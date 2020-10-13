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Обновление Firefox 81.0.2

13.10.2020 16:54

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 81.0.2, в котором исправлена несовместимость с Twitter, об обходном устранении которой уже сообщалось на прошлой неделе. Проблема проявляется отображением ошибки о возникновении сбоя сетевого протокола при попытке открытия Twitter и без правки кода браузера решается удалением связанного с сайтом обработчика на странице "about:serviceworkers".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Решение проблемы с прекращением работы Twitter в Firefox
  3. OpenNews: Обновление Firefox 81.0.1. Включение поддержки OpenH264 в пакете с Firefox для Fedora
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox заметно увеличена производительность JIT-компиляции
  5. OpenNews: Релиз Firefox 81
  6. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 12, браузера для устройств виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53880-firefox
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Голуб4ик (?), 17:01, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Горячая новость, сейчас начнется
     
  • 1.2, Козлетто (?), 17:02, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А для опеннета тоже отдельный патч выпустят?
     
     
  • 2.3, анон (?), 17:05, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с opennet не так? Мобильный и десктоп норм работает
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:08, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Несовместимость на чьей стороне была?
     
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 17:10, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возможно что и там, и там. Одни слишком сильно полагались на сервис воркер, а вторые походу слегка криво реализовали поддержку в браузере.
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 17:13, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т. е. на других сайтах проблема тоже была?
     
     
  • 4.8, НяшМяш (ok), 17:24, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотрел патч - там вообще проблема в компоненте антитрекинга была. Так что да, могло зацепить и другие сайты, твиттер просто на массовости выехал.
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:32, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема на стороне FF У них не запускались некоторые тесты и не выявили проблему в реализации AntiTracking для особых случаев вроде сервисворкеров.
     

  • 1.9, Иваня (?), 17:27, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не знаю зачем вы содержите этот сайт? Ведь такие короткие новости можно постить в Twitter или Telegram.
     
     
  • 2.11, m.makhno (ok), 17:49, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я не знаю зачем писать здесь такие вопросы. Развёрнутых, хорошо переведённых или с нуля написанных, а так же зачастую иллюстрированных, новостей здесь с избытком, именно тех, которые приятно читать. А твиттер и телеграм просто напоминают о них.
     

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