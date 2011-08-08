Критическая уязвимость в системе управления контентом Drupal

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В системе управления контентом Drupal выявлена критическая уязвимость (CVE-2020-13671), позволяющая удалённо выполнить произвольный PHP код на сервере. Уязвимости присвоен критический уровень опасности. Проблема устранена в выпусках Drupal
7.74, 8.9.9, 8.8.11 и 9.0.8.
Уязвимость вызвана некорректной проверкой двойных расширений при загрузке файлов на сервер, что позволяет загрузить файл вида filename.php.txt, который в определённых серверных конфигурациях при обращении будет выполнен как PHP-код. Из опасных расширений, для которых неверно может быть обработан MIME-тип, отмечены phar, php, pl, py, cgi, asp, js, html, htm и phtml.