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Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.1.1

09.05.2020 09:39

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.1.1, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. LibreSSL 3.1.1 помечен как первая стабильная версия ветки 3.1, которая войдёт в состав выпуска OpenBSD 6.7, ожидаемого в ближайшие дни.

Особенности LibreSSL 3.1.1:

  • Доведена до готовности реализация TLS 1.3 на базе нового конечного автомата и подсистемы работы с записями. По умолчанию пока включена лишь клиентская часть TLS 1.3, серверную часть планируют активировать по умолчанию в одном из будущих выпусков. Совместимый с OpenSSL TLS 1.3 API пока не доступен.
  • Обработка наборов шифров расширена автоматическим включением алгоритмов, необходимых для TLSv1.3, если они явно не упомянуты при согласовании соединения;
  • Предоставлены псевдонимы имён шифров из набора TLSv1.3, определённые в RFC 8446;
  • Из OpenSSL 1.1.1 перенесены методы RSA-PSS и RSA-OAEP;
  • Из OpenSSL 1.1.1 портирована и включена по умолчанию реализация CMS (Cryptographic Message Syntax);
  • В утилиту openssl добавлена команда "cms", а также опции "req -addext" и "s_server -groups". В опцию "-tlsextdebug" добавлена поддержка типов расширений TLSv1.3; ;
  • Улучшена совместимость с OpenSSL 1.1.1;
  • Приближено к OpenSSL поведение EVP_chacha20();
  • Проведена чистка кода, внесены улучшения в функции работы с памятью и разбора протоколов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографических библиотек LibreSSL 3.1.0 и Botan 2.14.0
  3. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.0.0
  4. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.18
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.12.0
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки wolfSSL 4.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52916-libressl
Ключевые слова: libressl, crypt
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:47, 09/05/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    При сборкe ядра Linux, с установленной libressl, команда make modules install хреново подписывает модули ядра Linux!

    Когда libressl будет нормально подписывать модули ядра Linux?

     
     
  • 2, Alex (??), 09:52, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда, пока ты сам возьмёшь и не починишь.
     
  • 3, marios (ok), 10:08, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это лучше в мэйлинг-листе спроси
     
  • 4, Аноним (4), 10:52, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукспроблемы
     

  • 5, Аноним (5), 11:00, 09/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Штош, подождем ещё пол года TLSv1.3
     
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