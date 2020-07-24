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|1.1, Аноним (1), 11:05, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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> Бот написан на Python, но запускать его всё равно приходится через node.js, так как у GitHub всего 2 типа действий - node.js и docker, причём для docker сначала грузится тот же контейнер, где и node.js, и в него грузится ещё один контейнер, что долго.
Самим-то не смешно?
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|2.9, Аноним (9), 12:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Читать следует наоборот:
"У GitHub 2 типа действий - node.js и docker, но проект все равно написан на Python."
Тот момент, когда впихивают невпихyемый пихон туда, куда его впихивать было не нужно. Автор видать свидетель npm leftpad и 0.30000000000000004.
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|1.2, Аноним (2), 11:09, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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что это за самореклама ?
у этого вашего Issuer, 0 звезд. создали только что ?
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|2.16, Аноним (16), 17:12, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. ОК, предложи более подходящее место для того, чтоб рассказать о своём ОС-проекте и набрать первые жизненно важные для некоторых "лайки".
2. Если автор накрутит звёзды ботами, ты потечёшь?
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|2.7, A.Stahl (ok), 12:11, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Едет ишью через репу
Видит модер ишью в репе
Теги модер ишью хлоп
Пайтон ноде репе старт
Ишью репе пайтон бац
Авто ишью в репе ух!
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|1.6, Аноним (6), 12:09, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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редактор под веществами? я мозг сломал пока пытался прочитать статью
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|2.15, Аноним (16), 17:04, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конкретные фрагменты текста, "сломавшие мозг", будь добр. У меня что-то таких проблем не возникло.
Может, тебе компетентности в теме не хватает?
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|1.10, Аноним (10), 13:56, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Автор, ты зачем каждый день репозитории форкаешь? 322 репы уже! Коммиты у тебя еще замечательнее... Еще бы орфографию в доках правил...
В общем, мутный ты какой-то, я бы тебе не доверял.
Про Python и Node.js тебе уже написали.
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|1.12, Эбола (?), 14:08, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> принудительного самообслуживания пользователей репозитория
Сразу сделайте баннер с посыланием нахер :)
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|1.14, rm_ (ok), 16:29, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Issuer - GitHub-действие для принудительного самообслуживания пользователей репозитория"
Автор какой-то поехавший.
Слова "принудительное самообслуживание" не несут никакого смысла кроме как выразить НЕНАВИЗДЬ автора ко всем этим "пользователям репозитория". Не говоря уж о том, что сочетание слов "Issuer - GitHub-действие" просто ахренеть как читаемо и сразу же понятно. Рекомендую изучать русский, пригодится. Можно было написать например так:
"Выпущен первый релиз Issuer, бота для автоматической модерации системы отслеживания обращений на GitHub"
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