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Открыты исходные тексты GitHub Docs

07.10.2020 23:28

GitHub объявил об открытии исходных текстов, обеспечивающих работу сервиса docs.github.com, а также опубликовал размещённую там документацию в формате Markdown. Код может использоваться для создания интерактивных разделов для просмотра и навигации по документации проекта, изначально оформленной в формате Markdown и переведённой на разные языки. Пользователи также могут предлагать свои правки и новые документы. Кроме GitHub указанный код также используется проектами Atom и Electron для организации структурированного доступа к документации. Код написан на JavaScript и открыт под лицензией MIT, а документация и прочие данные доступны под лицензией CC-BY.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-10-07...)
  2. OpenNews: GitHub ввёл в строй сервис для выявления уязвимостей в коде
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  4. OpenNews: GitHub ограничит доступ к Git аутентификацией по токенам и SSH-ключам
  5. OpenNews: GitHub сохранил архив открытого кода в арктическом хранилище
  6. OpenNews: В GitHub добавлены среда разработки и система дискуссий
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53848-github
Ключевые слова: github, docs, javascript
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:54, 07/10/2020 [ответить]  
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    О, годно.
     
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