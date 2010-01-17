Выпуск nginx 1.17.10

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.17.10, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

В новой версии реализована новая директива "auth_delay", позволяющая добавить задержку неавторизованных запросов с кодом ответа 401 для сокращения интенсивности подбора паролей и защиты от атак, манипулирующих измерением времени выполнения операций (timing attack) при обращении к системам, доступ к которым ограничен паролем, результатом подзапроса или JWT (JSON Web Token).



