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Продвижение Firefox 76 приостановлено до готовности обновления с устранением проблем

08.05.2020 10:15

Компания Mozilla приостановила продвижение Firefox 76 через систему автоматической доставки обновлений до выпуска обновления 76.0.1, появление которого ожидается сегодня или завтра. Решение обусловлено выявлением двух серьёзных ошибок в Firefox 76. Первая проблема приводит к краху на 32-разрядных системах Windows 7 с определёнными драйверами NVIDIA, а вторая нарушает работоспособность некоторых дополнений, включая Amazon Assistant, официально предлагаемого на Amazon.com.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/05/m...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 76
  3. OpenNews: Mozilla тестирует сервис анонимных email-адресов Firefox Private Relay
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка WebGPU
  5. OpenNews: В Firefox 77 появится поддержка изображений AVIF
  6. OpenNews: В Firefox 76 появится режим работы только по HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52906-firefox
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 10:16, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Какие ужасные проблемы (нет).
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 10:20, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тю, у большинства работает? Значит -- в релиз! А оставшиеся 20% неудачников как-то перебьются...

    Шикарная логика (нет).

     
     
  • 3.7, Аноним (1), 10:24, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любом ПО есть баги и всегда будет меньшинство пользователей, которые их поймают.
     
     
  • 4.10, A.Stahl (ok), 10:32, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому ты предлагаешь выкатывать даже те обновления, которые точно что-то ломают? Тю, не это сломается, так другое. Фатум. Да?


     
     
  • 5.11, Аноним (1), 10:34, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С чего ты взял, что они знали про эти баги? Вы же сами любите телеметрию выключать всю.
     
     
  • 6.14, A.Stahl (ok), 10:47, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Птому что они их выявили. Как только они выявили баг, так сразу о нём узнали. Вот так это работает. И прекратили распространение проблемного патча, что вызвало саркастически-едкие замечания от местных "мол, такие серьёзнные проблемы, что прямо таки ах. Нехрен останавливать обновление."
     
     
  • 7.17, Аноним (1), 10:51, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ничего не говорил про распространение обновления. Только про критичность этих багов. А они на самом деле незначительные.
     
     
  • 8.18, A.Stahl (ok), 10:54, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крах программы у дохренища пользователей Тю, мелочи-то какие Забей Я, кажется... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.20, Аноним (1), 10:59, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тю, что не понятно то Тю, проблемы не значительные Тю, ыли баги и пострашнее, ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.21, anonymous (??), 11:01, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда вообще ничего не выкатывать, и исправлять до последнего бага годами.
     
  • 5.22, Агл (?), 11:02, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "у меня работает, а значит проблемы не существует -- это вы криворукие"
     
  • 3.8, КО (?), 10:24, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20%? да это ты льстишь...
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:51, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 32-разрядных системах Windows 7 с определёнными драйверами NVIDIA
    > Firefox 7x
    > 20%

    Да там даже одной тысячной не наберётся.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:18, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бида! Бида!
     
  • 1.3, TheFotoMag (ok), 10:19, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    У Firefox нету ошибок.

    У Firefox, как всегда, новые поражающие воображение фичи, которые, как всегда, все ломают.

     
     
  • 2.4, Я забыл подписацца асел (?), 10:20, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    кроме ESR смысла чем-то пользоваться особо нет
     
  • 2.6, Аноним (1), 10:20, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У лисы есть esr если что...
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:32, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    firefox еще мега крут, по сравнению vivaldi, в вивальди - куча фич, куча обещаний, и баг на баге, багом погоняет.
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:35, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    32 бита уже не используются, а амазон пусть переписывает свои плагины!
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:41, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По-любому телеметрия где-то вылезла, взяли 2 дня чтобы спрятать.
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:50, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ... к краху на 32-разрядных системах Windows 7...

    Да ладно! Только ли? Начиная с версии 75 на 16-ой бубунте 64 бита тоже стал падать. Крах стабильно 1 раз в 2-3 дня. Думал в 76-ой версии пофиксят, но чуда не произошло. Сборка из реп тoрмoзиллы. Никаких дополнений не использую.

     
     
  • 2.19, Ананимас008 (?), 10:56, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    freebsd, уже забыл когда в последний раз падало. наверно когда только внедряли видео через хтмл5.
    собрано из портов, 0.1 уже там.

    так что видимо бубунтопроблемы.

     
     
  • 3.23, Аноним (15), 11:05, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так что видимо бубунтопроблемы.

    У Вас с логикой все нормально? Репозиторий официальный от Mozilla. До 75-ой версии софт нормально работает, с 75-ой начинает падать. Это бубунтопроблемы или все-таки кривые руки разработчика браузера?

     

  • 1.24, Аноним (24), 11:07, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то вот мне думается будь такие проблемы у пользователей с видеокартами AMD или Intel, врят-ли приостановили продвижение новых версий.
     
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