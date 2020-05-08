Продвижение Firefox 76 приостановлено до готовности обновления с устранением проблем

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|2.5, A.Stahl (ok), 10:20, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тю, у большинства работает? Значит -- в релиз! А оставшиеся 20% неудачников как-то перебьются...
Шикарная логика (нет).
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|3.7, Аноним (1), 10:24, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В любом ПО есть баги и всегда будет меньшинство пользователей, которые их поймают.
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|4.10, A.Stahl (ok), 10:32, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому ты предлагаешь выкатывать даже те обновления, которые точно что-то ломают? Тю, не это сломается, так другое. Фатум. Да?
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|5.11, Аноним (1), 10:34, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С чего ты взял, что они знали про эти баги? Вы же сами любите телеметрию выключать всю.
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|6.14, A.Stahl (ok), 10:47, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Птому что они их выявили. Как только они выявили баг, так сразу о нём узнали. Вот так это работает. И прекратили распространение проблемного патча, что вызвало саркастически-едкие замечания от местных "мол, такие серьёзнные проблемы, что прямо таки ах. Нехрен останавливать обновление."
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|7.17, Аноним (1), 10:51, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я ничего не говорил про распространение обновления. Только про критичность этих багов. А они на самом деле незначительные.
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|9.20, Аноним (1), 10:59, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тю, что не понятно то Тю, проблемы не значительные Тю, ыли баги и пострашнее, ... текст свёрнут, показать
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|5.21, anonymous (??), 11:01, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда вообще ничего не выкатывать, и исправлять до последнего бага годами.
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|5.22, Агл (?), 11:02, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"у меня работает, а значит проблемы не существует -- это вы криворукие"
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|3.16, Аноним (16), 10:51, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 32-разрядных системах Windows 7 с определёнными драйверами NVIDIA
> Firefox 7x
> 20%
Да там даже одной тысячной не наберётся.
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|1.3, TheFotoMag (ok), 10:19, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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У Firefox нету ошибок.
У Firefox, как всегда, новые поражающие воображение фичи, которые, как всегда, все ломают.
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|1.9, Аноним (9), 10:32, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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firefox еще мега крут, по сравнению vivaldi, в вивальди - куча фич, куча обещаний, и баг на баге, багом погоняет.
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|1.12, Аноним (12), 10:35, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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32 бита уже не используются, а амазон пусть переписывает свои плагины!
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|1.15, Аноним (15), 10:50, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ... к краху на 32-разрядных системах Windows 7...
Да ладно! Только ли? Начиная с версии 75 на 16-ой бубунте 64 бита тоже стал падать. Крах стабильно 1 раз в 2-3 дня. Думал в 76-ой версии пофиксят, но чуда не произошло. Сборка из реп тoрмoзиллы. Никаких дополнений не использую.
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|2.19, Ананимас008 (?), 10:56, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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freebsd, уже забыл когда в последний раз падало. наверно когда только внедряли видео через хтмл5.
собрано из портов, 0.1 уже там.
так что видимо бубунтопроблемы.
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|3.23, Аноним (15), 11:05, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так что видимо бубунтопроблемы.
У Вас с логикой все нормально? Репозиторий официальный от Mozilla. До 75-ой версии софт нормально работает, с 75-ой начинает падать. Это бубунтопроблемы или все-таки кривые руки разработчика браузера?
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|1.24, Аноним (24), 11:07, 08/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то вот мне думается будь такие проблемы у пользователей с видеокартами AMD или Intel, врят-ли приостановили продвижение новых версий.
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