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Представлен LibreOffice New Generation для привлечения молодёжи в проект

29.01.2021 20:14

Организация The Document Foundation представила новый проект LibreOffice New Generation, сосредоточенный на привлечении молодых людей к разработке LibreOffice и решению сопутствующих задач, таких как перевод на другие языки, написание документации, дизайн, тестирование, маркетинг и поддержание инфраструктуры. Проект даёт возможность школьникам и студентам, принимающим участие в развитии LibreOffice, получить значок, подтверждающий вклад участника в разработку и включающий информацию и достижениях.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: LibreOffice празднует десятилетие проекта
  3. OpenNews: Доступен CODE 6.4, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  4. OpenNews: За неделю загружено 422 тысячи копий LibreOffice 7.0
  5. OpenNews: Выпуск свободного офисного пакета LibreOffice 7.0
  6. OpenNews: В LibreOffice 7.0 решено не использовать метку "Personal Edition"
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54487-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, сръка (?), 20:15, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Libre-Jugend какой-то.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:29, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пионеров полно ещё, получи значёк!
     
     
  • 3.33, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >значёк

    Чех?

     

  • 1.2, Chromium (ok), 20:17, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пойду расскажу о новости смузихлёбам-однокурсникам. Они вам расскажут, что софт-скиллы программистов важнее хард-скиллов при приёме на работу, значение галстучков и НЛП. Gay party up here!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sad but True
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:20, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бейджик? Серьезно?
     
     
  • 2.4, Chromium (ok), 20:22, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Дениски Попова и 10-летнего убийцы Chrome OS на базе Ubuntu с GNOME.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:23, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Похоже все взрослые бежали с артели "Напрасный труд", а школьникам эта поделка не нужна, даже самым нещасным, самые нещасные круглые сутки манжару обновляют, им некогда)
     
     
  • 2.9, Аноним (12), 20:29, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Школьники-то про существование ПК мало кто знает у всех телефоны, а тут еще и делать что-то надо самому.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да еще кодить к тому же. Это ж не видики на тикток вываливать...
     
  • 3.22, Аноним (22), 20:44, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О а вот это, кстати, правда
    У нас на 1 курс пришли учиться сразу два студента по направлению "09.03.04 программная инженерия" никогда не имея компьютера и видя его только на уроке информатики в школе...
    Свою первую сессию оба, конечно же, завалили
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 21:41, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...но вуз закончили и теперь работают в яндексе...
     
  • 2.23, Аноним (23), 20:44, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > самые нещасные круглые сутки манжару обновляют, им некогда

    я в основном чиню последствия обновлений, обновляться некогда

     
     
  • 3.29, бомжара (?), 21:01, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потому что в Дебиан пакеты скучные и не свежие?
     

  • 1.6, Аноним (12), 20:27, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Значок, ЗНАЧОК!!!! даже не грамота, а, мать его, значок!!!!
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 20:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Западный совок))
     
  • 2.31, Аноним (31), 21:14, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ачивка
     

  • 1.7, Аноним (8), 20:28, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    лучше бы объявили переписание на жс/электроне
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 20:31, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не подсказывайте им!
     
     
  • 3.17, Аноним (8), 20:32, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    актуальные идеи всегда витают в воздухе)
     
     
  • 4.28, InuYasha (??), 20:59, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а, вот как нынче пищеварительный выхлоп зовётся... )
     
  • 2.20, Senior JS Hater (?), 20:42, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🤮
     
  • 2.38, Аноним (38), 22:00, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > лучше бы объявили расписание на ж/д и электрички

    *пофиксил

     

  • 1.10, Аноним (13), 20:30, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На пихоне и электроне? Со встроенным тиктоком?
     
     
  • 2.21, Senior JS Hater (?), 20:43, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше пихон, чем JS, в пихоне хотя бы код читабельный
     
  • 2.39, ЖТ (?), 22:01, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее всего перепишут на "расте" - у хипстеров он в почёте
     

  • 1.15, Аноним (8), 20:31, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эта новость эпична и получит 500+ комментариев
     
  • 1.16, Аноним (16), 20:32, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Офес жи для тех, кто работает в офисе. А они на этот форум не заходят)))
     
  • 1.19, Аноним (5), 20:38, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LibreOffice самая популярная по удалению программа в линукс, ура товарищи!
     
     
  • 2.40, Супернуб (?), 22:06, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только у тех кто "ниасилил"(tm) или привык к знакомым кнопочкам в знакомых местах.
    Остальные доставляют до полного комплекта. Даже на масдайке.

    ЗЫ. крайне малая на сегодня несовместимость с M$ есть результат постоянно меняющихся "стандартов" самой M$. Тем более, что несовместимость эта касается только совсем уж упорорых офисников использующих такое, что здоровому человеку и в голову не придёт

     

  • 1.25, Аноним (25), 20:47, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не взлетит, если они не переведут проект на электроны и прочие ржавчины, молодые смузихлёбы не оценят, значков мало, надо больше смузиинструментов и смузиЯПов!
     
  • 1.26, InuYasha (??), 20:56, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    *пошёл печатать себе значок*
     
  • 1.32, helgi (??), 21:25, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > получить значок, подтверждающий вклад участника в разработку и включающий информацию и достижениях

    Ношение знаков отличия обязательно.

     
  • 1.41, Аноним (41), 22:12, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попсовая версия что ли?
     

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