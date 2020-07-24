The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Issuer - GitHub-действие для принудительного самообслуживания пользователей репозитория

24.07.2020 03:29

В рамках проекта Issuer подготовлен бот для GitHub, решающий задачи по принудительному самообслуживанию пользователей репозитория. На GitHub можно встретить репозитории, единственная функция которых - координация людей через систему Issue. В некоторых из них оставляющим Issue предлагается заполнить форму. Потом приходит модератор, проверяет правильность заполнения формы, и развешивает теги в соответствии с указанными в форме (теги может вешать только привилегированный пользователь, если они не заданны в шаблоне). Пример такого сообщества - open-source-ideas/open-source-ideas.

Модератор приходит не моментально. Поэтому для проверки форм и выполнения операций подготовлено представленное в новости GitHub-действие. Бот написан на Python, но запускать его всё равно приходится через node.js, так как у GitHub всего 2 типа действий - node.js и docker, причём для docker сначала грузится тот же контейнер, где и node.js, и в него грузится ещё один контейнер, что долго. Учитывая, что в контейнере с node.js python3 и всё остальное нужное и так есть, рационально просто подгрузить в него зависимости, благо что они небольшие.

Особенности:

  • Действие управляется с помощью YAML-конфига и Markdown-шаблонов;
  • В каждый Markdown-шаблон добавляется блок, описывающий условия корректного заполнения формы и желаемые действия;
  • Добавляется файл конфигурации с глобальными настройками;
  • Формы состоят из секций. Есть 2 типа секций:
    • Свободный текст. Действие может проверить, что пользователь потрудился заполнить туда что-нибудь. Осмысленность текста автоматически не проверяется.
    • Флажки (checkbox). Можно потребовать заполнить n флажков, такое что 0 {= m1 {= n {= m2 {= общее число флажков в секции. Действие проверяет, что флажки соответствуют флажкам в шаблоне. Если флажки заданы правильно, действие может повесить на issue теги, соотв. флажкам.
  • Если форма заполнена неправильно, то действие инструктирует пользователя, как её правильно заполнить и вешает специальную метку.
  • Если форма не исправлена в течение определённого времени, то действие может закрыть issue. Автоматический бан пользователей, удаление и перемещение issue пока не реализовано в связи с отсутствием официального API для нужных действий и проблемами с хранением состояния.
  • Если проблема устранена, то действие удаляет метку.
  • Шаблоны ответов действия, разумеется, настраиваются.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/KOLANICH/is...)
  2. OpenNews: GitHub сохранил архив открытого кода в арктическом хранилище
  3. OpenNews: GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток
  4. OpenNews: Ассоциация кинокомпаний потребовала заблокировать на GitHub разработчика Kodi-репозитория Blamo
  5. OpenNews: GitHub проанализировал влияние COVID-19 на активность разработки
  6. OpenNews: В GitHub добавлены среда разработки и система дискуссий
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53420-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:05, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    > Бот написан на Python, но запускать его всё равно приходится через node.js, так как у GitHub всего 2 типа действий - node.js и docker, причём для docker сначала грузится тот же контейнер, где и node.js, и в него грузится ещё один контейнер, что долго.

    Самим-то не смешно?

     
     
  • 2.3, Урри (?), 11:11, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не смешно, это очень печально.
     
  • 2.5, заминированный тапок (ok), 11:37, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    коротко о современных технологиях.

    в конце статьи дожны быть ещё титры Титры Directed by Robert B Weide theme meme
    https://youtu.be/KAgk_zc8vGI

     
  • 2.9, Аноним (9), 12:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Читать следует наоборот:

    "У GitHub 2 типа действий - node.js и docker, но проект все равно написан на Python."

    Тот момент, когда впихивают невпихyемый пихон туда, куда его впихивать было не нужно. Автор видать свидетель npm leftpad и 0.30000000000000004.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:09, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    что это за самореклама ?
    у этого вашего  Issuer, 0 звезд. создали только что ?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:12, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. ОК, предложи более подходящее место для того, чтоб рассказать о своём ОС-проекте и набрать первые жизненно важные для некоторых "лайки".

    2. Если автор накрутит звёзды ботами, ты потечёшь?

     

  • 1.4, заминированный тапок (ok), 11:36, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    едет докер через докер
    видит докер докер в докер
    сунул докер докер в докер
    докер докер докер докер
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 12:11, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Едет ишью через репу
    Видит модер ишью в репе
    Теги модер ишью хлоп
    Пайтон ноде репе старт
    Ишью репе пайтон бац
    Авто ишью в репе ух!
     
     
  • 3.13, Анонимъ (?), 15:33, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз, два, три, четыре, пять
    С детства с рифмой я дружу
     
  • 3.18, Аноним (16), 17:41, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дед, таблетки прими
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:09, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    редактор под веществами? я мозг сломал пока пытался прочитать статью
     
     
  • 2.15, Аноним (16), 17:04, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретные фрагменты текста, "сломавшие мозг", будь добр. У меня что-то таких проблем не возникло.
    Может, тебе компетентности в теме не хватает?
     

  • 1.8, manster (ok), 12:22, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересная фича
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:56, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Автор, ты зачем каждый день репозитории форкаешь? 322 репы уже! Коммиты у тебя еще замечательнее... Еще бы орфографию в доках правил...

    В общем, мутный ты какой-то, я бы тебе не доверял.

    Про Python и Node.js тебе уже написали.

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 14:03, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И друзья у него такие-же.
     

  • 1.12, Эбола (?), 14:08, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > принудительного самообслуживания пользователей репозитория

    Сразу сделайте баннер с посыланием нахер :)

     
  • 1.14, rm_ (ok), 16:29, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Issuer - GitHub-действие для принудительного самообслуживания пользователей репозитория"

    Автор какой-то поехавший.

    Слова "принудительное самообслуживание" не несут никакого смысла кроме как выразить НЕНАВИЗДЬ автора ко всем этим "пользователям репозитория". Не говоря уж о том, что сочетание слов "Issuer - GitHub-действие" просто ахренеть как читаемо и сразу же понятно. Рекомендую изучать русский, пригодится. Можно было написать например так:

    "Выпущен первый релиз Issuer, бота для автоматической модерации системы отслеживания обращений на GitHub"

     
     
  • 2.17, Аноним (16), 17:20, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чиновником работаешь?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру