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Выпуск криптографических библиотек LibreSSL 3.1.0 и Botan 2.14.0

09.04.2020 08:52

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.1.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 3.1.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 6.7.

Особенности LibreSSL 3.1.0:

  • Предложена начальная реализация TLS 1.3 на базе нового конечного автомата и подсистемы работы с записями. По умолчанию пока включена лишь клиентская часть TLS 1.3, серверную часть планируют активировать по умолчанию в одном из будущих выпусков.
  • Проведена чистка кода, улучшены парсинг протоколов и работа с памятью.
  • Из OpenSSL 1.1.1 перенесены методы RSA-PSS и RSA-OAEP.
  • Из OpenSSL 1.1.1 перенесена и включена по умолчанию реализация CMS (Cryptographic Message Syntax). В утилиту openssl добавлена команда "cms".
  • Улучшена совместимость с OpenSSL 1.1.1 через бэкпортирование некоторых изменений.
  • Добавлен большой набор новых тестов криптографических функций.
  • Поведение EVP_chacha20() приближено к семантике OpenSSL.
  • Добавлена возможность настройки местоположения набора с сертификатами удостоверяющих центров.
  • В утилите openssl в команде "req" реализована опция "-addext".



Кроме того, можно отметить выпуск криптографической библиотеки Botan 2.14.0, применяемой в проекте NeoPG, форке GnuPG 2. Библиотека предоставляет большую коллекцию готовых примитивов, используемых в протоколе TLS, сертификатах X.509, шифрах AEAD, модулях TPM, PKCS#11, хэшировании паролей и постквантовой криптографии (подписи на основе хэша и согласование ключей на основе McEliece и NewHope). Библиотека написана на языке C++11 и поставляется под лицензией BSD.

Среди изменений в новом выпуске Botan:

  • Добавлена реализация режима GCM (Galois/Counter Mode), ускоренная для процессоров POWER8 при помощи векторной инструкции VPSUMD.
  • Для систем ARM и POWER значительно ускорена реализация операции перестановки векторов для AES с постоянным временем выполнения.
  • Предложен новый алгоритм инверсии по модулю, который быстрее и лучше защищает от атак по сторонним каналам.
  • Внесены оптимизации, ускоряющие ECDSA/ECDH за счёт сокращения поля NIST.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.0.0
  3. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
  4. OpenNews: Обновление OpenSSL с устранением уязвимости в реализации TLS
  5. OpenNews: Уязвимость в библиотеке MatrixSSL
  6. OpenNews: Google представил открытый стек OpenSK для создания криптографических токенов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52700-libressl
Ключевые слова: libressl, crypt, botan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ананимус (?), 09:01, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Meh, уже есть rustls и он быстрее.
     
     
  • 2.3, Ivan_83 (ok), 09:22, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Он хотя бы к чему то прикручивается?
    Ну там nginx, openssh, curl или ещё куда то к нужному софту?
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:39, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстрее ассемблера?
     
     
  • 3.6, Owlet (?), 10:43, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Программы на C/C++/Rust уже много лет как могут быть быстрее написанных вручную на ассемблере. Компиляторы поумнее рядового программиста будут.
     
     
  • 4.8, Аноним (4), 10:49, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Программы на C/C++/Rust уже много лет как могут быть быстрее написанных вручную

    Вообще-то это миф. Да и по логике, в таком случае не приходилось бы переписывать значительные участки программ с ручной оптимизацией.

    >Компиляторы поумнее

    Смахивает на шутку из Аншлага, но я не уверен.

     
  • 4.9, нах. (?), 11:29, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рядового - да. Но, к сожалению, "рядовые" неспособны написать openssl. Вот сделать бесполезный дырявый форк - у таких получилось.

    Да и компиляторы за последние пятнадцать лет изрядно отупели, посмотрите ЧТО полагается написать для "автоматической" оптимизации с использованием sse, чтобы хваленый интеловский (!) компилятор вас понял (гуглите или сразу ищите по интеловскому сайту, там были примеры).

     

  • 1.2, Ivan_83 (ok), 09:18, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь не будет много приключений с пересборкой зависимого софта :)
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 09:40, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно не будет, этот хлам нигде не используется и только бандлится статически. Как ты его обновлять будешь? :)
     
     
  • 3.11, Ivan_83 (ok), 11:49, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще то на фре его можно использовать вместо OpenSSL для всех портов, и в прошлые разы частенько приходилось пересобирать все заивисомсти.
    А ещё они онигда не собирались после апдейта потому что апи ломался.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:49, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Из OpenSSL 1.1.1 перенесены
    > Из OpenSSL 1.1.1 перенесена и включена
    > Улучшена совместимость с OpenSSL 1.1.1
    > приближено к семантике OpenSSL

    И тут же
    > форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности

    Ну да, ну да...

     
     
  • 2.10, нах. (?), 11:30, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну чего тебе не так? Нацелен. Стрелять и не собиралось.

    Прицел, правда, тоже немного сбит, но раз оно не стреляет, то и какая в том беда?

     

  • 1.12, КО (?), 11:51, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Open
    Libre
    ...
    Следующий форк сделаем "Libero"
     
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