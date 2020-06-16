Доступен Solaris 11.4 SRU22

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|1.1, Аноним (1), 23:42, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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SRU на продакшн -- это вообще нормально? Никто не пробовал такое? Сижу читаю SRU -- выглядит интересно, хочу это на продакшн.
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|3.3, Аноним (3), 00:02, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Адепты уверяют, что зоны это очень круто. Энтерпрайзная отладка опять же. Ну и zfs, куда же без неё, правда с ZoL она разошлась путями и не совместима чуточку совсем. В основном конечно интересно при наличии специфического железа, оно немножко устарело, но железо z/os вон вроде 50 лет уже крутится и никуда уходить не собирается. Основной довод, пожалуй, что серьёзный ынтерпрайз, не дырявый школолоx86. Но дальнейшее будущее несколько туманно.
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|4.6, antonimus (?), 00:20, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом сообщении всЁ ложь. Кроме последнего предложения.
Классика лжи. Красиво выглядит, убедительно.
И, как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза.
В данном случае последнее предложение.
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|5.9, Аноним (9), 01:18, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твои слова должны подкрипляться статистикой. Где статистика?
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|1.4, Аноним (4), 00:19, 17/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, если бы сан не купил оракал, то какая судьба постигла соляру?
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|2.8, Аноним (8), 00:33, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая, что дела санок после кризиса 2008 были не очень, скорее всего солярка бы уже сдохла.
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|3.10, Аноним (9), 01:19, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну или решила завоевать рынок персоналок, планшетов и телефонов.
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|3.11, Аноним (9), 01:21, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И у каждого бы стояли не интелы и армы а спарки, ну может не у всех а у трети.
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