Критические уязвимости в WordPress-плагинах, имеющих более 400 тысяч установок

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|1.2, Тико (?), 12:46, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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", имеющем более 20 тысяч установок позволяет подключиться с правами администратора без прохождения аутентификации." подключиться к матрице)?
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|1.3, Аноним (3), 12:48, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну так разве ж высококвалифицированный программист станет заниматься написанием плагинов для WordPress?
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|2.8, Аноним (8), 14:23, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разе любой человек в здравом уме станет использовать Вордпресс? О количество установок лишь показывает процент душевнобольных.
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|1.10, nelson (??), 14:34, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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если уж что - то и писать на пыхе, то, хотя бы, на основе компонентов какого-нибудь Symfony, но WP - это вообще за гранью добра и зла
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