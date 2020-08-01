Обновление JPype 1.0.2, библиотеки для доступа к Java-классам из Python

Доступен новый выпуск прослойки JPype 1.0.2, позволяющей организовать полный доступ Python-приложений к библиотекам классов на языке Java. При помощи JPype из Python можно использовать специфичные для Java библиотеки, создавая гибридные приложения, сочетающие код на Java и Python. В отличие от Jython, интеграция с Java достигается не через создание варианта Python для JVM, а через взаимодействие на уровне обеих виртуальных машин, используя разделяемую память. Предложенный подход позволяет не только добиться хорошей производительности, но и предоставляет доступ ко всем библиотекам CPython и Java. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Основные изменения: В вызов методов добавлен кэш, позволяющий избежать разрешения перегрузок, что значительно уменьшает влияние на производительность разрешения методов, особенно если одна и та же перегрузка вызывается много раз, как во время выполнения циклов.

От 4 до 100 раз, в зависимости от типа данных, ускорена передача списков, кортежей и буферов в массивы Java-примитивов. Преобразование использует оптимизированную обработку буферов в памяти, вместо Sequence API. Когда Python-буфер встречается, только первый элемент проверяется для преобразования, так как данные буферы однородны.

Обработка операций shutdown (реализовано ещё в JPype 1.0.0, но было пропущено при подготовке списка изменений). JPype теперь вызывает shutdown-процедуру JVM, которая пытается выполнить выход в режиме "gracefully". Это приводит к нескольким изменениям в поведении. Не фоновые нити (proxy call) теперь могут держать JVM открытым до тех пор, пока они не будут завершены. Вызовы Proxy будут обрабатывать shutdown до тех пор, пока вызов не завершён, но получат сообщение о прерывании. Файлы теперь закрываются как надо и сбрасывают данные на диск (flush), если нити обработают исключение нужным образом. Выполняются хуки очистки ресурсов и финализаторы. При порождении нитей вызываются AtExit-хуки. Через демон реализовано автоматическое присоединение нитей при использовании JVM из Python. Ошибочный код, который не может правильно обработать очистку нити, вероятно зависнет при выполнении shutdown. Дополнительная документация находится в руководстве по использованию.

Обёртка для Throwable получала обёртку для Object вместо ожидаемого результата, что приводило к странным преобразованиям из Python-классов.

Исправлены опечатки в системе импорта, приводящие к выводу ошибки '"jname" not found'.

Обеспечено корректное продвижение "^C" в KeyboardInterrupt.

Устранена проблема с символами с Python 3.5.3. PySlice_Unpack был введён в последующем патч-релизе (3.5.4) и его не следовало использовать.

Разобрана ошибка с numpy.linalg.inv, приводящая к падению. Проблема была отслежена до взаимодействия потоков между JVM и некоторыми вариантами numpy. Предлагаемое решение - вызов numpy.linalg.inv до запуска JVM.



