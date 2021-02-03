The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Microsoft опубликовал код движка хранения Extensible Storage Engine

03.02.2021 12:02

Компания Microsoft открыла исходные тексты встраиваемого в приложения движка хранения Extensible Storage Engine (ESE), реализующего механизм хранения ISAM, при котором данные сохраняются последовательно, а для быстрого доступа к произвольным записям применяются отдельные индексы. ESE используется в Windows 10, но впервые появился в Windows NT 3.51, выпущенном в 1995 году, и с тех пор несколько раз переписывался. В Microsoft движок ESE используется для хранения содержимого почтовых ящиков в Office 365 и MS Exchange Server, лежит в основе API JET, а также применяется в службах Active Directory, Windows Search и Windows Update. Код написан на языке С++ и открыт под лицензией MIT.

Движок относится к категории NoSQL-систем и может использоваться в приложениях для организации хранения структурированных данных, к которым необходимо получить быстрый доступ, но обычные файлы или реестр не подходят в силу размера и отсутствия индексированного доступа. Поддерживается перемещение по данным с использованием курсора, задание гибких схем данных, ACID-транзакции, механизм восстановления целостности данных в случае краха, кэширование наиболее востребованных данных в ОЗУ.

ESE может эффективно применяться для хранилищ размером от нескольких мегабайт до 16 терабайт. Обеспечивается высокий параллелизм выполнения транзакций, которые реализованы при помощи лога упреждающей записи и модели изоляции на основе снапшотов. Движок также включает несколько вспомогательных библиотек, которые могут использоваться отдельно. В частности, поставляются библиотеки для синхронизации, управления блокировками, манипуляции STL-подобными структурами данных, абстрагирования доступа к операционной системе, управления кэшированием и блочными устройствами.

В текущем виде исходные тексты опубликованы без комментариев, сборочных сценариев и тестового набора. Отмечается, что недостающие части будут опубликованы в будущем, после того как будет завершено рецензирование и анализ корректности (код имеет очень давнюю историю, изначально не был рассчитан на публичность, и, судя по всему, при написании комментариев разработчики не ограничивали себя должным образом).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Micron открыл код движка хранения HSE, оптимизированного для SSD
  3. OpenNews: Компания Google открыла исходные тексты БД LevelDB
  4. OpenNews: Facebook открыл код NoSQL БД RocksDB, оптимизированной для Flash-накопителей
  5. OpenNews: Microsoft Research открыл код быстрого хранилища в формате ключ/значение
  6. OpenNews: Facebook открыл код распределённой системы хранения LogDevice
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54518-ese
Ключевые слова: ese, microsoft, database, nosql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:34, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Нафиг ненужное ненужно, но тут вдруг

    >  при написании комментариев разработчики не ограничивали себя должным образом)

    Стоит глянуть )

     
     
  • 2.3, Леголас (ok), 12:42, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > при написании комментариев разработчики не ограничивали себя должным образом

    Профессиональная этика разработчиков M$ такая, угу.

     
     
  • 3.12, ms (??), 13:38, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, нигров вообще не уважали! Не то что на колени не вставали.

    Но не переживайте, их давно всех уволилили (обоих которые не успели сами, или просто забили).

    Наш индусская калектива уже переписай все политкорректно, почти все - нам немного трудно в engrish. Но в ближайшее время закончим, начнем код переписай!

     
     
  • 4.15, Леголас (ok), 13:44, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > трудно в engrish

    Так то ваш государственный язык.

    Я не про политкорректность, чтоб её, а просто про банальную рабочую этику.

     
     
  • 5.19, ананим.orig (?), 14:10, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет никакой такой "рабочей" этики.
    она либо есть, либо нет.
    никакие бантики, парфюм и тд. её не припорошат. отвлечение внимания на "негодный объект".
    можно и матом оставаться этичным.
    лучший учитель этики и русского языка на мой взгляд — https://youtu.be/8gh72Rl6Emw?t=61
     
  • 2.5, InuYasha (??), 12:43, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то давно я сравнивал разные каменты в win-header-ах. Встречалось такое:
    old > #pragma disable warning xxx // this is a stupid warning anyway
    new < #pragma disable warning xxx // this is an unneeded warning anyway
     
  • 2.8, Историк (?), 12:51, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот если бы не комментировали код ничего бы вычищать не нужно было сейчас!
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:05, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чиcтят 0xb00b5 :)
     

  • 1.9, Аноним (10), 13:02, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Microsoft, есть Akonadi. Поддерживает несколько бекендов хранения, в отличие от вашего.
     
     
  • 2.11, ms (??), 13:36, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наш, в отличие от вашего ненужно - работает в миллионах систем по всему миру.

     
     
  • 3.18, Мастер (?), 14:09, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо вам, что и про Линукс не забываете, а то бы он уже  загнулся в проде!
     
     
  • 4.20, Linux (??), 14:15, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От души!
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:43, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня Аконади несколько раз херил все данные. Ну вот, например, когда место на диске кончается. Венда конечно тоже умирает, когда место кончается, но в 10 она потом ещё может загрузится и нормально работает, ничего не портит. До 10 правда тоже умирала с концами. Будем надеяться, Аконади найдёт для себя что-нибудь полезное в этой реализации. А комментарии зря вычистили, вряд ли там какие-то важные секреты в них.
     
     
  • 3.17, Аноним (14), 14:02, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя вот с включённым сжатием не проверял, сжатие тоже только в 10 починили, но в 2018 что ли, до того ntfs при этом рассыпалась.
     

  • 1.13, КО (?), 13:39, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дада, поставишь - поменяют лицензию и доить.
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:49, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой же там дерьмовый код!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру