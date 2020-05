Продвижение Firefox 76 приостановлено до готовности обновления с устранением проблем

2.5 , A.Stahl ( ok ), 10:20, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тю, у большинства работает? Значит -- в релиз! А оставшиеся 20% неудачников как-то перебьются... Шикарная логика (нет).

3.7 , Аноним ( 1 ), 10:24, 08/05/2020 В любом ПО есть баги и всегда будет меньшинство пользователей, которые их поймают.

4.10 , A.Stahl ( ok ), 10:32, 08/05/2020 Поэтому ты предлагаешь выкатывать даже те обновления, которые точно что-то ломают? Тю, не это сломается, так другое. Фатум. Да?

5.11 , Аноним ( 1 ), 10:34, 08/05/2020 С чего ты взял, что они знали про эти баги? Вы же сами любите телеметрию выключать всю.

6.14 , A.Stahl ( ok ), 10:47, 08/05/2020 Птому что они их выявили. Как только они выявили баг, так сразу о нём узнали. Вот так это работает. И прекратили распространение проблемного патча, что вызвало саркастически-едкие замечания от местных "мол, такие серьёзнные проблемы, что прямо таки ах. Нехрен останавливать обновление."

7.17 , Аноним ( 1 ), 10:51, 08/05/2020 Я ничего не говорил про распространение обновления. Только про критичность этих багов. А они на самом деле незначительные.

8.18 , A.Stahl ( ok ), 10:54, 08/05/2020 Крах программы у дохренища пользователей Тю, мелочи-то какие Забей Я, кажется... 9.20 , Аноним ( 1 ), 10:59, 08/05/2020 Тю, что не понятно то Тю, проблемы не значительные Тю, ыли баги и пострашнее, ... 5.21 , anonymous ( ?? ), 11:01, 08/05/2020 Тогда вообще ничего не выкатывать, и исправлять до последнего бага годами.

5.22 , Агл ( ? ), 11:02, 08/05/2020 "у меня работает, а значит проблемы не существует -- это вы криворукие"

3.8 , КО ( ? ), 10:24, 08/05/2020 20%? да это ты льстишь...

3.16 , Аноним ( 16 ), 10:51, 08/05/2020 > 32-разрядных системах Windows 7 с определёнными драйверами NVIDIA

> Firefox 7x

> 20% Да там даже одной тысячной не наберётся.