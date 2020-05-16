Mozilla отключила дополнительную аутентификацию для систем без мастер-пароля

> А то, что JavaScript на каждом, используемом тобой сайте, может быть изменён разработчиком

> сайта в любой момент тебя не волнует? а то что вокруг него стоит мильен сэндбоксиков (похоже теперь правильно переводить это как коробочка из песка ;-) ограничений и, теоретически, сами апи тысячигласс изучают на предмет отсутствия у них доступа куда-то за пределы страницы (даже не всего браузера, и уж тем более не операционной системы пользователя, а конкретной страницы) - периодически ломая то что до этого работало - это, конечно же, малозначительные мелочи. > В продвинутом, современном, продукте должна быть возможность телеметрии и возможности

> отключить новую фитчу, эх, вот если бы в продвинутых современных продуктах была бы еще громадная блямба с согласием пользователя на сбор телеметрии и управление шибкопродвинутым продуктом чужими дядями... Причем вот для этих самых феноменально-тупых - не дающая ни убрать ее, ни продолжить работу, осознанно не ответив на этот вопрос - чтоб совсем-совсем тупые вынуждены были его просто удалить, потому что работать он им так и не даст. А не зарытый в hidden preferences малозаметный свитч. Но почему-то единственные, кто так делают - microsoft, ага.