Обновление Firefox 69.0.2 с устранением проблемы с YouTube в Linux

2.12 , Аноним ( 22 ), 22:03, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как наивно

2.16 , Аноним ( 16 ), 22:13, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >В связи с этим предлагаю организовать бойкот ютубу и прекратить его посещать Есть федеративные видеохостинги: https://www.bitchute.com, https://d.tube/, https://peertube.fr/

Уговаривай своих ютуберов туда заливать.

2.17 , Предупреждающий ( ? ), 22:26, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я просто оставлю это здесь: - Одна из баг, в которых находят конструкции, вызывающие проблемы в других браузерах: https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=1010501 (доступно лишь разрабам хромиума)

- Скриншот конкретно этой баги: https://imgur.com/a/jXVJxPd

3.21 , Аноним ( 22 ), 22:55, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скриншотик выглдяит будто бы справа там обрезали важный кусок контекста

2.19 , анончик ( ? ), 22:46, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ой, недавно google meet внезапно не работал в firefox. потом гугль тихо что-то починил на своей стороне и снова работает. какие у вас альтернативы ютюбу, кстати? vimeo не оправдал надежд. vk анально огородился. остался только порнхаб

3.27 , пох. ( ? ), 23:22, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > какие у вас альтернативы ютюбу, кстати? selfhosting, разумеется. Как и пятнадцать лет назад. Минус его в том, что, похоже, открываться эти сайты скоро будут только у пятерых гиков, причем трое из них принципиально открывать "несекьюрное" не будут - ведь за ними следят от АНБ до васян-провайдер (и включая рептилоидов) и все норовят подбросить страшного и ужасного троянца в их траффик (особенно АНБ). А не-гики просто не смогут. Остается порнхаб. 3.33 , Аноним ( 33 ), 23:45, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – www.bitchute.com

d.tube

peertube.fr

3.36 , Аноним ( 16 ), 00:01, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >какие у вас альтернативы ютюбу, кстати? vimeo не оправдал надежд. vk анально огородился. остался только порнхаб Удаляйтесь из соиалок и месседжеров принадлежащих корпорациям, регистрируйтесь в децентрализованных федеративных.

Есть альтернативы и вконтакту с фейсбуком и твиттеру с инстаграмом и видеохостинги есть, про которые я написал выше, аноним продублировал. Но в этих соцсетях нет людей кроме гиков, а на видеохостингах нет русскоязычного контента. Есть также федеративный музыкальный сервис.

https://funkwhale.audio/#get-started - онлайн музыка. Музыки мало, просите своих любимых инди музыкантов заливать, желательно сюда https://zik.openalgeria.org, я здесь зарегистрирован.

https://switch.phreedom.tk/social.html

2.31 , Sluggard ( ok ), 23:37, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > предлагаю организовать бойкот ютубу и прекратить его посещать Кто хотел — давно для себя организовал. Есть же SMPlayer с SMTube для поиска и просмотра, и youtube-dl для скачивания.

3.37 , Аноним ( 16 ), 00:02, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сам хостит, сам наполняет, сам смотрит. Сам себе злобный буратино.

2.39 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 00:03, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Называйте меня шапочкофольгированным, но я уверен, что ютуб был спроектирован таким образом, чтобы падал исключительно Firefox. Google выдавливает с рынка все прочие браузеры с целью монополизации отрасли. Ес-но гуглосервисы работают более-менее как задумано только в Chrome и клонах.

