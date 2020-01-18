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Критические уязвимости в WordPress-плагинах, имеющих более 400 тысяч установок

18.01.2020 12:26

В трех популярных плагинах для системы управления web-контентом WordPress, насчитывающих более 400 тысяч установок, выявлены критические уязвимости:

  • Уязвимость в плагине InfiniteWP Client, имеющем более 300 тысяч активных установок, позволяет подключиться без прохождения аутентификации в качестве администратора сайта. Так как плагин предназначен для унификации управления несколькими сайтами на сервере, атакующий может получить контроль сразу за всеми сайтами, обслуживаемыми с использованием InfiniteWP Client. Для атаки достаточно знать логин пользователя, имеющего права администратора, после чего через отправку специально оформленного POST-запроса (указав параметр "add_site" или "readd_site") можно войти в интерфейс управления с правами данного пользователя. Уязвимость вызвана ошибкой в реализации функции автоматического входа. Проблема устранена в выпуске InfiniteWP Client 1.9.4.5.
  • Две уязвимости в плагине WP Database Reset, который используется примерно на 80 тысячах сайтов. Первая уязвимость позволяет без прохождения аутентификации сбросить в начальное состояние содержимое любых таблиц в БД (привести к состоянию свежей установки WordPress, удалив связанные с сайтом данные). Проблема вызвана отсутствием проверки на наличие полномочий при выполнении функции сброса.

    Вторая уязвимость в WP Database Reset требует наличия аутентифицированного доступа (достаточно наличия учётной записи с минимальными правами подписчика) и позволяет получить привилегии администратора сайта (можно добиться удаления всех пользователей из таблицы wp_users, после чего текущий оставшийся пользователь будет обрабатываться как администратор). Проблемы устранены в выпуске 3.15.

  • Уязвимость в плагине WP Time Capsule, имеющем более 20 тысяч установок, позволяет подключиться с правами администратора без прохождения аутентификации. Для осуществления атаки достаточно добавить в POST-запрос строку IWP_JSON_PREFIX, при наличии которой без каких-либо проверок вызывается функция wptc_login_as_admin. Проблема устранена в выпуске 1.21.16.


  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Релиз системы управления web-контентом WordPress 5.3
  3. OpenNews: В WordPress 5.1.1 устранена уязвимость, позволяющая получить контроль над сайтом
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в WordPress-плагине "Simple Social Buttons"
  5. OpenNews: Зафиксирована массовая атака на сайты с необновлённым движком WordPress
  6. OpenNews: В плагине Captcha к WordPress, имеющем 300 тысяч установок, выявлен бэкдор
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wordpress
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  • 1.1, Аноним (1), 12:44, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    первый раз про них слышу. похоже, мне повезло на этот раз.
     
  • 1.2, Тико (?), 12:46, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ", имеющем более 20 тысяч установок позволяет подключиться с правами администратора без прохождения аутентификации." подключиться к матрице)?
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:48, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну так разве ж высококвалифицированный программист станет заниматься написанием плагинов для WordPress?
     
     
  • 2.4, N (?), 13:25, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:23, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разе любой человек в здравом уме станет использовать Вордпресс?  О количество установок лишь показывает процент душевнобольных.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:49, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последняя вообще зашквар, и PHP тут не причём.
     
     
  • 2.6, анон (?), 14:17, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в последнем - это не баг, это - фича.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:03, 18/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть слово "антифича".
     

  • 1.7, Аноним (8), 14:21, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рили? Вот это неожиданность так неожиданность.
     
  • 1.9, Аноним (9), 14:25, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дали им DjangoCMS - пользуйся! Не хочу, хочу pewemo.
     
  • 1.10, nelson (??), 14:34, 18/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    если уж что - то и писать на пыхе, то, хотя бы, на основе компонентов какого-нибудь Symfony, но WP - это вообще за гранью добра и зла
     
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