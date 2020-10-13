Обновление Firefox 81.0.2

2.5 , НяшМяш ( ok ), 17:10, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Возможно что и там, и там. Одни слишком сильно полагались на сервис воркер, а вторые походу слегка криво реализовали поддержку в браузере.

3.6 , Аноним ( 4 ), 17:13, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Т. е. на других сайтах проблема тоже была?

4.8 , НяшМяш ( ok ), 17:24, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Посмотрел патч - там вообще проблема в компоненте антитрекинга была. Так что да, могло зацепить и другие сайты, твиттер просто на массовости выехал.

2.10 , Аноним ( 10 ), 17:32, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема на стороне FF У них не запускались некоторые тесты и не выявили проблему в реализации AntiTracking для особых случаев вроде сервисворкеров.

