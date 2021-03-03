openSUSE Leap 15.3 перешёл на стадию бета-тестирования

Опубликован бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 15.3, сформированного на основе базового набора пакетов дистрибутива SUSE Linux Enterprise с некоторыми пользовательскими приложениями из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.3 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x). Релиз openSUSE Leap 15.3 ожидается в июле 2021 года.

В отличие от прошлых выпусков openSUSE Leap, версия 15.3 построена не через пересборку src-пакетов SUSE Linux Enterprise, а с использованием единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 3 набора бинарных пакетов. Предполагается, что использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упростит миграцию от одного дистрибутива к другому, сэкономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволит отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках. Рабочий стол Xfce обновлён до ветки 4.16.



