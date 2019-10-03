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Обновление Firefox 69.0.2 с устранением проблемы с YouTube в Linux

03.10.2019 21:09

Опубликовано корректирующее обновление Firefox 69.0.2 в котором устранён крах, проявляющийся на платформе Linux в случае изменения скорости воспроизведения видео в YouTube. Кроме того, в новом выпуске решены проблемы с определением включения родительского контроля в Windows 10 и устранён крах при редактировании файлов на сайте Office 365.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Firefox отключена поддержка TLS 1.0 и TLS 1.1
  3. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android
  4. OpenNews: Обновление Firefox 69.0.1
  5. OpenNews: Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
  6. OpenNews: Релиз Firefox 69
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.6, Аноним (6), 21:39, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    кстати, стримы всякие через smplayer (mpv) удобно смотреть
    там и hw acceleration работает, и батарею меньше жрет
     
     
  • 2.18, Skullnet (?), 22:39, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А в FF, лень запилить vaapi, даже в хромиуме есть. Линуксоиды для мозиллы - быдло.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 22:55, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело говоришь кстати, песочницы тоже какие-то каличные. Но я тут поставил себе его (вариантов особо нет), до чего же он неудобный теперь! Я думаю ещё до австралиса был вполне норм браузер, теперь уже всё.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 22:56, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > был норм браузер

    прилично тормознее правда, но куда уж там

     
  • 3.23, Аноним (23), 23:01, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты действительно хочешь, чтобы недоверенный контент из браузера мог тыкаться напрямую в ядро и аппаратуру? WebGL тебе мало?
     
     
  • 4.24, Аноним (20), 23:08, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он это делает с тех пор как прогнали Айка и имплементировали дрм. https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=923590
     
  • 3.28, пох. (?), 23:23, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    им не лень, просто запилить на прекрасно js+html5 почему-то пока не получилось. А кроме них нынешние макаки мазилы умеют только md.
     
  • 3.29, ilyafedin (ok), 23:25, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в каком месте есть? Им посылали патч с vaapi, но они отклонили, в то время, как мозилловцы не против интегрировать патч, если он придет (но почему-то никто не делает).
     
  • 3.35, AlexYeCu_not_logged (?), 23:59, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >даже в хромиуме есть

    А это сильно когда как — вот в Fedora с очередным обновлением как разломали, так и не чинят уже полгода, отдельная vaapi-версия тоже без ускорения. Кстати, не знаю как сейчас, а раньше FF умудрялся воспроизводить ютуб без ускорения и без тиринга, а вот Хромиум так не умеет и сейчас: тиринга нет только с ускорением. Это особенно забавно на фоне электроновских поделок с вырубленным (и не подлежащим включению) ускорением.

     

  • 1.8, mikhailnov (ok), 21:48, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот когда Огнелис станет пригодным к продакшену? То одно ломается, то второе.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:51, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так в ESR этого бага не было => продакшен не пострадал.
    Например, баги в не-LTS Ubuntu продакшену тоже никак не вредят.
     
  • 2.13, Аноним (22), 22:04, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примечательно, что хромиум, тут и там в продакшене используемый, часто один из главных векторов атаки для повышения привелегий на всяком эмбеде, консолях и прочем подобном
     
     
  • 3.25, Аноним (20), 23:10, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там разве не вебкит?
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:55, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Называйте меня шапочкофольгированным, но я уверен, что ютуб был спроектирован таким образом, чтобы падал исключительно Firefox. В связи с этим предлагаю организовать бойкот ютубу и прекратить его посещать. Гугл понесет колоссальные убытки от непросмотров рекламы.
     
     
  • 2.12, Аноним (22), 22:03, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как наивно
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:13, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >В связи с этим предлагаю организовать бойкот ютубу и прекратить его посещать

    Есть федеративные видеохостинги: https://www.bitchute.com, https://d.tube/, https://peertube.fr/
    Уговаривай своих ютуберов туда заливать.

     
  • 2.17, Предупреждающий (?), 22:26, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я просто оставлю это здесь:

    - Одна из баг, в которых находят конструкции, вызывающие проблемы в других браузерах: https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=1010501 (доступно лишь разрабам хромиума)
    - Скриншот конкретно этой баги: https://imgur.com/a/jXVJxPd

     
     
  • 3.21, Аноним (22), 22:55, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скриншотик выглдяит будто бы справа там обрезали важный кусок контекста
     
  • 2.19, анончик (?), 22:46, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ой, недавно google meet внезапно не работал в firefox. потом гугль тихо что-то починил на своей стороне и снова работает.

    какие у вас альтернативы ютюбу, кстати? vimeo не оправдал надежд. vk анально огородился. остался только порнхаб

     
     
  • 3.27, пох. (?), 23:22, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какие у вас альтернативы ютюбу, кстати?

    selfhosting, разумеется. Как и пятнадцать лет назад.

    Минус его в том, что, похоже, открываться эти сайты скоро будут только у пятерых гиков, причем трое из них принципиально открывать "несекьюрное" не будут - ведь за ними следят от АНБ до васян-провайдер (и включая рептилоидов) и все норовят подбросить страшного и ужасного троянца в их траффик (особенно АНБ). А не-гики просто не смогут.

    Остается порнхаб.

     
  • 3.33, Аноним (33), 23:45, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    www.bitchute.com
    d.tube
    peertube.fr
     
  • 3.36, Аноним (16), 00:01, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какие у вас альтернативы ютюбу, кстати? vimeo не оправдал надежд. vk анально огородился. остался только порнхаб

    Удаляйтесь из соиалок и месседжеров принадлежащих корпорациям, регистрируйтесь в децентрализованных федеративных.
    Есть альтернативы и вконтакту с фейсбуком и твиттеру с инстаграмом и видеохостинги есть, про которые я написал выше,  аноним продублировал. Но в этих соцсетях нет людей кроме гиков, а на видеохостингах нет русскоязычного контента. Есть также федеративный музыкальный сервис.
    https://funkwhale.audio/#get-started - онлайн музыка. Музыки мало, просите своих любимых инди музыкантов заливать, желательно сюда https://zik.openalgeria.org, я здесь зарегистрирован.
    https://switch.phreedom.tk/social.html

     
  • 2.31, Sluggard (ok), 23:37, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > предлагаю организовать бойкот ютубу и прекратить его посещать

    Кто хотел — давно для себя организовал. Есть же SMPlayer с SMTube для поиска и просмотра, и youtube-dl для скачивания.

     
     
  • 3.37, Аноним (16), 00:02, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам хостит, сам наполняет, сам смотрит. Сам себе злобный буратино.
     
  • 2.39, AlexYeCu_not_logged (?), 00:03, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Называйте меня шапочкофольгированным, но я уверен, что ютуб был спроектирован таким образом, чтобы падал исключительно Firefox.

    Google выдавливает с рынка все прочие браузеры с целью монополизации отрасли. Ес-но гуглосервисы работают более-менее как задумано только в Chrome и клонах.

     

  • 1.11, Аноним (9), 21:57, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так получается, что YouTube и Office 365 вызывали крах обычным JS? Мда,тут даже спец. эксплоиты не потребовались...
     
     
  • 2.14, Аноним (22), 22:05, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "спец" эксплоиты, выходит, не на жс?
     

  • 1.26, Gannet (ok), 23:18, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже несколько версий Фокса наблюдаю баг со звуком при воспроизведении на Youtube, Soundcloud и, возможно, других. С чем связан - не знаю. Но звук воспроизводится не плавно, регулярно заикается, хоть это и не сильно заметно.
     
     
  • 2.30, Аноним (22), 23:31, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то мне подсказывает, что едва ли это проблема непосредственно браузера, а если и так, то точно не массовая. Во втором случае тебе прямиком на багтрекер, но сначала проверь свою пульсу
     
  • 2.34, Аноним (33), 23:45, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистр? DE? Пульса? У меня в Debian такого не было никогда.
     

  • 1.32, Аноним (-), 23:44, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последний Waterfox - проблемы не замечено.
     
     
  • 2.38, Аноним (16), 00:02, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аминь.
     

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