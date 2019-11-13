The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз системы управления web-контентом WordPress 5.3

13.11.2019 19:49

После шести месяцев разработки представлен релиз системы управления web-контентом WordPress 5.3. Основные изменения в новом выпуске связаны с модернизацией визуального редактора блочной компоновки страниц, в котором обеспечено более интуитивно понятное управление, предложены новые опции раскладки блоков, добавлена поддержка дополнительных стилей и улучшена поддержка вставки изображений с высоким разрешением. Для людей, предпочитающих управление с клавиатуры, добавлен новый режим навигации, позволяющий быстро переключаться между блоками без перебора элементов в каждом блоке.

В новом выпуске также предложена новая тема оформления "Twenty Twenty", оптимизированная для использования новых возможностей визуального блочного редактора и предоставляющая больше гибкости при изменении оформления. Для дизайнеров предложены такие возможности, как новый блок "Group" для упрощения разделения страницы на секции. В блок "Columns" добавлена поддержка столбцов фиксированной ширины. Добавлены новые предопределённые раскладки, упрощающие замысловатую расстановку контента. Для блоков реализована возможность привязки предопределённых стилей.

Среди других новшеств: обеспечение совместимости с PHP 7.4, поддержка автоматического поворота изображений после загрузки (на основе параметров ориентации экрана мобильного устройства во время снимка), расширенные средства выявления возможных проблем на сайте (Health Check) и верификации email-адреса администратора (периодически требуется подтвердить актуальность email, чтобы не потерять доступ в случае смены адреса).

  1. Главная ссылка к новости (https://wordpress.org/news/201...)
  2. OpenNews: Релиз WordPress 5.2 с поддержкой проверки обновлений по цифровой подписи
  3. OpenNews: В WordPress 5.1.1 устранена уязвимость, позволяющая получить контроль над сайтом
  4. OpenNews: Раскрыты детали уязвимости в WordPress 5.0.0
  5. OpenNews: Релиз системы управления web-контентом WordPress 5.0 с новым web-редактором
  6. OpenNews: В WordPress 5.0.1 устранена уязвимость, приводящая к индексации паролей поисковыми движками
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wordpress
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 20:02, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Классно, буду обновлять.
     
  • 1.3, suffix (ok), 20:03, 13/11/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.5, Atterratio (ok), 20:15, 13/11/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.12, Licha Morada (ok), 20:39, 13/11/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, timur.davletshin (ok), 20:12, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наброшу. А есть что-то более дырявое, чем WP?
     
     
  • 2.6, вейланд (?), 20:16, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Phpbb
     
     
  • 3.13, timur.davletshin (ok), 20:50, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Phpbb

    Плюсану. Но... но на нём же бложики нельзя было делать или я ошибаюсь?

     
  • 2.8, BlackRot (ok), 20:16, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя голова?
     
  • 2.9, Ано12 (?), 20:17, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Процессоры Intel
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:16, 13/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подверждене Email спасет многих в будущем, я уверен :)
    Уникальная в своем роде CMS. Из нее можно сделать почти все, что угодно. Когда стоит задача сделать что-то в кратчайшие сроки, проще найти или написать плагин для WP.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:22, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Из нее можно сделать почти все, что угодно

    Из всего можно сделать почти все, что угодно. Допустим, при помощи user-css из опеннета можно сделать аниме-фотоальбом.

     
     
  • 3.11, A.Stahl (ok), 20:35, 13/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И с помощью нехитрых приспособлений из буханки хлеба можно сделать троллейбус.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру