Выпуск Electron 11.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

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|1.1, leibniz (ok), 11:33, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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а ведь были времена, когда прикладные приложения не нуждались в браузерных движках внутри себя - порой просто не верится, что вот так они работают теперь и это вроде как норма
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|3.20, Аноним (20), 12:53, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если в Min добавят хромые дополнения Web-Extensions - то будет вообще канфэтка.
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|2.5, proninyaroslav (ok), 11:41, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Электрон продукт эпохи, когда внимание к настольным приложениям такое: "чтобы было". По сути просто обёртка вокруг сайта. В мобильной разработке пока что редко такое наблюдается, но не исключено что и там наступят такие времена...
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|3.18, Im banana man (?), 12:48, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Доброе утро, блин! Было уже такое. Apache Cordova (Adobe Phonegap), например.
Только технологии дальше утопали - появился React Native и Flutter.
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|4.26, proninyaroslav (ok), 13:08, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Доброе утро, блин! Было уже такое. Apache Cordova (Adobe Phonegap), например.
> Только технологии дальше утопали - появился React Native и Flutter.
Я и не говорил что такого не было, просто это не так распространено.
P.S: React Native и Cordova совершенно разные вещи, реакт рендерит используя нативный API (iOS или Android), не используя WebView. А Flutter вообще тут не к месту, так как отрисовка полность самостоятельна, используя Skia (OpenGL), а дарт компилируется в нативный код, и не крутится в VM как JS.
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|5.65, Vernat (ok), 15:17, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому есть надежда что Flutter и его подход (jetbrains уже к джаве прикручивает skia ) вытеснят электрон с десктопов
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|3.28, Аноним (28), 13:09, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>когда внимание к настольным приложениям такое: "чтобы было"
Да вы от времени лет на... 7 отстали. Какие нафиг десктоп приложения? Уже даже веб делается "чтобы было", тк самое основное - это iOS аппликуха (даже не android, тк публика не платежеспособная). Mobile first и все дела.
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|4.32, proninyaroslav (ok), 13:18, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уже даже веб делается "чтобы было"
> тк самое основное - это iOS аппликуха
Ну да, про PWA вы скромно умолчали... PWA-приложения, кстати, можно выкладывать и в плей маркет и апстор, монетизируются не хуже нативных, а делать их гораздо проще и быстрее, особенно если есть готовая мобильная версия сайта.
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|2.14, iLex (ok), 12:14, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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В те времена всё IT состояло из одного только x86, а доля винды превышала 99%. Но вы же хотели свободы от монополий? Вот и получите. Electron - плата за эту свободу, потому что попросту нет другого быстрого и бесплатного способа сделать софтину под весь зоопарк устройств.
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|4.17, Im banana man (?), 12:47, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Тебе же написали - быстрого и бесплатного, дурень.
Твои васяноподелки никого не интересуют. Речь о коммерческом ПО
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|5.34, Аноним (34), 13:25, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты-то чего раскукарекался, покажи свой гитхаб, трепло, для начала
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|6.43, Аноним (43), 14:16, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> покажи свой гитхаб
Раньше правильные пацаны мерялись толщиной лопатника и тачилой, а современные куколды меряются гитхабами. В страшное время живём!
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|5.38, InuYasha (??), 13:53, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>быстрого и бесплатного
wxWidgets
А "быстрого" - это явно не про лепетрон.
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|6.49, Uknown (?), 14:48, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут явно имеется ввиду скорость разработки, а не скорость работы приложения.
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|4.19, Anonim4kk (?), 12:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты бы это, заплатил для начала за лицензию Qt, и обучил бы джунов С++ (за свой счёт ясное дело). И так каждой компании которая использует Electrone
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|5.29, proninyaroslav (ok), 13:12, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты бы это, заплатил для начала за лицензию Qt, и обучил бы
> джунов С++ (за свой счёт ясное дело). И так каждой компании
> которая использует Electrone
Можно писать на QML+JS, знаний C++ даже и не требуется. Только дело в том что это не HTML+JS, и придётся писать с нуля, а не как сейчас, взял реакт-сайт и натянул на электрон.
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|5.30, Аноним (-), 13:14, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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для gpl-софтв оплачивать лицензию не нужно, qt-стиль программирования на c++ проще, чем на современном js. такие как ты, уверен, не умеют ни на том, ни на другом, а только в комментариях этой помойки вонь разводить
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|3.39, Аноним (39), 14:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ИМХО, дело не только в этом но и в общем снижении планки в IT и желании бизнеса писать быстрый и дешевый г-нокод.
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|4.51, Аноним (51), 14:57, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>желании бизнеса писать быстрый и дешевый г-нокод.
Как будто это что-то плохое. Цель любой деятельности (я даже не про бизнес, а вообще про жизнь как таковую) - минимизировать затраты и максимизировать прибыль.
Затраты и прибыль, если что, могжет быть и не материальная - это относится и к отношениям с противоположным полом, и к общению с друзьями, итд.
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|2.62, Аноним (51), 15:08, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>а ведь были времена, когда прикладные приложения не нуждались в браузерных движках внутри себя
И их пилили по полгода на бажных плюсах. Сейчас - неделя и у тебя решены бизнес-задачи, ты вышел на рынок и идут продажи.
>порой просто не верится, что вот так они работают теперь и это вроде как норма
Да пусть хоть десять уровней вложенности будет, время программиста нужно оптимизировать а не память. Память резиновая уже давно.
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|1.4, Аноним (4), 11:39, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ладно бы сами неучи страдали со своими фреймворками - так из-за них, в итоге, плохо всем остальным!
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|1.6, Аноним (6), 11:42, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Отлично, например. Минорщина, конечно. Я потыкал, и в целом, неплохо: браузерно-десктопные приложения разрабатывать довольно удобно во всяком случае. Вейланд и нормальную аппаратную растеризацию на линукс ещё не подвезли?
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|4.27, AlexYeCu_not_logged (?), 13:08, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>Ну смотри дискорд как пример.
Ну смотрю. Отвратительнейшая поделка. Клиент сделан существами, которые в принципе ничего в дизайне пользовательского интерфейса не понимают. Через опу сделано практически всё: запуск (который хочет онлайна и обновлений), добавление собеседников (которое упихано не пойми куда), масштабирование окна, использование прокси (это общая беда всех электроноподелок — только запуск с параметром, никакого «применения на лету»).
А потом смотрю на Pidgin тот же — почти идеально.
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|5.31, Аноним (6), 13:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет. Я использовал его по прямому назначению. Там всё идеально. Чаты прекрасны, интеграция с играми впечатляюща, а возможности по организации участников совершенно восхитительны. И это не говоря про качество звука и отсутствие постоянных падений в самые неподходящие моменты (чем славятся все альтернативы). У тебя какие-то узкоспецифичные проблемы, ты просто хочешь другую программу. Все, кто пытался всерьёз применять конкурентов, были в абсолютном восторге от сабжа. Лично меня очень бесили жор памяти и долгий запуск из-за обновлений, но с этим можно жить.
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|6.33, AlexYeCu_not_logged (?), 13:24, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>У тебя какие-то узкоспецифичные проблемы, ты просто хочешь другую программу.
Просто я привык к более-менее качественным интерфейсам. И если что-то сделано отвратительно — я это вижу.
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|7.36, Аноним (6), 13:50, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Просто я привык к более-менее качественным интерфейсам. И если что-то сделано отвратительно
> — я это вижу.
Я долгое время пользовался и квипом, и мирандой, и пиджином, и копете, и ъчат, и пси, и даже скайпом. И всеми однопрофильными программами вроде рейдколл и мамбл. Это не есть качественные интерфейсы, и это не есть качественные программы, это всё мусор. Объективно. А вот дискорд норм, если смирится с тем, что оно браузерное. Зато с телефона тоже зайти можно, и откуда угодно, с любого устройства с браузером.
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|9.45, Аноним (6), 14:32, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, о чём ты говоришь Рабочие столы какие-то, что это вообще такое Ты точ... текст свёрнут, показать
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|7.55, Аноним (51), 15:02, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Просто я привык к более-менее качественным интерфейсам. И если что-то сделано отвратительно — я это вижу.
>смотрю на Pidgin тот же — почти идеально.
Твоя ситуация называется "слаще морковки не пробовал". Иначе объяснить такие взаимоисключающие фразы в соседних комментариях невозможно, увы. 😬
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|2.16, Аноним (16), 12:41, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Минорщина, конечно.
Нет, семвер привязан к обновлению движка Chromium. Все из-за того, что гуглецы стабильно ломают API/ABI при релизе V8.
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|2.22, Аноним (22), 13:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Чего на и так жирнющем андроиде не хватает, так это электрона!
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|1.21, Аноним (21), 13:00, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В crashReport добавлен текст сообщения о крахе движка V8 и информация о местоположении.
т.е. товарищей анонимов это вообще не смутило
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|1.37, Аноним (37), 13:52, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Подскажите плиз как сейчас модно на backend генерить pdf из html?
Раньше был вроде какой то форк хромиума, а сейчас как и что для такой задачи используют?
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|3.42, Аноним (42), 14:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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pdf это то что точно будет одинаково отображаться на любом девайсе - самое переносимое
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|2.50, Аноним (50), 14:54, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мож на Джаве что есть. Но на PHP примочек с достаточно хорошей разборкой HTML я не нашёл (html2pdf тока табличную вёрстку, и то через одно место).
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|2.56, НяшМяш (ok), 15:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно попробовать Puppeteer/Playwright - он запускает безголовый браузер, которому посылаются команды, в том числе и PDF можно сгенерить. В последнем проекте мы вообще поверстали print стили и давали возможность пользователю просто распечатать отображаемую страницу красиво.
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|1.59, Аноним (50), 15:06, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Этот скайп настолько течёт, что сначала 250 Мб, то в конце дня 1,5 гига.
Каждый раз абзац рекламы, типа ценность по авторитетам чтоль...
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|2.61, Аноним (50), 15:07, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, кликните быстро 10 раз по пустому месту в чате, и поймёте.
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|2.63, Аноним (50), 15:08, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бот настолько быстр, что сразу после поста минус. Уж лучше купоны так скриптить.
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|2.64, Аноним (50), 15:12, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю как для вебни, но в серьёзных вещах этот вскоде IDE-шкам от Jetbrains и в подмётки не годится. Жадность всё равно, что корысть, только первое вообще пассивно и страдает больше...
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