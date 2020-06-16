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Доступен Solaris 11.4 SRU22

16.06.2020 22:19

Опубликовано обновление операционной системы Solaris 11.4 SRU 22 (Support Repository Update), в котором предложена серия очередных исправлений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'.

В новом выпуске помимо исправлений ошибок также обновлены версии следующих компонентов с открытым исходным кодом:

  • Apache Tomcat 8.5.55
  • Apache Web Server 2.4.43
  • BIND 9.11.19
  • Firefox 68.8.0esr
  • OpenLDAP 2.4.50
  • PHP 7.3 7.3.17
  • PHP 7.4 7.4.5
  • Thunderbird 68.8.0
  • Wireshark 3.2.4
  • libexif 0.6.22
  • squid 4.11
  • sqlite3


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Доступен Solaris 11.4 SRU21
  3. OpenNews: Доступны OpenIndiana 2020.04 и OmniOS CE r151034, продолжающие развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2018.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  5. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
Автор новости: Anon Y Mous
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53171-solaris
Ключевые слова: solaris
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  • 1.1, Аноним (1), 23:42, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SRU на продакшн -- это вообще нормально? Никто не пробовал такое? Сижу читаю SRU -- выглядит интересно, хочу это на продакшн.
     
     
  • 2.2, TheFotoMag (ok), 23:44, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя железо SUN?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 00:02, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Адепты уверяют, что зоны это очень круто. Энтерпрайзная отладка опять же. Ну и zfs, куда же без неё, правда с ZoL она разошлась путями и не совместима чуточку совсем. В основном конечно интересно при наличии специфического железа, оно немножко устарело, но железо z/os вон вроде 50 лет уже крутится и никуда уходить не собирается. Основной довод, пожалуй, что серьёзный ынтерпрайз, не дырявый школолоx86. Но дальнейшее будущее несколько туманно.
     
     
  • 4.6, antonimus (?), 00:20, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом сообщении всЁ ложь. Кроме последнего предложения.
    Классика лжи. Красиво выглядит, убедительно.
    И, как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза.
    В данном случае последнее предложение.
     
     
  • 5.9, Аноним (9), 01:18, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твои слова должны подкрипляться статистикой. Где статистика?
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:19, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, если бы сан не купил оракал, то какая судьба постигла соляру?
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 00:19, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сан не купил оракал

    То есть наоборот.

     
  • 2.7, antonimus (?), 00:25, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цены на железо?
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:33, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая, что дела санок после кризиса 2008 были не очень, скорее всего солярка бы уже сдохла.
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 01:19, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну или решила завоевать рынок персоналок, планшетов и телефонов.
     
  • 3.11, Аноним (9), 01:21, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у каждого бы стояли не интелы и армы а спарки, ну может не у всех а у трети.
     

  • 1.12, Аноним (9), 01:23, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу напомнить что это настоящий UNIX.
     
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