Mozilla отключила дополнительную аутентификацию для систем без мастер-пароля

|
|1.1, X86 (ok), 09:26, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Все правильно сделали. Это было очень спорное решение. Чтобы никто не получил доступ к паролям, надо ставить мастер-пароль или блокировать систему, если отходишь от компа.
|
|
|
|2.3, Ололо (?), 09:41, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Включили очередную непродуманную фичу
> Обгaдились, потеряв ещё какое-то количество пользователей из своих 9%
> Всё правильно сделали
Согласен.
|
|2.14, мурзилла (?), 10:28, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Чтобы никто не получил доступ к паролям, надо ставить мастер-пароль
теперь у владельца камеры за твоей спиной есть еще и твой мастер-пароль. Вдобавок к системному - ведь ты его уже ввел, чтобы разблокировать свой ящик.
А спорное решение - потому что мы его приняли, как всегда, ЗА пользователей и вместо пользователей. Ну не давать же, в самом деле, им, безмозглым, решать, какие пароли и когда использовать?
|
|2.20, хотел спросить (?), 12:07, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
мастер пароль это туфта, только FDE, TME, usb-token и лок на систему
вот тогда можно говорить о какой-то защищенности
|
|2.24, Аноним84701 (ok), 12:55, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> или блокировать систему, если отходишь
И как это поможет против угона лисиной БД с паролями?
|
|1.2, Аноним (2), 09:33, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
"Предполагалось, что системная аутентификация позволит защитить учётные данные от чужих глаз в случае оставления компьютера без присмотра"
Хмм... Выгодит, глаза мурзилы не чужие! Спокойно, спокойно, это свои!
"Разработчики Mozilla без формирования нового выпуска через систему экспериментов распространили среди пользователей Firefox 76 и Firefox 77-beta обновление, отключающее новый механизм" т.е. они в потенциале могут что угодно без обновления включить или отключить у пользователя удалённо, хмм... одного меня это смущает? Хотя чего это я, это же мурзила, этож свои! Всё нормально, спокойно, отставить волнения!
|
|
|
|2.7, Anonim (??), 09:54, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А то, что JavaScript на каждом, используемом тобой сайте, может быть изменён разработчиком сайта в любой момент тебя не волнует?
В продвинутом, современном, продукте должна быть возможность телеметрии и возможности отключить новую фитчу, которая недостаточно проверена пользователями, чтобы избавить их от проблем.
|
|
|
|3.10, пох. (?), 10:03, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> А то, что JavaScript на каждом, используемом тобой сайте, может быть изменён разработчиком
> сайта в любой момент тебя не волнует?
а то что вокруг него стоит мильен сэндбоксиков (похоже теперь правильно переводить это как коробочка из песка ;-) ограничений и, теоретически, сами апи тысячигласс изучают на предмет отсутствия у них доступа куда-то за пределы страницы (даже не всего браузера, и уж тем более не операционной системы пользователя, а конкретной страницы) - периодически ломая то что до этого работало - это, конечно же, малозначительные мелочи.
> В продвинутом, современном, продукте должна быть возможность телеметрии и возможности
> отключить новую фитчу,
эх, вот если бы в продвинутых современных продуктах была бы еще громадная блямба с согласием пользователя на сбор телеметрии и управление шибкопродвинутым продуктом чужими дядями... Причем вот для этих самых феноменально-тупых - не дающая ни убрать ее, ни продолжить работу, осознанно не ответив на этот вопрос - чтоб совсем-совсем тупые вынуждены были его просто удалить, потому что работать он им так и не даст. А не зарытый в hidden preferences малозаметный свитч.
Но почему-то единственные, кто так делают - microsoft, ага.
|
|
|
|4.18, Аноним (18), 11:33, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В предыдущей версии firefox помню у меня выходила всплывашка предлагающая выбрать что отправлять, не знаю это было дело рук мозилы или доработки в debian для firefox
|
|1.4, mymedia (ok), 09:42, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
получается, никакой защиты и не было, раз её возможно так удалённо отключить
|
|
|
|2.6, мурзилла (?), 09:50, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Хахаха! Конечно была - но не от меня же! Я и так знаю все ваши пароли - и даже умею отличить когда вы вводите пароль от "мразила акаунт" вместо системного.
|
|1.5, Аноним (5), 09:49, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Пользователи подозревают подвох когда браузер просит ввести системный пароль
|
|
|
|2.8, пох. (?), 09:56, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я одного не пойму только - ОТКУДА у мурзилы среди ее 3% пользователей взялось ТАКОЕ количество феноменальных кретинов?
> Пользователи подозревают подвох когда браузер просит ввести системный пароль
и немедленно захлопывают страницу с новостями релиза, выводимую принудительно после каждого апдейта, да. И дрыгающиеся кнопки и самооткрывающиеся диалоги, тоже принудительно показываемые мурзилой, тоже ухитряются не замечать.
Но они не должны были суметь поставить себе что-либо, отличного от edge. КАК?!
|
|
|
|2.12, мурзилла (?), 10:05, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Собранная телеметрия показала, что дальше собирать ваши пароли нет смысла - все что нам прислали, было 123123.
А такие у нас и так есть, незачем зря нагружать суперкластеры по слежке за пользователями сбором дополнительных.
|
|1.13, Аноним (13), 10:26, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я не понял, теперь что, сохранять пароли в firefox в менеджере паролей нельзя что-ли если на него дополнительный пароль не установлен?
|
|1.15, Аноним (15), 10:46, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Теперь что-ли чтобы зайти на сайт нужно будет вводить пароль? Тогда зачем автосохранение паролев вообще нужно? А чего ушли, к тому пришли
|
|1.17, Аноним (17), 11:06, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Собранная телеметрия показала недостаточное количество собранных у пользователей сохранённых паролей.
|
|1.19, Аноним (18), 11:37, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Пароль от системной учётки они научились брать, а сертификаты из системы импортировать не научились
|
|1.21, Аноним_t (?), 12:24, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Пользователь может не помнить или не знать свой системный пароль, так как использует сеанс с автоматическим входом.
По-моему, это было очевидно изначально. От многих действий мозиллы в последнее время остаётся впечатление, что их целью является оттолкнуть оставшихся пользователей.
|
|1.22, And (??), 12:33, 16/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Какие-то забывшиеся школьники из своего маня-мирка. Эксперименты с чужими людьми, какие-то в соседней новости глупые панели.
И правда, будто их кто-то специально хочет развалить изнутри.
Причём года 4 назад уже было. Зашкал самоуверенной гордости от имени этих нескольких десятков разрабов, при попытке выйти на связь.
|