Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.2.0

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.2.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 3.2.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 6.8. Особенности LibreSSL 3.2.0: Включена по умолчанию серверная часть TLS 1.3 в дополнение к ранее предложенной клиентской части. Реализация TLS 1.3 построена на базе нового конечного автомата и подсистемы работы с записями. Совместимый с OpenSSL TLS 1.3 API пока недоступен, но в команду openssl добавлены связанные с TLS 1.3 опции.

В подсистеме работы с записями улучшена проверка размера полей TLS 1.3 и обеспечен вывод предупреждения в случае превышения лимитов.

В TLS-сервере обеспечена обработка только корректных имён хостов в SNI, соответствующих требованиям RFC 5890 и RFC 6066.

В реализации TLS 1.3 добавлена поддержка режима SSL_MODE_AUTO_RETRY для автоматической повторной отправки сообщений согласования соединения.

В сервер и клиент TLS 1.3 добавлена поддержка отправки запросов проверки состояния сертификатов, используя расширение OCSP stapling (заверенный удостоверяющим центром ответ OCSP передаётся обслуживающим сайт сервером при согласовании TLS-соединения).

При вводе/выводе включён по умолчанию режим SSL_MODE_AUTO_RETRY, по аналогии с новыми выпусками OpenSSL.

Добавлены регрессивные тесты на основе tlsfuzzer.

В команде "openssl x509" обеспечена пометка некорректного времени действия сертификата.

В TLS 1.3 с RSA разрешено использование только цифровых подписей PSS.



