Решение проблемы с прекращением работы Twitter в Firefox

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|1.1, Анан (?), 08:49, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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че за костыли такие, отключать настройки ради одного сайта
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|2.7, Дегенератор (ok), 08:56, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Вот так глобальная онкология в виде "твитеров, контактиков, ютубчиков" изымает ваши деньги на память и ядра, даже не интересуясь хотите вы их или нет.
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|3.195, IRASoldier_registered (ok), 15:09, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно-конечно. Собираются раз в год в мрачной зале под землей владельцы Intel, AMD, Twitter, Youtube, ВКонтакте, и прочего, а потом сговариваются - "и станем мы вредить пользователю: вы станете писать все более и более требовательный код, а мы - производить все более мощное железо, и станет пользователь покупать у нас постоянно апгрейды, и от того обнищает, а мы будем получать прибыль и радоваться, муахахаха!". И пьют потом кровь белого младенца мужескаго пола из золотой чаши, дабы скрепить свой нечистый сговор.
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|4.214, Урри (?), 15:58, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых, да, неформальный договор существует (они все были бы просто идиотами, если бы он не существовал).
Во-вторых, ваши детские попытки замаскировать это приплетением явно абсурдных младенцев просто смешны.
Ну и никто от этого не нищает - от этого просто приходится больше работать, чтобы сохранить тот же уровень комфорта и достатка, чем раньше. Что для человеческой экономики благо, ибо она держится на экспоненциальном росте занятости (как любая пирамида).
Рано или поздно это прекратится и будет бида-бида, но на наш век, думаю, еще хватит.
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|5.232, Денис (??), 16:20, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> приплетением явно абсурдных младенцев
Это из Библии
"убейте всех детей мужеского пола, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя"
days.pravoslavie.ru/Bible/B_^is31.htm
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|6.236, IRASoldier_registered (ok), 16:23, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это из Библии
Мимо. Это из Сапковского, чёрная легенда о нильфгаардцах сговорившихся с эльфами и прочими не-людьми, выдвигаемая в обоснование расовой ненависти.
Но то, что ты начал знакомиться с Писанием - уже прогресс, хвалю.
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|5.234, IRASoldier_registered (ok), 16:21, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>они все были бы просто идиотами, если бы он не существовал
Его существование не нужно. Достаточно знания о том, что в принципе возможен рост мощностей. После чего работает очень простая схема "спрос-предложение". Требовательный код и приложения рождают спрос на более мощное железо, позволяющее, с учетом заложенного в него избытка мощностей писать ещё более требовательный код и так далее.
Идиотизм как раз пытаться обосновывать заговорами то, что работает в силу естественных механизмов.
>больше работать, чтобы сохранить тот же уровень комфорта и достатка, чем раньше
Вообще-то нет, больше работать для сохранения уровня комфорта, это только в случаях последствий кризисов в экономике.
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|5.238, Денис (??), 16:24, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заговора нет. Причина - фреймворки.
Ну, хотя, может Microsoft и приплачивает Qt для дропа поддержки Win8.1. Но это ради собственной выгоды (продвижения Win10, которое напрямую с обдиранием не связано).
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|6.242, IRASoldier_registered (ok), 16:26, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> дропа поддержки Win8.1
Каковой дроп логичен, потому что после появления Win10 Win8.1 теряет смысл. Это была промежуточная версия, на которой обкатывались решения Win10.
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|4.224, СеменСеменыч777 (?), 16:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> владельцы Intel, AMD, Twitter, Youtube
Microsoft и Google уже исключены из организации ?
рано, рано. они себя еще покажут.
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|2.25, Dzen Python (ok), 09:24, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это нормально, особенно когда смуззичная ЦА и rust'оманы сидят на этом убогом сайтике.Да и вообще ЦА новолиса. *Дожили: теперь браузеры пишутся под ютубы, а не ютубы - под браузеры*
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|3.81, Аноним (81), 11:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, вообще-то действительно первичен контент, а не средство доставки.
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|5.124, анон (?), 12:23, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Контента навалои
Ага, огромное количество агрегаторов, которые тащат один и тот же контент, из одного и того же места, даже комментарии.
Вот рекламы - мало, и средства доставки работают очень слабо.
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|5.207, Аноним (207), 15:48, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рукопись Войнича.
Годнейший контент, только вот доставляется неизвестным алфавитом на неизвестном языке. но это ж мелочи, контент первичен!
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|4.121, Аноним84701 (ok), 12:18, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну, вообще-то действительно первичен контент, а не средство доставки.
Особенно, если хозяин платформы с этим контентом продвигает свое, "самое лучшее", средство доставки? 🙄
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50565
> В июле 2018 года Mozilla Program Manager Крис Петерсон обвинил Google в намеренном снижении производительности YouTube в Firefox. Он показал, что загрузка страниц YouTube в 5 раз медленнее в Firefox и Edge, чем в Chrome, из-за того, что редизайн Polymer на YouTube основан на устаревшем Shadow DOMv0 API, реализованном только в Chrome.Исправить подобную ситуацию можно при помощи расширения YouTube Classic.
>
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|5.186, Андрей (??), 14:28, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> из-за того, что редизайн Polymer на YouTube основан на устаревшем Shadow DOMv0 API
Читаешь и думаешь: это же должно быть опечаткой. Как можно переходить на... заведомо устаревшие технологии! Но ведь не опечатка же.
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|4.194, __ (?), 15:02, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так-то - есть стандарт, которому надо следовать и под который надо разрабатывать как сайт, так и браузер. А тут один из участников процесса накосячил. Кто - не знаю, не разбирался
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|4.239, zzz (??), 16:24, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Первичны посетители. Хочешь много посетителей - подстраивайся под них. Ну, как было в нормальной экономике, когда-то давно.
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|2.86, Пингвин Такс (?), 11:18, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Файерфокс в последнее время на одних костылях и живёт. Вон, костылик для аппаратного ускорения завезли. Спустя 100 лет. Когда в хроме это всё, наверное, с появления на Линукс всё было.
Вообще Мозилла сдала позиции не хуже Каноникал. Уволила половину штаба, похоронила половину своих идей, кое как выпустила режим "картинка в картинке", синхронизацией никто и не пользуется, жрёт этот браузер уже больше чем хром, движок тормознутый.
В общем, либо резко менять ситуацию, либо good night, sweet prince!
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|3.90, Аноним (90), 11:26, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мозилле хотя-бы из рекламных целей стоило бы делать свой дистрибутив со своим софтом. Но Мозилла выбрала путь деградации, ну или за неё выбрали.
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|3.190, Ага (?), 14:40, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так было же, webos звалось, правда его почти мгновенно похоронили, но LG его спас пусть и поселил на телевизорах
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|4.206, 123 (??), 15:47, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня валяется ещё рабочий телефон на FirefoxOS, пользоваться этим в 2020 году конечно сложно, да и на момент покупки он даже в качестве телефона был гуано, но исторического интереса ради, скажем так.
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|3.19, Аноним (19), 09:15, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Я не знаю такой социальной сети, Firefox.
Но, возможно, у вас молоток важнее гвоздя.
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|4.26, Dzen Python (ok), 09:26, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Молоток действительно важнее гвоздя - один молоток, тысячи гвоздей.
Важнее молотка только сам пользователь инструмента.
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|6.69, Аноним (69), 10:51, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Молоток как раз обычный, подходит для любых гвоздей
А вот Twitter это довольно хитровыебанный гвоздь, нахер он нужен
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|5.77, Пингвин Такс (?), 11:04, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Какие тысячи гвоздей? Ты о чем? У вас тут молоток не может гвозди забивать, а вы говорите он важен
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|3.23, Анонимный зумерок (?), 09:22, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для бумеров разве что. А для зумеров интернет это такой стартер кит в виде твиттера-инсты-ютуба-телеги и дальше опционально всякие тиктоки, твичи и т. д. Браузер, который забьёт на вторых, не имеет будущего
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|4.30, Уноним (?), 09:28, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Для @#$%^ разве что. А для @#&^$% интернет это такой @*$%@% ##@$ в виде @#Q%@#-#@$%-#$#@%-#$%Q# и дальше опционально всякие #@%^@#, #@$@^@#$ и т. д. Браузер, который забьёт на вторых, не имеет будущего
Ничего не понял.
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|4.64, Fracta1L (ok), 10:34, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы сказал, что ты написал ерунду, но недавно я встретил в Сети такого зумерка, который на полном серьёзе заявил, что самообразовывается по Твиттеру. Я просто овыхухолел тогда.
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|5.94, Аноним (90), 11:29, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я бы сказал, что ты написал ерунду, но недавно я встретил в Сети такого зумерка,
Зумер-ка это самка зумера. Это ничего, они С++ по ютубу учат.
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|2.38, Аноним (38), 09:38, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Логичнее было бы от социальных сетей отказаться
Исправил, не благодари.
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|1.6, Аноним (6), 08:55, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У меня и то и другое отключено давно. ServiceWorkers через cfg файл, а на странице просто увидел твиттер и отключил чтобы лиса туда не лезла.
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|3.21, Аноним (84), 09:19, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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А зачем? Удобно же - не надо его отдельно устанавливать чтобы использовать, он тут уже сразу. Да и вообще, как жить без твиттера? Новости откуда ты получать собрался?
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|4.24, Аноним (24), 09:22, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Новости откуда ты получать собрался?
Как и раньше - у бабок на лавочке под подъездом
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|4.65, Fracta1L (ok), 10:34, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Новости откуда ты получать собрался?
tjournal же, приходи, у нас там уютная атмосфера матерной брани и травли
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|4.95, Аноним (90), 11:32, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Новости откуда ты получать собрался?
Новости не нужны. Если действительно важная новость (ядерная война или нападение инопланетян) то ты о ней и так узнаешь. Надо поддерживать гигиену информационную.
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|3.32, трурль (?), 09:30, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Как убрать неудаляемый Twitter со смартфона?
Как можно жить без рута?
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|4.66, Аноним (84), 10:41, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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>Как можно жить без рута?
И сразу окажешься без Google Pay. Оно тебе надо?
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|6.85, Аноним (84), 11:16, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Google Pay не работает на разлоченных телефонах. Так что рут смысла не имеет.
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|7.139, Annoynymous (ok), 12:52, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Google Pay не работает на разлоченных телефонах. Так что рут смысла не
> имеет.
Рут как раз и ставят, чтобы выкинуть гугловый блоатварь. Так что рут смысл имеет и ещё какой.
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|1.10, Аноним (10), 09:00, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Глючить начало после установки 81.0.1. Всё ждал обновления 81.0.2, а то уже неделю приходились Twitter в Chrome открывать. Судя по всему глюк начинает проявляться если при открытии Twitter сеть окажется недостижима и по таймауту отвалится открытие.
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|3.114, Аноним (10), 12:00, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отрубился Wi-Fi перед попыткой открытия или во время загрузки Twitter.
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|1.11, Аноним (4), 09:01, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Проблема проявляется начиная с Firefox 81
Firefox 81, Runtu 18.04. Указанная проблема не обнаружена.
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|2.15, A.Stahl (ok), 09:06, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>но затрагивает лишь часть пользователей.
Ну вот почему ты такой, а?
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|4.55, Аноним (55), 10:04, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про зарядку каждый день ни слова. Вот и выросло поколение...
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|5.97, Аноним (90), 11:34, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В деревне жить, так зарядка часа в четыре утра начинается и весь день занятие на свежем воздухе.
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|6.240, пох. (?), 16:24, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правда, к шести вечера "день" уже в основном закончен, потому что на свежем воздухе темно и ничего не видно, а от лучины у меня глаза сильно слезятся, и обратно ничего не видно.
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|5.161, Gogi (??), 13:33, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зарядка - само собой! Зарядил телефон, ГПС, повербанк, кроссовки, рюкзак, ноут, читалку, всё - готов к выходу из дома! :)
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|6.185, Вкусная водочка (ok), 14:25, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> всё - готов к выходу из дома!
Чтобы дотащить свою жопу до ближайшего KFC, встретиться там с друзьями и общаться с ними через WhatsApp.
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|3.48, Аноним (4), 09:55, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выше отмечено, что это за такая часть. Это у кого сеть выключена. Еще те, у кого компьютера вообще нет.
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|1.13, Аноним (13), 09:04, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Твиттером ещё кто-то пользуется? Зачем? Это какая-то форма расстройства?
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|2.22, Dzen Python (ok), 09:21, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну как же? Единственная платформа, где поехавшие национал-куколды могут без ответок (сам твиттер следит за этим и банит всех несогласных "токсов") обкидывать говном кого угодно: разработчик игры не добавил в игру про средневековую польшу негров? разработчик забанил самых активных поехавших в коммунити FLOSS-проекта, вместо кода гадивших по твиттерам и в рассылке, ставя свои 100500 гендеров выше кода? Капитан Твиттер всем поможет.
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|2.33, Анонимный зумерок (?), 09:30, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Твиттер это единственная соцсеть заточенная на онлайн-паблисити. Концепция монструозных супер-соцсетелй типа фейсбука и вк себя изжила и уходит в прошлое. Люди предпочитают иметь твиттер для срачей, инсту для селфаков, телегу для друзей и т. д.
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|3.101, Аноним (90), 11:37, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Люди предпочитают иметь твиттер для срачей, инсту для селфаков, телегу для друзей и т. д.
Если ты и твои друзья так делают, то это не значит, что абсолютно все делают так.
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|4.117, Аноним (115), 12:06, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если ты и твои друзья так не делают, то это не значит, что абсолютно все не делают так.
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|5.148, Аноним (90), 13:22, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто не уполномачивал анонимную зумерку говорить от имени народа.
Народ ни про какие телеги и тви слыхом не слыхивал.
Тви и Тг пользуются только хипстеры-лгбт-сжв.
Вы не народ, вы отщепенцы.
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|6.172, Аноним (172), 13:41, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну инста и телега скоро явно обгонят по традиционные соцсети. Среди тянок инста уже явно №1. Твиттер как бы тоже в топах - примерно на уровне гугла и википедии, да и популярнее порнхаба (а это достаточно народные ресурсы)
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|7.183, Аноним (90), 14:16, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если ты о том, что из фейсбуков и контактов народ валит в тви, то ты безнадёжно отстал от жизни.
Очнись!
Из твиттера народ валит в мастадон.
Про магазин для самок фертильного возраста с пониженной социальной ответственностью, это актуально только для них самих и не актуально для всех остальных.
Где ваша статистика, Джимми? Нам нужна статистика!
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|8.243, пох. (?), 16:26, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это ты так себя и обоих своих воображаемых друзей называешь Ага, валит, только ... текст свёрнут, показать
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|3.226, Аноним (226), 16:13, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выкинь свой твиттер инсту и телегу.
Нормальные люди предпочитают own хостинг для всего, в том числе для общения с друзьями нормальные протоколы и сервисы позволяющие держать под контролем и серверную и клиентскую часть. Или вообще p2p но не всё это г.
А таких друзей с телегой гнать в шею из окружения.
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|4.244, пох. (?), 16:28, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нормальные люди предпочитают own хостинг для всего, в том числе для общения с друзьями
Воображаемыми друзьями. На самом деле для общения с ними достаточно воображаемого хостинга.
Потому что невоображаемые внезапно не собирались посещать твой васянский сайтик, и тем более - каждый ваять свой, чтобы иметь счастье скинуть тебе фотку котика или "го по пивасу, я создал" - где все равно никто не прочитает.
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|3.49, Аноним (4), 09:56, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну как нет? Если оценивать по параметру "неудаляемость из прошивки смартфона", то еще Facebook.
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|5.104, Аноним (90), 11:40, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аналог есть.
Инстанты есть.
А уже количество и качество аудитории никто не гарантировал.
Тем более что есть закрытые инстанты по-интересам, в которые кого попало не пускают.
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|6.131, Пингвин Такс (?), 12:40, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А уже количество и качество аудитории никто не гарантировал.
Сам с собой там будешь общаться? Спасибо! У меня есть диска в ВК. Буду самому себе писать
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|7.151, Аноним (90), 13:23, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если ты щизофреник и у тебя в голове голоса ведут диалог, то это твоя личная половая драма.
Не надо с больной головы на здоровую.
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|3.72, Annoynymous (ok), 10:53, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если бы опеннет не пользовался, мы бы не узнали ни о проблеме, ни о способе её решения.
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|2.154, Денис (??), 13:26, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Твиттером ещё кто-то пользуется? Зачем?
Там можно пообщаться со звездами.
Некоторые (не очень крупные) даже отвечают или принимают к сведению, например, Кевин Зегерс.
Я его пожурил "не хорошо Трампа ругать" и он перестал.
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|3.160, Денис (??), 13:33, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я когда-то был большим фаном его первых фильмов. Благодаря нему даже английский на слух стал лучше понимать.
Эх, были же времена... Но это в прошлом.
Я тогда еще сидел на винде, пользовался PotPlayer, исправлял NTSC>PAL транскоды DVD фильмов в XviD4PSP5 (Avisynth).
Мой самый любимый был Air Bud Golden Receiver 1998. Смотрел наверное каждую неделю на протяжении года.
Потом сны интересные снились.
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|4.167, Денис (??), 13:38, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но он какой-то нагловатый малость (или хитроватый), мне больше нравятся скромные.
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|4.174, Денис (??), 13:42, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, если кто не видел, собака, играющая в баскетбол довольно занятная идея. Потом было множество продолжений. И в футбол собаки играли и шимпанзе в хоккей. Но уровень их был гораздо хуже первого фильма https://ru.wikipedia.org/wiki/Король_воздуха
Я еще страницу Зегерса в википедии знатно прокачал.
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|1.18, Аноним (17), 09:11, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В Firefox должны открываться только opennet и linux.org.ru
Остальное ненужно :))
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|1.27, Аноним2 (?), 09:27, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Решение проблемы:
1. Прекращение работы с Twitter
2. Прекращение работы с Firefox
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|2.45, Аноним (38), 09:43, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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3. Прекращение работы с интернетом
4. Прекращение работы
5. Прекращение жизни, так как зарабатывать без интернета уже не получается
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|3.57, Аноним (55), 10:07, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чо сразу не получится? Улицы мести и тяжести грузить кому-то по-прежнему нужно. А то ваши хипстерские роботы только и годятся, что по выставкам с ними ездить
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|5.208, Денис (??), 15:48, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если одну и ту же фотку отправлять? Ну или с некоторых ракурсов.
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|1.28, Аноним (-), 09:28, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Firefox знаю много лет и мне с ним по-пути, а о Twitter только "вчера" узнал, он и даром мне не нужен. С Firefox я Web юзаю, а с Twitter что мне делать??? Пусть Twitter прогибается под Firefox.
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|1.36, m.makhno (ok), 09:33, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Проблема проявляется начиная с Firefox 81
ох, недаром моё смузи-я говорило мне не обновляться с 80.0.1, подождать пока
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|1.37, Atars (?), 09:38, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, это оказывается у многих.
Я накопал решение с полной перезагрузкой веб-страницы
1. Hold down the Shift key and left-click the Reload button.
2. Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
3. Press "Command + Shift + R" (Mac)
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|2.116, Аноним (10), 12:03, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня полная перезагрузка страницы не сработала, видимо она помогает когда пустой экран, а не ошибка как на скриншоте в новости.
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|3.156, mos87 (ok), 13:29, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что ты тогда перезагружать будешь если пустой экран бггг
помогает конечно
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|1.40, iPony129412 (?), 09:39, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так на eBay и не смог зайти с чистым профилем. Что на Ubuntu, что на macOS.
В Chromium и Safari захожу, если надо бывает.
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|2.191, Денис (??), 14:45, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я так на eBay и не смог зайти с чистым профилем. Что на Ubuntu, что на macOS
У меня открывается ebay в Firefox 60.
В инспектор-вкладка сеть смотрел? Я думаю, у тебя проблема с провайдером. Какой-то скрипт блочит, который не дает загрузится странице. А Хром хитрее просто, может как-то обходит, через свои днсы.
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|2.192, Денис (??), 14:52, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я так на eBay и не смог зайти с чистым профилем
Я понял. У Firefox же упоротые дефолтные настройки блокировки отслеживания. Режет лишнее, как всегда.
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|1.54, Аноним (54), 10:01, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А дальше будет ответочка от Твиттера - "Ваш браузер не поддерживает Service Workers. Они нам нужны чтобы у нас была точка присутствия на вашем устройстве. Вы нам её не дали - мы вам сервиса не дадим. Установите Chrome или идите на ***".
Примерно как сейчас с javascript - предлагает пройти на HTML версию, а HTML версия явно говорит, что работать отказывается.
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|3.196, mumu (ok), 15:11, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Количество сообщений там превышает количество сообщений во вконтакте? Совсем не верится. Откуда такая инфа? Или вы просто оценили количество smm-аккаунтов?
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|4.202, Пингвин Такс (?), 15:35, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сходи на YouTube и спроси Джеймса Рольфа что он думает о Твиттере и ВК. Ты удивишься.....
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|1.58, Ordu (ok), 10:09, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Да ладно, какая фигня. У меня твиттер вообще не работает из-за uMatrix'а. Можно, наверное, подкрутить, чтобы работал, но мне, как-то, каждый раз не настолько надо.
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|1.63, Аноним (63), 10:28, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ого, Firefox уже не может открывать популярные сайты. Можно закапывать.
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|2.80, Пингвин Такс (?), 11:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Причем тут кто под кого прогибается? Если фактически браузер не может открыть сайт, на котором каждый день сидят миллионы - это зашквар
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|3.92, Аноним (207), 11:27, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для макак написавших эту кривулину вместо сайта здорового человека?
Безусловно!
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|4.99, Пингвин Такс (?), 11:35, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Почему то эта кривулина открывается на любом хром-браузере. Но виноват Свитер, да да да. Файерфокс не может быть без косяков!
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|5.110, Annoynymous (ok), 11:51, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот и выросло поколение, не знающее что такое IE-only сайты.
А тут ведь то же самое: веб-макаки написали под хром-браузер, а виноват файрфокс.
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|6.113, Пингвин Такс (?), 12:00, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Вот и выросло поколение, не знающее что такое IE-only сайты.
Мне плевать на такие вещи. Почему то все браузеры нормально открывают все сайты. Даже в голове такой мысли не было. До Фаерфокса.
>А тут ведь то же самое: веб-макаки написали под хром-браузер, а виноват файрфокс.
Ну да. А что, не так? Браузер должен предоставлять доступ к популярным сайтам. Если у него такие косяки, да ещё и у одного - это зашквар. Такой браузер сразу на свалку. Держать второй браузер для Твиттера не стоит
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|7.123, Аноним (115), 12:22, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Переделывать браузер просто потому что один из миллионов сайтецов не смог - вот это зашквар. А что дальше? Каждая макака опять начнет использовать свой вариант жс, допустим, и всех их тоже нужно будет поддерживать?
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|7.137, Annoynymous (ok), 12:49, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне плевать на такие вещи. Почему то все браузеры нормально открывают все
> сайты. Даже в голове такой мысли не было. До Фаерфокса.
Именно. Потому что разработчики ещё помнили, что такое IE-only и чем это плохо. Но пришло молодое поколение, которое и не знало, и вот мы опять тут.
> Ну да. А что, не так? Сайт должен работать в популярных
> браузерах. Если у него такие косяки, да ещё и у одного
> - это зашквар. Такой сайт сразу на свалку. Держать вторую соцсеть
> вместо Твиттера не стоит
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|10.230, 123 (??), 16:17, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А отказаться от нормальной работы интернета это пользоваться Файрфоксом с котор... текст свёрнут, показать
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|1.91, Аноним (91), 11:26, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если у вас включена опция «Удалять историю при закрытии Firefox», эти воркеры у вас один хрен не работают, потому что разрабы не осилили отмену их регистрации при закрытии. Соответственно, чтобы не было утечек инфы, просто заблокировали нафиг воркеры когда эта опция включена.
Впрочем, нафиг эти воркеры не нужны и так на страницах. Если страница закрыта, то она должна быть закрытой, а не «я в памяти тут повишу, поисполняюсь, тебе жалко что ли».
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|2.237, 123 (??), 16:23, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если страница закрыта, то она должна быть закрытой, а не «я в памяти тут повишу, поисполняюсь, тебе жалко что ли».
Актуальному Хрому ничего не мешает даже не используемые вкладки выгружать из памяти.
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|1.96, Аноним (207), 11:33, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Проблему также решает отключение поддержки ServiceWorkers через деактивацию параметра dom.serviceWorkers.enabled в about:config
Почему это ненужно вообще включено?
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|1.127, Аноним (127), 12:28, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ха ха ха как хром стали прыгать , не чего было аипи ломать или что там новые смайлы вышли , а фреим для них уже не подходит
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|1.133, kvaps (ok), 12:41, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> перезагрузка страницы с очисткой кэша (Ctrl+Shift+R).
Так вот как это делается...
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|1.134, freehck (ok), 12:42, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как user-friendly. Нет, чтобы апдейт с фиксом выкатить: отключайте, дорогие пользователи, руками.
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|Часть нити удалена модератором
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|5.231, flkghdfgklh (?), 16:20, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем одному из мировых лидеров жители бензоколонки привыкшие воровать, а не покупать? Они не являются ЦА.
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|2.173, Gogi (??), 13:41, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтоб писать в ЖЖ нужен мозг. А "твитнуть" (типа бзднуть из кустов) - любому дебилу по силам!
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|3.181, freehck (ok), 14:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чтоб писать в ЖЖ нужен мозг.
Чтобы писать в ЖЖ мало мозга. Там ещё и хорошее железо нужно. ;)
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|3.233, 123 (??), 16:21, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чтоб писать в ЖЖ нужен мозг.
Судя по топам в ЖЖ блохерам и читателям тамошним мозг вообще не нужен, чай не Хабр.
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|2.187, Аноним (187), 14:29, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там магазины постят объявления о новом и скидках; покупатели постят, что купили; плюс как некое подобие RSS для картинок (через прокси можно превратить обратно в RSS).
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|1.147, Денис (??), 13:20, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Linkedin не работает в Firefox 60 (после залогинивания) и Imgur в Firefox <=69 (пустая страница).
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|1.149, Денис (??), 13:22, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Mozilla опубликовала инструкцию
Надо было код исправления удаленно загрузить. Даже Opera 12 это умела.
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|1.152, Аноним (90), 13:25, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если ты линуксоид, пользуешься фааерфоксом, то сидишь в мастадоне и френдике и тебе не нужон ни фейсбук ни твиттер.
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|2.159, mos87 (ok), 13:33, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и у тебя гормоны нейролептеги и е-беггинг на сиськи
а на оставшиеся деньги 64 гига памяти чтобы впихнуть фурифокс со всеми твоими шизомастодонами в кампутер
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|1.180, user90 (?), 14:10, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> приводящей к невозможности открыть Twitter в Firefox
Очередную годную фичу похерили!
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|1.193, Аноним (193), 15:01, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В чём смысл пользоваться актуальным фоксом, когда есть ESR?
Откуда эта тяга к ежемесячному разминированию?
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|1.199, Annms_tmp (?), 15:28, 07/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Решение проблемы с прекращением работы Twitter в Firefox
Это же FF перестаёт работать, а не Twitter. Подмена.
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|2.222, Аноним (-), 16:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это ты пытаешся подменять понятия. Лиса всегда следует эталону HTML5 а также всему новому и прогрессивному.
Разработчики сайта Twitter плохие программисты.
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|3.227, Пингвин Такс (?), 16:14, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спустя 100 лет выпустили аппаратное ускорение и картинку а картинке и управление браузером через вай-фай. Прогресс!
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