Подкаст с контрибьютором проектов OpenZFS и ZFS on Linux

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|1.1, Аноним (1), 20:02, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> mp3, 71 MB, ogg, 52 MB
Что за безобразие? Для кого Opus изобрели? Сколько можно выкладывать в этих устаревших помойных кодеках?
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|2.2, A.Stahl (ok), 20:20, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Unicode изобрели ещё раньше, но вот же ж, блин, незадача-то какая: срать хипстеры хотели на здравый смысл.
А вообще, на mp3 ведь недавно патенты протухли. Что-то проскакивало такое в новостях. Так что можно использовать.
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|3.3, Аноним (1), 20:21, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вообще, на mp3 ведь недавно патенты протухли. Что-то проскакивало такое в
> новостях. Так что можно использовать.
Нет, нельзя. Он требует намного большего битрейта по сравнению с Opus, особенно для речи.
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|2.4, Аноним (4), 20:52, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> mp3, 71 MB, ogg, 52 MB
> Что за безобразие? Для кого Opus изобрели? Сколько можно выкладывать в этих
> устаревших помойных кодеках?
Ваш опус не во всех плеерах работает, а люди на всяком, бывает, слушают, а mp3 и ogg покрывает большинство девайсов любых форматов и годов выпуска.
Если что-то не устраивает, сконвертируйте и выложите ссылку на файл, правка иходной новости позволит вам внести эту ссылку в текст новости, создадите, например: "upd: для страждущих выкладываю ссылку в формате opus [link] на [любимом хостинге]".
Так бы поступил я, если бы меня чего не устраивало, я надеюсь вы просто не знали/запамятовали, что так можно было сделать, а не просто пожаловаться зашли?!
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|3.5, Аноним (1), 20:57, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ваш опус не во всех плеерах работает, а люди на всяком, бывает,
> слушают, а mp3 и ogg покрывает большинство девайсов любых форматов и
> годов выпуска.
mp3 и так покрывает большинство устройств, смысла в vorbis совершенно не вижу, ему на замену пришел opus
> Если что-то не устраивает, сконвертируйте и выложите ссылку на файл, правка иходной
> новости позволит вам внести эту ссылку в текст новости, создадите, например:
Подкаст уже выложен в двух форматах с потерями, ещё раз сжимать кодеком с потерями не стоит.
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|4.7, zzz (??), 21:07, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понимаю, наверняка многие обратят внимание на то, что в интервью тарелочки недостаточно проработанные и басы мутноватые от переконвертирования интервью, которое наверняка писалось на суперпрофессиональный микрофон и нельзя потерять даже толики ценнейшей голосовой информации. Сказал бы сразу "Я ничо делать нихачу, эй, слыш, метнулись сделать мне красиво так, как я хачу, даже если я это слушать не буду".
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|5.13, Михрютка (ok), 21:41, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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надо придумать аудиокомпрессор, который сразу сжимает в формат utf-8.
пусть даже с потерей басов, рачиловом по середине и аццком динамической компрессией по времени, с полутора часов минут так до десяти.
с удовольствием бы послушал.
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|2.6, Аноним (6), 21:01, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понимаю, зачем файл с ворбисом ужали сильнее, при сопоставимом битрейте и размере мп3 и ворбис земля и небо. И да, опус для такого подходит куда лучше обоих, на низких битрейтах всё печально (вместо мп3 лучше фдк-аац хотя бы, если есть мп3 есть и аац). А для музыки ламе инсане недостаточно, но ворбис й9 -- вполне даже.
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|3.8, Аноним (6), 21:09, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливости ради, я сравнивал мп3-цбр с ворбис-вбр, это некорректно, мп3 не должен быть цбр (как и аац), цбр может быть интересен только для низкокачественного онлайн вещания.
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|2.15, Аноним (15), 22:18, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И FLAC ещё! А то как же я буду слушать подкаст на своей hifi аудиосистеме за дохрена баксов?
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|2.11, Михрютка (ok), 21:30, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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и не буду слушать.
как раз то, чего я весь день ждал - приду с работы и послушаю на опеннете какой-нить разслабляющий подкастик часа на полтора-два.
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|2.12, Аноним84701 (ok), 21:38, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> судя по комментам никто не слушал :)
Там 1ч 38м записи, а новость опубликованна полтора часа назад.
Так что ждем еще пару минут -- к срачу о правильном формате, возможно, присоединятся прослушавшие и расскажут всю правду о затухании басов и дребезжании тарелок с чашками ;)
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|2.17, пох. (?), 22:49, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем? Все что нужно узнать о zfs и ее "контрибьюторах" понятно уже из формата представленной информации.
Я только не понимаю, почему какие-то древние "подкасты" вместо нормального тиктока?
Ну или если ценное знание вообще невозможно донести за 15 секунд - нормального ролика на ютубе, с хорошей монетизацией?
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|1.10, Михрютка (ok), 21:20, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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хотел вставить подкаст со своим комментарием, в эмэрзэ, огге, орбисе и реалаудио (специально для олдфагов), но вставляются только текстовые ссылки, а тег audio в каментах почему-то не поддерживается.
ПОРИЦАЮ! 21 век на дворе, а я вынужден все по старинке буквами переписываться! когда уже на опеннете будут нормальные видеокомментарии??!!
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|1.16, de (??), 22:29, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В тексте тоже самое будет? Тратить полта часа хз на что нет желания
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