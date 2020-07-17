Релиз JPype 1.0, библиотеки для доступа к Java-классам из Python

Доступен релиз прослойки JPype 1.0, позволяющей организовать полный доступ Python-приложений к библиотекам классов на языке Java. При помощи JPype из Python можно использовать специфичные для Java библиотеки, создавая гибридные приложения, сочетающие код на Java и Python. В отличие от Jython, интеграция с Java достигается не через создание варианта Python для JVM, а через взаимодействие на уровне обеих виртуальных машин, используя разделяемую память. Предложенный подход позволяет не только добиться хорошей производительности, но и предоставляет доступ ко всем библиотекам CPython и Java. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Основные изменения: JChar поддерживается как возвращаемый тип. Для совместимости JChar унаследован от "str" и реализует неявное преобразование в "int". Поэтому он проходит проверки в контрактах. Но это значит, что он больше не считается числовым типом в Python и поэтому isinstance(c, int) принимает значение False, что согласуется с правилами преобразования типов Java.

Введён оператор для приведения Java-типа Type@obj (@ - это оператор Python для внутреннего произведения, в Java его нет).

Добавлена нотация для создания массивов Java. Type[s1][s2][s3] для массивов фиксированных размеров, Type[:][:][:] для массивов, которые будут созданы позже.

@FunctionalInterface позволяет создавать Java-функторы из Python-объектов с __call__.

Удалены устаревшие JIterator, использование JException как фабрики, get_default_jvm_path и jpype.reflect.

По-умолчанию не происходит конвертация Java-строк в строки Python.

Python объявил нерекомендуемым "__int__", поэтому неявные приведения между целочисленными и с плавающей точкой типами будут производить TypeError.

Объявлено устаревшим использование JException. Чтобы поймать все исключения, или проверить, что объект является типом исключения Java, следует java.lang.Throwable.

Каскадные причины Java-исключений теперь отражаются в кадрах стека Python.

Объявлено устаревшим использование JString. Чтобы создать Java-строку, или проверить, что объект имеет тип Java-строки, используйте java.lang.String.

В Java-классах обновлены repr-методы.

java.util.List выполняет контракты для collections.abc.Sequence и collections.abc.MutableSequence.

java.util.Collection выполняет контракт for collections.abc.Collection.

Java-классы закрыты и будут бросать TypeError при расширении из Python.

Обработка Control-C аккуратно. Предыдущие версии падают когда Java обрабатывает Control-C сигнал, так как они завершат Java во время вызова. Теперь JPype создаст InterruptedException, когда будет возвращаться из Java. Control-C не выкинет из больших Java-процедур, как сейчас реализовано, так как Java не имеет специального средства для этого. Следом сформирован корректирующий выпуск 1.0.1, в котором добавлены изменения для обхода проблем с релизом Python 3.8.4. Python изменил логику относительно использования "__setattr__" для "object" и "type", предотвращая её использование для изменения порождённых классов. Ещё проверка на ошибки была делегирована из метода "__setattr__", поэтому типы исключений в некоторых проверках на адекватность должны быть обновлены соответствующе.



