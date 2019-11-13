После шести месяцев разработки представлен релиз системы управления web-контентом WordPress 5.3. Основные изменения в новом выпуске связаны с модернизацией визуального редактора блочной компоновки страниц, в котором обеспечено более интуитивно понятное управление, предложены новые опции раскладки блоков, добавлена поддержка дополнительных стилей и улучшена поддержка вставки изображений с высоким разрешением. Для людей, предпочитающих управление с клавиатуры, добавлен новый режим навигации, позволяющий быстро переключаться между блоками без перебора элементов в каждом блоке.

В новом выпуске также предложена новая тема оформления "Twenty Twenty", оптимизированная для использования новых возможностей визуального блочного редактора и предоставляющая больше гибкости при изменении оформления. Для дизайнеров предложены такие возможности, как новый блок "Group" для упрощения разделения страницы на секции. В блок "Columns" добавлена поддержка столбцов фиксированной ширины. Добавлены новые предопределённые раскладки, упрощающие замысловатую расстановку контента. Для блоков реализована возможность привязки предопределённых стилей.

Среди других новшеств: обеспечение совместимости с PHP 7.4, поддержка автоматического поворота изображений после загрузки (на основе параметров ориентации экрана мобильного устройства во время снимка), расширенные средства выявления возможных проблем на сайте (Health Check) и верификации email-адреса администратора (периодически требуется подтвердить актуальность email, чтобы не потерять доступ в случае смены адреса).



