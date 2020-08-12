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Релиз системы управления web-контентом WordPress 5.5 с поддержкой автообновления плагинов

12.08.2020 14:13

Состоялся релиз системы управления web-контентом WordPress 5.5. Релизу присвоено кодовое имя "Eckstine" в честь чернокожего певца Билли Экстайна. Выпуск примечателен появлением режима автоматического обновления плагинов и тем оформления.

С одной стороны данная возможность позволит решить проблему с использованием старых плагинов, которые становятся объектами атак после выявления в них уязвимостей. Но с другой стороны возникает опасность автоматизированного распространения вредоносного кода в результате компрометации систем разработчиков дополнений или доставки обновлений, включающих скрытую, нежелательную или проблемную функциональность, которая может нарушить работу определённых конфигураций, например, из-за появление несовместимости с другими дополнениями или прекращении поддержки каких-то возможностей.

По умолчанию автоматичкеская установка обновлений в WordPress 5.5 отключена. Автообновление можно включать выборочно для конкретных плагинов и тем оформления. Наличие обновлений проверяется два раза в день обработчиком wp-cron. Информация об установке обновления отправляется на email и отображается на служебных страницах. Кроме того предложен ручной режим установки, позволяющий обновить дополнение через загрузку ZIP-архива в интерфейсе администратора.

Из других новшеств WordPress 5.5 можно отметить:

  • Включение поддержки отложенной загрузки изображений (использование в теге "img" атрибута "loading" со значением "lazy"). В данном режиме изображения, находящиеся вне видимой области, не будут загржаться до тех пор, пока пользователь не прокрутит содержимое страницы в место, непосредственно предшествующее изображению.
  • По умолчанию обеспечено включение XML sitemap для ускорения определения важных страниц поисковыми системами.
  • Продолжено усовершентсование визуального редактора блочной компоновки страниц: добавлена поддержка шаблонов типовых блоков, сочетающих текст и мультимедийные данные; встроен каталог для упрощения поиска нужных блоков; предоставления возможность редактирования изображений (кадрирование, масштабирование, поворот) по месту.
  • Для разработчиков предоставлена возможность определения окружений (тестовое, рабочее и т.п.) для запуска только связанного с этими окружениями кода. Библиотека PHPMailer обновлена до версии 6.1.6 (ранее применялся выпуск 5.2.27). Реализована более надёжная очистка кэша OPcache после обновления плагинов и тем оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://wordpress.org/news/202...)
  2. OpenNews: Релиз системы управления web-контентом WordPress 5.3
  3. OpenNews: Создатели WordPress инвестировали $4.6 млн в компанию, развивающую Matrix-клиент Riot
  4. OpenNews: WordPress и Apache Struts среди web-платформ лидируют по числу уязвимостей с эксплоитами
  5. OpenNews: Уязвимости в WordPress-плагинах, имеющих более миллиона установок
  6. OpenNews: Критические уязвимости в WordPress-плагинах, имеющих более 400 тысяч установок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53537-wordpress
Ключевые слова: wordpress
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:17, 12/08/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь.
     
  • 1.2, бублички (?), 14:19, 12/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    через неделю будем читать о критическим уязвимостях в системе автообновления плагинову и о масшатбных взломах сайтов на основе WP?
     
  • 1.3, 0x501D (?), 14:28, 12/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    хорошо
     
  • 1.4, Im banana man (?), 14:29, 12/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    WordPress если и использовать, то у них на хостинге. Они за него в ответе будут. А на свой хост лучше и не ставить
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:31, 12/08/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    WP - лучший! Троекратное ура!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:33, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы опять забыли принять свой галоперидол, коллега.
     

  • 1.7, Ананимас008 (?), 14:35, 12/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    то есть теперь аналог лефтпада сможет самораспространится и автоматом перезаражать кучу всего.
    удобно
     
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