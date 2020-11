Выпуск Electron 11.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

3.18 , Im banana man ( ? ), 12:48, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Доброе утро, блин! Было уже такое. Apache Cordova (Adobe Phonegap), например. Только технологии дальше утопали - появился React Native и Flutter.

4.26 , proninyaroslav ( ok ), 13:08, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Доброе утро, блин! Было уже такое. Apache Cordova (Adobe Phonegap), например.

> Только технологии дальше утопали - появился React Native и Flutter. Я и не говорил что такого не было, просто это не так распространено.

P.S: React Native и Cordova совершенно разные вещи, реакт рендерит используя нативный API (iOS или Android), не используя WebView. А Flutter вообще тут не к месту, так как отрисовка полность самостоятельна, используя Skia (OpenGL), а дарт компилируется в нативный код, и не крутится в VM как JS.

5.65 , Vernat ( ok ), 15:17, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поэтому есть надежда что Flutter и его подход (jetbrains уже к джаве прикручивает skia ) вытеснят электрон с десктопов

3.28 , Аноним ( 28 ), 13:09, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >когда внимание к настольным приложениям такое: "чтобы было" Да вы от времени лет на... 7 отстали. Какие нафиг десктоп приложения? Уже даже веб делается "чтобы было", тк самое основное - это iOS аппликуха (даже не android, тк публика не платежеспособная). Mobile first и все дела.

4.32 , proninyaroslav ( ok ), 13:18, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уже даже веб делается "чтобы было"

> тк самое основное - это iOS аппликуха Ну да, про PWA вы скромно умолчали... PWA-приложения, кстати, можно выкладывать и в плей маркет и апстор, монетизируются не хуже нативных, а делать их гораздо проще и быстрее, особенно если есть готовая мобильная версия сайта.