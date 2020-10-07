Решение проблемы с прекращением работы Twitter в Firefox

3.195 , IRASoldier_registered ( ok ), 15:09, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Конечно-конечно. Собираются раз в год в мрачной зале под землей владельцы Intel, AMD, Twitter, Youtube, ВКонтакте, и прочего, а потом сговариваются - "и станем мы вредить пользователю: вы станете писать все более и более требовательный код, а мы - производить все более мощное железо, и станет пользователь покупать у нас постоянно апгрейды, и от того обнищает, а мы будем получать прибыль и радоваться, муахахаха!". И пьют потом кровь белого младенца мужескаго пола из золотой чаши, дабы скрепить свой нечистый сговор.

4.198 , Аноним ( 198 ), 15:15, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Все так. Под плоскостью земли причём.

4.210 , microsoft ( ? ), 15:53, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну ты будь дальше полезным идиотом.

5.245 , IRASoldier_registered ( ok ), 16:29, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ...сказал бесполезный краснoглaзик.

4.214 , Урри ( ? ), 15:58, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых, да, неформальный договор существует (они все были бы просто идиотами, если бы он не существовал).

Во-вторых, ваши детские попытки замаскировать это приплетением явно абсурдных младенцев просто смешны. Ну и никто от этого не нищает - от этого просто приходится больше работать, чтобы сохранить тот же уровень комфорта и достатка, чем раньше. Что для человеческой экономики благо, ибо она держится на экспоненциальном росте занятости (как любая пирамида). Рано или поздно это прекратится и будет бида-бида, но на наш век, думаю, еще хватит.

5.232 , Денис ( ?? ), 16:20, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > приплетением явно абсурдных младенцев Это из Библии

"убейте всех детей мужеского пола, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя"

days.pravoslavie.ru/Bible/B_^is31.htm

6.236 , IRASoldier_registered ( ok ), 16:23, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это из Библии Мимо. Это из Сапковского, чёрная легенда о нильфгаардцах сговорившихся с эльфами и прочими не-людьми, выдвигаемая в обоснование расовой ненависти. Но то, что ты начал знакомиться с Писанием - уже прогресс, хвалю.

7.241 , Денис ( ?? ), 16:25, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ты начал знакомиться с Писанием Это старые знания.

5.234 , IRASoldier_registered ( ok ), 16:21, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >они все были бы просто идиотами, если бы он не существовал Его существование не нужно. Достаточно знания о том, что в принципе возможен рост мощностей. После чего работает очень простая схема "спрос-предложение". Требовательный код и приложения рождают спрос на более мощное железо, позволяющее, с учетом заложенного в него избытка мощностей писать ещё более требовательный код и так далее. Идиотизм как раз пытаться обосновывать заговорами то, что работает в силу естественных механизмов. >больше работать, чтобы сохранить тот же уровень комфорта и достатка, чем раньше Вообще-то нет, больше работать для сохранения уровня комфорта, это только в случаях последствий кризисов в экономике.

5.238 , Денис ( ?? ), 16:24, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Заговора нет. Причина - фреймворки.

Ну, хотя, может Microsoft и приплачивает Qt для дропа поддержки Win8.1. Но это ради собственной выгоды (продвижения Win10, которое напрямую с обдиранием не связано).

6.242 , IRASoldier_registered ( ok ), 16:26, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > дропа поддержки Win8.1 Каковой дроп логичен, потому что после появления Win10 Win8.1 теряет смысл. Это была промежуточная версия, на которой обкатывались решения Win10. 4.224 , СеменСеменыч777 ( ? ), 16:10, 07/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > владельцы Intel, AMD, Twitter, Youtube Microsoft и Google уже исключены из организации ?

рано, рано. они себя еще покажут.

