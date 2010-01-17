The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск nginx 1.17.10

15.04.2020 08:14

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.17.10, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

В новой версии реализована новая директива "auth_delay", позволяющая добавить задержку неавторизованных запросов с кодом ответа 401 для сокращения интенсивности подбора паролей и защиты от атак, манипулирующих измерением времени выполнения операций (timing attack) при обращении к системам, доступ к которым ограничен паролем, результатом подзапроса или JWT (JSON Web Token).

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.16.0
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.9 и njs 0.3.9
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.8 и njs 0.3.8
  5. OpenNews: Rambler намерен перевести разбирательство с NGINX в гражданско-правовое поле
  6. OpenNews: Rambler заявил свои права на Nginx. В офисе Nginx проведена выемка документов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52736-nginx
Ключевые слова: nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1.1, анонимчик (?), 09:24, 15/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    >В новой версии реализована новая директива "auth_delay", позволяющая

    джва года ждал?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:30, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это фича была. А теперь её выпилили. Как теперь пароли подбирать?
     
     
  • 3.7, Michael Shigorin (ok), 10:17, 15/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неспешно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру