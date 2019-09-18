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Обновление Firefox 69.0.1

18.09.2019 21:27

Опубликовано корректирующее обновление Firefox 69.0.1 в котором устранено несколько проблем:

  • Исправлена уязвимость (CVE-2019-11754), позволяющая захватить управление указателем курсора мыши через API requestPointerLock() без запроса подтверждения у пользователя;
  • Устранена проблема, приводившая к запуску внешних программ-обработчиков в фоновом режиме при клике на ссылке в Firefox;
  • Улучшено удобство работы в менеджере дополнений при использовании экранного ридера;
  • Решена проблема с оставлением уведомления о подключении через Captive Portal после успешного входа в сеть;
  • Устранены ограничения масштабирования шрифтов в режиме читателя (reader view);
  • Исправлена проблема в интерфейсе инспектирования производительности в Developer Tools, мешающая отображению стековых графиков.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
  3. OpenNews: Mozilla тестирует прокси-сервис Private Network для Firefox
  4. OpenNews: Mozilla переходит к включению по умолчанию DNS-over-HTTPS в Firefox
  5. OpenNews: Релиз Firefox 69
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.2, аноним3 (?), 22:37, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уже прилетело с обновлениями. шустро.)) на опеннете еще статьи не было а фокс уже был.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:48, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на опеннете еще статьи не было а фокс уже был.

    А мой комент здесь был, а ваш еще нет. Кто-то его удалил. А я всего лишь порадовался, что бегу обновляться. Вот сижу теперь и думаю: зачем бегать, если оно само прилетит?

     
     
  • 3.4, аноним3 (?), 23:55, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет я просто удивлен был. запустил ноут , а тут обновы и не только фокс. залез на опеннет новости этой еще не было, а фокс уже стоял. оперативность ребят удивила. сначала не придал внимания, только когда статья появилась проверил.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 00:16, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот думаю, а кто на опеннете пишет статьи. Как успевают? Заранее что ли заготавливают. Только еще выходит какое-нибудь обновление, а здесь уже готовая статья висит. Ну реально, как?
    Не подхалимаж, если что. Просто, удивляюсь!
     
     
  • 5.8, Аноним (8), 01:36, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как как, пасут человеки интересные темы им, а когда пасешь раньше прочих узнаешь. Вот и все.
     
  • 5.11, ilyafedin (ok), 05:57, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как там у вас, а у нас в арчике почти всегда обнова приходит раньше статьи опеннета 👌
     
     
  • 6.14, 123 (??), 13:31, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На линукс минт пока 69.0.
     

  • 1.6, Аноним (6), 01:11, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Почему браузеру вообще позволено захватывать управление указателем курсора мыши?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:22, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...или перехват хоткев
     
     
  • 3.12, Капитан (??), 12:11, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Для webgl игр и веб приложений с хоткеями.
     
  • 2.9, Аноним (8), 01:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Курсор разуплотнять при полноэкранном просмотре например. Или в браузерных играх. Небось еще с мешок кейсов наберется если задаться поймать их всех.
     
     
  • 3.13, freehck (ok), 16:17, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Курсор разуплотнять

    Это как?

     
  • 2.10, Аноним (10), 02:13, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему браузеру вообще позволено

    Не позволено, но случается.

     

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