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Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.2.0

01.06.2020 21:14

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.2.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 3.2.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 6.8.

Особенности LibreSSL 3.2.0:

  • Включена по умолчанию серверная часть TLS 1.3 в дополнение к ранее предложенной клиентской части. Реализация TLS 1.3 построена на базе нового конечного автомата и подсистемы работы с записями. Совместимый с OpenSSL TLS 1.3 API пока недоступен, но в команду openssl добавлены связанные с TLS 1.3 опции.
  • В подсистеме работы с записями улучшена проверка размера полей TLS 1.3 и обеспечен вывод предупреждения в случае превышения лимитов.
  • В TLS-сервере обеспечена обработка только корректных имён хостов в SNI, соответствующих требованиям RFC 5890 и RFC 6066.
  • В реализации TLS 1.3 добавлена поддержка режима SSL_MODE_AUTO_RETRY для автоматической повторной отправки сообщений согласования соединения.
  • В сервер и клиент TLS 1.3 добавлена поддержка отправки запросов проверки состояния сертификатов, используя расширение OCSP stapling (заверенный удостоверяющим центром ответ OCSP передаётся обслуживающим сайт сервером при согласовании TLS-соединения).
  • При вводе/выводе включён по умолчанию режим SSL_MODE_AUTO_RETRY, по аналогии с новыми выпусками OpenSSL.
  • Добавлены регрессивные тесты на основе tlsfuzzer.
  • В команде "openssl x509" обеспечена пометка некорректного времени действия сертификата.
  • В TLS 1.3 с RSA разрешено использование только цифровых подписей PSS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.1.1
  3. OpenNews: Выпуск криптографических библиотек LibreSSL 3.1.0 и Botan 2.14.0
  4. OpenNews: Доступна криптографическая хеш-функция BLAKE3, работающая в 10 раз быстрее SHA-2
  5. OpenNews: Google представил открытый стек OpenSK для создания криптографических токенов
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки wolfSSL 4.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53066-libressl
Ключевые слова: libressl, tls
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:17, 01/06/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему не на языке F* с верификацией?
     
     
  • 2, Аноним (2), 21:25, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что лично ты, аноним, не написал это. Только ты виноват в этом.
     
     
  • 5, Аноним (1), 22:14, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо. Завтра перепишу весь OpenBSD.
     

  • 3, InuYasha (?), 21:34, 01/06/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно ли просто
    apt remove openssl
    apt install libressl
    и чтоб всё работало?
     
     
  • 4, mikhailnov (ok), 21:50, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ROSA можно, даже devel-пакеты openssl и libressl могут рядом стоять
     
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