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Выпуск nginx 1.19.1 и njs 0.4.2

08.07.2020 09:11

Представлен выпуск новой основной ветки nginx 1.19.1, в рамках которой ведётся развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В следующем году на базе основной ветки 1.19.x будет сформирована стабильная ветка 1.20.

Основные изменения:

  • В директивы "proxy_cache_path", "fastcgi_cache_path", "scgi_cache_path" и "uwsgi_cache_path" добавлен параметр "min_free", регулирующий размер кэша на основе определения минимального размера свободного дискового пространства.
  • Директивы "lingering_close", "lingering_time" и "lingering_timeout" адаптированы для работы с HTTP/2.
  • Обеспечено отбрасывание всех лишних данных, отправляемых бэкендом.
  • При получении очень короткого ответа от сервера FastCGI, Nginx теперь пытается отправить клиенту доступную часть ответа, после чего закрывает соединение.
  • При получении от бэкенда gRPC ответа некорректной длины, Nginx прекращает обработку запроса с выводом ошибки.
  • Устранены ошибки, например, обеспечено удаление слушающих Unix-сокетов при обработке сигнала SIGQUIT, налажено проксирование UDP-пакетов нулевого размера и проксирование к бэкендам uwsgi при использовании SSL, исправлена обработка ошибок при использовании директивы "ssl_ocsp", исправлен некорректный расчёт размера кэша в ФC XFS и NFS.

Одновременно состоялся выпуск njs 0.4.2, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новой версии добавлена поддержка RegExp.prototype[Symbol.replace] и %TypedArray%.prototype.sort(). Представлена возможность построчной обратной трассировки. В модуль "fs" добавлены функции, подобные mkdir(), readdir() и rmdir().

Кроме того, в министерстве внутренних дел РФ получено подтверждение информации о прекращении уголовного дела о правах на программное обеспечение Nginx, а также о завершении проверки принятого решения надзирающей прокуратурой. "Указанное уголовное дело, возбужденное 04.12.2019 по факту нарушения авторских прав ООО "Рамблер Интернет Холдинг" при разработке программного обеспечения "Nginx", 18.05.2020 прекращено по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с отсутствием состава преступления)". Ранее о прекращении уголовного дела сообщил Игорь Сысоев, автор Nginx, но оставалась вероятность отмены данного решения надзорными органами. При этом в суде США продолжается связанное с правами на Nginx разбирательство против компаниии F5 Networks, инициированное после подачи иска юридической фирмой Lynwood Investments.

  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
  3. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.19.0
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.18.0
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.18.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53307-nginx
Ключевые слова: nginx, njs
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  • 1.1, Аноним (1), 10:00, 08/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    про HTTP/3 ничего не слышно?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:28, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поговаривают что это ненужно от Гугл.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:34, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > про HTTP/3 ничего не слышно?

    Как обычно, не-гугловые разработчики ждут стабилизации спек и прекращения ломания совместимости.
    Гугловцы отвечают "не дождетесь!"

     

  • 1.2, m.makhno (ok), 10:14, 08/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Рамблер, до свидания 👋
     
  • 1.3, Аноним (4), 11:26, 08/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Почти 8 месяцев для закрытия дела? Однако. Хорошо хоть Сысоев не в СИЗО сидел все это время.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 11:35, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него есть шанс посидеть в США.
    Хорошо хоть, что не с неграми (их теперь повыпускали).
     
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