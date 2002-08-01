Доступен Solaris 11.4 SRU24

2.41 , Кайф ( ? ), 09:30, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сильно, учитывая что "древние" фичи соляры как DTrace и ZFS в линуксе в 2020 считаются ноухау

3.42 , ss ( ?? ), 09:37, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вам пора размораживаться... И соляра и линукс пилятся одним и тем же Ораклом и в оракловом линухе оно с 2011 года. Причем проблемы там не технические а лицензионные...

4.45 , Кайф ( ? ), 09:59, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Технологии соляры ещё сановской по которых Линукс никак не дорос? Кстати нашёл оракуле и его Btrfs, ну че там как оно

5.48 , ss ( ?? ), 10:09, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ваш способ излагать свои мысли очень труден для восприятия. Как на этапе прочтения предложений так и на этапе расшифровки смысла написанного.

Проблемы портирования фич из солярки в линукс имеют лицензионное происхождение. По крайней мере с dtrace и zfs. Если вы в теме -то должны это знать. И даже при таких проблемах ваш выпад насчет фич 2020 года - непонятен поскольку отстал от жизни на 10 лет :) Мысли же насчет "кстати нашел оракуле" я не понял вообще. Извините.

4.47 , Кайф ( ? ), 10:08, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно ещё вспомнить цирк по написанию своей Lustre, чего там только не было и кернел типа ceph, ocfs и всратые юзерспейс glusterFS от красношляпы и все говно...

4.49 , Кайф ( ? ), 10:13, 20/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чего стоит только переизобретение Active Directory в виде всяких ansible, chef тысячи их, история с нашим ответом RDP в лице SPICE, который сдох в момент релиза

