Представлен LibreOffice New Generation для привлечения молодёжи в проект

2.9 , Аноним ( 12 ), 20:29, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Школьники-то про существование ПК мало кто знает у всех телефоны, а тут еще и делать что-то надо самому.

3.13 , Аноним ( 13 ), 20:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да еще кодить к тому же. Это ж не видики на тикток вываливать...

3.22 , Аноним ( 22 ), 20:44, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – О а вот это, кстати, правда

У нас на 1 курс пришли учиться сразу два студента по направлению "09.03.04 программная инженерия" никогда не имея компьютера и видя его только на уроке информатики в школе...

Свою первую сессию оба, конечно же, завалили

4.36 , Аноним ( 36 ), 21:41, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ...но вуз закончили и теперь работают в яндексе...

2.23 , Аноним ( 23 ), 20:44, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > самые нещасные круглые сутки манжару обновляют, им некогда я в основном чиню последствия обновлений, обновляться некогда

3.29 , бомжара ( ? ), 21:01, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это потому что в Дебиан пакеты скучные и не свежие?

