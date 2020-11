Критическая уязвимость в системе управления контентом Drupal

1.1 , Аноним ( 1 ), 10:59, 21/11/2020 [ответить] +2 + / – Судя по обилию комментариев, все местные эксперты побежали обновляться.

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:43, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты еще вчера обновился и молодец?



1.2 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:16, 21/11/2020 [ответить] +1 + / – Ну... бывает, чо. Зато нет сишных дыреней, нувыпонели.

2.3 , Ordu ( ok ), 11:19, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дело фрактала живёт. Теперь сишные дырени проникают в обсуждения без каких-либо усилий с его стороны.

3.5 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:40, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это я его кастую. Не спугни.

2.4 , Аноним ( 4 ), 11:24, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А PHP на чём написан? То-то же!

3.6 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:41, 21/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, справедливости ради надо признать, что времена, когда в интерпретаторе PHP находили критические уязвимости едва ли не каждый день, остались в прошлом.



1.7 , Аноним ( 8 ), 11:42, 21/11/2020 [ответить] + / – Уязвимость так и называется Drupal заражает сервера под управлением Линукс.