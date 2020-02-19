Уязвимости в WordPress-плагинах, имеющих более миллиона установок

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|3.25, zzz (??), 00:34, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Написать самому на б-жественном питонячем django, очевидно.
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|1.3, suffix (ok), 22:35, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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А в нашем православном Битрикс такого не бывает ибо встроенный модуль "Проактивная защита" стоит на страже пользователей :)
Шутка конечно, но в каждой шутке ... Если "Проактивную защиту" выставить в самый параноидальныы режим то действительно взлом даже через модули (плагины в терминологии Вордпресс) из Маркетплейса практически нереален.
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|2.5, пох. (?), 22:42, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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только и те модули тоже перестают работать, ага? ;-)
Ну и да - за те деньги, которых с меня хотят жадные п-сы из Калининграда (каждый, небось, по БМВ себе купил, и детям по две, судя по ценам и активности использования их недоделка? А, нет, им на запоржопец не хватило. На БВМ раскатывает семья Нуралиева, прикупившего этих рабов за рупь пучок) я куплю с потрохами трех хохляцких кодерков, которые на 6ешплатном вротпрессе сделают вдесятеро лучше и вдвое менее требовательное к ресурсам.
Ну а снаружи прикрою 6ешплатным nginx+modsecurity. Его, по крайней мере, проще настраивать, если начнет давать ложные срабатывания.
P.S. дыра в gdrp-вякалке - просто праздник какой-то!
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|3.10, Аноним (10), 22:59, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> за деньги, которых хотят жадные п-сы
> каждый, небось, по БМВ себе купил
> прикупившего этих рабов за рупь пучок
> я куплю с потрохами трех хохляцких кодерков
Да что же ты, чёрт побери, такое?!!
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|3.12, suffix (ok), 23:02, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну у меня модуль "Проактивная защита" в Битрикс удалён.
И стоит nginx+Apache а к Apache как раз modsecurity прикручен.
Но это мы с вами можем/умеем а для скажем домохозяйки с сайтом-блогом это нереально.
А вот встроенная по умолчанию защита в Битрикс лучше чем в Вордпресс.
P.S.
Второй раз за Битрикс заступаюсь - интересно предыдущий рекорд по минусам в репутацию побъет пост или нет ? :) Тяжко идти против тренда хейтить Битрикс.
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|4.14, пох. (?), 23:08, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы мне достался в наследство сайт на вротпрессе - я бы может и ненавидел вротпресс. (хотя, опять же, он хотя бы не вымогал бы денег)
Но, к сожалению, мне достался - битриксный.
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|3.21, Аноним (21), 00:16, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один из этих разработчиков Битрикса тут на опеннете околачивается. Ник burjui можешь у него даже уточнить что именно он себе купил на твои деньги.
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|1.4, Аноним (4), 22:41, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тупые ВП-хейтеры как всегда не в состоянии понять, что
а) уязвимости устранены моментально
б) пострадали воры, натянувшие с помоек ворованные темы и плагины и ламеры, не следящие за обновлениями.
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|2.7, пох. (?), 22:46, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тупые ВП-хейтеры как всегда не в состоянии понять,
они хотя бы читать умеют - в отличие от тебя
> а) уязвимости устранены моментально
Уязвимость в плагине ThemeREX Addons, применяемом на 44 тысячах сайтов. Проблеме присвоен уровень опасности 9.8 из 10. Уязвимость позволяет неаутентифицированному пользователю выполнить свой PHP-код на сервере и осуществить подстановку учётной записи администратора сайта
Пользователям рекомендует как можно быстрее удалить данный плагин.
Прекрасно "устранено".
Ну и конечно же - быстроподнятое не считается упавшим, да?
Подумаешь, поломали - вот же ж апдейт, больше сегодня не поломают, если только не найдут еще одной дырки.
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|2.26, Аноним (26), 01:01, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы еще и не могли исправить, после того как им о них сообщили, это было бы уже совсем.
Поймите, решето является решетом с момента появления дырки в кодовой базе, а не с момента сообщения о ее наличии.
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|3.23, Аноним (21), 00:17, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сайты на nodejs только апишечку отдают и все все остальное реакт вуе по вкусу.
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|1.8, Хейтер (?), 22:56, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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A ведь писали бы сайты на Cи, - скорость была бы больше, в разы, а уязвимостей больше бы не стало!
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|2.13, suffix (ok), 23:05, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> A ведь писали бы сайты на Cи, - скорость была бы больше,
> в разы, а уязвимостей больше бы не стало!
Не останавливайтесь - если бы на расте то уязвимостей вообще бы не было :)
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|3.16, пох. (?), 23:09, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так сначала надо на си написать- на расте ведь только переписывать можно.
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|1.15, GentooBoy (ok), 23:08, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так понимаю не смущает что Wordfence не имеет адреса и это с их блога новость, их услуги очень попахивают. Один вопрос занесли?
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|1.20, Хейтер (?), 23:32, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Короче, переходим на телефон с дисковым набором, (из предыдущей новости), а ворд-бес это не клево!
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|1.22, nelson (??), 00:16, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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блог-платформа на шаблонизаторе HTML - это, безусловно, ну очееень надёжное решение )
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|1.24, BlackRot (ok), 00:31, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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WordPress не виноват в том, что эти плагины дырявые. Но дело ваше, меньше потом из вашего лагеря о помощи на форумах просят.
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