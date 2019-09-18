Обновление Firefox 69.0.1

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|1.2, аноним3 (?), 22:37, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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уже прилетело с обновлениями. шустро.)) на опеннете еще статьи не было а фокс уже был.
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|2.3, Аноним (3), 23:48, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на опеннете еще статьи не было а фокс уже был.
А мой комент здесь был, а ваш еще нет. Кто-то его удалил. А я всего лишь порадовался, что бегу обновляться. Вот сижу теперь и думаю: зачем бегать, если оно само прилетит?
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|3.4, аноним3 (?), 23:55, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет я просто удивлен был. запустил ноут , а тут обновы и не только фокс. залез на опеннет новости этой еще не было, а фокс уже стоял. оперативность ребят удивила. сначала не придал внимания, только когда статья появилась проверил.
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|4.5, Аноним (5), 00:16, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот думаю, а кто на опеннете пишет статьи. Как успевают? Заранее что ли заготавливают. Только еще выходит какое-нибудь обновление, а здесь уже готовая статья висит. Ну реально, как?
Не подхалимаж, если что. Просто, удивляюсь!
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|5.8, Аноним (8), 01:36, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как как, пасут человеки интересные темы им, а когда пасешь раньше прочих узнаешь. Вот и все.
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|5.11, ilyafedin (ok), 05:57, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю как там у вас, а у нас в арчике почти всегда обнова приходит раньше статьи опеннета 👌
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|1.6, Аноним (6), 01:11, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Почему браузеру вообще позволено захватывать управление указателем курсора мыши?
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|2.9, Аноним (8), 01:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Курсор разуплотнять при полноэкранном просмотре например. Или в браузерных играх. Небось еще с мешок кейсов наберется если задаться поймать их всех.
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