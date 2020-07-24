В рамках проекта Issuer подготовлен бот для GitHub, решающий задачи по принудительному самообслуживанию пользователей репозитория. На GitHub можно встретить репозитории, единственная функция которых - координация людей через систему Issue. В некоторых из них оставляющим Issue предлагается заполнить форму. Потом приходит модератор, проверяет правильность заполнения формы, и развешивает теги в соответствии с указанными в форме (теги может вешать только привилегированный пользователь, если они не заданны в шаблоне). Пример такого сообщества - open-source-ideas/open-source-ideas. Модератор приходит не моментально. Поэтому для проверки форм и выполнения операций подготовлено представленное в новости GitHub-действие. Бот написан на Python, но запускать его всё равно приходится через node.js, так как у GitHub всего 2 типа действий - node.js и docker, причём для docker сначала грузится тот же контейнер, где и node.js, и в него грузится ещё один контейнер, что долго. Учитывая, что в контейнере с node.js python3 и всё остальное нужное и так есть, рационально просто подгрузить в него зависимости, благо что они небольшие. Особенности: Действие управляется с помощью YAML-конфига и Markdown-шаблонов;

В каждый Markdown-шаблон добавляется блок, описывающий условия корректного заполнения формы и желаемые действия;

Добавляется файл конфигурации с глобальными настройками;

Формы состоят из секций. Есть 2 типа секций: Свободный текст. Действие может проверить, что пользователь потрудился заполнить туда что-нибудь. Осмысленность текста автоматически не проверяется. Флажки (checkbox). Можно потребовать заполнить n флажков, такое что 0 {= m1 {= n {= m2 {= общее число флажков в секции. Действие проверяет, что флажки соответствуют флажкам в шаблоне. Если флажки заданы правильно, действие может повесить на issue теги, соотв. флажкам.

Если форма заполнена неправильно, то действие инструктирует пользователя, как её правильно заполнить и вешает специальную метку.

Если форма не исправлена в течение определённого времени, то действие может закрыть issue. Автоматический бан пользователей, удаление и перемещение issue пока не реализовано в связи с отсутствием официального API для нужных действий и проблемами с хранением состояния.

Если проблема устранена, то действие удаляет метку.

Шаблоны ответов действия, разумеется, настраиваются.



