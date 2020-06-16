Доступен Solaris 11.4 SRU22

2.2 , TheFotoMag ( ok ), 23:44, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тебя железо SUN?

3.3 , Аноним ( 3 ), 00:02, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Адепты уверяют, что зоны это очень круто. Энтерпрайзная отладка опять же. Ну и zfs, куда же без неё, правда с ZoL она разошлась путями и не совместима чуточку совсем. В основном конечно интересно при наличии специфического железа, оно немножко устарело, но железо z/os вон вроде 50 лет уже крутится и никуда уходить не собирается. Основной довод, пожалуй, что серьёзный ынтерпрайз, не дырявый школолоx86. Но дальнейшее будущее несколько туманно.

4.6 , antonimus ( ? ), 00:20, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В этом сообщении всЁ ложь. Кроме последнего предложения.

Классика лжи. Красиво выглядит, убедительно.

И, как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза.

В данном случае последнее предложение.

5.9 , Аноним ( 9 ), 01:18, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Твои слова должны подкрипляться статистикой. Где статистика?

