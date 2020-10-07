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Решение проблемы с прекращением работы Twitter в Firefox

07.10.2020 08:45

Компания Mozilla опубликовала инструкцию по решению проблемы, приводящей к невозможности открыть Twitter в Firefox (показывается ошибка или пустая страница). Проблема проявляется начиная с Firefox 81, но затрагивает лишь часть пользователей.

В качестве обходного пути для возобновления возможности открытия Twitter рекомендуется на странице "about:serviceworkers" найти блок "Origin: https://twitter.com" и отключить его, нажав кнопку "Unregister". Проблему также решает отключение поддержки ServiceWorkers через деактивацию параметра dom.serviceWorkers.enabled в about:config. В отдельных случаях, но не у всех, помогает перезагрузка страницы с очисткой кэша (Ctrl+Shift+R).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 69.0.2 с устранением проблемы с YouTube в Linux
  3. OpenNews: Выпуски Firefox 66.0.4 и 60.6.2 ESR, решающие проблемы с отключением дополнений
  4. OpenNews: Обновление Firefox 55.0.1 с устранением проблемы с восстановлением вкладок
  5. OpenNews: Бывший исполнительный директор Mozilla считает, что Google саботировал Firefox в течение многих лет
  6. OpenNews: Разработчики Mozilla столкнулись с проблемой производительности в GCC 4.5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53845-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Анан (?), 08:49, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    че за костыли такие, отключать настройки ради одного сайта
     
     
  • 2.7, Дегенератор (ok), 08:56, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Вот так глобальная онкология в виде "твитеров, контактиков, ютубчиков" изымает ваши деньги на память и ядра, даже не интересуясь хотите вы их или нет.
     
     
  • 3.195, IRASoldier_registered (ok), 15:09, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно-конечно. Собираются раз в год в мрачной зале под землей владельцы Intel, AMD, Twitter, Youtube, ВКонтакте, и прочего, а потом сговариваются - "и станем мы вредить пользователю: вы станете писать все более и более требовательный код, а мы - производить все более мощное железо, и станет пользователь покупать у нас постоянно апгрейды, и от того обнищает, а мы будем получать прибыль и радоваться, муахахаха!". И пьют потом кровь белого младенца мужескаго пола из золотой чаши, дабы скрепить свой нечистый сговор.
     
     
  • 4.198, Аноним (198), 15:15, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Все так. Под плоскостью земли причём.
     
  • 4.210, microsoft (?), 15:53, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ты будь дальше полезным идиотом.
     
     
  • 5.245, IRASoldier_registered (ok), 16:29, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...сказал бесполезный краснoглaзик.


     
  • 4.214, Урри (?), 15:58, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, да, неформальный договор существует (они все были бы просто идиотами, если бы он не существовал).
    Во-вторых, ваши детские попытки замаскировать это приплетением явно абсурдных младенцев просто смешны.

    Ну и никто от этого не нищает - от этого просто приходится больше работать, чтобы сохранить тот же уровень комфорта и достатка, чем раньше. Что для человеческой экономики благо, ибо она держится на экспоненциальном росте занятости (как любая пирамида).

    Рано или поздно это прекратится и будет бида-бида, но на наш век, думаю, еще хватит.

     
     
  • 5.232, Денис (??), 16:20, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > приплетением явно абсурдных младенцев

    Это из Библии
    "убейте всех детей мужеского пола, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя"
    days.pravoslavie.ru/Bible/B_^is31.htm

     
     
  • 6.236, IRASoldier_registered (ok), 16:23, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это из Библии

    Мимо. Это из Сапковского, чёрная легенда о нильфгаардцах сговорившихся с эльфами и прочими не-людьми, выдвигаемая в обоснование расовой ненависти.

    Но то, что ты начал знакомиться с Писанием - уже прогресс, хвалю.


     
     
  • 7.241, Денис (??), 16:25, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты начал знакомиться с Писанием

    Это старые знания.

     
  • 5.234, IRASoldier_registered (ok), 16:21, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >они все были бы просто идиотами, если бы он не существовал

    Его существование не нужно. Достаточно знания о том, что в принципе возможен рост мощностей. После чего работает очень простая схема "спрос-предложение". Требовательный код и приложения рождают спрос на более мощное железо, позволяющее, с учетом заложенного в него избытка мощностей писать ещё более требовательный код и так далее.

    Идиотизм как раз пытаться обосновывать заговорами то, что работает в силу естественных механизмов.

    >больше работать, чтобы сохранить тот же уровень комфорта и достатка, чем раньше

    Вообще-то нет, больше работать для сохранения уровня комфорта, это только в случаях последствий кризисов в экономике.

     
  • 5.238, Денис (??), 16:24, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заговора нет. Причина - фреймворки.
    Ну, хотя, может Microsoft и приплачивает Qt для дропа поддержки Win8.1. Но это ради собственной выгоды (продвижения Win10, которое напрямую с обдиранием не связано).
     
     
  • 6.242, IRASoldier_registered (ok), 16:26, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дропа поддержки Win8.1

    Каковой дроп логичен, потому что после появления Win10 Win8.1 теряет смысл. Это была промежуточная версия, на которой обкатывались решения Win10.

     
  • 4.224, СеменСеменыч777 (?), 16:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  владельцы Intel, AMD, Twitter, Youtube

    Microsoft и Google уже исключены из организации ?
    рано, рано. они себя еще покажут.

     
  • 2.25, Dzen Python (ok), 09:24, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это нормально, особенно когда смуззичная ЦА и rust'оманы сидят на этом убогом сайтике.Да и вообще ЦА новолиса. *Дожили: теперь браузеры пишутся под ютубы, а не ютубы - под браузеры*
     
     
  • 3.81, Аноним (81), 11:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, вообще-то действительно первичен контент, а не средство доставки.
     
     
  • 4.88, Пукнул под нос шегорину (?), 11:19, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет. Контента навалои, а средств мало.
     
     
  • 5.124, анон (?), 12:23, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Контента навалои

    Ага, огромное количество агрегаторов, которые тащат один и тот же контент, из одного и того же места, даже комментарии.
    Вот рекламы - мало, и средства доставки работают очень слабо.

     
  • 5.207, Аноним (207), 15:48, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рукопись Войнича.
    Годнейший контент, только вот доставляется неизвестным алфавитом на неизвестном языке. но это ж мелочи, контент первичен!
     
  • 4.121, Аноним84701 (ok), 12:18, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ну, вообще-то действительно первичен контент, а не средство доставки.

    Особенно, если хозяин платформы с этим контентом продвигает свое, "самое лучшее", средство доставки? 🙄

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50565
    >  В июле 2018 года Mozilla Program Manager Крис Петерсон обвинил Google в намеренном снижении производительности YouTube в Firefox. Он показал, что загрузка страниц YouTube в 5 раз медленнее в Firefox и Edge, чем в Chrome, из-за того, что редизайн Polymer на YouTube основан на устаревшем Shadow DOMv0 API, реализованном только в Chrome.Исправить подобную ситуацию можно при помощи расширения YouTube Classic.
    >

     
     
  • 5.135, Пингвин Такс (?), 12:43, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Унижение и рабство от Хром! Firefox live matter!
     
  • 5.186, Андрей (??), 14:28, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > из-за того, что редизайн Polymer на YouTube основан на устаревшем Shadow DOMv0 API

    Читаешь и думаешь: это же должно быть опечаткой. Как можно переходить на... заведомо устаревшие технологии! Но ведь не опечатка же.

     
  • 4.194, __ (?), 15:02, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так-то - есть стандарт, которому надо следовать и под который надо разрабатывать как сайт, так и браузер. А тут один из участников процесса накосячил. Кто - не знаю, не разбирался
     
  • 4.239, zzz (??), 16:24, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первичны посетители. Хочешь много посетителей - подстраивайся под них. Ну, как было в нормальной экономике, когда-то давно.
     
  • 2.86, Пингвин Такс (?), 11:18, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файерфокс в последнее время на одних костылях и живёт. Вон, костылик для аппаратного ускорения завезли. Спустя 100 лет. Когда в хроме это всё, наверное, с появления на Линукс всё было.

    Вообще Мозилла сдала позиции не хуже Каноникал. Уволила половину штаба, похоронила половину своих идей, кое как выпустила режим "картинка в картинке", синхронизацией никто и не пользуется, жрёт этот браузер уже больше чем хром, движок тормознутый.
    В общем, либо резко менять ситуацию, либо good night, sweet prince!

     
     
  • 3.90, Аноним (90), 11:26, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилле хотя-бы из рекламных целей стоило бы делать свой дистрибутив со своим софтом. Но Мозилла выбрала путь деградации, ну или за неё выбрали.
     
     
  • 4.93, Пингвин Такс (?), 11:28, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нее уже была расисткая реклама в браузере...... Ой
     
  • 3.190, Ага (?), 14:40, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так было же, webos звалось, правда его почти мгновенно похоронили, но LG его спас пусть и поселил на телевизорах
     
     
  • 4.206, 123 (??), 15:47, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня валяется ещё рабочий телефон на FirefoxOS, пользоваться этим в 2020 году конечно сложно, да и на момент покупки он даже в качестве телефона был гуано, но исторического интереса ради, скажем так.
     

  • 1.2, Маняним (?), 08:49, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    Я думал это фича.
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:51, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Логичнее было бы от фф отказаться
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:54, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    Наоборот. Firefox важнее Twitter.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 09:15, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Я не знаю такой социальной сети, Firefox.
    Но, возможно, у вас молоток важнее гвоздя.
     
     
  • 4.26, Dzen Python (ok), 09:26, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Молоток действительно важнее гвоздя - один молоток, тысячи гвоздей.
    Важнее молотка только сам пользователь инструмента.
     
     
  • 5.60, Аноним (60), 10:17, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Зачем такой молоток под который специальные гвозди нужны?
     
     
  • 6.69, Аноним (69), 10:51, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Молоток как раз обычный, подходит для любых гвоздей
    А вот Twitter это довольно хитровыебанный гвоздь, нахер он нужен
     
     
  • 7.89, Пингвин Такс (?), 11:24, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Однако другие "молотки" этот гвоздь спокойно вбивают! Чудеса!
     
     
  • 8.118, nebularia (ok), 12:06, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие другие-то Хром и хром ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.119, Пингвин Такс (?), 12:13, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Хром, хромиум, Эдж, опера, Яндекс Браузер ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.129, Аноним84701 (ok), 12:34, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это хромодвижок в разных обертках Ваш КО ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.136, Пингвин Такс (?), 12:44, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Правда что ли И браузер что ли тоже один ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.166, Аноним (166), 13:37, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.175, Пингвин Такс (?), 13:43, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прощаю ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.209, Аноним (207), 15:53, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужны обычные гвозди. А не гнутое ржавое нечто без шляпки.
     
  • 5.77, Пингвин Такс (?), 11:04, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Какие тысячи гвоздей? Ты о чем? У вас тут молоток не может гвозди забивать, а вы говорите он важен
     
     
  • 6.84, Аноним (84), 11:15, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Firefox Lives Matter!
     
  • 6.107, gogo (?), 11:45, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гвоздь. Конкретный. В единственном числе.
     
     
  • 7.109, Пингвин Такс (?), 11:51, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который забивается другим молотком
     
  • 4.50, YetAnotherOnanym (ok), 09:59, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Социальные сети вообще незачем знать.
     
  • 4.213, microsoft (?), 15:57, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соцсети с солядями не нужны.
     
  • 3.23, Анонимный зумерок (?), 09:22, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для бумеров разве что. А для зумеров интернет это такой стартер кит в виде твиттера-инсты-ютуба-телеги и дальше опционально всякие тиктоки, твичи и т. д. Браузер, который забьёт на вторых, не имеет будущего
     
     
  • 4.30, Уноним (?), 09:28, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Для @#$%^ разве что. А для @#&^$% интернет это такой @*$%@% ##@$ в виде @#Q%@#-#@$%-#$#@%-#$%Q# и дальше опционально всякие #@%^@#, #@$@^@#$ и т. д. Браузер, который забьёт на вторых, не имеет будущего

    Ничего не понял.

     
     
  • 5.34, Аноним (84), 09:31, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Ничего не понял.

    Свалка истории там 👉

     
     
  • 6.53, YetAnotherOnanym (ok), 10:01, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И чего ты оттуда выползал вообще?
     
  • 4.64, Fracta1L (ok), 10:34, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы сказал, что ты написал ерунду, но недавно я встретил в Сети такого зумерка, который на полном серьёзе заявил, что самообразовывается по Твиттеру. Я просто овыхухолел тогда.
     
     
  • 5.94, Аноним (90), 11:29, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я бы сказал, что ты написал ерунду, но недавно я встретил в Сети такого зумерка,

    Зумер-ка это самка зумера. Это ничего, они С++ по ютубу учат.

     
     
  • 6.115, Аноним (115), 12:01, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всяко лучше чем по книгам С++ за 24 часа.
     
  • 3.87, Аноним (207), 11:19, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аксиома Эскобара.
     
  • 2.38, Аноним (38), 09:38, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Логичнее было бы от социальных сетей отказаться

    Исправил, не благодари.

     

     ....большая нить свёрнута, показать (28)

  • 1.5, Аноним (5), 08:54, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    ссылку с решением надо было опубликовать в твиттере
     
     
  • 2.158, Gogi (??), 13:31, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    unarj.arj

    :)

     

  • 1.6, Аноним (6), 08:55, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня и то и другое отключено давно. ServiceWorkers через cfg файл, а на странице просто увидел твиттер и отключил чтобы лиса туда не лезла.
     
     
  • 2.8, Аноним (4), 08:58, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как убрать неудаляемый Twitter со смартфона?
     
     
  • 3.21, Аноним (84), 09:19, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    А зачем? Удобно же - не надо его отдельно устанавливать чтобы использовать, он тут уже сразу. Да и вообще, как жить без твиттера? Новости откуда ты получать собрался?
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 09:22, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Новости откуда ты получать собрался?

    Как и раньше - у бабок на лавочке под подъездом

     
  • 4.29, жека воробьев (?), 09:28, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какие новости, о чем? Заняться нечем что ли?!
     
     
  • 5.42, Аноним (38), 09:40, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Школьникам продлили каникулы, так что да, заняться нечем.
     
  • 4.47, Сейд (ok), 09:54, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из Тамблера.
     
  • 4.65, Fracta1L (ok), 10:34, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Новости откуда ты получать собрался?

    tjournal же, приходи, у нас там уютная атмосфера матерной брани и травли

     
  • 4.95, Аноним (90), 11:32, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Новости откуда ты получать собрался?

    Новости не нужны. Если действительно важная новость (ядерная война или нападение инопланетян) то ты о ней и так узнаешь. Надо поддерживать гигиену информационную.

     
     
  • 5.153, Fracta1L (ok), 13:25, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Новости не нужны

    Заявил чувак в комментариях к новости.

     
  • 4.211, Аноним (207), 15:55, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из RSS.
     
  • 3.32, трурль (?), 09:30, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Как убрать неудаляемый Twitter со смартфона?

    Как можно жить без рута?

     
     
  • 4.39, трурль (?), 09:38, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну или пробовать через adb:
    https://losst.ru/komandy-adb-dlya-android-polzovatelej#_ADB_Linux
     
  • 4.66, Аноним (84), 10:41, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    >Как можно жить без рута?

    И сразу окажешься без Google Pay. Оно тебе надо?

     
     
  • 5.68, Annoynymous (ok), 10:50, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И сразу окажешься без Google Pay. Оно тебе надо?

    Очень надо!

     
  • 5.73, nickname (??), 10:55, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы это вдруг?
     
     
  • 6.85, Аноним (84), 11:16, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Google Pay не работает на разлоченных телефонах. Так что рут смысла не имеет.
     
     
  • 7.98, nickname (??), 11:35, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не позорься и открой для себя Magisk.
     
     
  • 8.102, Пингвин Такс (?), 11:38, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не позорься и пользуйся нормальный средством платежа... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.106, nickname (??), 11:44, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что же является нормальным для пингвинов ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.108, Пингвин Такс (?), 11:49, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я хоть и пингвин, но как и все нормальные люди, в 2020ом не юзаю рут права и пол... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.122, Аноним (122), 12:21, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не совсем пингвин, а помесь пингвина и таксы ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.125, Пингвин Такс (?), 12:24, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таксин или Пинакс ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.142, nickname (??), 13:08, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жирный пингвин Императорский ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.176, Пингвин Такс (?), 13:48, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам ты жирный Это пух ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.144, Аноним (90), 13:19, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бесконтактные платежи в частности и безналичные платежи в общем в 2020 году приз... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.177, Пингвин Такс (?), 13:49, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пхех, а деньги храните в банке 3-ех литровой ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.139, Annoynymous (ok), 12:52, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Google Pay не работает на разлоченных телефонах. Так что рут смысла не
    > имеет.

    Рут как раз и ставят, чтобы выкинуть гугловый блоатварь. Так что рут смысл имеет и ещё какой.

     
     
  • 8.178, Пингвин Такс (?), 13:54, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для представителей не такой как фсе имеет смысл Обычным людям такие замор... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.220, microsoft (?), 16:09, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел сказать обычным овцам Не благодари ... текст свёрнут, показать
     

     ....большая нить свёрнута, показать (29)

  • 1.10, Аноним (10), 09:00, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глючить начало после установки 81.0.1. Всё ждал обновления 81.0.2, а то уже неделю приходились Twitter в Chrome открывать. Судя по всему глюк начинает проявляться если при открытии Twitter сеть окажется недостижима и по таймауту отвалится открытие.
     
     
  • 2.12, Аноним (4), 09:02, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если при открытии Twitter сеть окажется недостижима

    Это как?

     
     
  • 3.114, Аноним (10), 12:00, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отрубился Wi-Fi перед попыткой открытия или во время загрузки Twitter.


     

  • 1.11, Аноним (4), 09:01, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Проблема проявляется начиная с Firefox 81

    Firefox 81, Runtu 18.04. Указанная проблема не обнаружена.

     
     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 09:06, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >но затрагивает лишь часть пользователей.

    Ну вот почему ты такой, а?

     
     
  • 3.31, жека воробьев (?), 09:30, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто есть люди которые молодцы, слушают маму и хорошо кушают
     
     
  • 4.55, Аноним (55), 10:04, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про зарядку каждый день ни слова. Вот и выросло поколение...
     
     
  • 5.97, Аноним (90), 11:34, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В деревне жить, так зарядка часа в четыре утра начинается и весь день занятие на свежем воздухе.
     
     
  • 6.240, пох. (?), 16:24, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда, к шести вечера "день" уже в основном закончен, потому что на свежем воздухе темно и ничего не видно, а от лучины у меня глаза сильно слезятся, и обратно ничего не видно.

     
  • 5.161, Gogi (??), 13:33, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зарядка - само собой! Зарядил телефон, ГПС, повербанк, кроссовки, рюкзак, ноут, читалку, всё - готов к выходу из дома! :)
     
     
  • 6.182, Аноним (90), 14:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Электронный сигареты забыл.
     
  • 6.185, Вкусная водочка (ok), 14:25, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всё - готов к выходу из дома!

    Чтобы дотащить свою жопу до ближайшего KFC, встретиться там с друзьями и общаться с ними через WhatsApp.

     
  • 3.48, Аноним (4), 09:55, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше отмечено, что это за такая часть. Это у кого сеть выключена. Еще те, у кого компьютера вообще нет.
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:04, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Твиттером ещё кто-то пользуется? Зачем? Это какая-то форма расстройства?
     
     
  • 2.22, Dzen Python (ok), 09:21, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну как же? Единственная платформа, где поехавшие национал-куколды могут без ответок (сам твиттер следит за этим и банит всех несогласных "токсов") обкидывать говном кого угодно: разработчик игры не добавил в игру про средневековую польшу негров? разработчик забанил самых активных поехавших в коммунити FLOSS-проекта, вместо кода гадивших по твиттерам и в рассылке, ставя свои 100500 гендеров выше кода? Капитан Твиттер всем поможет.
     
  • 2.33, Анонимный зумерок (?), 09:30, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твиттер это единственная соцсеть заточенная на онлайн-паблисити. Концепция монструозных супер-соцсетелй типа фейсбука и вк себя изжила и уходит в прошлое. Люди предпочитают иметь твиттер для срачей, инсту для селфаков, телегу для друзей и т. д.
     
     
  • 3.82, Gemorroj (ok), 11:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    люди ничего предпочитают то, что им промаркетят.
     
  • 3.101, Аноним (90), 11:37, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Люди предпочитают иметь твиттер для срачей, инсту для селфаков, телегу для друзей и т. д.

    Если ты и твои друзья так делают, то это не значит, что абсолютно все делают так.

     
     
  • 4.117, Аноним (115), 12:06, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ты и твои друзья так не делают, то это не значит, что абсолютно все не делают так.
     
     
  • 5.148, Аноним (90), 13:22, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не уполномачивал анонимную зумерку говорить от имени народа.
    Народ ни про какие телеги и тви слыхом не слыхивал.
    Тви и Тг пользуются только хипстеры-лгбт-сжв.
    Вы не народ, вы отщепенцы.
     
     
  • 6.172, Аноним (172), 13:41, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну инста и телега скоро явно обгонят по традиционные соцсети. Среди тянок инста уже явно №1. Твиттер как бы тоже в топах - примерно на уровне гугла и википедии, да и популярнее порнхаба (а это достаточно народные ресурсы)
     
     
  • 7.183, Аноним (90), 14:16, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ты о том, что из фейсбуков и контактов народ валит в тви, то ты безнадёжно отстал от жизни.
    Очнись!
    Из твиттера народ валит в мастадон.
    Про магазин для самок фертильного возраста с пониженной социальной ответственностью, это актуально только для них самих и не актуально для всех остальных.
    Где ваша статистика, Джимми? Нам нужна статистика!
     
     
  • 8.243, пох. (?), 16:26, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты так себя и обоих своих воображаемых друзей называешь Ага, валит, только ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.226, Аноним (226), 16:13, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкинь свой твиттер инсту и телегу.

    Нормальные люди предпочитают own хостинг для всего, в том числе для общения с друзьями нормальные протоколы и сервисы позволяющие держать под контролем и серверную и клиентскую часть. Или вообще p2p но не всё это г.

    А таких друзей с телегой гнать в шею из окружения.

     
     
  • 4.244, пох. (?), 16:28, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормальные люди предпочитают own хостинг для всего, в том числе для общения с друзьями

    Воображаемыми друзьями. На самом деле для общения с ними достаточно воображаемого хостинга.

    Потому что невоображаемые внезапно не собирались посещать твой васянский сайтик, и тем более - каждый ваять свой, чтобы иметь счастье скинуть тебе фотку котика или "го по пивасу, я создал" - где все равно никто не прочитает.

     
  • 2.44, iPony129412 (?), 09:42, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аналог Twitter нет. Поэтому глупый вопрос 🤨
     
     
  • 3.49, Аноним (4), 09:56, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну как нет? Если оценивать по параметру "неудаляемость из прошивки смартфона", то еще Facebook.
     
  • 3.62, Аноним (62), 10:24, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как нету? А как же Mastodon?
     
     
  • 4.67, Аноним (84), 10:42, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В котором полтора землекопа. Спасибо, кушайте сами.
     
     
  • 5.104, Аноним (90), 11:40, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аналог есть.
    Инстанты есть.
    А уже количество и качество аудитории никто не гарантировал.
    Тем более что есть закрытые инстанты по-интересам, в которые кого попало не пускают.
     
     
  • 6.131, Пингвин Такс (?), 12:40, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А уже количество и качество аудитории никто не гарантировал.

    Сам с собой там будешь общаться? Спасибо! У меня есть диска в ВК. Буду самому себе писать

     
     
  • 7.151, Аноним (90), 13:23, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ты щизофреник и у тебя в голове голоса ведут диалог, то это твоя личная половая драма.
    Не надо с больной головы на здоровую.
     
     
  • 8.155, Пингвин Такс (?), 13:28, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо с больной головы на здоровую Ооооо, понятно about config Petrosyan m... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.184, Аноним (90), 14:18, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе санитары галаперед не дали, ты как до интернета добрался ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.188, Пингвин Такс (?), 14:33, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хочешь сначала сам проявить свой адекватный разум А то как шут, корчишься, а... текст свёрнут, показать
     
  • 10.189, Пингвин Такс (?), 14:36, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На полном серьёзе предлагаешь сервис с 2умя юзерами как альтернативу мировой соц... текст свёрнут, показать
     
  • 4.79, Пингвин Такс (?), 11:06, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот Mastodon как раз для людей с растройствами
     
     
  • 5.103, Аноним (90), 11:39, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала возмутился, потом вспомнил русский инстант мастадона.
     
  • 3.228, Аноним (226), 16:14, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем аналог тому что не надо?
     
  • 2.46, m.makhno (ok), 09:53, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Твиттером ещё кто-то пользуется?

    Как минимум опеннет https://twitter.com/opennetru
    А так зайдите да посмотрите, оно вроде открыто без регистрации.

     
     
  • 3.72, Annoynymous (ok), 10:53, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если бы опеннет не пользовался, мы бы не узнали ни о проблеме, ни о способе её решения.
     
  • 2.154, Денис (??), 13:26, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Твиттером ещё кто-то пользуется? Зачем?

    Там можно пообщаться со звездами.
    Некоторые (не очень крупные) даже отвечают или принимают к сведению, например, Кевин Зегерс.
    Я его пожурил "не хорошо Трампа ругать" и он перестал.

     
     
  • 3.160, Денис (??), 13:33, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я когда-то был большим фаном его первых фильмов. Благодаря нему даже английский на слух стал лучше понимать.
    Эх, были же времена... Но это в прошлом.
    Я тогда еще сидел на винде, пользовался PotPlayer, исправлял NTSC>PAL транскоды DVD фильмов в XviD4PSP5 (Avisynth).
    Мой самый любимый был Air Bud Golden Receiver 1998. Смотрел наверное каждую неделю на протяжении года.
    Потом сны интересные снились.
     
     
  • 4.167, Денис (??), 13:38, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но он какой-то нагловатый малость (или хитроватый), мне больше нравятся скромные.
     
  • 4.174, Денис (??), 13:42, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, если кто не видел, собака, играющая в баскетбол довольно занятная идея. Потом было множество продолжений. И в футбол собаки играли и шимпанзе в хоккей. Но уровень их был гораздо хуже первого фильма https://ru.wikipedia.org/wiki/Король_воздуха
    Я еще страницу Зегерса в википедии знатно прокачал.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (31)

  • 1.14, Аноним (14), 09:05, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Arch, FF81, проблема не обнаружена.
     
  • 1.16, mos87 (ok), 09:06, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уж решили кому надо. Попутно узнали об очередной говновеботе.
     
  • 1.17, Аноним (17), 09:10, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ooops, i try'it again..
     
  • 1.18, Аноним (17), 09:11, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В Firefox должны открываться только opennet и linux.org.ru
    Остальное ненужно :))
     
     
  • 2.163, Gogi (??), 13:35, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скромный админ порнхаба лишь незаметно улыбнулся. ;]
     

  • 1.20, Аноним (20), 09:18, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это Твиттер положил на Firefox или Мозилла где-то жестко тупанула?
     
  • 1.27, Аноним2 (?), 09:27, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Решение проблемы:
    1. Прекращение работы с Twitter
    2. Прекращение работы с Firefox
     
     
  • 2.45, Аноним (38), 09:43, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    3. Прекращение работы с интернетом
    4. Прекращение работы
    5. Прекращение жизни, так как зарабатывать без интернета уже не получается
     
     
  • 3.57, Аноним (55), 10:07, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чо сразу не получится? Улицы мести и тяжести грузить кому-то по-прежнему нужно. А то ваши хипстерские роботы только и годятся, что по выставкам с ними ездить
     
     
  • 4.197, бабка из ФГУП подметальщик (?), 15:14, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего, что результат подметения улицы теперь требуется сфотать мабилкой и отправить в группу в всосапе? Нет фотки - нет зарплаты.

     
     
  • 5.208, Денис (??), 15:48, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если одну и ту же фотку отправлять? Ну или с некоторых ракурсов.
     

  • 1.28, Аноним (-), 09:28, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Firefox знаю много лет и мне с ним по-пути, а о Twitter только "вчера" узнал, он и даром мне не нужен. С Firefox я Web юзаю, а с Twitter что мне делать??? Пусть Twitter прогибается под Firefox.
     
  • 1.35, Аноним (35), 09:33, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Twitter не нужен
     
  • 1.36, m.makhno (ok), 09:33, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Проблема проявляется начиная с Firefox 81

    ох, недаром моё смузи-я говорило мне не обновляться с 80.0.1, подождать пока

     
     
  • 2.203, Аноним (203), 15:38, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновился до Pale Moon 28.14.2 - Twitter работает!
     

  • 1.37, Atars (?), 09:38, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, это оказывается у многих.
    Я накопал решение с полной перезагрузкой веб-страницы

    1. Hold down the Shift key and left-click the Reload button.
    2. Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
    3. Press "Command + Shift + R" (Mac)

     
     
  • 2.116, Аноним (10), 12:03, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня полная перезагрузка страницы не сработала, видимо она помогает когда пустой экран, а не ошибка как на скриншоте в новости.
     
     
  • 3.156, mos87 (ok), 13:29, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что ты тогда перезагружать будешь если пустой экран бггг
    помогает конечно
     

  • 1.40, iPony129412 (?), 09:39, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я так на eBay и не смог зайти с чистым профилем. Что на Ubuntu, что на macOS.
    В Chromium и Safari захожу, если надо бывает.
     
     
  • 2.165, Gogi (??), 13:37, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плюсанул, не плакай :)
     
  • 2.191, Денис (??), 14:45, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я так на eBay и не смог зайти с чистым профилем. Что на Ubuntu, что на macOS

    У меня открывается ebay в Firefox 60.
    В инспектор-вкладка сеть смотрел? Я думаю, у тебя проблема с провайдером. Какой-то скрипт блочит, который не дает загрузится странице. А Хром хитрее просто, может как-то обходит, через свои днсы.

     
  • 2.192, Денис (??), 14:52, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я так на eBay и не смог зайти с чистым профилем

    Я понял. У Firefox же упоротые дефолтные настройки блокировки отслеживания. Режет лишнее, как всегда.

     

  • 1.43, трурль (?), 09:41, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Полностью разделяю отвращение файрфокса к говнотвиттеру.
     
     
  • 2.164, Аноним (4), 13:37, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С кем разделяешь?
     

  • 1.52, Аноним (52), 10:00, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне помогло просто очистить данные сайта, без этой всей мути
     
  • 1.54, Аноним (54), 10:01, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А дальше будет ответочка от Твиттера - "Ваш браузер не поддерживает Service Workers. Они нам нужны чтобы у нас была точка присутствия на вашем устройстве. Вы нам её не дали - мы вам сервиса не дадим. Установите Chrome или идите на ***".

    Примерно как сейчас с javascript - предлагает пройти на HTML версию, а HTML версия явно говорит, что работать отказывается.

     
  • 1.56, mumu (ok), 10:06, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Им кто-то кроме трампа пользуется?
     
     
  • 2.59, Аноним (55), 10:09, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    SJW-нечисть вся там. Потому оно и ненужно, да)
     
  • 2.75, Пингвин Такс (?), 11:00, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Представь себе. Во всём мире, это популярнее Вконтактика
     
     
  • 3.169, Gogi (??), 13:38, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интернет-аналог СМСок для деградантов. Популярен, да.
     
  • 3.196, mumu (ok), 15:11, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Количество сообщений там превышает количество сообщений во вконтакте? Совсем не верится. Откуда такая инфа? Или вы просто оценили количество smm-аккаунтов?
     
     
  • 4.202, Пингвин Такс (?), 15:35, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сходи на YouTube и спроси Джеймса Рольфа что он думает о Твиттере и ВК. Ты удивишься.....
     
     
  • 5.223, Michael Shigorin (ok), 16:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пошли в ход тяжёлые заряды ОБС...
     
     
  • 6.229, Пингвин Такс (?), 16:16, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут обс? Мы говорим о соц. сетях
     

  • 1.58, Ordu (ok), 10:09, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Да ладно, какая фигня. У меня твиттер вообще не работает из-за uMatrix'а. Можно, наверное, подкрутить, чтобы работал, но мне, как-то, каждый раз не настолько надо.
     
  • 1.61, 123 (??), 10:24, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    единственная соцсеть, которая нужна профи
     
  • 1.63, Аноним (63), 10:28, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ого, Firefox уже не может открывать популярные сайты. Можно закапывать.
     
     
  • 2.132, пох. (?), 12:41, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причем это даже не сайт гугля, вот что смешно.

     

  • 1.74, Аноним (74), 10:57, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лично мне помогла чистка кукисов
     
     
  • 2.78, Аноним (54), 11:05, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Она удаляет и service workerы.
     
  • 2.171, Gogi (??), 13:40, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да чё там кукисы - я прям весь помылся - ПОМОГЛО!!
     

  • 1.76, Аноним (76), 11:01, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я не понял, браузер уже прогибается под определенные сайты.
     
     
  • 2.80, Пингвин Такс (?), 11:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Причем тут кто под кого прогибается? Если фактически браузер не может открыть сайт, на котором каждый день сидят миллионы - это зашквар
     
     
  • 3.92, Аноним (207), 11:27, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для макак написавших эту кривулину вместо сайта здорового человека?
    Безусловно!
     
     
  • 4.99, Пингвин Такс (?), 11:35, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Почему то эта кривулина открывается на любом хром-браузере. Но виноват Свитер, да да да. Файерфокс не может быть без косяков!
     
     
  • 5.110, Annoynymous (ok), 11:51, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот и выросло поколение, не знающее что такое IE-only сайты.

    А тут ведь то же самое: веб-макаки написали под хром-браузер, а виноват файрфокс.

     
     
  • 6.113, Пингвин Такс (?), 12:00, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Вот и выросло поколение, не знающее что такое IE-only сайты.

    Мне плевать на такие вещи. Почему то все браузеры нормально открывают все сайты. Даже в голове такой мысли не было. До Фаерфокса.

    >А тут ведь то же самое: веб-макаки написали под хром-браузер, а виноват файрфокс.

    Ну да. А что, не так? Браузер должен предоставлять доступ к популярным сайтам. Если у него такие косяки, да ещё и у одного - это зашквар. Такой браузер сразу на свалку. Держать второй браузер для Твиттера не стоит

     
     
  • 7.123, Аноним (115), 12:22, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Переделывать браузер просто потому что один из миллионов сайтецов не смог - вот это зашквар. А что дальше? Каждая макака опять начнет использовать свой вариант жс, допустим, и всех их тоже нужно будет поддерживать?
     
     
  • 8.128, Пингвин Такс (?), 12:33, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо что пока один В Твиттер то как зайти теперь Зашквар А дальше очередные... текст свёрнут, показать
     
  • 8.130, Пингвин Такс (?), 12:36, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я понимаю, что Фаерфокс весь такой особенный и не такой как фсе Но дойдет до то... текст свёрнут, показать
     
  • 7.137, Annoynymous (ok), 12:49, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне плевать на такие вещи. Почему то все браузеры нормально открывают все
    > сайты. Даже в голове такой мысли не было. До Фаерфокса.

    Именно. Потому что разработчики ещё помнили, что такое IE-only и чем это плохо. Но пришло молодое поколение, которое и не знало, и вот мы опять тут.

    > Ну да. А что, не так? Сайт должен работать в популярных
    > браузерах. Если у него такие косяки, да ещё и у одного
    > - это зашквар. Такой сайт сразу на свалку. Держать вторую соцсеть
    > вместо Твиттера не стоит

     
     
  • 8.140, Пингвин Такс (?), 12:55, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем, ставя Фаерфокс, ты окунаешься в прошлое Прекрасно ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.141, Пингвин Такс (?), 12:58, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше уже был разговор Нет альтернативы Твиттеру Да и отказаться от социальной ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.146, Annoynymous (ok), 13:20, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А отказаться от нормальной работы интернета ради социальной сети 8212 это ещё... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.162, Пингвин Такс (?), 13:35, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так какой может быть интернет, если сайт не открывается D Вы хоть иногда думай... текст свёрнут, показать
     
  • 10.230, 123 (??), 16:17, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А отказаться от нормальной работы интернета это пользоваться Файрфоксом с котор... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.235, Annoynymous (ok), 16:22, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, дело в том, что мы опять приближаемся к IE-only, а васяны свыше это всё приб... текст свёрнут, показать
     

     ....большая нить свёрнута, показать (15)

  • 1.91, Аноним (91), 11:26, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если у вас включена опция «Удалять историю при закрытии Firefox», эти воркеры у вас один хрен не работают, потому что разрабы не осилили отмену их регистрации при закрытии. Соответственно, чтобы не было утечек инфы, просто заблокировали нафиг воркеры когда эта опция включена.

    Впрочем, нафиг эти воркеры не нужны и так на страницах. Если страница закрыта, то она должна быть закрытой, а не «я в памяти тут повишу, поисполняюсь, тебе жалко что ли».

     
     
  • 2.237, 123 (??), 16:23, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если страница закрыта, то она должна быть закрытой, а не «я в памяти тут повишу, поисполняюсь, тебе жалко что ли».

    Актуальному Хрому ничего не мешает даже не используемые вкладки выгружать из памяти.

     

  • 1.96, Аноним (207), 11:33, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Проблему также решает отключение поддержки ServiceWorkers через деактивацию параметра dom.serviceWorkers.enabled в about:config

    Почему это ненужно вообще включено?

     
     
  • 2.100, Пингвин Такс (?), 11:37, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что Мозилла творит полную вакханалию в последнее время
     
     
  • 3.215, Аноним (207), 16:00, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее не вакха, а копро.
     
  • 2.111, Annoynymous (ok), 11:52, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что некий гугл продавил сервисворкеры в стандарт.
     
     
  • 3.216, Аноним (207), 16:01, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где почитать про этот стандарт?
     

  • 1.105, Аноним (90), 11:42, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему не использовать отдельное приложение для твиттера?
     
  • 1.127, Аноним (127), 12:28, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ха ха ха как хром стали прыгать , не чего было аипи ломать или что там новые смайлы вышли , а фреим для них уже не подходит
     
  • 1.133, kvaps (ok), 12:41, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > перезагрузка страницы с очисткой кэша (Ctrl+Shift+R).

    Так вот как это делается...

     
  • 1.134, freehck (ok), 12:42, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как user-friendly. Нет, чтобы апдейт с фиксом выкатить: отключайте, дорогие пользователи, руками.
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.225, Пингвин Такс (?), 16:11, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, зачем компании русские люди? Пффффффф.
     
     
  • 5.231, flkghdfgklh (?), 16:20, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем одному из мировых лидеров жители бензоколонки привыкшие воровать, а не покупать? Они не являются ЦА.
     

  • 1.143, Аноним (143), 13:16, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А зачем люди пользуются твиттером?
     
     
  • 2.150, Пингвин Такс (?), 13:22, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем ты пользуешься opennet ru?
     
  • 2.173, Gogi (??), 13:41, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб писать в ЖЖ нужен мозг. А "твитнуть" (типа бзднуть из кустов) - любому дебилу по силам!
     
     
  • 3.181, freehck (ok), 14:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чтоб писать в ЖЖ нужен мозг.

    Чтобы писать в ЖЖ мало мозга. Там ещё и хорошее железо нужно. ;)

     
  • 3.233, 123 (??), 16:21, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чтоб писать в ЖЖ нужен мозг.

    Судя по топам в ЖЖ блохерам и читателям тамошним мозг вообще не нужен, чай не Хабр.

     
  • 3.246, Sluggard (ok), 16:33, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтоб писать в ЖЖ нужен мозг.

    Тёма Лебедев и Лена Миро в курсе?

     
  • 2.187, Аноним (187), 14:29, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там магазины постят объявления о новом и скидках; покупатели постят, что купили; плюс как некое подобие RSS для картинок (через прокси можно превратить обратно в RSS).
     

  • 1.145, nelson (??), 13:19, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Современный веб во всей красе: костыль на костыле и костылём погоняет.
     
  • 1.147, Денис (??), 13:20, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Linkedin не работает в Firefox 60 (после залогинивания) и Imgur в Firefox <=69 (пустая страница).
     
  • 1.149, Денис (??), 13:22, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Mozilla опубликовала инструкцию

    Надо было код исправления удаленно загрузить. Даже Opera 12 это умела.

     
  • 1.152, Аноним (90), 13:25, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если ты линуксоид, пользуешься фааерфоксом, то сидишь в мастадоне и френдике и тебе не нужон ни фейсбук ни твиттер.
     
     
  • 2.159, mos87 (ok), 13:33, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и у тебя гормоны нейролептеги и е-беггинг на сиськи
    а на оставшиеся деньги 64 гига памяти чтобы впихнуть фурифокс со всеми твоими шизомастодонами в кампутер
     

  • 1.179, Аноним (-), 13:55, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    мне вот этого за глаза хватает:

    https://nitter.net/opennetru

    read-only, no-js, yes-rss, mobile-support

     
     
  • 2.204, Аноним (203), 15:41, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть еще "legacy Twitter" - https://mobile.twitter.com/opennetru
     

  • 1.180, user90 (?), 14:10, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > приводящей к невозможности открыть Twitter в Firefox

    Очередную годную фичу похерили!

     
     
  • 2.205, Аноним (203), 15:42, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасли миллионы жизней
     

  • 1.193, Аноним (193), 15:01, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В чём смысл пользоваться актуальным фоксом, когда есть ESR?
    Откуда эта тяга к ежемесячному разминированию?
     
     
  • 2.217, Аноним (207), 16:03, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Многие выросли на игре в "Сапер".
     

  • 1.199, Annms_tmp (?), 15:28, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Решение проблемы с прекращением работы Twitter в Firefox

    Это же FF перестаёт работать, а не Twitter. Подмена.

     
     
  • 2.218, Аноним (207), 16:05, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прочти-ка что написано на скриншоте, подменяльщик мамкин.
     
  • 2.222, Аноним (-), 16:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это ты пытаешся подменять понятия. Лиса всегда следует эталону HTML5 а также всему новому и прогрессивному.

    Разработчики сайта Twitter плохие программисты.

     
     
  • 3.227, Пингвин Такс (?), 16:14, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спустя 100 лет выпустили аппаратное ускорение и картинку а картинке и управление браузером через вай-фай. Прогресс!
     

  • 1.219, Аноним (219), 16:07, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Этот твиттер ещё кому-то нужен?
     
  • 1.221, Аноним (226), 16:09, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну так rust :D
     

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