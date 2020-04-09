Выпуск криптографических библиотек LibreSSL 3.1.0 и Botan 2.14.0

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Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.1.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 3.1.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 6.7.
Особенности LibreSSL 3.1.0:
- Предложена начальная реализация TLS 1.3 на базе нового конечного автомата и подсистемы работы с записями. По умолчанию пока включена лишь клиентская часть TLS 1.3, серверную часть планируют активировать по умолчанию в одном из будущих выпусков.
- Проведена чистка кода, улучшены парсинг протоколов и работа с памятью.
- Из OpenSSL 1.1.1 перенесены методы RSA-PSS и RSA-OAEP.
- Из OpenSSL 1.1.1 перенесена и включена по умолчанию реализация CMS (Cryptographic Message Syntax). В утилиту openssl добавлена команда "cms".
- Улучшена совместимость с OpenSSL 1.1.1 через бэкпортирование некоторых изменений.
- Добавлен большой набор новых тестов криптографических функций.
- Поведение EVP_chacha20() приближено к семантике OpenSSL.
- Добавлена возможность настройки местоположения набора с сертификатами удостоверяющих центров.
- В утилите openssl в команде "req" реализована опция "-addext".
Кроме того, можно отметить выпуск криптографической библиотеки Botan 2.14.0, применяемой в проекте NeoPG, форке GnuPG 2. Библиотека предоставляет большую коллекцию готовых примитивов, используемых в протоколе TLS, сертификатах X.509, шифрах AEAD, модулях TPM, PKCS#11, хэшировании паролей и постквантовой криптографии (подписи на основе хэша и согласование ключей на основе McEliece и NewHope). Библиотека написана на языке C++11 и поставляется под лицензией BSD.
Среди изменений в новом выпуске Botan:
- Добавлена реализация режима GCM (Galois/Counter Mode), ускоренная для процессоров POWER8 при помощи векторной инструкции VPSUMD.
- Для систем ARM и POWER значительно ускорена реализация операции перестановки векторов для AES с постоянным временем выполнения.
- Предложен новый алгоритм инверсии по модулю, который быстрее и лучше защищает от атак по сторонним каналам.
- Внесены оптимизации, ускоряющие ECDSA/ECDH за счёт сокращения поля NIST.