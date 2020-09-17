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GitHub опубликовал интерфейс командной строки GitHub CLI 1.0

17.09.2020 19:22

GitHub опубликовал первый релиз многоплатформенного инструментария GitHub CLI, позволяющего управлять своими проектами из командной строки. Для работы предлагается утилита "gh", при помощи которой можно заводить и просматривать сообщения об ошибках (issue), создавать и разбирать pull-запросы, выполнять рецензирование изменений, управлять формированием релизов. Инструментарий также позволяет создавать скрипты, использующие API GitHub. Сборки инструментария доступны для Linux (deb, rpm), macOS и Windows. Код открыт под лицензией MIT.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-09-17...)
  2. OpenNews: GitHub ограничит доступ к Git аутентификацией по токенам и SSH-ключам
  3. OpenNews: GitHub сохранил архив открытого кода в арктическом хранилище
  4. OpenNews: GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток
  5. OpenNews: GitHub проанализировал влияние COVID-19 на активность разработки
  6. OpenNews: В GitHub добавлены среда разработки и система дискуссий
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53732-github
Ключевые слова: github, cli
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:49, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень круто
     
  • 1.2, minona (ok), 19:52, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ура! Скажем нет веб-интерфейсу на JS!  Джва года ждал...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:01, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Бойкот вебмакакам. По всему миру десятки тысяч кадров низкоквалифицированной рабочей силы прохлаждается и пьёт смузи, вместо того, чтобы заниматься общественно полезной работой.
     
     
  • 3.7, Gemorroj (ok), 20:37, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    скажем да го-макакам?)
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:05, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Глупо сознательно отказываться от интерактивности

    Тем более веб гитхаба качественнее гитлабовского, при всей любви к последнему

     
     
  • 3.6, minona (ok), 20:17, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    раньше не было альтернативы! Теперь - есть! А удобство субъективно. Кому в Gnome норм, кому в Xmonad...
     
     
  • 4.11, Аноним (5), 20:42, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, альтернатива - это здорово
     

  • 1.4, YetAnotherOnanym (ok), 20:02, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ваша новость огорчает клацальщиков мышкой.
     
  • 1.8, Аноним (8), 20:39, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередная отрыжка MS направленная на "замену" нормальных практик гита. Embrace, extend, and finally extinguish, дамы и господа.
     
     
  • 2.12, Аноним (5), 20:43, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто сказал, что практики гита единственно верные, правильные и подходят на века?
     
     
  • 3.13, Аноним (8), 20:46, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что они работают, не привязаны к закрытому веб-сайтику и фактически встроены в Git.
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:24, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NIH-синдром у M$.

    Сначала был https://github.com/sociomantic-tsunami/git-hub

    потом GitHub inc. одолел NIH-синдром, и они выпустили https://github.com/github/hub

    А теперь M$ неймётся.

     

  • 1.9, Аноним (8), 20:40, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная отрыжка MS направленная на "замену" нормальных практик гита. Embrace, extend, and finally extinguish, дамы и господа.
     
  • 1.10, Аноним (8), 20:41, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Очередная отрыжка MS направленная на "замену" нормальных практик в Git. Embrace, extend, and finally extinguish, дамы и господа.
     
  • 1.14, Ordu (ok), 21:11, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не вижу праведного возмущения тем, что написано оно на Go, а не на православном C. Что с опеннетом стало? Куда мы катимся?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:23, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам гитхаб вообще на руби, емнип. Это ж как жеж такое, а?
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:24, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я хочу клиент с text-based user interfaces (TUI)
     
  • 1.18, Аноним (18), 21:31, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная отрыжка MS направленная на "замену" нормальных практик в Git. Embrace, extend, and finally extinguish, дамы и господа.
     
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