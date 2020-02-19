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Уязвимости в WordPress-плагинах, имеющих более миллиона установок

19.02.2020 21:45

Исследователи безопасности из компаний Wordfence и WebARX выявили несколько опасных уязвимостей в пяти плагинах для системы управления web-контентом WordPress, в сумме насчитывающих более миллиона установок.

  • Уязвимость в плагине GDPR Cookie Consent, имеющем больше 700 тысяч установок. Проблеме присвоен уровень опасности 9 из 10 (CVSS). Уязвимость даёт возможность аутентифицированному пользователю с правами подписчика удалить или скрыть (поменять статус на неопубликованный черновик) любую страницу сайта, а также выполнить подстановку своего содержимого на страницы. Уязвимость устранена в выпуске 1.8.3.
  • Уязвимость в плагине ThemeGrill Demo Importer, насчитывающем более 200 тысяч установок (зафиксированы реальные атаки на сайты, после начала которых и появления данных об уязвимости число установок уже сократилось до 100 тысяч). Уязвимость позволяет неаутентифицированному посетителю очистить содержимое БД сайта и сбросить БД в состояние свежей установки. Если в БД присутствует пользователь с именем admin, то уязвимость также позволяет получить полный контроль над сайтом. Уязвимость вызвана сбоем при попытке аутентифицировать пользователя, пытающего передать привилегированные команды через скрипт /wp-admin/admin-ajax.php. Проблема устранена в версии 1.6.2.
  • Уязвимость в плагине ThemeREX Addons, применяемом на 44 тысячах сайтов. Проблеме присвоен уровень опасности 9.8 из 10. Уязвимость позволяет неаутентифицированному пользователю выполнить свой PHP-код на сервере и осуществить подстановку учётной записи администратора сайта через отправку специального запроса через REST-API. В сети уже зафиксированы случае эксплуатации уязвимости, но обновление с исправлением пока недоступно. Пользователям рекомендует как можно быстрее удалить данный плагин.
  • Уязвимость в плагине wpCentral, насчитывающем 60 тысяч установок. Проблеме присвоен уровень опасности 8.8 из 10. Уязвимость позволяет любому аутентифицированному посетителю, в том числе с правами подписчика, повысить свои привилегии до администратора сайта или получить доступ к панели управления wpCentral. Проблема устранена в версии 1.5.1.
  • Уязвимость в плагине Profile Builder, насчитывающем около 65 тысяч установок. Проблеме присвоен уровень опасности 10 из 10. Уязвимость даёт возможность неаутентифицированному пользователю создать учётную запись с правами администратора (плагин позволяет создавать формы регистрации и пользователь может просто передать дополнительное поле с ролью пользователя, присвоив ему уровень администратора). Проблема устранена в версии 3.1.1.

Кроме того, можно отметить выявление сети по распространению троянских плагинов и тем оформления к WordPress. Злоумышленники размещали пиратские копии платных плагинов на фиктивных сайтах-каталогах, предварительно интегрировав в них бэкдор для получения удалённого доступа и загрузки команд с управляющего сервера. После активации вредоносный код использовался для подстановки вредоносной или обманной рекламы (например, предупреждений о необходимости установить антивирус или обновить браузер), а также для поисковой оптимизации для продвижения сайтов, распространяющих вредоносные плагины. По предварительным данным при помощи данных плагинов было скомпрометировано более 20 тысяч сайтов. Среди жертв отмечены децентрализованная платформа майнинга, трейдинговая фирма, банк, несколько крупных компаний, разработчик решений для платежей с использованием кредитных карт, IT-компании и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wordfence.com/blog...)
  2. OpenNews: Критические уязвимости в WordPress-плагинах, имеющих более 400 тысяч установок
  3. OpenNews: Релиз WordPress 5.2 с поддержкой проверки обновлений по цифровой подписи
  4. OpenNews: В WordPress 4.9.7 устранены уязвимости, позволяющие удалять файлы в системе
  5. OpenNews: Ещё в трёх плагинах к WordPress найдены бэкдоры
  6. OpenNews: Выявлена скупка плагинов к WordPress для распространения вредоносного кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wordpress
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ононым (?), 22:29, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    шо опять?
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:33, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуются же этим дерьмом, идиотики, ничему жизнь не учит
     
     
  • 2.9, Хейтер (?), 22:57, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А альтернативы какие? Markdown? Paint?
     
     
  • 3.25, zzz (??), 00:34, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написать самому на б-жественном питонячем django, очевидно.
     

  • 1.3, suffix (ok), 22:35, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А в нашем православном Битрикс такого не бывает ибо встроенный модуль "Проактивная защита" стоит на страже пользователей :)

    Шутка конечно, но в каждой шутке ... Если "Проактивную защиту" выставить в самый параноидальныы режим то действительно взлом даже через модули (плагины в терминологии Вордпресс) из Маркетплейса практически нереален.

     
     
  • 2.5, пох. (?), 22:42, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    только и те модули тоже перестают работать, ага? ;-)

    Ну и да - за те деньги, которых с меня хотят жадные п-сы из Калининграда (каждый, небось, по БМВ себе купил, и детям по две, судя по ценам и активности использования их недоделка? А, нет, им на запоржопец не хватило. На БВМ раскатывает семья Нуралиева, прикупившего этих рабов за рупь пучок) я куплю с потрохами трех хохляцких кодерков, которые на 6ешплатном вротпрессе сделают вдесятеро лучше и вдвое менее требовательное к ресурсам.

    Ну а снаружи прикрою 6ешплатным nginx+modsecurity. Его, по крайней мере, проще настраивать, если начнет давать ложные срабатывания.

    P.S. дыра в gdrp-вякалке - просто праздник какой-то!

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:59, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > за деньги, которых хотят жадные п-сы
    > каждый, небось, по БМВ себе купил
    > прикупившего этих рабов за рупь пучок
    > я куплю с потрохами трех хохляцких кодерков

    Да что же ты, чёрт побери, такое?!!

     
  • 3.12, suffix (ok), 23:02, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну у меня модуль "Проактивная защита" в Битрикс удалён.

    И стоит nginx+Apache а к Apache как раз modsecurity прикручен.

    Но это мы с вами можем/умеем а для скажем домохозяйки с сайтом-блогом это нереально.

    А вот встроенная по умолчанию защита в Битрикс лучше чем в Вордпресс.

    P.S.

    Второй раз за Битрикс заступаюсь - интересно предыдущий рекорд по минусам в репутацию побъет пост или нет ? :) Тяжко идти против тренда хейтить Битрикс.


     
     
  • 4.14, пох. (?), 23:08, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы мне достался в наследство сайт на вротпрессе - я бы может и ненавидел вротпресс. (хотя, опять же, он хотя бы не вымогал бы денег)

    Но, к сожалению, мне достался - битриксный.

     
     
  • 5.19, suffix (ok), 23:26, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    > Но, к сожалению, мне достался - битриксный.

    Это судьба :)))


     
  • 3.21, Аноним (21), 00:16, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один из этих разработчиков Битрикса тут на опеннете околачивается. Ник burjui можешь у него даже уточнить что именно он себе купил на твои деньги.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:41, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тупые ВП-хейтеры как всегда не в состоянии понять, что
    а) уязвимости устранены моментально
    б) пострадали воры, натянувшие с помоек ворованные темы и плагины и ламеры, не следящие за обновлениями.
     
     
  • 2.7, пох. (?), 22:46, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тупые ВП-хейтеры как всегда не в состоянии понять,

    они хотя бы читать умеют - в отличие от тебя

    > а) уязвимости устранены моментально

    Уязвимость в плагине ThemeREX Addons, применяемом на 44 тысячах сайтов. Проблеме присвоен уровень опасности 9.8 из 10. Уязвимость позволяет неаутентифицированному пользователю выполнить свой PHP-код на сервере и осуществить подстановку учётной записи администратора сайта

    Пользователям рекомендует как можно быстрее удалить данный плагин.
    Прекрасно "устранено".

    Ну и конечно же - быстроподнятое не считается упавшим, да?

    Подумаешь, поломали - вот же ж апдейт, больше сегодня не поломают, если только не найдут еще одной дырки.

     
  • 2.26, Аноним (26), 01:01, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы еще и не могли исправить, после того как им о них сообщили, это было бы уже совсем.

    Поймите, реш⁠ето является ре⁠шетом с момента появления дырки в кодовой базе, а не с момента сообщения о ее наличии.

     

  • 1.6, Аноним (10), 22:44, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жуть то какая!!
     
     
  • 2.11, Хейтер (?), 22:59, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это ты еще сайты на nodejs не видел :)
     
     
  • 3.23, Аноним (21), 00:17, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сайты на nodejs только апишечку отдают и все все остальное реакт вуе по вкусу.
     

  • 1.8, Хейтер (?), 22:56, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    A ведь писали бы сайты на Cи, - скорость была бы больше, в разы, а уязвимостей больше бы не стало!
     
     
  • 2.13, suffix (ok), 23:05, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > A ведь писали бы сайты на Cи, - скорость была бы больше,
    > в разы, а уязвимостей больше бы не стало!

    Не останавливайтесь - если бы на расте то уязвимостей вообще бы не было :)

     
     
  • 3.16, пох. (?), 23:09, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сначала надо на си написать- на расте ведь только переписывать можно.
     
     
  • 4.17, Хейтер (?), 23:14, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там и переписывать сложно, лучше уж сразу на ассемблере
     
  • 3.18, Хейтер (?), 23:16, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ассемблере, желательно 8086, взломать нереально!
     

  • 1.15, GentooBoy (ok), 23:08, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю не смущает что Wordfence не имеет адреса и это с их блога новость, их услуги очень попахивают. Один вопрос занесли?
     
  • 1.20, Хейтер (?), 23:32, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Короче, переходим на телефон с дисковым набором, (из предыдущей новости), а ворд-бес это не клево!
     
  • 1.22, nelson (??), 00:16, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    блог-платформа на шаблонизаторе HTML - это, безусловно, ну очееень надёжное решение )
     
  • 1.24, BlackRot (ok), 00:31, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WordPress не виноват в том, что эти плагины дырявые. Но дело ваше, меньше потом из вашего лагеря о помощи на форумах просят.
     
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