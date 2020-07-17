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Релиз JPype 1.0, библиотеки для доступа к Java-классам из Python

17.07.2020 02:12

Доступен релиз прослойки JPype 1.0, позволяющей организовать полный доступ Python-приложений к библиотекам классов на языке Java. При помощи JPype из Python можно использовать специфичные для Java библиотеки, создавая гибридные приложения, сочетающие код на Java и Python. В отличие от Jython, интеграция с Java достигается не через создание варианта Python для JVM, а через взаимодействие на уровне обеих виртуальных машин, используя разделяемую память. Предложенный подход позволяет не только добиться хорошей производительности, но и предоставляет доступ ко всем библиотекам CPython и Java. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основные изменения:

  • JChar поддерживается как возвращаемый тип. Для совместимости JChar унаследован от "str" и реализует неявное преобразование в "int". Поэтому он проходит проверки в контрактах. Но это значит, что он больше не считается числовым типом в Python и поэтому isinstance(c, int) принимает значение False, что согласуется с правилами преобразования типов Java.
  • Введён оператор для приведения Java-типа Type@obj (@ - это оператор Python для внутреннего произведения, в Java его нет).
  • Добавлена нотация для создания массивов Java. Type[s1][s2][s3] для массивов фиксированных размеров, Type[:][:][:] для массивов, которые будут созданы позже.
  • @FunctionalInterface позволяет создавать Java-функторы из Python-объектов с __call__.
  • Удалены устаревшие JIterator, использование JException как фабрики, get_default_jvm_path и jpype.reflect.
  • По-умолчанию не происходит конвертация Java-строк в строки Python.
  • Python объявил нерекомендуемым "__int__", поэтому неявные приведения между целочисленными и с плавающей точкой типами будут производить TypeError.
  • Объявлено устаревшим использование JException. Чтобы поймать все исключения, или проверить, что объект является типом исключения Java, следует java.lang.Throwable.
  • Каскадные причины Java-исключений теперь отражаются в кадрах стека Python.
  • Объявлено устаревшим использование JString. Чтобы создать Java-строку, или проверить, что объект имеет тип Java-строки, используйте java.lang.String.
  • В Java-классах обновлены repr-методы.
  • java.util.List выполняет контракты для collections.abc.Sequence и collections.abc.MutableSequence.
  • java.util.Collection выполняет контракт for collections.abc.Collection.
  • Java-классы закрыты и будут бросать TypeError при расширении из Python.
  • Обработка Control-C аккуратно. Предыдущие версии падают когда Java обрабатывает Control-C сигнал, так как они завершат Java во время вызова. Теперь JPype создаст InterruptedException, когда будет возвращаться из Java. Control-C не выкинет из больших Java-процедур, как сейчас реализовано, так как Java не имеет специального средства для этого.

Следом сформирован корректирующий выпуск 1.0.1, в котором добавлены изменения для обхода проблем с релизом Python 3.8.4. Python изменил логику относительно использования "__setattr__" для "object" и "type", предотвращая её использование для изменения порождённых классов. Ещё проверка на ошибки была делегирована из метода "__setattr__", поэтому типы исключений в некоторых проверках на адекватность должны быть обновлены соответствующе.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jpype-proje...)
  2. OpenNews: Релиз JPype 0.7.2, библиотеки для доступа к Java-классам из Python
  3. OpenNews: Релиз JPype 0.7, библиотеки для доступа к Java-классам из Python
  4. OpenNews: Inlinec - новый способ использования Си-кода в Python-скриптах
  5. OpenNews: Проект Python намерен перевести отслеживание ошибок на GitHub
  6. OpenNews: Гвидо ван Россум предложил включить в Python операторы для сопоставления с образцом
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53382-jpype
Ключевые слова: jpype, python, java
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  • 1.1, Аноним (1), 09:31, 17/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Осталось теперь это запустить из Kivy и получим питон , с питоном и с Явой. Почти нативные приложения для Андроид.
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 09:31, 17/07/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    >гибридные приложения, сочетающие код на Java и Python

    Они не боятся затормозить мир до такой степени, что концепция времени перестанет существовать? Или память Вселенной будет исчерпана раньше, чем наступит состояние абсолютного покоя?

     
  • 1.3, Lex (??), 09:32, 17/07/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Гибридные приложения на питон + джава...
    И эти люди еще критикуют реакт-натив и электрон
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:36, 17/07/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    > Использование JException порицается.

    Ещё про товарищеский суд забыли написать

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:45, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это я так перевел deprecated.
     

  • 1.6, bergentroll (ok), 11:59, 17/07/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Скрестили жабу с ужом.
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:08, 17/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Доступ тормозного говна к тормозному говну. Ненужно.
     
  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 13:01, 17/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    > взаимодействие на уровне обеих виртуальных машин, используя разделяемую память

    Такой подход будет требовать аккуратности, к которой любители безопасных языков не приучены.

     
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