Обновление Firefox 81.0.2

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|2.3, анон (?), 17:05, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что с opennet не так? Мобильный и десктоп норм работает
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|2.5, НяшМяш (ok), 17:10, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно что и там, и там. Одни слишком сильно полагались на сервис воркер, а вторые походу слегка криво реализовали поддержку в браузере.
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|4.8, НяшМяш (ok), 17:24, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотрел патч - там вообще проблема в компоненте антитрекинга была. Так что да, могло зацепить и другие сайты, твиттер просто на массовости выехал.
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|2.10, Аноним (10), 17:32, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема на стороне FF У них не запускались некоторые тесты и не выявили проблему в реализации AntiTracking для особых случаев вроде сервисворкеров.
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|1.9, Иваня (?), 17:27, 13/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не знаю зачем вы содержите этот сайт? Ведь такие короткие новости можно постить в Twitter или Telegram.
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|2.11, m.makhno (ok), 17:49, 13/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я не знаю зачем писать здесь такие вопросы. Развёрнутых, хорошо переведённых или с нуля написанных, а так же зачастую иллюстрированных, новостей здесь с избытком, именно тех, которые приятно читать. А твиттер и телеграм просто напоминают о них.
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