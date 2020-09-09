Подкаст с контрибьютором проектов OpenZFS и ZFS on Linux

2.2 , A.Stahl ( ok ), 20:20, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Unicode изобрели ещё раньше, но вот же ж, блин, незадача-то какая: срать хипстеры хотели на здравый смысл. А вообще, на mp3 ведь недавно патенты протухли. Что-то проскакивало такое в новостях. Так что можно использовать.

3.3 , Аноним ( 1 ), 20:21, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А вообще, на mp3 ведь недавно патенты протухли. Что-то проскакивало такое в

> новостях. Так что можно использовать. Нет, нельзя. Он требует намного большего битрейта по сравнению с Opus, особенно для речи.

2.4 , Аноним ( 4 ), 20:52, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> mp3, 71 MB, ogg, 52 MB

> Что за безобразие? Для кого Opus изобрели? Сколько можно выкладывать в этих

> устаревших помойных кодеках? Ваш опус не во всех плеерах работает, а люди на всяком, бывает, слушают, а mp3 и ogg покрывает большинство девайсов любых форматов и годов выпуска.

Если что-то не устраивает, сконвертируйте и выложите ссылку на файл, правка иходной новости позволит вам внести эту ссылку в текст новости, создадите, например: "upd: для страждущих выкладываю ссылку в формате opus [link] на [любимом хостинге]".

Так бы поступил я, если бы меня чего не устраивало, я надеюсь вы просто не знали/запамятовали, что так можно было сделать, а не просто пожаловаться зашли?!

3.5 , Аноним ( 1 ), 20:57, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ваш опус не во всех плеерах работает, а люди на всяком, бывает,

> слушают, а mp3 и ogg покрывает большинство девайсов любых форматов и

> годов выпуска. mp3 и так покрывает большинство устройств, смысла в vorbis совершенно не вижу, ему на замену пришел opus

> Если что-то не устраивает, сконвертируйте и выложите ссылку на файл, правка иходной

> новости позволит вам внести эту ссылку в текст новости, создадите, например: Подкаст уже выложен в двух форматах с потерями, ещё раз сжимать кодеком с потерями не стоит.

4.7 , zzz ( ?? ), 21:07, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понимаю, наверняка многие обратят внимание на то, что в интервью тарелочки недостаточно проработанные и басы мутноватые от переконвертирования интервью, которое наверняка писалось на суперпрофессиональный микрофон и нельзя потерять даже толики ценнейшей голосовой информации. Сказал бы сразу "Я ничо делать нихачу, эй, слыш, метнулись сделать мне красиво так, как я хачу, даже если я это слушать не буду".

5.13 , Михрютка ( ok ), 21:41, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – надо придумать аудиокомпрессор, который сразу сжимает в формат utf-8. пусть даже с потерей басов, рачиловом по середине и аццком динамической компрессией по времени, с полутора часов минут так до десяти. с удовольствием бы послушал.

2.6 , Аноним ( 6 ), 21:01, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не понимаю, зачем файл с ворбисом ужали сильнее, при сопоставимом битрейте и размере мп3 и ворбис земля и небо. И да, опус для такого подходит куда лучше обоих, на низких битрейтах всё печально (вместо мп3 лучше фдк-аац хотя бы, если есть мп3 есть и аац). А для музыки ламе инсане недостаточно, но ворбис й9 -- вполне даже.

3.8 , Аноним ( 6 ), 21:09, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Справедливости ради, я сравнивал мп3-цбр с ворбис-вбр, это некорректно, мп3 не должен быть цбр (как и аац), цбр может быть интересен только для низкокачественного онлайн вещания.

2.15 , Аноним ( 15 ), 22:18, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И FLAC ещё! А то как же я буду слушать подкаст на своей hifi аудиосистеме за дохрена баксов?

