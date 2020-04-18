Доступен Firefox Preview 4.3 для Android

Для платформы Android опубликован выпуск экспериментального браузера Firefox Preview 4.3, развиваемого под кодовым именем Fenix в качестве замены редакции Firefox для Android. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее). Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера. Основные изменения: Расширены настройки для управления блокировки автоматического воспроизведения мультимедийного контента (добавлена возможность отключения блокировки при соединении через Wi-Fi);

Добавлена форма выбора языка из приложения;

Улучшена реализация домашнего экрана (изменено оформление коллекций и сокращены элементы брендинга для выделения большего пространства для контента);

Реализована опция для отключения создания скриншотов в приватном режиме;

Внесены исправления, связанные с поддержкой устанавливаемых web-приложений, работающих в режиме Progressive Web Apps (PWA);

Улучшен анимационный эффект при поиске и убрано мерцание пиктограмм при выборе элемента в истории;

Решены проблемы с полноэкранным режимом. Отдельно сообщается о расширении поддержки дополнений в Firefox Preview. Помимо uBlock Origin в список совместимых с Firefox Preview дополнений добавлены Dark Reader, HTTPS Everywhere, NoScript, Privacy Badger и Search by Image. Доступные дополнения отображаются в меню "Add-ons Manager".



