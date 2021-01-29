Представлен LibreOffice New Generation для привлечения молодёжи в проект

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|1.2, Chromium (ok), 20:17, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пойду расскажу о новости смузихлёбам-однокурсникам. Они вам расскажут, что софт-скиллы программистов важнее хард-скиллов при приёме на работу, значение галстучков и НЛП. Gay party up here!
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|2.4, Chromium (ok), 20:22, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для Дениски Попова и 10-летнего убийцы Chrome OS на базе Ubuntu с GNOME.
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|1.5, Аноним (5), 20:23, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Похоже все взрослые бежали с артели "Напрасный труд", а школьникам эта поделка не нужна, даже самым нещасным, самые нещасные круглые сутки манжару обновляют, им некогда)
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|2.9, Аноним (12), 20:29, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Школьники-то про существование ПК мало кто знает у всех телефоны, а тут еще и делать что-то надо самому.
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|3.13, Аноним (13), 20:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да еще кодить к тому же. Это ж не видики на тикток вываливать...
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|3.22, Аноним (22), 20:44, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О а вот это, кстати, правда
У нас на 1 курс пришли учиться сразу два студента по направлению "09.03.04 программная инженерия" никогда не имея компьютера и видя его только на уроке информатики в школе...
Свою первую сессию оба, конечно же, завалили
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|2.23, Аноним (23), 20:44, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> самые нещасные круглые сутки манжару обновляют, им некогда
я в основном чиню последствия обновлений, обновляться некогда
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|2.38, Аноним (38), 22:00, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> лучше бы объявили расписание на ж/д и электрички
*пофиксил
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|2.39, ЖТ (?), 22:01, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скорее всего перепишут на "расте" - у хипстеров он в почёте
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|1.16, Аноним (16), 20:32, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Офес жи для тех, кто работает в офисе. А они на этот форум не заходят)))
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|1.19, Аноним (5), 20:38, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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LibreOffice самая популярная по удалению программа в линукс, ура товарищи!
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|2.40, Супернуб (?), 22:06, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только у тех кто "ниасилил"(tm) или привык к знакомым кнопочкам в знакомых местах.
Остальные доставляют до полного комплекта. Даже на масдайке.
ЗЫ. крайне малая на сегодня несовместимость с M$ есть результат постоянно меняющихся "стандартов" самой M$. Тем более, что несовместимость эта касается только совсем уж упорорых офисников использующих такое, что здоровому человеку и в голову не придёт
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|1.25, Аноним (25), 20:47, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не взлетит, если они не переведут проект на электроны и прочие ржавчины, молодые смузихлёбы не оценят, значков мало, надо больше смузиинструментов и смузиЯПов!
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|1.32, helgi (??), 21:25, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> получить значок, подтверждающий вклад участника в разработку и включающий информацию и достижениях
Ношение знаков отличия обязательно.
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