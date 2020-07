Релиз JPype 1.0, библиотеки для доступа к Java-классам из Python

1.1 , Аноним ( 1 ), 09:31, 17/07/2020 [ответить] + / – Осталось теперь это запустить из Kivy и получим питон , с питоном и с Явой. Почти нативные приложения для Андроид.

1.2 , A.Stahl ( ok ), 09:31, 17/07/2020 [ответить] +2 + / – >гибридные приложения, сочетающие код на Java и Python Они не боятся затормозить мир до такой степени, что концепция времени перестанет существовать? Или память Вселенной будет исчерпана раньше, чем наступит состояние абсолютного покоя?

1.3 , Lex ( ?? ), 09:32, 17/07/2020 [ответить] +3 + / – Гибридные приложения на питон + джава...

И эти люди еще критикуют реакт-натив и электрон

1.4 , Аноним ( 4 ), 09:36, 17/07/2020 [ответить] +3 + / – > Использование JException порицается. Ещё про товарищеский суд забыли написать

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:45, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это я так перевел deprecated.



1.6 , bergentroll ( ok ), 11:59, 17/07/2020 [ответить] +1 + / – Скрестили жабу с ужом.

1.7 , Аноним ( 7 ), 12:08, 17/07/2020 [ответить] + / – Доступ тормозного говна к тормозному говну. Ненужно.

1.8 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:01, 17/07/2020 [ответить] + / – > взаимодействие на уровне обеих виртуальных машин, используя разделяемую память Такой подход будет требовать аккуратности, к которой любители безопасных языков не приучены.