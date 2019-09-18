Обновление Firefox 69.0.1

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:48, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на опеннете еще статьи не было а фокс уже был. А мой комент здесь был, а ваш еще нет. Кто-то его удалил. А я всего лишь порадовался, что бегу обновляться. Вот сижу теперь и думаю: зачем бегать, если оно само прилетит?

3.4 , аноним3 ( ? ), 23:55, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет я просто удивлен был. запустил ноут , а тут обновы и не только фокс. залез на опеннет новости этой еще не было, а фокс уже стоял. оперативность ребят удивила. сначала не придал внимания, только когда статья появилась проверил.

4.5 , Аноним ( 5 ), 00:16, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я вот думаю, а кто на опеннете пишет статьи. Как успевают? Заранее что ли заготавливают. Только еще выходит какое-нибудь обновление, а здесь уже готовая статья висит. Ну реально, как?

Не подхалимаж, если что. Просто, удивляюсь!

5.8 , Аноним ( 8 ), 01:36, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как как, пасут человеки интересные темы им, а когда пасешь раньше прочих узнаешь. Вот и все.

5.11 , ilyafedin ( ok ), 05:57, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю как там у вас, а у нас в арчике почти всегда обнова приходит раньше статьи опеннета 👌

6.14 , 123 ( ?? ), 13:31, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На линукс минт пока 69.0.

