Релиз системы управления web-контентом WordPress 5.5 с поддержкой автообновления плагинов

Состоялся релиз системы управления web-контентом WordPress 5.5. Релизу присвоено кодовое имя "Eckstine" в честь чернокожего певца Билли Экстайна. Выпуск примечателен появлением режима автоматического обновления плагинов и тем оформления. С одной стороны данная возможность позволит решить проблему с использованием старых плагинов, которые становятся объектами атак после выявления в них уязвимостей. Но с другой стороны возникает опасность автоматизированного распространения вредоносного кода в результате компрометации систем разработчиков дополнений или доставки обновлений, включающих скрытую, нежелательную или проблемную функциональность, которая может нарушить работу определённых конфигураций, например, из-за появление несовместимости с другими дополнениями или прекращении поддержки каких-то возможностей. По умолчанию автоматичкеская установка обновлений в WordPress 5.5 отключена. Автообновление можно включать выборочно для конкретных плагинов и тем оформления. Наличие обновлений проверяется два раза в день обработчиком wp-cron. Информация об установке обновления отправляется на email и отображается на служебных страницах. Кроме того предложен ручной режим установки, позволяющий обновить дополнение через загрузку ZIP-архива в интерфейсе администратора. Из других новшеств WordPress 5.5 можно отметить: Включение поддержки отложенной загрузки изображений (использование в теге "img" атрибута "loading" со значением "lazy"). В данном режиме изображения, находящиеся вне видимой области, не будут загржаться до тех пор, пока пользователь не прокрутит содержимое страницы в место, непосредственно предшествующее изображению.

По умолчанию обеспечено включение XML sitemap для ускорения определения важных страниц поисковыми системами.

Продолжено усовершентсование визуального редактора блочной компоновки страниц: добавлена поддержка шаблонов типовых блоков, сочетающих текст и мультимедийные данные; встроен каталог для упрощения поиска нужных блоков; предоставления возможность редактирования изображений (кадрирование, масштабирование, поворот) по месту.

Для разработчиков предоставлена возможность определения окружений (тестовое, рабочее и т.п.) для запуска только связанного с этими окружениями кода. Библиотека PHPMailer обновлена до версии 6.1.6 (ранее применялся выпуск 5.2.27). Реализована более надёжная очистка кэша OPcache после обновления плагинов и тем оформления.



