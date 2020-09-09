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Подкаст с контрибьютором проектов OpenZFS и ZFS on Linux

09.09.2020 12:40

В 122 выпуске подкаста SDCast (mp3, 71 MB, ogg, 52 MB) состоялось интервью с Георгием Меликовым, контрибьютором проектов OpenZFS и ZFS on Linux. В подкасте ведётся беседа о том, как устроена файловая система ZFS, в чём её особенности и отличия от других файловых систем, из каких компонентов она состоит и как работает.



  1. Главная ссылка к новости (https://sdcast.ksdaemon.ru/202...)
  2. OpenNews: Выпуск ZFS on Linux 0.8.0, реализации ZFS для ядра Linux
  3. OpenNews: Кодовая база FreeBSD переведена на использование OpenZFS (ZFS on Linux)
  4. OpenNews: Проект OpenZFS из-за политкорректности избавился от упоминания слова "slave" в коде
  5. OpenNews: Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных
  6. OpenNews: Линус Торвальдс пояснил, в чём проблемы реализации ZFS для ядра Linux
Автор новости: KSDaemon
Тип: яз. русский / Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53680-zfs
Ключевые слова: zfs
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  • 1.1, Аноним (1), 20:02, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > mp3, 71 MB, ogg, 52 MB

    Что за безобразие? Для кого Opus изобрели? Сколько можно выкладывать в этих устаревших помойных кодеках?

     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 20:20, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unicode изобрели ещё раньше, но вот же ж, блин, незадача-то какая: срать хипстеры хотели на здравый смысл.

    А вообще, на mp3 ведь недавно патенты протухли. Что-то проскакивало такое в новостях. Так что можно использовать.

     
     
  • 3.3, Аноним (1), 20:21, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А вообще, на mp3 ведь недавно патенты протухли. Что-то проскакивало такое в
    > новостях. Так что можно использовать.

    Нет, нельзя. Он требует намного большего битрейта по сравнению с Opus, особенно для речи.

     
  • 2.4, Аноним (4), 20:52, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> mp3, 71 MB, ogg, 52 MB
    > Что за безобразие? Для кого Opus изобрели? Сколько можно выкладывать в этих
    > устаревших помойных кодеках?

    Ваш опус не во всех плеерах работает, а люди на всяком, бывает, слушают, а mp3 и ogg покрывает большинство девайсов любых форматов и годов выпуска.
    Если что-то не устраивает, сконвертируйте и выложите ссылку на файл, правка иходной новости позволит вам внести эту ссылку в текст новости, создадите, например:  "upd: для страждущих выкладываю ссылку в формате opus [link] на [любимом хостинге]".
    Так бы поступил я, если бы меня чего не устраивало, я надеюсь вы просто не знали/запамятовали, что так можно было сделать, а не просто пожаловаться зашли?!


     
     
  • 3.5, Аноним (1), 20:57, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ваш опус не во всех плеерах работает, а люди на всяком, бывает,
    > слушают, а mp3 и ogg покрывает большинство девайсов любых форматов и
    > годов выпуска.

    mp3 и так покрывает большинство устройств, смысла в vorbis совершенно не вижу, ему на замену пришел opus
    > Если что-то не устраивает, сконвертируйте и выложите ссылку на файл, правка иходной
    > новости позволит вам внести эту ссылку в текст новости, создадите, например:

    Подкаст уже выложен в двух форматах с потерями, ещё раз сжимать кодеком с потерями не стоит.

     
     
  • 4.7, zzz (??), 21:07, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понимаю, наверняка многие обратят внимание на то, что в интервью тарелочки недостаточно проработанные и басы мутноватые от переконвертирования интервью, которое наверняка писалось на суперпрофессиональный микрофон и нельзя потерять даже толики ценнейшей голосовой информации. Сказал бы сразу "Я ничо делать нихачу, эй, слыш, метнулись сделать мне красиво так, как я хачу, даже если я это слушать не буду".
     
     
  • 5.13, Михрютка (ok), 21:41, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    надо придумать аудиокомпрессор, который сразу сжимает в формат utf-8.

    пусть даже с потерей басов, рачиловом по середине и аццком динамической компрессией по времени, с полутора часов минут так до десяти.

    с удовольствием бы послушал.

     
  • 2.6, Аноним (6), 21:01, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю, зачем файл с ворбисом ужали сильнее, при сопоставимом битрейте и размере мп3 и ворбис земля и небо. И да, опус для такого подходит куда лучше обоих, на низких битрейтах всё печально (вместо мп3 лучше фдк-аац хотя бы, если есть мп3 есть и аац). А для музыки ламе инсане недостаточно, но ворбис й9 -- вполне даже.
     
     
  • 3.8, Аноним (6), 21:09, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради, я сравнивал мп3-цбр с ворбис-вбр, это некорректно, мп3 не должен быть цбр (как и аац), цбр может быть интересен только для низкокачественного онлайн вещания.
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:18, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И FLAC ещё! А то как же я буду слушать подкаст на своей hifi аудиосистеме за дохрена баксов?
     

  • 1.9, Аноним (9), 21:14, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    судя по комментам никто не слушал :)
     
     
  • 2.11, Михрютка (ok), 21:30, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и не буду слушать.

    как раз то, чего я весь день ждал - приду с работы и послушаю на опеннете какой-нить разслабляющий подкастик часа на полтора-два.

     
  • 2.12, Аноним84701 (ok), 21:38, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > судя по комментам никто не слушал :)

    Там 1ч 38м записи, а новость опубликованна полтора часа назад.
    Так что ждем еще пару минут -- к срачу о правильном формате, возможно, присоединятся прослушавшие и расскажут всю правду о затухании басов и дребезжании тарелок с чашками ;)

     
  • 2.17, пох. (?), 22:49, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Все что нужно узнать о zfs и ее "контрибьюторах" понятно уже из формата представленной информации.

    Я только не понимаю, почему какие-то древние "подкасты" вместо нормального тиктока?

    Ну или если ценное знание вообще невозможно донести за 15 секунд - нормального ролика на ютубе, с хорошей монетизацией?

     

  • 1.10, Михрютка (ok), 21:20, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    хотел вставить подкаст со своим комментарием, в эмэрзэ, огге, орбисе и реалаудио (специально для олдфагов), но вставляются только текстовые ссылки, а тег audio в каментах почему-то не поддерживается.

    ПОРИЦАЮ! 21 век на дворе, а я вынужден все по старинке буквами переписываться! когда уже на опеннете будут нормальные видеокомментарии??!!

     
  • 1.14, коржик (?), 21:55, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А снежинки к новому году на опеннете будут?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:13, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За донаты всё что угодно!
    Мимо чиркаш
     

  • 1.16, de (??), 22:29, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В тексте тоже самое будет? Тратить полта часа хз на что нет желания
     
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