Выпуск Electron 11.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

2.8 , Отпетый Виндузятник ( ? ), 11:46, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > браузерно-десктопные приложения что это за порочный гибрид эпохи?

3.9 , Аноним ( 6 ), 11:48, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну смотри дискорд как пример. Или вот это https://github.com/DEgITx/rats-search

4.24 , fske ( ? ), 13:05, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дрянь еще та. Брат близнец современного скайпа

4.27 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:08, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >Ну смотри дискорд как пример. Ну смотрю. Отвратительнейшая поделка. Клиент сделан существами, которые в принципе ничего в дизайне пользовательского интерфейса не понимают. Через опу сделано практически всё: запуск (который хочет онлайна и обновлений), добавление собеседников (которое упихано не пойми куда), масштабирование окна, использование прокси (это общая беда всех электроноподелок — только запуск с параметром, никакого «применения на лету»). А потом смотрю на Pidgin тот же — почти идеально.

5.31 , Аноним ( 6 ), 13:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет. Я использовал его по прямому назначению. Там всё идеально. Чаты прекрасны, интеграция с играми впечатляюща, а возможности по организации участников совершенно восхитительны. И это не говоря про качество звука и отсутствие постоянных падений в самые неподходящие моменты (чем славятся все альтернативы). У тебя какие-то узкоспецифичные проблемы, ты просто хочешь другую программу. Все, кто пытался всерьёз применять конкурентов, были в абсолютном восторге от сабжа. Лично меня очень бесили жор памяти и долгий запуск из-за обновлений, но с этим можно жить.

6.33 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:24, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >У тебя какие-то узкоспецифичные проблемы, ты просто хочешь другую программу. Просто я привык к более-менее качественным интерфейсам. И если что-то сделано отвратительно — я это вижу.

7.36 , Аноним ( 6 ), 13:50, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Просто я привык к более-менее качественным интерфейсам. И если что-то сделано отвратительно

> — я это вижу. Я долгое время пользовался и квипом, и мирандой, и пиджином, и копете, и ъчат, и пси, и даже скайпом. И всеми однопрофильными программами вроде рейдколл и мамбл. Это не есть качественные интерфейсы, и это не есть качественные программы, это всё мусор. Объективно. А вот дискорд норм, если смирится с тем, что оно браузерное. Зато с телефона тоже зайти можно, и откуда угодно, с любого устройства с браузером.

8.44 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:25, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если для того, чтобы добавить контакт, надо окно мессенджера разворачивать на ве... 9.45 , Аноним ( 6 ), 14:32, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не знаю, о чём ты говоришь Рабочие столы какие-то, что это вообще такое Ты точ... 10.47 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:45, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты как на этом ресурсе оказался, чудило ... 11.48 , Аноним ( 6 ), 14:47, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Фу, ты глуповат и хамоват А ещё у тебя совершенно нет вкуса Живи теперь с этим... 7.55 , Аноним ( 51 ), 15:02, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Просто я привык к более-менее качественным интерфейсам. И если что-то сделано отвратительно — я это вижу.

>смотрю на Pidgin тот же — почти идеально. Твоя ситуация называется "слаще морковки не пробовал". Иначе объяснить такие взаимоисключающие фразы в соседних комментариях невозможно, увы. 😬

2.12 , Аноним ( 12 ), 12:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53955

2.16 , Аноним ( 16 ), 12:41, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Минорщина, конечно. Нет, семвер привязан к обновлению движка Chromium. Все из-за того, что гуглецы стабильно ломают API/ABI при релизе V8.

