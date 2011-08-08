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Критическая уязвимость в системе управления контентом Drupal

21.11.2020 10:44

В системе управления контентом Drupal выявлена критическая уязвимость (CVE-2020-13671), позволяющая удалённо выполнить произвольный PHP код на сервере. Уязвимости присвоен критический уровень опасности. Проблема устранена в выпусках Drupal 7.74, 8.9.9, 8.8.11 и 9.0.8.

Уязвимость вызвана некорректной проверкой двойных расширений при загрузке файлов на сервер, что позволяет загрузить файл вида filename.php.txt, который в определённых серверных конфигурациях при обращении будет выполнен как PHP-код. Из опасных расширений, для которых неверно может быть обработан MIME-тип, отмечены phar, php, pl, py, cgi, asp, js, html, htm и phtml.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.drupal.org/sa-core...)
  2. OpenNews: Уязвимость в библиотеке PharStreamWrapper, затрагивающая Drupal, Joomla и Typo3
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в системе управления web-контентом Drupal
  4. OpenNews: Уязвимости в Drupal
  5. OpenNews: Новая критическая уязвимость в Drupal, уже используемая для совершения атак
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в Drupal
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54127-drupal
Ключевые слова: drupal, cms
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:59, 21/11/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Судя по обилию комментариев, все местные эксперты побежали обновляться.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:43, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты еще вчера обновился и молодец?
     

  • 1.2, YetAnotherOnanym (ok), 11:16, 21/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну... бывает, чо. Зато нет сишных дыреней, нувыпонели.
     
     
  • 2.3, Ordu (ok), 11:19, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело фрактала живёт. Теперь сишные дырени проникают в обсуждения без каких-либо усилий с его стороны.
     
     
  • 3.5, YetAnotherOnanym (ok), 11:40, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я его кастую. Не спугни.
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:24, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А PHP на чём написан? То-то же!
     
     
  • 3.6, YetAnotherOnanym (ok), 11:41, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, справедливости ради надо признать, что времена, когда в интерпретаторе PHP находили критические уязвимости едва ли не каждый день, остались в прошлом.
     

  • 1.7, Аноним (8), 11:42, 21/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Уязвимость так и называется Drupal заражает сервера под управлением Линукс.
     
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