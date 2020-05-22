Выпуск OpenWrt 19.07.3

Подготовлено обновление дистрибутива OpenWrt 19.07.3, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 37 целевых платформ. Из изменений в OpenWrt 19.07.3 отмечается: Обновлены системные компоненты: ядро Linux 4.14.180, подсистема mac80211 перенесена из ядра 4.19.120, openssl 1.1.1g, mbedtls 2.16.6, добавлены новые версии Wi-Fi драйвера mt76, wireless-regdb и fstools.

В web-интерфейсе LuCI значительно повышена производительность загрузки при использовании HTTPS. Добавлена возможность настройки режимов WPA3 для Wi-Fi. Улучшены переводы.

Добавлена поддержка точек доступа Luxul XAP-1610 и Luxul XWR-3150, TP-Link TL-WR740N v5, TP-Link Archer C60 v3, TP-Link WDR3500 v1, TP-Link TL-WA850RE v1, TP-Link TL-WA860RE v1, TP-Link TL-WDR4310 v1.

Обновлена поддержка устройств TP-Link TL-WA901ND v2, TP-Link TL-WDR4900 v2, TP-Link TL-WR810N v1/v2, TP-Link TL-WR842N/ND v1, TP-Link TL-WR740N v1/v2/v3/v4/v5, TP-Link TL-WR741N/ND v1/v2, TP-Link TL-WR743ND v1, TP-Link TL-WR841N/ND v5/v6, TP-Link TL-WR941N/ND v2/v3/v4.

Решены проблемы с работой на устройствах AVM FRITZ Repeater 450E, TP-Link Archer C7, TP-Link Archer C60 v1/v2, TP-Link TL-MR3040 v2, GL.iNet GL-AR750S, Mikrotik RB951G-2HnD, ZyXEL Keenetic, Embedded Wireless Dorin, Traverse LS1043, SolidRun ClearFog.

Для dnsmasq добавлена опция scriptarp, позволяющая запускать скрипты из /etc/hotplug.d/neigh/ при событиях arp-add и arp-del.

Решены проблемы со сборкой в GCC 10.

Устранены уязвимости в relayd (CVE-2020-11752) и umdns Multicast DNS Daemon (CVE-2020-11750), которые могут привести к переполнению буфера при обработке определённых данных.

Снижено потребление памяти в пакетном менеджере opkg.



