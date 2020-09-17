GitHub опубликовал интерфейс командной строки GitHub CLI 1.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 20:01, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Бойкот вебмакакам. По всему миру десятки тысяч кадров низкоквалифицированной рабочей силы прохлаждается и пьёт смузи, вместо того, чтобы заниматься общественно полезной работой.

3.7 , Gemorroj ( ok ), 20:37, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – скажем да го-макакам?)

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:05, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Глупо сознательно отказываться от интерактивности Тем более веб гитхаба качественнее гитлабовского, при всей любви к последнему

3.6 , minona ( ok ), 20:17, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – раньше не было альтернативы! Теперь - есть! А удобство субъективно. Кому в Gnome норм, кому в Xmonad...

4.11 , Аноним ( 5 ), 20:42, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, альтернатива - это здорово

