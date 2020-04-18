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Доступен Firefox Preview 4.3 для Android

18.04.2020 08:53

Для платформы Android опубликован выпуск экспериментального браузера Firefox Preview 4.3, развиваемого под кодовым именем Fenix в качестве замены редакции Firefox для Android. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее).

Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.

Основные изменения:

  • Расширены настройки для управления блокировки автоматического воспроизведения мультимедийного контента (добавлена возможность отключения блокировки при соединении через Wi-Fi);
  • Добавлена форма выбора языка из приложения;
  • Улучшена реализация домашнего экрана (изменено оформление коллекций и сокращены элементы брендинга для выделения большего пространства для контента);
  • Реализована опция для отключения создания скриншотов в приватном режиме;
  • Внесены исправления, связанные с поддержкой устанавливаемых web-приложений, работающих в режиме Progressive Web Apps (PWA);
  • Улучшен анимационный эффект при поиске и убрано мерцание пиктограмм при выборе элемента в истории;
  • Решены проблемы с полноэкранным режимом.

Отдельно сообщается о расширении поддержки дополнений в Firefox Preview. Помимо uBlock Origin в список совместимых с Firefox Preview дополнений добавлены Dark Reader, HTTPS Everywhere, NoScript, Privacy Badger и Search by Image. Доступные дополнения отображаются в меню "Add-ons Manager".

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mozilla-mob...)
  2. OpenNews: Доступен Firefox Preview 4.2 для Android
  3. OpenNews: Доступен Firefox Preview 4.0 для Android
  4. OpenNews: В мобильный браузер Firefox Preview добавлена поддержка дополнений
  5. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 3.0 для Android
  6. OpenNews: Релиз Firefox 75
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52758-fenix
Ключевые слова: fenix, firefox
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