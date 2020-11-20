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Выпуск Electron 11.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

20.11.2020 11:28

Подготовлен релиз платформы Electron 11.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 87, платформы Node.js 12.18.3 и JavaScript-движка V8 8.7.

В новом выпуске:

  • Добавлена начальная поддержка Wayland.
  • Прекращена поддержка экспериментальных API BrowserView.{destroy, fromId, fromWebContents, getAllViews}, а также свойства id в BrowserView.
  • Добавлена экспериментальная поддержка сборки для новых ARM64 процессоров Apple M1. Добавлено свойство app.runningUnderRosettaTranslation для определения запуска на системах с транслятором Apple Rosetta.
  • В crashReport добавлен текст сообщения о крахе движка V8 и информация о местоположении.
  • Добавлено событие system-context-menu, позволяющее переопределять системное контекстное меню.
  • Добавлен вызов webContents.forcefullyCrashRenderer() для принудительного завершения процесса отрисовки (например, при зависании вывода).
  • Добавлен вызов app.getApplicationInfoForProtocol() для получения детальной информации о приложении, выступающем обработчиком заданного протокола.
  • Добавлен вызов app.createThumbnailFromPath() для получения эскиза для указанного файла.
  • Добавлена поддержка заморозки и возобновления обработки событий в Windows и macOS. В BrowserWindow добавлены события 'resized' (Windows/macOS) и 'moved' (Windows).
  • Повышена производительность отправки JavaScript-примитивов и объектов через API contextBridge.

Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовые клиенты Nylas и Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено около 850 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.electronjs.org/blo...)
  2. OpenNews: В сборки Chromium и Electron будет добавлена поддержка Wayland
  3. OpenNews: Релиз Electron 10.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  4. OpenNews: Релиз Chrome 86
  5. OpenNews: Релиз Chrome 87
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54115-electron
Ключевые слова: electron
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, leibniz (ok), 11:33, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    а ведь были времена, когда прикладные приложения не нуждались в браузерных движках внутри себя - порой просто не верится, что вот так они работают теперь и это вроде как норма
     
     
  • 2.3, devops_school (?), 11:35, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ждем обновления браузеров в браузере
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:53, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если в Min добавят хромые дополнения Web-Extensions - то будет вообще канфэтка.
     
     
  • 4.52, псевдонимус (?), 14:57, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из деrma.
     
  • 2.5, proninyaroslav (ok), 11:41, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Электрон продукт эпохи, когда внимание к настольным приложениям такое: "чтобы было". По сути просто обёртка вокруг сайта. В мобильной разработке пока что редко такое наблюдается, но не исключено что и там наступят такие времена...
     
     
  • 3.18, Im banana man (?), 12:48, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доброе утро, блин! Было уже такое. Apache Cordova (Adobe Phonegap), например.

    Только технологии дальше утопали - появился React Native и Flutter.

     
     
  • 4.26, proninyaroslav (ok), 13:08, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Доброе утро, блин! Было уже такое. Apache Cordova (Adobe Phonegap), например.
    > Только технологии дальше утопали - появился React Native и Flutter.

    Я и не говорил что такого не было, просто это не так распространено.
    P.S: React Native и Cordova совершенно разные вещи, реакт рендерит используя нативный API (iOS или Android), не используя WebView. А Flutter вообще тут не к месту, так как отрисовка полность самостоятельна, используя Skia (OpenGL), а дарт компилируется в нативный код, и не крутится в VM как JS.

     
     
  • 5.65, Vernat (ok), 15:17, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому есть надежда что Flutter и его подход (jetbrains уже к джаве прикручивает skia ) вытеснят электрон с десктопов
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:09, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >когда внимание к настольным приложениям такое: "чтобы было"

    Да вы от времени лет на... 7 отстали. Какие нафиг десктоп приложения? Уже даже веб делается "чтобы было", тк самое основное - это iOS аппликуха (даже не android, тк публика не платежеспособная). Mobile first и все дела.

     
     
  • 4.32, proninyaroslav (ok), 13:18, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже даже веб делается "чтобы было"
    > тк самое основное - это iOS аппликуха

    Ну да, про PWA вы скромно умолчали... PWA-приложения, кстати, можно выкладывать и в плей маркет и апстор, монетизируются не хуже нативных, а делать их гораздо проще и быстрее, особенно если есть готовая мобильная версия сайта.

     
  • 2.14, iLex (ok), 12:14, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    В те времена всё IT состояло из одного только x86, а доля винды превышала 99%. Но вы же хотели свободы от монополий? Вот и получите. Electron - плата за эту свободу, потому что попросту нет другого быстрого и бесплатного способа сделать софтину под весь зоопарк устройств.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:40, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Qt? Не, не слышал!
     
     
  • 4.17, Im banana man (?), 12:47, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Тебе же написали - быстрого и бесплатного, дурень.

    Твои васяноподелки никого не интересуют. Речь о коммерческом ПО

     
     
  • 5.34, Аноним (34), 13:25, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты-то чего раскукарекался, покажи свой гитхаб, трепло, для начала
     
     
  • 6.43, Аноним (43), 14:16, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > покажи свой гитхаб

    Раньше правильные пацаны мерялись толщиной лопатника и тачилой, а современные куколды меряются гитхабами. В страшное время живём!

     
     
  • 7.58, Аноним (58), 15:05, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вам, куколдам, видней, что нынче в ваших кругах модно
     
  • 5.38, InuYasha (??), 13:53, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >быстрого и бесплатного

    wxWidgets
    А "быстрого" - это явно не про лепетрон.

     
     
  • 6.49, Uknown (?), 14:48, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут явно имеется ввиду скорость разработки, а не скорость работы приложения.
     
  • 4.19, Anonim4kk (?), 12:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы это, заплатил для начала за лицензию Qt, и обучил бы джунов С++ (за свой счёт ясное дело). И так каждой компании которая использует Electrone
     
     
  • 5.29, proninyaroslav (ok), 13:12, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты бы это, заплатил для начала за лицензию Qt, и обучил бы
    > джунов С++ (за свой счёт ясное дело). И так каждой компании
    > которая использует Electrone

    Можно писать на QML+JS, знаний C++ даже и не требуется. Только дело в том что это не HTML+JS, и придётся писать с нуля, а не как сейчас, взял реакт-сайт и натянул на электрон.

     
  • 5.30, Аноним (-), 13:14, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    для gpl-софтв оплачивать лицензию не нужно, qt-стиль программирования на c++ проще, чем на современном js. такие как ты, уверен, не умеют ни на том, ни на другом, а только в комментариях этой помойки вонь разводить
     
  • 3.39, Аноним (39), 14:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ИМХО, дело не только в этом но и в общем снижении планки в IT и желании бизнеса писать быстрый и дешевый г-нокод.
     
     
  • 4.40, Аноним (39), 14:04, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *быстро и дешево
     
  • 4.51, Аноним (51), 14:57, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >желании бизнеса писать быстрый и дешевый г-нокод.

    Как будто это что-то плохое. Цель любой деятельности (я даже не про бизнес, а вообще про жизнь как таковую) - минимизировать затраты и максимизировать прибыль.

    Затраты и прибыль, если что, могжет быть и не материальная - это относится и к отношениям с противоположным полом, и к общению с друзьями, итд.

     
     
  • 5.54, псевдонимус (?), 15:01, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИП.ть ты инфузория. :-(
     
  • 2.62, Аноним (51), 15:08, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а ведь были времена, когда прикладные приложения не нуждались в браузерных движках внутри себя

    И их пилили по полгода на бажных плюсах. Сейчас - неделя и у тебя решены бизнес-задачи, ты вышел на рынок и идут продажи.

    >порой просто не верится, что вот так они работают теперь и это вроде как норма

    Да пусть хоть десять уровней вложенности будет, время программиста нужно оптимизировать а не память. Память резиновая уже давно.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:39, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ладно бы сами неучи страдали со своими фреймворками - так из-за них, в итоге, плохо всем остальным!
     
     
  • 2.35, YetAnotherOnanym (ok), 13:38, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну почему же "всем"? Производителям памяти как раз хорошо.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:42, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отлично, например. Минорщина, конечно. Я потыкал, и в целом, неплохо: браузерно-десктопные приложения разрабатывать довольно удобно во всяком случае. Вейланд и нормальную аппаратную растеризацию на линукс ещё не подвезли?
     
     
  • 2.8, Отпетый Виндузятник (?), 11:46, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > браузерно-десктопные приложения

    что это за порочный гибрид эпохи?

     
     
  • 3.9, Аноним (6), 11:48, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну смотри дискорд как пример. Или вот это https://github.com/DEgITx/rats-search
     
     
  • 4.24, fske (?), 13:05, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дрянь еще та. Брат близнец современного скайпа
     
  • 4.27, AlexYeCu_not_logged (?), 13:08, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >Ну смотри дискорд как пример.

    Ну смотрю. Отвратительнейшая поделка. Клиент сделан существами, которые в принципе ничего в дизайне пользовательского интерфейса не понимают. Через опу сделано практически всё: запуск (который хочет онлайна и обновлений), добавление собеседников (которое упихано не пойми куда), масштабирование окна, использование прокси (это общая беда всех электроноподелок — только запуск с параметром, никакого «применения на лету»).

    А потом смотрю на Pidgin тот же — почти идеально.

     
     
  • 5.31, Аноним (6), 13:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет. Я использовал его по прямому назначению. Там всё идеально. Чаты прекрасны, интеграция с играми впечатляюща, а возможности по организации участников совершенно восхитительны. И это не говоря про качество звука и отсутствие постоянных падений в самые неподходящие моменты (чем славятся все альтернативы). У тебя какие-то узкоспецифичные проблемы, ты просто хочешь другую программу. Все, кто пытался всерьёз применять конкурентов, были в абсолютном восторге от сабжа. Лично меня очень бесили жор памяти и долгий запуск из-за обновлений, но с этим можно жить.
     
     
  • 6.33, AlexYeCu_not_logged (?), 13:24, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >У тебя какие-то узкоспецифичные проблемы, ты просто хочешь другую программу.

    Просто я привык к более-менее качественным интерфейсам. И если что-то сделано отвратительно — я это вижу.

     
     
  • 7.36, Аноним (6), 13:50, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто я привык к более-менее качественным интерфейсам. И если что-то сделано отвратительно
    > — я это вижу.

    Я долгое время пользовался и квипом, и мирандой, и пиджином, и копете, и ъчат, и пси, и даже скайпом. И всеми однопрофильными программами вроде рейдколл и мамбл. Это не есть качественные интерфейсы, и это не есть качественные программы, это всё мусор. Объективно. А вот дискорд норм, если смирится с тем, что оно браузерное. Зато с телефона тоже зайти можно, и откуда угодно, с любого устройства с браузером.

     
     
  • 8.44, AlexYeCu_not_logged (?), 14:25, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если для того, чтобы добавить контакт, надо окно мессенджера разворачивать на ве... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.45, Аноним (6), 14:32, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, о чём ты говоришь Рабочие столы какие-то, что это вообще такое Ты точ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.47, AlexYeCu_not_logged (?), 14:45, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты как на этом ресурсе оказался, чудило ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.48, Аноним (6), 14:47, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фу, ты глуповат и хамоват А ещё у тебя совершенно нет вкуса Живи теперь с этим... текст свёрнут, показать
     
  • 7.55, Аноним (51), 15:02, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Просто я привык к более-менее качественным интерфейсам. И если что-то сделано отвратительно — я это вижу.
    >смотрю на Pidgin тот же — почти идеально.

    Твоя ситуация называется "слаще морковки не пробовал". Иначе объяснить такие взаимоисключающие фразы в соседних комментариях невозможно, увы. 😬

     
  • 2.12, Аноним (12), 12:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53955
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:41, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Минорщина, конечно.

    Нет, семвер привязан к обновлению движка Chromium. Все из-за того, что гуглецы стабильно ломают API/ABI при релизе V8.

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:43, 20/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:11, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда уже на андроиды зайдут, хочу VSCode
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чего на и так жирнющем андроиде не хватает, так это электрона!
     
  • 2.53, НяшМяш (ok), 14:59, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь поизвращаться и запустить его как сервер https://github.com/cdr/code-server
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:00, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В crashReport добавлен текст сообщения о крахе движка V8 и информация о местоположении.

    т.е. товарищей анонимов это вообще не смутило

     
     
  • 2.25, fske (?), 13:07, 20/11/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.23, FortyTwo (ok), 13:04, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём обновления версии в приложениях, написанных на Электроне.
     
  • 1.37, Аноним (37), 13:52, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подскажите плиз как сейчас модно на  backend генерить pdf из html?
    Раньше был вроде какой то форк хромиума, а сейчас как и что для такой задачи используют?
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:13, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сейчас модно не генерировать всякую херню, например.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 14:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pdf это то что точно будет одинаково отображаться на любом девайсе - самое переносимое
     
  • 2.50, Аноним (50), 14:54, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мож на Джаве что есть. Но на PHP примочек с достаточно хорошей разборкой HTML я не нашёл (html2pdf тока табличную вёрстку, и то через одно место).
     
  • 2.56, НяшМяш (ok), 15:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно попробовать Puppeteer/Playwright - он запускает безголовый браузер, которому посылаются команды, в том числе и PDF можно сгенерить. В последнем проекте мы вообще поверстали print стили и давали возможность пользователю просто распечатать отображаемую страницу красиво.
     

  • 1.57, псевдонимус (?), 15:03, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Какая мерзость.
     
     
  • 2.60, Аноним (58), 15:07, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А причем тут ты?
     

  • 1.59, Аноним (50), 15:06, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этот скайп настолько течёт, что сначала 250 Мб, то в конце дня 1,5 гига.
    Каждый раз абзац рекламы, типа ценность по авторитетам чтоль...
     
     
  • 2.61, Аноним (50), 15:07, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, кликните быстро 10 раз по пустому месту в чате, и поймёте.
     
  • 2.63, Аноним (50), 15:08, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бот настолько быстр, что сразу после поста минус. Уж лучше купоны так скриптить.
     
  • 2.64, Аноним (50), 15:12, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как для вебни, но в серьёзных вещах этот вскоде IDE-шкам от Jetbrains и в подмётки не годится. Жадность всё равно, что корысть, только первое вообще пассивно и страдает больше...
     

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