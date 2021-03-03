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openSUSE Leap 15.3 перешёл на стадию бета-тестирования

03.03.2021 23:02

Опубликован бета-выпуск дистрибутива openSUSE Leap 15.3, сформированного на основе базового набора пакетов дистрибутива SUSE Linux Enterprise с некоторыми пользовательскими приложениями из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4.3 ГБ (x86_64, aarch64, ppc64les, 390x). Релиз openSUSE Leap 15.3 ожидается в июле 2021 года.

В отличие от прошлых выпусков openSUSE Leap, версия 15.3 построена не через пересборку src-пакетов SUSE Linux Enterprise, а с использованием единого с SUSE Linux Enterprise 15 SP 3 набора бинарных пакетов. Предполагается, что использование одних и тех же бинарных пакетов в SUSE и openSUSE упростит миграцию от одного дистрибутива к другому, сэкономит ресурсы на сборку пакетов, распространение обновлений и тестирование, унифицирует различия в spec-файлах и позволит отойти от диагностики разных сборок пакетов при разборе сообщений об ошибках. Рабочий стол Xfce обновлён до ветки 4.16.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2021...)
  2. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
  3. OpenNews: openSUSE обеспечит предсказуемый процесс формирования релизов
  4. OpenNews: Chromium будет удалён из репозиториев openSUSE, если не найдётся новый сопровождающий
  5. OpenNews: Альфа-выпуск дистрибутива openSUSE Jump с бинарными пакетами из SUSE Linux Enterprise
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54695-opensuse
Ключевые слова: opensuse
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  • 1.1, Qwerty (??), 23:18, 03/03/2021 [ответить]  
    		• –3 +/
    Хороший дистрибутив. Жалко, что конструктор свой прикрыли.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:35, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конструктор заменили на другой, с гораздо более высоким порогом вхождения, но зато более гибкий.
     
  • 2.5, PHPoenX (ok), 01:20, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конструктор уже давно в составе OBS
     

  • 1.2, T00 (?), 00:02, 04/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Дас ист фантастиш.
     
  • 1.4, тов. Майор (?), 01:10, 04/03/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой теперь будет жизненый цикл релизов?
     
  • 1.6, saahriktu (ok), 02:47, 04/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ура!
     
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