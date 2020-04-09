Выпуск криптографических библиотек LibreSSL 3.1.0 и Botan 2.14.0

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.1.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 3.1.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 6.7. Особенности LibreSSL 3.1.0: Предложена начальная реализация TLS 1.3 на базе нового конечного автомата и подсистемы работы с записями. По умолчанию пока включена лишь клиентская часть TLS 1.3, серверную часть планируют активировать по умолчанию в одном из будущих выпусков.

Проведена чистка кода, улучшены парсинг протоколов и работа с памятью.

Из OpenSSL 1.1.1 перенесены методы RSA-PSS и RSA-OAEP.

Из OpenSSL 1.1.1 перенесена и включена по умолчанию реализация CMS (Cryptographic Message Syntax). В утилиту openssl добавлена команда "cms".

Улучшена совместимость с OpenSSL 1.1.1 через бэкпортирование некоторых изменений.

Добавлен большой набор новых тестов криптографических функций.

Поведение EVP_chacha20() приближено к семантике OpenSSL.

Добавлена возможность настройки местоположения набора с сертификатами удостоверяющих центров.

В утилите openssl в команде "req" реализована опция "-addext".





Кроме того, можно отметить выпуск криптографической библиотеки Botan 2.14.0, применяемой в проекте NeoPG, форке GnuPG 2. Библиотека предоставляет большую коллекцию готовых примитивов, используемых в протоколе TLS, сертификатах X.509, шифрах AEAD, модулях TPM, PKCS#11, хэшировании паролей и постквантовой криптографии (подписи на основе хэша и согласование ключей на основе McEliece и NewHope). Библиотека написана на языке C++11 и поставляется под лицензией BSD. Среди изменений в новом выпуске Botan: Добавлена реализация режима GCM (Galois/Counter Mode), ускоренная для процессоров POWER8 при помощи векторной инструкции VPSUMD.

Для систем ARM и POWER значительно ускорена реализация операции перестановки векторов для AES с постоянным временем выполнения.

Предложен новый алгоритм инверсии по модулю, который быстрее и лучше защищает от атак по сторонним каналам.

Внесены оптимизации, ускоряющие ECDSA/ECDH за счёт сокращения поля NIST.



