GitHub опубликовал интерфейс командной строки GitHub CLI 1.0

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|2.3, Аноним (3), 20:01, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Бойкот вебмакакам. По всему миру десятки тысяч кадров низкоквалифицированной рабочей силы прохлаждается и пьёт смузи, вместо того, чтобы заниматься общественно полезной работой.
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|2.5, Аноним (5), 20:05, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Глупо сознательно отказываться от интерактивности
Тем более веб гитхаба качественнее гитлабовского, при всей любви к последнему
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|3.6, minona (ok), 20:17, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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раньше не было альтернативы! Теперь - есть! А удобство субъективно. Кому в Gnome норм, кому в Xmonad...
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|1.8, Аноним (8), 20:39, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередная отрыжка MS направленная на "замену" нормальных практик гита. Embrace, extend, and finally extinguish, дамы и господа.
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|2.12, Аноним (5), 20:43, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто сказал, что практики гита единственно верные, правильные и подходят на века?
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|3.13, Аноним (8), 20:46, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что они работают, не привязаны к закрытому веб-сайтику и фактически встроены в Git.
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|1.9, Аноним (8), 20:40, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередная отрыжка MS направленная на "замену" нормальных практик гита. Embrace, extend, and finally extinguish, дамы и господа.
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|1.10, Аноним (8), 20:41, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Очередная отрыжка MS направленная на "замену" нормальных практик в Git. Embrace, extend, and finally extinguish, дамы и господа.
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|1.14, Ordu (ok), 21:11, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не вижу праведного возмущения тем, что написано оно на Go, а не на православном C. Что с опеннетом стало? Куда мы катимся?
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|1.18, Аноним (18), 21:31, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередная отрыжка MS направленная на "замену" нормальных практик в Git. Embrace, extend, and finally extinguish, дамы и господа.
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