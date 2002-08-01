Доступен Solaris 11.4 SRU24

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|4.11, Аноним (11), 01:05, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например инвалидацией кэш-диска при офлайне пула (например перезагрузка системы).
Уже в Solaris 11.2 SSD кэши не сбрасывались. Сколько лет прошло а в ZoL даже не смотрят в эту сторону, видимо ждут пока HDD исчезнут как класс.
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|4.34, Кайф (?), 08:59, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например тем что ZFS по линух нет в ядре и работает он крайне не стабильно как костыль в отличии от той же FreeBSD
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|5.44, Аноним (44), 09:52, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну... И в линухе и в бзде она "как костыль". И чо? И там и там не всегда стабильна именно из-за кода SPL, которого в солярке нет. Есть основания полагать что в солярке зфс постабильнее, но нет возможности проверить.
Например, у нас в линухе - хранилища на миллионы IOPS, и пару багов, починеных только год-два назад.
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|6.46, Кайф (?), 10:02, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во фре ZFS уделяется максимум внимания, а на UFS все забили, ну а на линуксе с зоопарком фс никакого качества драйверов для фс небудет никогда
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|2.9, Аноним 80_уровня (ok), 00:41, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Эта жы интырпрайз! Интырпрайз, вы понимаете это слово?
... нет?..
Я тоже.
Ну ладно, придет пох -- объяснит.
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|3.14, Уии (?), 04:05, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Откуда вы такие очере-дебилы верещащие что надо бесплатно писать программы и скрипты берётесь то ? Вот посмотри может этот строитель должен бесплатно тебе к дому дорожку из асфальта проложить ? https://youtu.be/G0lGegOy698?t=246 , а ты готов работать бешлатно ?
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|5.20, Всемирная гильдия логопедов (?), 07:27, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Коммунизм это ширма эволюции где была номенклатура которая ездила на запод таскала так же и туда часть разработок , потому что глупо утверждать что все вещи в мире были изобретены там , ну большая часть , но не все, на пальцах любая работа оплачивается при коммунизме были свои ништяки ты мог фактически в любой город ссср приползти обосноваться и получить не ипотеку , но есть и минусы тащится совок и некие долги номенклатуре. Хотя опять же то что ранее было это не заслуга коммунизма , а заслуга конституции и законов наверное т.е отрицать что такое при капитализме тоже может быть часть дерьма осталась как говориться.
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|7.30, Просто нет смысла есть гов (?), 08:53, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто нет смысла есть говно с теми кто любит это говно что бы быть таким же говном , вот стоило нарисовать ник юр и сразу плюс , какие же вы дикобразы всё таки деревянные.
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|8.35, ss (??), 08:59, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вас наверное кто то сильно обидел К сожалению никто вам тут не сможет помочь ... текст свёрнут, показать
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|5.22, Юр (?), 07:50, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проще говоря нас спасёт не некий строй типа снова в номенклатуру , а эволюция законов и взятие из истории только лучших законов даже включая времена совка. Мы всё же не южная корея где очень мало именно земли по этому недвига там очень дорогая что на боинг накопить.
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|2.12, Аноним (12), 02:20, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На поддержку солярки уже есть контракты в кровавом интерпрайзе. Вот и надо держать, особенно если парк из спарков работающих остался. Не выкидывать же
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|2.15, Аноним (3), 04:19, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чего не CDE? Jds это второй гном. Собственно десятка конечно работает, но есть же OpenIndiana намного свежее.
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|1.13, Аноним (13), 03:12, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Странно, что её ещё не переписали на рст и не прибили в неё системду.
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|3.29, Кайф (?), 08:52, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лулз в том что Торвальдс писал линух при стабильной бзде, чем пародил культ велосипедистроения среди пингвинят
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|1.16, Уии (?), 04:29, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Говорят если проверять дистрибутивы у логопеда , то окажется что он не создан этой компанией , но то что ещё лезут такие предложенцы не отличающие свободно раздаваемое от бесплатного , это уже выше рамок.
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|1.26, ss (??), 08:48, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда я пытался запустить это в виртуалке- оно не шмогло, ругнувшись на чтото совсем дикое...
Может уже починили?
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|2.31, ss (??), 08:54, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А нормальные пацаны не прочь тряхнуть стариной да? Пропахшие нафталином версии в новейшем релизе...
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|6.38, ss (??), 09:07, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Динозавры тоже так думали, и очень гордились своей стабильностью и размерами
Вам есть чем гордиться, вы в хорошей компании :)
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|1.39, TheFotoMag (ok), 09:15, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая ОСь была!!!
Но за 15 лет практической остановки развития, естественным образом безнадёжно отстала... :(
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|2.41, Кайф (?), 09:30, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сильно, учитывая что "древние" фичи соляры как DTrace и ZFS в линуксе в 2020 считаются ноухау
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|3.42, ss (??), 09:37, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам пора размораживаться... И соляра и линукс пилятся одним и тем же Ораклом и в оракловом линухе оно с 2011 года. Причем проблемы там не технические а лицензионные...
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|4.45, Кайф (?), 09:59, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Технологии соляры ещё сановской по которых Линукс никак не дорос? Кстати нашёл оракуле и его Btrfs, ну че там как оно
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|5.48, ss (??), 10:09, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваш способ излагать свои мысли очень труден для восприятия. Как на этапе прочтения предложений так и на этапе расшифровки смысла написанного.
Проблемы портирования фич из солярки в линукс имеют лицензионное происхождение. По крайней мере с dtrace и zfs. Если вы в теме -то должны это знать. И даже при таких проблемах ваш выпад насчет фич 2020 года - непонятен поскольку отстал от жизни на 10 лет :)
Мысли же насчет "кстати нашел оракуле" я не понял вообще. Извините.
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|4.47, Кайф (?), 10:08, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно ещё вспомнить цирк по написанию своей Lustre, чего там только не было и кернел типа ceph, ocfs и всратые юзерспейс glusterFS от красношляпы и все говно...
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|4.49, Кайф (?), 10:13, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего стоит только переизобретение Active Directory в виде всяких ansible, chef тысячи их, история с нашим ответом RDP в лице SPICE, который сдох в момент релиза
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|1.50, Кайф (?), 10:17, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эпичное запиливание своего Xen от Citrix в лице KVM, который тоже слился как только XenServer стал более открытым
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|1.51, Кайф (?), 10:18, 20/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И так что не возьми, повсюду в линухе сплошное переизобретение того что просто работает
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