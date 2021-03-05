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Выпуск Electron 12.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

05.03.2021 11:44

Подготовлен релиз платформы Electron 12.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 89, платформы Node.js 14.16 и JavaScript-движка V8 8.9.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на новую LTS-ветку платформы Node.js 14 (ранее использовалась ветка 12.x).
  • Добавлен новый API webFrameMain для доступа из основного процесса к информации о RenderFrame, выполняемых в отдельных экземплярах WebContents. API webFrameMain эквивалентен API webFrame, но может использоваться из основного процесса.
  • В API BrowserWindow добавлены методы BrowserWindow.isTabletMode() и win.setTopBrowserView(), а также параметр webPreferences.preferredSizeMode и события system-context-menu, resized (Windows/macOS) и moved (Windows).
  • По умолчанию активированы настройки contextIsolation и worldSafeExecuteJavaScript, включающие дополнительную изоляцию и механизмы защиты при выполнении JavaScript.
  • По умолчанию активирована настройка crashReporter.start({ compress }). Удалён устаревший API crashReporter.
  • Обеспечена возможность доступа к необъектным API через метод exposeInMainWorld в contextBridge.
  • В API для разработки дополнений добавлены отдельные элементы API chrome.management.
  • Устаревший модуль "remote" заменён на "@electron/remote".

Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовые клиенты Nylas и Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 1016 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.electronjs.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск Electron 11.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: В сборки Chromium и Electron будет добавлена поддержка Wayland
  4. OpenNews: Платформа Electron прекращает поддержку 32-разрядных систем Linux
  5. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 14.0
  6. OpenNews: Релиз Chrome 89
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54705-electron
Ключевые слова: electron, chromium
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Рейка Сметанова (ok), 11:51, 05/03/2021 [ответить]  
    		• +4 +/
    Нинужно, Lazarus круче
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:57, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Забери его себе в могилку, в лучших традициях дренвего рожна. И мумифицированный трупик паскаля туда же
     
  • 2.7, Урри (ok), 12:03, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все чаще последнее время слышу про лазарус. Интересно, к чему бы это?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:04, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, к чему бы это?

    К сессии.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:53, 05/03/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Одна из лучших платформ, если брать первую тройку наихудших платформ.
     
  • 1.3, ryoken (ok), 11:53, 05/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Сцукко, опять ноду пересобирать 3-4 часа будет...
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:03, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Enjoy your Gentoo
     

  • 1.4, Аноним (5), 11:54, 05/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Из всего перечисленного только VSCode вменяемо работает(
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:02, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Discord еще как минимум
     

  • 1.10, Анунак (?), 12:07, 05/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    А что хуже, Electron или Rust?
     
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