Microsoft опубликовал код движка хранения Extensible Storage Engine

2.3 , Леголас ( ok ), 12:42, 03/02/2021
> при написании комментариев разработчики не ограничивали себя должным образом
Профессиональная этика разработчиков M$ такая, угу.

3.12 , ms ( ?? ), 13:38, 03/02/2021
Да, нигров вообще не уважали! Не то что на колени не вставали. Но не переживайте, их давно всех уволилили (обоих которые не успели сами, или просто забили).



Наш индусская калектива уже переписай все политкорректно, почти все - нам немного трудно в engrish. Но в ближайшее время закончим, начнем код переписай!
4.15 , Леголас ( ok ), 13:44, 03/02/2021
> трудно в engrish
Так то ваш государственный язык. Я не про политкорректность, чтоб её, а просто про банальную рабочую этику.

5.19 , ананим.orig ( ? ), 14:10, 03/02/2021
нет никакой такой "рабочей" этики.

она либо есть, либо нет.

никакие бантики, парфюм и тд. её не припорошат. отвлечение внимания на "негодный объект".

можно и матом оставаться этичным.

лучший учитель этики и русского языка на мой взгляд — https://youtu.be/8gh72Rl6Emw?t=61

2.5 , InuYasha ( ?? ), 12:43, 03/02/2021
Когда-то давно я сравнивал разные каменты в win-header-ах. Встречалось такое:

old > #pragma disable warning xxx // this is a stupid warning anyway

new < #pragma disable warning xxx // this is an unneeded warning anyway

2.8 , Историк ( ? ), 12:51, 03/02/2021
А вот если бы не комментировали код ничего бы вычищать не нужно было сейчас!

3.10 , Аноним ( 10 ), 13:05, 03/02/2021
Чиcтят 0xb00b5 :)