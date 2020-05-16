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Mozilla отключила дополнительную аутентификацию для систем без мастер-пароля

16.05.2020 09:09

Разработчики Mozilla без формирования нового выпуска через систему экспериментов распространили среди пользователей Firefox 76 и Firefox 77-beta обновление, отключающее новый механизм подтверждения доступа к сохранённым паролям, применяемый на системах без мастер-пароля. Напомним, что в Firefox 76 для пользователей Windows и macOS без установленного мастер-пароля для просмотра сохранённых в браузере паролей начал выводиться диалог аутентификации ОС, требующий ввода системных учётных данных. После ввода системного пароля доступ к сохранённым паролям предоставляется на 5 минут, после чего пароль нужно будет ввести повторно.

Собранная телеметрия показала аномально высокий уровень проблем при аутентификации с использованием системных учётных данных при попытке доступа к сохранённым в браузере паролям. В 20% случаев пользователи не смогли пройти подтверждение и не получили доступ к своим сохранённым паролям. Выделены две основные причины, которые вероятно являются источником возникших проблем:

  • Пользователь может не помнить или не знать свой системный пароль, так как использует сеанс с автоматическим входом.
  • Из-за недостаточно чёткого пояснения в диалоге пользователь не понимает, что необходимо ввести системный пароль и пытается вводить пароль от учётной записи в Firefox Account, используемой для синхронизации настроек между устройствами.

Предполагалось, что системная аутентификация позволит защитить учётные данные от чужих глаз в случае оставления компьютера без присмотра, если в браузере не установлен мастер-пароль. На деле же многие пользователи не смогли получить доступ к своим сохранённым паролям. Разработчики временно отключили новую возможность и намерены пересмотреть реализацию. В частности, они планируют добавить более ясное описание о необходимости ввода системных учётных данных и отключить вывод диалога для конфигураций с автоматическим входом.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: В Firefox 78 появится менеджер процессов
  3. OpenNews: Продвижение Firefox 76 приостановлено. Доступен Firefox 76.0.1
  4. OpenNews: Релиз Firefox 76
  5. OpenNews: Mozilla тестирует сервис анонимных email-адресов Firefox Private Relay
  6. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка WebGPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52965-firefox
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, X86 (ok), 09:26, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все правильно сделали. Это было очень спорное решение. Чтобы никто не получил доступ к паролям, надо ставить мастер-пароль или блокировать систему, если отходишь от компа.
     
     
  • 2.3, Ололо (?), 09:41, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Включили очередную непродуманную фичу
    > Обгaдились, потеряв ещё какое-то количество пользователей из своих 9%
    > Всё правильно сделали

    Согласен.

     
  • 2.14, мурзилла (?), 10:28, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Чтобы никто не получил доступ к паролям, надо ставить мастер-пароль

    теперь у владельца камеры за твоей спиной есть еще и твой мастер-пароль. Вдобавок к системному - ведь ты его уже ввел, чтобы разблокировать свой ящик.

    А спорное решение - потому что мы его приняли, как всегда, ЗА пользователей и вместо пользователей. Ну не давать же, в самом деле, им, безмозглым, решать, какие пароли и когда использовать?

     
     
  • 3.23, Суп из потрошков (?), 12:51, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс, паранойя, конспирология и ложное ЧСВ всегда идут рука об руку.
     
  • 2.20, хотел спросить (?), 12:07, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мастер пароль это туфта, только FDE, TME, usb-token и лок на систему

    вот тогда можно говорить о какой-то защищенности

     
  • 2.24, Аноним84701 (ok), 12:55, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  или блокировать систему, если отходишь

    И как это поможет против угона лисиной БД с паролями?


     

  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Предполагалось, что системная аутентификация позволит защитить учётные данные от чужих глаз в случае оставления компьютера без присмотра"
    Хмм... Выгодит, глаза мурзилы не чужие! Спокойно, спокойно, это свои!

    "Разработчики Mozilla без формирования нового выпуска через систему экспериментов распространили среди пользователей Firefox 76 и Firefox 77-beta обновление, отключающее новый механизм" т.е. они в потенциале могут что угодно без обновления включить или отключить у пользователя удалённо, хмм... одного меня это смущает? Хотя чего это я, это же мурзила, этож свои! Всё нормально, спокойно, отставить волнения!

     
     
  • 2.7, Anonim (??), 09:54, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то, что JavaScript на каждом, используемом тобой сайте, может быть изменён разработчиком сайта в любой момент тебя не волнует?
    В продвинутом, современном, продукте должна быть возможность телеметрии и возможности отключить новую фитчу, которая недостаточно проверена пользователями, чтобы избавить их от проблем.
     
     
  • 3.10, пох. (?), 10:03, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А то, что JavaScript на каждом, используемом тобой сайте, может быть изменён разработчиком
    > сайта в любой момент тебя не волнует?

    а то что вокруг него стоит мильен сэндбоксиков (похоже теперь правильно переводить это как коробочка из песка ;-) ограничений и, теоретически, сами апи тысячигласс изучают на предмет отсутствия у них доступа куда-то за пределы страницы (даже не всего браузера, и уж тем более не операционной системы пользователя, а конкретной страницы) - периодически ломая то что до этого работало - это, конечно же, малозначительные мелочи.

    > В продвинутом, современном, продукте должна быть возможность телеметрии и возможности
    > отключить новую фитчу,

    эх, вот если бы в продвинутых современных продуктах была бы еще громадная блямба с согласием пользователя на сбор телеметрии и управление шибкопродвинутым продуктом чужими дядями... Причем вот для этих самых феноменально-тупых - не дающая ни убрать ее, ни продолжить работу, осознанно не ответив на этот вопрос - чтоб совсем-совсем тупые вынуждены были его просто удалить, потому что работать он им так и не даст. А не зарытый в hidden preferences малозаметный свитч.

    Но почему-то единственные, кто так делают - microsoft, ага.

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:33, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В предыдущей версии firefox помню у меня выходила всплывашка предлагающая выбрать что отправлять, не знаю это было дело рук мозилы или доработки в debian для firefox
     
     
  • 5.25, Суп из потрошков (?), 12:56, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это было в очень предыдущей версии, кажется. Но не уверен, давно не был в настройках ФФ.
     

  • 1.4, mymedia (ok), 09:42, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    получается, никакой защиты и не было, раз её возможно так удалённо отключить
     
     
  • 2.6, мурзилла (?), 09:50, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хахаха! Конечно была - но не от меня же! Я и так знаю все ваши пароли - и даже умею отличить когда вы вводите пароль от "мразила акаунт" вместо системного.

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:49, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользователи подозревают подвох когда браузер просит ввести системный пароль
     
     
  • 2.8, пох. (?), 09:56, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я одного не пойму только - ОТКУДА у мурзилы среди ее 3% пользователей взялось ТАКОЕ количество феноменальных кретинов?

    > Пользователи подозревают подвох когда браузер просит ввести системный пароль

    и немедленно захлопывают страницу с новостями релиза, выводимую принудительно после каждого апдейта, да. И дрыгающиеся кнопки и самооткрывающиеся диалоги, тоже принудительно показываемые мурзилой, тоже ухитряются не замечать.

    Но они не должны были суметь поставить себе что-либо, отличного от edge. КАК?!

     

  • 1.9, Корец (?), 10:01, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Собранная телеметрия показала

    Всё яно

     
     
  • 2.12, мурзилла (?), 10:05, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собранная телеметрия показала, что дальше собирать ваши пароли нет смысла - все что нам прислали, было 123123.

    А такие у нас и так есть, незачем зря нагружать суперкластеры по слежке за пользователями сбором дополнительных.

     
     
  • 3.26, Суп из потрошков (?), 12:57, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем вот такой откровенно школьной конспирологией тут напоказ манкировать?
     

  • 1.11, Повидло19 (?), 10:04, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В результате пользователи ещё больше тупеют.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:26, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понял, теперь что, сохранять пароли в firefox в менеджере паролей нельзя что-ли если на него дополнительный пароль не установлен?
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:46, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь что-ли чтобы зайти на сайт нужно будет вводить пароль? Тогда зачем автосохранение паролев вообще нужно? А чего ушли, к тому пришли
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:58, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    требует ли оно пароль каждый раз при запуске, как раньше?
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:06, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Собранная телеметрия показала недостаточное количество собранных у пользователей сохранённых паролей.
     
  • 1.19, Аноним (18), 11:37, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пароль от системной учётки они научились брать, а сертификаты из системы импортировать не научились
     
  • 1.21, Аноним_t (?), 12:24, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >  Пользователь может не помнить или не знать свой системный пароль, так как использует сеанс с автоматическим входом.

    По-моему, это было очевидно изначально. От многих действий мозиллы в последнее время остаётся впечатление, что их целью является оттолкнуть оставшихся пользователей.

     
  • 1.22, And (??), 12:33, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какие-то забывшиеся школьники из своего маня-мирка. Эксперименты с чужими людьми, какие-то в соседней новости глупые панели.

    И правда, будто их кто-то специально хочет развалить изнутри.

    Причём года 4 назад уже было. Зашкал самоуверенной гордости от имени этих нескольких десятков разрабов, при попытке выйти на связь.

     
  • 1.27, Суп из потрошков (?), 12:59, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линукс-конспирологов просто штормит. Действительно, эта ОС наносит непоправимые повреждения вашему мозгу.
     
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