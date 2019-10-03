Обновление Firefox 69.0.2 с устранением проблемы с YouTube в Linux

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|1.6, Аноним (6), 21:39, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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кстати, стримы всякие через smplayer (mpv) удобно смотреть
там и hw acceleration работает, и батарею меньше жрет
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|2.18, Skullnet (?), 22:39, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А в FF, лень запилить vaapi, даже в хромиуме есть. Линуксоиды для мозиллы - быдло.
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|3.20, Аноним (20), 22:55, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело говоришь кстати, песочницы тоже какие-то каличные. Но я тут поставил себе его (вариантов особо нет), до чего же он неудобный теперь! Я думаю ещё до австралиса был вполне норм браузер, теперь уже всё.
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|3.23, Аноним (23), 23:01, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты действительно хочешь, чтобы недоверенный контент из браузера мог тыкаться напрямую в ядро и аппаратуру? WebGL тебе мало?
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|3.28, пох. (?), 23:23, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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им не лень, просто запилить на прекрасно js+html5 почему-то пока не получилось. А кроме них нынешние макаки мазилы умеют только md.
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|3.29, ilyafedin (ok), 23:25, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это в каком месте есть? Им посылали патч с vaapi, но они отклонили, в то время, как мозилловцы не против интегрировать патч, если он придет (но почему-то никто не делает).
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|3.35, AlexYeCu_not_logged (?), 23:59, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>даже в хромиуме есть
А это сильно когда как — вот в Fedora с очередным обновлением как разломали, так и не чинят уже полгода, отдельная vaapi-версия тоже без ускорения. Кстати, не знаю как сейчас, а раньше FF умудрялся воспроизводить ютуб без ускорения и без тиринга, а вот Хромиум так не умеет и сейчас: тиринга нет только с ускорением. Это особенно забавно на фоне электроновских поделок с вырубленным (и не подлежащим включению) ускорением.
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|2.9, Аноним (9), 21:51, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так в ESR этого бага не было => продакшен не пострадал.
Например, баги в не-LTS Ubuntu продакшену тоже никак не вредят.
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|2.13, Аноним (22), 22:04, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Примечательно, что хромиум, тут и там в продакшене используемый, часто один из главных векторов атаки для повышения привелегий на всяком эмбеде, консолях и прочем подобном
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|1.10, Аноним (10), 21:55, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Называйте меня шапочкофольгированным, но я уверен, что ютуб был спроектирован таким образом, чтобы падал исключительно Firefox. В связи с этим предлагаю организовать бойкот ютубу и прекратить его посещать. Гугл понесет колоссальные убытки от непросмотров рекламы.
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|3.21, Аноним (22), 22:55, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скриншотик выглдяит будто бы справа там обрезали важный кусок контекста
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|2.19, анончик (?), 22:46, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ой, недавно google meet внезапно не работал в firefox. потом гугль тихо что-то починил на своей стороне и снова работает.
какие у вас альтернативы ютюбу, кстати? vimeo не оправдал надежд. vk анально огородился. остался только порнхаб
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|3.27, пох. (?), 23:22, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> какие у вас альтернативы ютюбу, кстати?
selfhosting, разумеется. Как и пятнадцать лет назад.
Минус его в том, что, похоже, открываться эти сайты скоро будут только у пятерых гиков, причем трое из них принципиально открывать "несекьюрное" не будут - ведь за ними следят от АНБ до васян-провайдер (и включая рептилоидов) и все норовят подбросить страшного и ужасного троянца в их траффик (особенно АНБ). А не-гики просто не смогут.
Остается порнхаб.
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|3.36, Аноним (16), 00:01, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>какие у вас альтернативы ютюбу, кстати? vimeo не оправдал надежд. vk анально огородился. остался только порнхаб
Удаляйтесь из соиалок и месседжеров принадлежащих корпорациям, регистрируйтесь в децентрализованных федеративных.
Есть альтернативы и вконтакту с фейсбуком и твиттеру с инстаграмом и видеохостинги есть, про которые я написал выше, аноним продублировал. Но в этих соцсетях нет людей кроме гиков, а на видеохостингах нет русскоязычного контента. Есть также федеративный музыкальный сервис.
https://funkwhale.audio/#get-started - онлайн музыка. Музыки мало, просите своих любимых инди музыкантов заливать, желательно сюда https://zik.openalgeria.org, я здесь зарегистрирован.
https://switch.phreedom.tk/social.html
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|2.31, Sluggard (ok), 23:37, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> предлагаю организовать бойкот ютубу и прекратить его посещать
Кто хотел — давно для себя организовал. Есть же SMPlayer с SMTube для поиска и просмотра, и youtube-dl для скачивания.
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|3.37, Аноним (16), 00:02, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам хостит, сам наполняет, сам смотрит. Сам себе злобный буратино.
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|2.39, AlexYeCu_not_logged (?), 00:03, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Называйте меня шапочкофольгированным, но я уверен, что ютуб был спроектирован таким образом, чтобы падал исключительно Firefox.
Google выдавливает с рынка все прочие браузеры с целью монополизации отрасли. Ес-но гуглосервисы работают более-менее как задумано только в Chrome и клонах.
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|1.11, Аноним (9), 21:57, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так получается, что YouTube и Office 365 вызывали крах обычным JS? Мда,тут даже спец. эксплоиты не потребовались...
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|1.26, Gannet (ok), 23:18, 03/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже несколько версий Фокса наблюдаю баг со звуком при воспроизведении на Youtube, Soundcloud и, возможно, других. С чем связан - не знаю. Но звук воспроизводится не плавно, регулярно заикается, хоть это и не сильно заметно.
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|2.30, Аноним (22), 23:31, 03/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то мне подсказывает, что едва ли это проблема непосредственно браузера, а если и так, то точно не массовая. Во втором случае тебе прямиком на багтрекер, но сначала проверь свою пульсу
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