9, Анотолей (?), 22:21, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автор, дай бох тебе здоровья и пряников тульских лучших самых! Спасибо за такой софт, прям в тему попало. А на крaсноглазых не обращай внимания, все время страдают в комментах
     
  • 1.10, Аноним (3), 22:21, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было назвать "Москва - Кассиопея".
     
     
  • 2.24, mos87 (ok), 23:18, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    u dig maaaan
    https://www.youtube.com/watch?v=kKE-8B8wZA8
     

  • 1.11, user90 (?), 22:22, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > программа полноценно работает под управлением Wine

    Простити, это ЧТА было?
    А то я было начал ломать голову, что за тулкит на скриншоте))

     
  • 1.16, Павел (??), 22:35, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну дык кто-то тут из перфект погромистов компильнет сей опен-сорс под нативный пингвинукс??
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 22:47, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну дык кто-то тут из перфект погромистов компильнет сей опен-сорс под нативный
    > пингвинукс??

    Скорее всего там завязано на виндовый фреймфорк, gpl сама по себе не обязывает в кросс-платформенную совместимость.

     
     
  • 3.22, Crazy Alex (ok), 23:14, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая паскаль - есть неплохие шансы, что дальше дельфячих компонентов не зашло. Но лезть проверять лень
     

  • 1.21, имя_ (?), 23:12, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >карты Генштаба

    это, случайно, не те, за которые уже посадили как минимум несколько человек?

     
  • 1.25, Аноним (25), 23:31, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Паскаль стронг!
     
  • 1.27, Аноним (27), 23:37, 07/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять нам предлагают поделку какого-то дельфятника…
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 23:54, 07/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я эту поделку еще лет 11 назад использовал в конторе, где киллер фичей была загрузка кэша Яндекс карт и использование этого кэша оффлайн через Самбу с нескольких рабочих мест, потому что с инетом была тогда напряженка. Странно что о ней тут впервые слышат.
     

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